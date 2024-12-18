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Мавлютов Марат



18.12.2024 В России создана компания, которая заменит роботами тех, кто зарабатывает больше программистов 1
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены 1
27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мавлютов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 3
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 2 1
Ростелеком 9701 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
Yandex - Рободоставка 1 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Микрофон - Microphone 2501 1
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 177 1
IEEE 802.15.4 - стандарт, который определяет физический слой и управление доступом к среде для беспроводных персональных сетей с низким уровнем мощности сигнала и скоростями до 480 Мбит/с 13 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 829 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Matter - Project CHIP 35 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1025 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 42 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 1
Яндекс.Станция Макс 25 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
DSSL Trassir 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Английский язык 6634 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Ведомости 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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