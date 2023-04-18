«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены

«Яндекс» выпустил семь умных гаджетов с поддержкой протокола Zigbee. Который позволяет им взаимодействовать друг с другом без выхода в интернет. В наборе пять датчиков, универсальный связующий хаб и смарт-колонка «Станция макс» мощностью 65 Вт. В дальнейшем «Яндекс» планирует внедрить в устройства поддержку универсального протокола Matter.

«Смарт-семерка»

«Яндекс» сообщил CNews о начале продаж новой коллекции умных устройств для цифровизации дома, офиса или квартиры. В российской рознице теперь доступны универсальный хаб для управления устройствами умного дома, смарт-датчики и обновленная колонка «Станция макс» с голосовым помощником «Алисой» внутри.

В общей сложности «Яндекс выпустил семь новинок – колонку, хаб и квинтет датчиков, значительно упрощающих использование помещения, жилого или офисного. Все их объединяет поддержка протокола Zigbee, благодаря которому они могут работать без подключения к интернету.

Zigbee – это протокол верхнего уровня, который базируется на беспроводном стандарте IEEE 802.15.4 и разрабатывается с 2004 г. У его истоков стоит организация ZigBee Alliance, которая поначалу позиционировала его в качестве альтернативы Bluetooth. В итоге, в отличие повсеместно распространенного Bluetooth, Zigbee стал нишевым и используется, по большей части, в устройствах умного дома. Как сообщал CNews, «Яндекс» обратил на него свое внимание осенью 2022 г.

Умная колонка с пультом

Новая колонка «Станция макс» – это немного улучшенная версия одноименной колонки «Яндекса», вышедшей в ноябре 2020 г. Изменения касаются цены, наличия протокола Zigbee и внешнего вида радиаторной решетки.

За поддержку Zigbee в колонке придется немного доплатить

На старте продаж оригинальная «Станция макс» стоила 17 тыс. руб. но к 18 апреля 2023 г. подорожала до 28 тыс. руб. Версия с Zigbee стоит 30 тыс. руб.

Внутреннее наполнение не изменилось – в корпусе колонки скрыты пять активных динамиков и один пассивный излучатель суммарной мощностью 65 Вт. Голосовые команды пользователей улавливают семь микрофонов, управлять колонкой можно голосом, при помощи «крутилки» на верхней части корпуса и комплектного пульта ДУ.

Внешне «Станция Макс» выглядит так же, как и самая первая колонка «Яндекса» – «Станция» первого поколения, вышедшая в 2018 г. За прошедшие пять лет экстерьер дополнился лишь светодиодным дисплеем. Но также у «Яндекса» имеется «Станция 2» с новым дизайном.

«Станция макс» с поддержкой Zigbee доступна в сером, синем, черном и бордовом цветах корпуса. В стоимость входят модули Bluetooth и Wi-Fi, Ethernet для проводного соединения с роутером, HDMI-вход и разъем для подключения внешней проводной акустики.

Зачем нужен хаб

«Яндекс хаб» – это центр умного дома, тоже поддерживающий протокол Zigbee. В российской рознице он стоит 4000 руб.

Основная задача «Хаба» сводится к упрощению взаимодействия с устройствами умного дома. Он позволяет управлять лампочками, розетками, смарт-колонками и делать это даже голосом. Для этого, например, можно подключить к «Хабу» одну из современных колонок «Яндекса» и давать команды «Алисе».

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Для тех, кто привык управлять техникой по классике, при помощи пульта, «Хаб» тоже пригодится. Для этого у него есть ИК-порт. В дополнение к поддержке Zigbee в устройстве предусмотрены Ethernet и Wi-Fi.

Широкий выбор датчиков

Новая коллекция смарт-гаджетов «Яндекса» состоит, по большей части, из датчиков. Их пять – датчики открытия окон и дверей, движения и освещения, температуры и влажности, а также датчик протечки. Замыкает квинтет универсальная беспроводная кнопка, на которую можно назначить совершенно разные сценарии использования. К примеру, она пригодится в качестве беспроводного звонка – на нажатие среагирует «Алиса», сообщив о приходе гостей, в том числе незваных.

Кнопка может управлять любой техникой, например, ночником

Каждый из датчиков можно приобретать отдельно – например, датчик движения, как и сенсор открытия окон из дверей позволят всегда быть в курсе несанкционированного проникновения в дом, а датчик температуры и влажности пригодится любителям домашних растений. Контролировать работу сенсоров и создавать сценарии их использования можно в приложении «Дом с Алисой». Стоят датчики по 2000 руб.

Планы на будущее

«Яндекс» сообщил CNews, что одним лишь протоколом Zigbee в своих умных устройствах ограничиваться не планирует. Интернет-гигант смотрит в сторону универсального протокола Matter, который в скором будущем начнут использовать все крупнейшие производители устройств умного дома.

Комплект новых датчиков «Яндекса»

Его поддержка со временем появится и в «Хабе» и в новой «Станции макс» – разработчики обещают выпустить новую прошивку, которая прилетит «по воздуху» и установится автоматически. За счет этого новые версии «Хаба» и «Станции макс» покупать не придется. «Ожидается, что Matter решит проблему несовместимости устройств разных брендов. А значит, не нужно будет думать, подойдет ли выбранное устройство к экосистеме вашего умного дома», – сообщили CNews в «Яндексе».