ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit

Универсальный пульт управления из iPhone и iPod Компания Zero1.tv представила универсальный пульт управления VooMote One, использующий в качестве основного узла своей конструкции iPhone или iPod. Фактически, VooMote One представляет собой своеобразную док-станцию, в кото

Выпущен пульт ДУ для Wii Компания Nintendo сделала пульт ДУ для Wii. Устройство Wii Remote Plus будет объединять два аксессуара - Wii Remote с гироскопом Wii MotionPlus. Пока точные сроки начала продаж нового устройства не называются.

iPod touch как пульт ДУ Выпущен пульт ДУ на базе плеера iPod touch. Устройство Savant Touch Remote представляет собой специальный расширенный корпус, в который помещен плеер вместе с 18 дополнительными кнопками управления. В

Проектор Sony VPL-VW100 – эталонное качество изображения ьцу найти удобную нишу на дне пульта, большой палец оказывается как раз между рабочими зонами, и нажимать на кнопки становится очень неудобно. У такого дорогого проектора ожидаешь сложного и дорогого пульта ДУ, но он предельно прост Если же сконцентрироваться исключительно на поверхности пульта, работа становится куда более простой. Некоторые проблемы создает также и ширина пульта — крайние

«Книжный» пульт дистанционного управления решит проблемы одится пользоваться как минимум двумя пультами дистанционного управления. В процессе покупки новой техники, количество пультов может достигать 4 и больше - по одному на каждое устройство. Современные ПДУ громоздки и занимают много места. Book Style Remote Control решает эти проблемы одним махом. Концептуальный пульт представляет собой компактный прямоугольный футляр, в котором спрятано 3 от

5 самых полезных аксессуаров для плеера ого управления позволяет обрести полный контроль над плеером Чаще всего в ассортименте имеется один универсальный пульт почти для всей линейки плееров, но если устройство очень популярно, то в

Япония: пульт ДУ больше не нужен реложить на кого-то, и все выдуманные им устройства являются продуктами этого желания, телевизор — не исключение. Для того чтобы переключить канал, не вставая с насиженного места, человек создал пульт ДУ, но, тем не менее, пользование пультом тоже требует определенных усилий и навыков. Еще более упростить управление телевизором смогли специалисты Японского национального института разра

Идеальное телевидение для ноутбука и не только чем обычно, но это неудивительно, внутри нас ждут: Сам ТВ-тюнер Подставка для тюнера Универсальный пульт ДУ Выносной ИК-приемник пульта ДУ с подключением к USB Кабель USB Кабель дополнительног

Проектор Sanyo PLV-Z5 – новое воплощение знаменитости среднестатистического европейца. Во всяком случае, у меня осталось впечатление, что этот изначально продуманный и удобный пульт был каким-то волшебным образом уменьшен в размерах. Вердикт прост: будь ПДУ чуть больше, можно было бы назвать его идеальным, но увы – в реальности он будет удобен лишь в детских или миниатюрных женских ручках.[pagebreak] Главное меню проектора классического типа,

Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению йства и техническими характеристиками. Внутри коробки нас ждет довольно богатая комплектация. Тюнер Пульт ДУ Выносной ИК-приёмник пульта ДУ с подключением к USB FM-антенна Переходник S-Video –

Современный пульт ДУ Brookstone разработала новый пульт ДУ, который невозможно потерять! И всё потому, что новинка имеет огромный размер. Пульт поддерживает 296 кодов, которые позволяют работать с самыми известными марками AV/TV устройств. Нов

Тест топового HDD-плеера iRiver - E10 метро никаких подобных проблем, конечно же, нет. Переключатель блокировки, который активирует режим пульта ДУ Для управления параметрами работы устройства, а также, естественно, для переключени

Logitech выпустил новый пульт ДУ с сенсорным дисплеем ую цветным сенсорным экраном. Новинка позволяет управлять различными устройствами, отображая необходимые элементы управления, наиболее релевантные в конкретный момент. В отличие от остальных моделей, ПДУ Harmony 1000 контролирует любое устройство через инфракрасный порт, будь то видеомагнитофон, DVD-рекордер, телевизор или другие бытовые устройства. С помощью приобретаемого отдельно аксессу

Philips представил новый пульт-открывалку для болельщиков ла специальный пульт дистанционного управления. Новая модель ДУ SRU1060 осуществляет управление телевизором, DVD-рекордером и одновременно может служить в качестве открывалки для бутылок. Этот тонкий универсальный пульт дистанционного управления оснащен мягкой резиновой окантовкой для защиты от ударов. На специальном дисплее пульта также отображается футбольное поле. Уникальный универсал

"АвтоАудиоЦентр" обновил прошивку CDD Ural ConceRt ия: Удалена функция «Запрет/разрешение стерео» в локальном меню экрана радио Изменена работа кнопок ПДУ: вход в меню осуществляется кнопкой «NAV», центральная кнопка "O" выполняет функцию входа

Logitech выпустила универсальный пульт ДУ Harmony 525 Компания Logitech представила пульт дистанционного управления Logitech Harmony 525 Remote. Стоимость модели — около €100. Универсальный пульт дистанционного управления Logitech Harmony может применяться для домашних кинотеатров, цифровых развлекательных систем, телевизоров высокого разрешения (HDTV) и цифровых вид

"Сенсор" представил новый мультимедийный пульт ДУ для ПК медийный пульт управления компьютером можно использовать как для домашних ПК, так и для офисных ПК. Пульт ДУ ««Сенсор SRC-3M»» позволяет дистанционно управлять: просмотром фильмов и видеоклипов

Logitech анонсировала пульт ДУ для ПК с Windows XP Media Center Edition ему облегчается управление любыми подключенными к компьютеру медиа устройствами, будь то телевизор, ресивер для домашнего кинотеатра или DVD-плеер. По сравнению с другими подобными устройствами новый пульт ДУ может быть запрограммирован под появившееся устройство с назначением соответствующей функции под конкретную клавишу. В модели уже имеются несколько горячих кнопок: My Videos, My TV и M

Philips RC9800i: новый пульт ДУ с Wi-Fi Компания Philips представила новый пульт ДУ с сенсорным экраном - RC9800i. Модель использует Wi-Fi технологию и предназначена для управления домашними устройствами. Пульт способен распознать устройства более 600 различных марок.

Бактериями можно управлять с пульта ДУ ганизмы, по его словам, могут "оснащаться" программным меню, содержащим команды, которые они могут выполнить - например, периодически излучать свет и затем гаснуть. Энзимы, которыми можно управлять с пульта ДУ с помощью радиоволн, могут оперировать этими модулями, как если бы в клетку, как в компьютер, загружалась бы определенная программа. Путь до этого неблизкий, однако постепенно отдельн

Бактериями можно управлять с пульта ДУ ганизмы, по его словам, могут "оснащаться" программным меню, содержащим команды, которые они могут выполнить - например, периодически излучать свет и затем гаснуть. Энзимы, которыми можно управлять с пульта ДУ с помощью радиоволн, могут оперировать этими модулями, как если бы в клетку, как в компьютер, загружалась бы определенная программа. Путь до этого неблизкий, однако постепенно отдельн