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ПДУ Пульт ДУ пульт дистанционного управления RCU remote control unit
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.07.2011
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Универсальный пульт управления из iPhone и iPod
Компания Zero1.tv представила универсальный пульт управления VooMote One, использующий в качестве основного узла своей конструкции iPhone или iPod. Фактически, VooMote One представляет собой своеобразную док-станцию, в кото
|21.10.2010
|Sony выпустила универсальный пульт ДУ для детей
|05.10.2010
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Выпущен пульт ДУ для Wii
Компания Nintendo сделала пульт ДУ для Wii. Устройство Wii Remote Plus будет объединять два аксессуара - Wii Remote с гироскопом Wii MotionPlus. Пока точные сроки начала продаж нового устройства не называются.
|23.09.2010
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iPod touch как пульт ДУ
Выпущен пульт ДУ на базе плеера iPod touch. Устройство Savant Touch Remote представляет собой специальный расширенный корпус, в который помещен плеер вместе с 18 дополнительными кнопками управления. В
|08.09.2010
|Philips представила пульт ДУ с QWERTY-клавиатурой
|07.06.2007
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Проектор Sony VPL-VW100 – эталонное качество изображения
ьцу найти удобную нишу на дне пульта, большой палец оказывается как раз между рабочими зонами, и нажимать на кнопки становится очень неудобно. У такого дорогого проектора ожидаешь сложного и дорогого пульта ДУ, но он предельно прост Если же сконцентрироваться исключительно на поверхности пульта, работа становится куда более простой. Некоторые проблемы создает также и ширина пульта — крайние
|28.04.2007
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«Книжный» пульт дистанционного управления решит проблемы
одится пользоваться как минимум двумя пультами дистанционного управления. В процессе покупки новой техники, количество пультов может достигать 4 и больше - по одному на каждое устройство. Современные ПДУ громоздки и занимают много места. Book Style Remote Control решает эти проблемы одним махом. Концептуальный пульт представляет собой компактный прямоугольный футляр, в котором спрятано 3 от
|20.04.2007
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5 самых полезных аксессуаров для плеера
ого управления позволяет обрести полный контроль над плеером Чаще всего в ассортименте имеется один универсальный пульт почти для всей линейки плееров, но если устройство очень популярно, то в
|18.12.2006
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Япония: пульт ДУ больше не нужен
реложить на кого-то, и все выдуманные им устройства являются продуктами этого желания, телевизор — не исключение. Для того чтобы переключить канал, не вставая с насиженного места, человек создал пульт ДУ, но, тем не менее, пользование пультом тоже требует определенных усилий и навыков. Еще более упростить управление телевизором смогли специалисты Японского национального института разра
|04.12.2006
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Идеальное телевидение для ноутбука и не только
чем обычно, но это неудивительно, внутри нас ждут: Сам ТВ-тюнер Подставка для тюнера Универсальный пульт ДУ Выносной ИК-приемник пульта ДУ с подключением к USB Кабель USB Кабель дополнительног
|17.11.2006
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Проектор Sanyo PLV-Z5 – новое воплощение знаменитости
среднестатистического европейца. Во всяком случае, у меня осталось впечатление, что этот изначально продуманный и удобный пульт был каким-то волшебным образом уменьшен в размерах. Вердикт прост: будь ПДУ чуть больше, можно было бы назвать его идеальным, но увы – в реальности он будет удобен лишь в детских или миниатюрных женских ручках.[pagebreak] Главное меню проектора классического типа,
|03.11.2006
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Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению
йства и техническими характеристиками. Внутри коробки нас ждет довольно богатая комплектация. Тюнер Пульт ДУ Выносной ИК-приёмник пульта ДУ с подключением к USB FM-антенна Переходник S-Video –
|26.10.2006
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Современный пульт ДУ
Brookstone разработала новый пульт ДУ, который невозможно потерять! И всё потому, что новинка имеет огромный размер. Пульт поддерживает 296 кодов, которые позволяют работать с самыми известными марками AV/TV устройств. Нов
|18.10.2006
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Тест топового HDD-плеера iRiver - E10
метро никаких подобных проблем, конечно же, нет. Переключатель блокировки, который активирует режим пульта ДУ Для управления параметрами работы устройства, а также, естественно, для переключени
|13.09.2006
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Logitech выпустил новый пульт ДУ с сенсорным дисплеем
ую цветным сенсорным экраном. Новинка позволяет управлять различными устройствами, отображая необходимые элементы управления, наиболее релевантные в конкретный момент. В отличие от остальных моделей, ПДУ Harmony 1000 контролирует любое устройство через инфракрасный порт, будь то видеомагнитофон, DVD-рекордер, телевизор или другие бытовые устройства. С помощью приобретаемого отдельно аксессу
|09.02.2006
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Philips представил новый пульт-открывалку для болельщиков
ла специальный пульт дистанционного управления. Новая модель ДУ SRU1060 осуществляет управление телевизором, DVD-рекордером и одновременно может служить в качестве открывалки для бутылок. Этот тонкий универсальный пульт дистанционного управления оснащен мягкой резиновой окантовкой для защиты от ударов. На специальном дисплее пульта также отображается футбольное поле. Уникальный универсал
|08.09.2005
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"АвтоАудиоЦентр" обновил прошивку CDD Ural ConceRt
ия: Удалена функция «Запрет/разрешение стерео» в локальном меню экрана радио Изменена работа кнопок ПДУ: вход в меню осуществляется кнопкой «NAV», центральная кнопка "O" выполняет функцию входа
|02.09.2005
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Logitech выпустила универсальный пульт ДУ Harmony 525
Компания Logitech представила пульт дистанционного управления Logitech Harmony 525 Remote. Стоимость модели — около €100. Универсальный пульт дистанционного управления Logitech Harmony может применяться для домашних кинотеатров, цифровых развлекательных систем, телевизоров высокого разрешения (HDTV) и цифровых вид
|28.04.2005
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"Сенсор" представил новый мультимедийный пульт ДУ для ПК
медийный пульт управления компьютером можно использовать как для домашних ПК, так и для офисных ПК. Пульт ДУ ««Сенсор SRC-3M»» позволяет дистанционно управлять: просмотром фильмов и видеоклипов
|13.10.2004
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Logitech анонсировала пульт ДУ для ПК с Windows XP Media Center Edition
ему облегчается управление любыми подключенными к компьютеру медиа устройствами, будь то телевизор, ресивер для домашнего кинотеатра или DVD-плеер. По сравнению с другими подобными устройствами новый пульт ДУ может быть запрограммирован под появившееся устройство с назначением соответствующей функции под конкретную клавишу. В модели уже имеются несколько горячих кнопок: My Videos, My TV и M
|24.09.2004
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Philips RC9800i: новый пульт ДУ с Wi-Fi
Компания Philips представила новый пульт ДУ с сенсорным экраном - RC9800i. Модель использует Wi-Fi технологию и предназначена для управления домашними устройствами. Пульт способен распознать устройства более 600 различных марок.
|06.12.2002
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Бактериями можно управлять с пульта ДУ
ганизмы, по его словам, могут "оснащаться" программным меню, содержащим команды, которые они могут выполнить - например, периодически излучать свет и затем гаснуть. Энзимы, которыми можно управлять с пульта ДУ с помощью радиоволн, могут оперировать этими модулями, как если бы в клетку, как в компьютер, загружалась бы определенная программа. Путь до этого неблизкий, однако постепенно отдельн
|06.12.2002
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Бактериями можно управлять с пульта ДУ
ганизмы, по его словам, могут "оснащаться" программным меню, содержащим команды, которые они могут выполнить - например, периодически излучать свет и затем гаснуть. Энзимы, которыми можно управлять с пульта ДУ с помощью радиоволн, могут оперировать этими модулями, как если бы в клетку, как в компьютер, загружалась бы определенная программа. Путь до этого неблизкий, однако постепенно отдельн
|18.01.2002
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KNG America и AT&T выпустят универсальный ПДУ с сенсорным экраном
В ближайшее время KNG America и AT&T собираются начать продажи универсального пульта стоимостью менее $100. Универсальный ПДУ AT&T с сенсорным экраном Touch Screen поддерживает 12 типов устройств, имеет достаточно большой сенсорный экран с подсветкой, цифровой модуль записи голосовых сообщений, таймер отключения,
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