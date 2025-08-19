Разделы

CSA Connectivity Standards Alliance Matter Project CHIP

CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP

УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 Модельный ряд ИИ-телевизоров «Яндекса» пополнили две новые «ТВ Станции» — с экранами MiniLED и QLED 1
07.08.2025 Trouver выпустил самый мощный робот-пылесос 1
10.06.2025 Roborock Saros Z70: Первый в мире роботизированный помощник для дома уже в России 1
26.05.2025 В России стартовали продажи робота-пылесоса Ecovacs Deebot T30 Pro Omni 1
05.05.2025 Microsoft отказалась устранять дыру в сверхважной «фишке» Windows. Если ее исправить, все сломается 1
18.04.2025 Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter 2
10.04.2025 Aqara.ru представила четыре новинки в мире умного дома: устройства вышли в ограниченном тираже 2
10.02.2025 «Проблема в тебе». Линус Торвальдс прошелся катком по желающим перевести Linux на Rust 1
10.12.2024 «Умная» колонка впервые достигла Северного полюса 1
19.11.2024 «Яндекс» полностью обновил и расширил набор устройств для умного света 1
19.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых устройств «Яндекса» для умного дома 1
12.11.2024 «Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос 1
26.07.2024 Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России 1
18.04.2024 «Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter 1
24.11.2023 Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов 1
20.10.2023 EcoFlow представила умную розетку Smart Plug 1
27.04.2023 В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса» 1
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены 1
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже 1
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям 1
19.07.2022 LG присоединилась к совету директоров Connectivity Standards Alliance 1
17.05.2022 «Яндекс» прекратил производство своего самого первого гаджета и выпустил «Станцию» нового поколения. Цена, видео 1
04.02.2022 «Сбер» присоединился к международному альянсу разработки единого стандарта для умного дома Matter 1
22.01.2022 Что такое протокол Matter и как он изменит умный дом 1
23.11.2021 «Яндекс» присоединился к разработке Matter — единого стандарта для умного дома 1
15.06.2021 Ликбез RnD.CNews: чем нам грозит самообучение роботов 1
29.06.2020 Check Point: среднее число кибератак в неделю выросло на 18% 1
17.06.2020 В крупнейшем взломе ЦРУ виноваты его сотрудники: Они строили кибероружие вместо того, чтобы заниматься ИБ 1
10.04.2017 ЦРУ украло троян у «русских хакеров» 1
24.03.2017 ЦРУ научилось прослушивать iPhone и Mac 10 лет назад 1
12.10.2011 PayPal приоткрылся для России 1
08.06.2011 Темная материя: скорее есть, чем нет 1
27.11.2010 Демоверсия Gray Matter 1
18.02.2008 Впервые изучена CDOM-компонента Мирового океана 1
02.10.2007 Лазер очистит кровь от вирусов 1
19.07.2007 RWJT ищет пути улучшения здоровья играми 1
26.03.2007 Создан новый хирургический гель 1
29.11.2006 Ученые настроили "микроскопический рояль" 1
29.11.2006 Ученые настроили "микроскопический рояль" 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

CSA и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8072 15
Apple Inc 12406 10
Google LLC 12075 7
Aqara - Акара.Ру 33 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 359 4
Samsung Electronics 10485 3
Amazon Inc - Amazon.com 3081 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1538 2
Cisco Systems 5183 2
Microsoft Corporation 25033 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4326 2
IBM - International Business Machines Corp 9505 2
Siemens AG - Siemens Group 2612 2
Xiaomi 1887 2
Samsung - Harman - JBL 227 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 477 2
СофтМастер 7 2
Новый диск 957 1
Red Hat 1334 1
Check Point Software Technologies 779 1
Telegram Group 2378 1
PayPal 659 1
8704 1
Cogent Communications 22 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Meta Platforms - Facebook 4498 1
LG Electronics 3653 1
HTC Corporation 1501 1
Галактика - Корпорация 1493 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 61 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 676 1
Yeelight 15 1
М13 - М 13 8 1
Ланит - diHouse - Дихаус 225 1
EcoFlow - Экофлоу 3 1
Defender 142 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 32 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2607 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7870 3
Лента - Сеть розничной торговли 2211 3
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 70 2
Gaggenau 35 2
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
eBay Inc 1627 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
Grayling - Грейлинг 2 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1549 1
Sulpak 3 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 919 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 335 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1589 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 767 1
4CIO 18 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1962 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12776 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 14
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 184 12
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 561 11
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1105 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10432 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13306 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25126 6
Оповещение и уведомление - Notification 5153 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6029 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5188 5
Микрофон - Microphone 2646 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1036 5
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 182 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6748 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3208 4
Умные платформы 1810 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7289 4
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 896 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1094 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2594 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12688 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1072 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5737 3
IEEE 802.15.4 - стандарт, который определяет физический слой и управление доступом к среде для беспроводных персональных сетей с низким уровнем мощности сигнала и скоростями до 480 Мбит/с 13 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2186 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3636 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3714 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 762 14
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 235 10
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 81 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1281 5
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 246 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 3
Microsoft Windows 16114 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1097 3
Apple iOS 8105 2
Linux OS 10609 2
Kaspersky Internet Security 464 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 2
Bosch Home Connect 9 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 2
SeaPea - руткит для macOS 3 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 99 2
Microsoft Security Essentials - MSE 140 2
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Google Android 14461 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1176 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 305 1
Linux - Debian GNU 514 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 475 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Microsoft Office 365 965 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 76 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 95 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
LG ThinQ 33 1
Apple iTunes Store 1115 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 266 1
Delphi - язык программирования 143 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 20 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 107 1
Буйволов Денис 2 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 172 2
Анкилов Константин 110 2
Мельник Сергей 20 1
Круглов Константин 28 1
Дягилев Василий 84 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 1
Wyden Ron - Уайден Рон 20 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Расторгуев Арсений 8 1
Assange Julian - Ассандж Джулиан 6 1
Williams Don - Уильямс Дон 1 1
Мавлютов Марат 3 1
Доля Сергей 3 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Martin Hector - Мартин Эктор 6 1
Jensen Jane - Дженсен Джейн 2 1
Martin Hector - Мартин Гектор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 6
Европа 24499 5
Германия - Федеративная Республика 12854 2
Земля - планета Солнечной системы 10542 2
Италия - Итальянская Республика 4407 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2516 2
Казахстан - Республика 5728 2
Солнечная система - Solar system 2538 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 597 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 1
Азия - Азиатский регион 5679 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Украина 7726 1
Ближний Восток 3009 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 1
Южная Корея - Республика 6788 1
Америка Латинская 1860 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Мировой океан - World Ocean 517 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Сингапур - Республика 1889 1
США - Нью-Йорк 3138 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 1
США - Миннесота 195 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18200 1
Китай - Чунцин 23 1
Китай - Шанхай 798 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 799 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 620 1
Арктика - Северный полюс 178 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1014 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 5
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 218 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 4
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 12 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1417 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2862 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1632 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 2
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 409 2
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 791 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 467 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 178 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1238 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 864 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6075 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 1
Английский язык 6815 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1628 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6969 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Физика - Physics - область естествознания 2775 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2136 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 542 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1013 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6659 1
WikiLeaks 120 3
EurekAlert 289 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2062 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
Optics 139 1
Известия ИД 680 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 1
Physical Review Letters 151 1
ComputerWorld 144 1
InformationWeek 241 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
LiveScience 154 1
The Register - The Register Hardware 1653 1
TechSpot 148 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 126 2
Fortune Global 500 287 1
IBM Research 108 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
