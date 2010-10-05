Индексная книга CNews*
ПДУ Пульт ДУ пульт дистанционного управления RCU remote control unit
|05.10.2010
|Выпущен пульт ДУ для Wii
|23.09.2010
|iPod touch как пульт ДУ
|08.09.2010
|Philips представила пульт ДУ с QWERTY-клавиатурой
|18.12.2006
|Япония: пульт ДУ больше не нужен
|03.11.2006
|Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
|26.10.2006
|Современный пульт ДУ
|28.04.2005
|"Сенсор" представил новый мультимедийный пульт ДУ для ПК
|13.10.2004
|Logitech анонсировала пульт ДУ для ПК с Windows XP Media Center Edition
|24.09.2004
|Philips RC9800i: новый пульт ДУ с Wi-Fi
|06.12.2002
|Бактериями можно управлять с пульта ДУ
|06.12.2002
|Бактериями можно управлять с пульта ДУ
Публикаций - 566, упоминаний - 633
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.