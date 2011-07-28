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ПДУ Пульт ДУ пульт дистанционного управления RCU remote control unit

ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2011 Универсальный пульт управления из iPhone и iPod

Компания Zero1.tv представила универсальный пульт управления VooMote One, использующий в качестве основного узла своей конструкции iPhone или iPod. Фактически, VooMote One представляет собой своеобразную док-станцию, в кото
21.10.2010 Sony выпустила универсальный пульт ДУ для детей
05.10.2010 Выпущен пульт ДУ для Wii

Компания Nintendo сделала пульт ДУ для Wii. Устройство Wii Remote Plus будет объединять два аксессуара - Wii Remote с гироскопом Wii MotionPlus. Пока точные сроки начала продаж нового устройства не называются.
23.09.2010 iPod touch как пульт ДУ

Выпущен пульт ДУ на базе плеера iPod touch. Устройство Savant Touch Remote представляет собой специальный расширенный корпус, в который помещен плеер вместе с 18 дополнительными кнопками управления. В

08.09.2010 Philips представила пульт ДУ с QWERTY-клавиатурой
07.06.2007 Проектор Sony VPL-VW100 – эталонное качество изображения

ьцу найти удобную нишу на дне пульта, большой палец оказывается как раз между рабочими зонами, и нажимать на кнопки становится очень неудобно. У такого дорогого проектора ожидаешь сложного и дорогого пульта ДУ, но он предельно прост Если же сконцентрироваться исключительно на поверхности пульта, работа становится куда более простой. Некоторые проблемы создает также и ширина пульта — крайние
28.04.2007 «Книжный» пульт дистанционного управления решит проблемы

одится пользоваться как минимум двумя пультами дистанционного управления. В процессе покупки новой техники, количество пультов может достигать 4 и больше - по одному на каждое устройство. Современные ПДУ громоздки и занимают много места. Book Style Remote Control решает эти проблемы одним махом. Концептуальный пульт представляет собой компактный прямоугольный футляр, в котором спрятано 3 от
20.04.2007 5 самых полезных аксессуаров для плеера

ого управления позволяет обрести полный контроль над плеером Чаще всего в ассортименте имеется один универсальный пульт почти для всей линейки плееров, но если устройство очень популярно, то в

18.12.2006 Япония: пульт ДУ больше не нужен

реложить на кого-то, и все выдуманные им устройства являются продуктами этого желания, телевизор — не исключение. Для того чтобы переключить канал, не вставая с насиженного места, человек создал пульт ДУ, но, тем не менее, пользование пультом тоже требует определенных усилий и навыков. Еще более упростить управление телевизором смогли специалисты Японского национального института разра
04.12.2006 Идеальное телевидение для ноутбука и не только

чем обычно, но это неудивительно, внутри нас ждут: Сам ТВ-тюнер Подставка для тюнера Универсальный пульт ДУ Выносной ИК-приемник пульта ДУ с подключением к USB Кабель USB Кабель дополнительног
17.11.2006 Проектор Sanyo PLV-Z5 – новое воплощение знаменитости

среднестатистического европейца. Во всяком случае, у меня осталось впечатление, что этот изначально продуманный и удобный пульт был каким-то волшебным образом уменьшен в размерах. Вердикт прост: будь ПДУ чуть больше, можно было бы назвать его идеальным, но увы – в реальности он будет удобен лишь в детских или миниатюрных женских ручках.[pagebreak] Главное меню проектора классического типа,

03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению

йства и техническими характеристиками. Внутри коробки нас ждет довольно богатая комплектация. Тюнер Пульт ДУ Выносной ИК-приёмник пульта ДУ с подключением к USB FM-антенна Переходник S-Video –

26.10.2006 Современный пульт ДУ

Brookstone разработала новый пульт ДУ, который невозможно потерять! И всё потому, что новинка имеет огромный размер. Пульт поддерживает 296 кодов, которые позволяют работать с самыми известными марками AV/TV устройств. Нов
18.10.2006 Тест топового HDD-плеера iRiver - E10

метро никаких подобных проблем, конечно же, нет. Переключатель блокировки, который активирует режим пульта ДУ Для управления параметрами работы устройства, а также, естественно, для переключени
13.09.2006 Logitech выпустил новый пульт ДУ с сенсорным дисплеем

ую цветным сенсорным экраном. Новинка позволяет управлять различными устройствами, отображая необходимые элементы управления, наиболее релевантные в конкретный момент. В отличие от остальных моделей, ПДУ Harmony 1000 контролирует любое устройство через инфракрасный порт, будь то видеомагнитофон, DVD-рекордер, телевизор или другие бытовые устройства. С помощью приобретаемого отдельно аксессу
09.02.2006 Philips представил новый пульт-открывалку для болельщиков

ла специальный пульт дистанционного управления. Новая модель ДУ SRU1060 осуществляет управление телевизором, DVD-рекордером и одновременно может служить в качестве открывалки для бутылок. Этот тонкий универсальный пульт дистанционного управления оснащен мягкой резиновой окантовкой для защиты от ударов. На специальном дисплее пульта также отображается футбольное поле. Уникальный универсал
08.09.2005 "АвтоАудиоЦентр" обновил прошивку CDD Ural ConceRt

ия: Удалена функция «Запрет/разрешение стерео» в локальном меню экрана радио Изменена работа кнопок ПДУ: вход в меню осуществляется кнопкой «NAV», центральная кнопка "O" выполняет функцию входа
02.09.2005 Logitech выпустила универсальный пульт ДУ Harmony 525

Компания Logitech представила пульт дистанционного управления Logitech Harmony 525 Remote. Стоимость модели — около €100. Универсальный пульт дистанционного управления Logitech Harmony может применяться для домашних кинотеатров, цифровых развлекательных систем, телевизоров высокого разрешения (HDTV) и цифровых вид
28.04.2005 "Сенсор" представил новый мультимедийный пульт ДУ для ПК

медийный пульт управления компьютером можно использовать как для домашних ПК, так и для офисных ПК. Пульт ДУ ««Сенсор SRC-3M»» позволяет дистанционно управлять: просмотром фильмов и видеоклипов
13.10.2004 Logitech анонсировала пульт ДУ для ПК с Windows XP Media Center Edition

ему облегчается управление любыми подключенными к компьютеру медиа устройствами, будь то телевизор, ресивер для домашнего кинотеатра или DVD-плеер. По сравнению с другими подобными устройствами новый пульт ДУ может быть запрограммирован под появившееся устройство с назначением соответствующей функции под конкретную клавишу. В модели уже имеются несколько горячих кнопок: My Videos, My TV и M
24.09.2004 Philips RC9800i: новый пульт ДУ с Wi-Fi

Компания Philips представила новый пульт ДУ с сенсорным экраном - RC9800i. Модель использует Wi-Fi технологию и предназначена для управления домашними устройствами. Пульт способен распознать устройства более 600 различных марок.
06.12.2002 Бактериями можно управлять с пульта ДУ

ганизмы, по его словам, могут "оснащаться" программным меню, содержащим команды, которые они могут выполнить - например, периодически излучать свет и затем гаснуть. Энзимы, которыми можно управлять с пульта ДУ с помощью радиоволн, могут оперировать этими модулями, как если бы в клетку, как в компьютер, загружалась бы определенная программа. Путь до этого неблизкий, однако постепенно отдельн
06.12.2002 Бактериями можно управлять с пульта ДУ

ганизмы, по его словам, могут "оснащаться" программным меню, содержащим команды, которые они могут выполнить - например, периодически излучать свет и затем гаснуть. Энзимы, которыми можно управлять с пульта ДУ с помощью радиоволн, могут оперировать этими модулями, как если бы в клетку, как в компьютер, загружалась бы определенная программа. Путь до этого неблизкий, однако постепенно отдельн
18.01.2002 KNG America и AT&T выпустят универсальный ПДУ с сенсорным экраном

В ближайшее время KNG America и AT&T собираются начать продажи универсального пульта стоимостью менее $100. Универсальный ПДУ AT&T с сенсорным экраном Touch Screen поддерживает 12 типов устройств, имеет достаточно большой сенсорный экран с подсветкой, цифровой модуль записи голосовых сообщений, таймер отключения,


Публикаций - 874, упоминаний - 1013

ПДУ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 163
Sony 6739 114
LG Electronics 3735 73
Philips 2099 68
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 68
Google LLC 12688 66
Apple Inc 13154 60
Intel Corporation 12811 47
Toshiba Corporation 2980 47
Xiaomi - Сяоми 2231 41
Nvidia Corp 4002 41
Microsoft Corporation 25775 38
Yandex - Яндекс 9215 32
Acer Group - Acer Inc 2776 30
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 27
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 27
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 23
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 21
HP Inc. 5883 21
Ballu Industrial Group 50 20
BBK Electronics Corp 332 20
VAIO 475 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Logitech 437 19
Hitachi - Хитачи 1501 18
JVC Kenwood 422 18
Rover - RoverComputers 423 18
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 18
Fujitsu 2105 17
Sharp Corporation 1062 17
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 16
AMD Graphics Product Group - ATI 973 16
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 15
X Corp - Twitter 2938 15
Seiko Epson Corporation 908 15
Canon 1439 14
Fostergroup 52 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
HTC Corporation 1512 13
Amlogic 57 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 22
Эра HD - Эра ХД 54 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Композит 99 18
Hyundai Motor Company 436 12
Daikin Industries 64 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 10
Dyson 157 9
Белый Ветер 365 9
Yamaha - Ямаха 110 8
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Carl Zeiss AG 307 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Геометрия НПО 165 6
Kärcher - Karcher - Керхер 74 6
Bork - Борк-Ритейл 45 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Совкомбанк Совесть 279 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
Volkswagen Group - VW 308 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Верный - торговая сеть 326 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 4
Mitsubishi Heavy Industries 37 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Русский Стиль 45 4
eBay Inc 1640 3
BMW Group 482 3
Kickstarter 136 3
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Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
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Apple iPad 4011 21
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 21
AMD Mobility Radeon 232 21
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 20
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 20
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 20
Samsung Galaxy 1035 19
Philips Ambilight 103 19
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 18
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 17
Nvidia GeForce Go 189 17
Samsung Galaxy Note 702 17
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 17
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 17
Наумов Максим 100 38
Ширшов Павел 76 27
Сергеев Иван 74 23
Ксенин Алекс 311 21
Беляева Татьяна 29 12
Малафеев Андрей 52 9
Речменский Игорь 21 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Иванов Кирилл 20 4
Евстигнеев Денис 9 4
Болотов Дмитрий 10 4
Cruise Tom - Круз Том 17 3
Карташев Дмитрий 5 3
Симонов Игорь 103 3
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