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Xoro Eectronics
СОБЫТИЯ
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|18.04.2008
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Xoro представил новый ЖК-телевизор «два в одном»
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового 20-дюймового ЖК-телевизора категории HD Ready со встроенным DVD-проигрывателем Xoro HTC 2003. Основными преимуществами новин
|24.12.2007
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Xoro сообщает о начале поставок ЖК-телевизора HTL 1501
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 1501 с диагональю 38 см (15 дюймов). Телевизор Xoro HTL 1501 оборудован VGA-входом с поддержко
|17.12.2007
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Xoro HSD 8430: DVD-плеер с функцией риппера
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового DVD-проигрывателя HSD 8430. DVD-проигрыватель оснащен современным процессором Zoran Vaddis. Помимо привычных форматов DVD, (S)VCD,
|06.12.2007
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HSD 2041: новый недорогой DVD-проигрыватель от Xoro
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового DVD-проигрывателя HSD 2041. Компактные размеры устройства не ограничивают его функциональные возможности. Проигрыватель воспроизво
|03.12.2007
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Xoro HXS 435: шестиканальная акустика мощностью 105 Вт
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале продаж новой компактной активной 5.1-канальной акустической системы HXS 435 со встроенным радиотюнером и многоканальным усилителем суммарной мощнос
|23.11.2007
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Xoro анонсировал активную 5.1-канальную акустику
Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую компактную активную 5.1-канальную акустическую систему HXS 235 со встроенным многоканальным усилителем суммарной мощностью 80 Вт (12 Вт на канал п
|16.11.2007
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Xoro начинает поставки двух новых ЖК-телевизоров
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового 20-дюймового ЖК телевизора Xoro HTL 2010w, а также моноблока со встроенным DVD-проигрывателем, собранного на базе этого теле
|26.10.2007
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Xoro представляет новую линейку ЖК-телевизоров
Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую серию ЖК-телевизоров HTL хх32 с поддержкой Full HD-разрешения. Новый ряд представлен тремя моделями: HTL 3732w с диагональю 37 дюймов, HTL 4232w с
|25.09.2007
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Новый компактный DVD-проигрыватель Xoro HSD 2141
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2141 на основе процессора Zoran Vaddis 966. Продукт поддерживает множество форматов, отличается ш
|21.09.2007
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Бюджетный DVD-проигрыватель Xoro HSD 2120
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок недорогого DVD-проигрывателя Xoro HSD 2120, характеризующегося поддержкой всех основных форматов аудио и видео, а также наличием фу
|13.09.2007
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Xoro выпускает активную 5.1-канальную систему
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок активной 5.1-канальной акустической системы Xoro HXS 614 со встроенным многоканальным усилителем общей выходной мощностью 385 Вт. К
|20.08.2007
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Новый ЖК-телевизор Xoro с экраном 4:3 и DVD-плеером
Компания Xoro сообщила о скором выходе на рынок России и стран СНГ 20-дюймового ЖК-телевизора со встроенным DVD-проигрывателем, модели Xoro HTC 2001. Отличительной особенностью новинки является э
|31.07.2007
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Xoro выпускает DVD-плеер с аудиовыходом 5.1 за $50
Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новый MPEG-4/DVD-проигрыватель Xoro HSD 2115. Модель имеет классический дизайн, большой набор коммутационных портов и воспроизводит множество поп
|28.06.2007
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Xoro анонсировал 55, 65 и 82-дюймовые ЖК-телевизоры
Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую серию ЖК-телевизоров – Xoro HTL xx33w, с диагоналями 55, 65 и 82 дюйма. Все телевизоры поддерживают полное разрешение высокой четкости и об
|18.06.2007
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Новый портативный DVD-плеер от Xoro полезен в дороге
Компания Xoro анонсировала новый портативный DVD-проигрыватель Xoro HSD 7190, представляющий собой моноблок с экраном диагональю 23,6 см (9,3 дюйма). Плеер поддерживает множество форматов, оснаще
|09.06.2007
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HSD 6020: новый 5.1-канальный домашний кинотеатр от Xoro
Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новый домашний кинотеатр Xoro HSD 6020. Комплект состоит из мультиформатного MPEG-4/DVD-проигрывателя со встроенными декодером Dolby Digital 5.1,
|23.04.2007
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Xoro доволен результатами выставки HDi Show 2007
Компания Xoro приняла участие в 12-й международной выставке HDi Show 2007, где представила ряд продуктов. Особый интерес посетителей стенда вызвали 37-, 42- и 47-дюймовые ЖК-телевизоры с поддержкой Full
|16.03.2007
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Xoro HSD 2130: мультиформатный DVD-плеер за $47
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2130. Модель разработана на основе процессора Zoran и является логическим развитием Xoro H
|12.03.2007
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Xoro HMD 300: новая MP3-магнитола скоро в продаже
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок новой портативной MP3-магнитолы Xoro HMD 300. Новинка выполнена в современном дизайне и оснащена памятью 512 MБ, позволяющей хранит
|05.02.2007
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Xoro представил новые ЖК-телевизоры с Full HD
Представительство компании Xoro в России анонсировало новую серию ЖК-телевизоров Xoro HTL xx42 с поддержкой стандарта Full HD. Новый ряд представлен тремя моделями: HTL 3742w с диагональю 37 дюймов, HTL 4242w — 42
|29.01.2007
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Xoro объявляет о начале продаж ЖК-телевизора HTL 3222w
Представительство германской компании Xoro в России объявило о начале поставок новой модели ЖК-телевизоров серии хх22 - Xoro HTL 3222w с диагональю экрана 81 см и соотношением сторон 16:9. Матрица данной модели способна отоб
|25.01.2007
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Многофункциональный DVD-проигрыватель от Xoro выходит в продажу
Германская компания Xoro сообщила о начале поставок новой модели HDMI/DVD-проигрывателя Xoro HSD 8410. Новинка создана на базе мощного процессора Zoran Vaddis 888, обеспечивающего высокую четкость видеоизоб
|17.01.2007
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Xoro HTR 6002w: новая модель 3LCD проекционного телевизора
Представительство Xoro в России и стран СНГ сообщило о начале поставок нового 3LCD проекционного телевизора Xoro НTR 6002w. Модель создана на основе технологии 3LCD-матриц, которая обеспечивает высокую цв
|29.12.2006
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Xoro HTC 1900w: новый моноблок DVD/ ЖК-ТВ
Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового 19-дюймового ЖК-телевизора со встроенным DVD-проигрывателем Xoro НTC 1900w. Моноблок имеет встроенный USB-порт и устройство
|27.11.2006
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Xoro выпустит DVD-проигрыватель с функцией караоке
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2110 с функцией караоке. Новинка поддерживает основные форматы аудио/видео, оснащена встроенным
|21.11.2006
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Xoro поставит в Россию новые домашние кинотеатры
Представительство компании Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового домашнего кинотеатра Xoro HSD 6010. Комплект состоит из мультиформатного MPEG4/DVD-проигрывателя со встроенными декодером D
|26.10.2006
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Xoro представила новый HDMI/MPEG-4 DVD-проигрыватель
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о выходе в продажу нового HDMI/MPEG-4 DVD-проигрывателя Xoro HSD 8500. Новая модель на базе инновационного чипсета EM8620L от Sigma Design станет пе
|05.10.2006
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Xoro представил DVD-проигрыватель с функцией приема цифрового ТВ
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о выпуске комбинированного устройства — DVD-проигрывателя со встроенным DVB-T-ресивером для приема наземного цифрового телевещания. Блок DVD-проигрыват
|26.09.2006
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Xoro представил новый DVD-плеер в России
Компания Xoro сообщила о начале поставок нового MPEG-4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 2140. Устройство оснащено встроенным декодером Dolby Digital 5,1 с разъемами 5,1 аудио-выходов, портом USB для пр
|22.08.2006
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Xoro анонсировал в России автомобильный DVD-плеер
Представительство Xoro в России и странх СНГ объявило о начале поставок нового портативного DVD-проигрывателя Xoro HSD 7100 с диагональю 17,8 см и поддержкой популярного формата MPEG-4. Выполненный в плос
|27.07.2006
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Xoro привез в Россию новые HD-телевизоры
Компания Xoro объявила о начале поставок в Россию двух моделей ЖК-телевизоров — Xoro HTL 2712w с диагональю 27 дюймов и Xoro HTL 3212w с диагональю 32 дюйма. Обе модели поддерживают с
|26.06.2006
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Xoro анонсировал новый DVD-рекордер
Компания Xoro объявила о начале поставок нового DVD-рекордера Xoro HVR 5500 со встроенным жестким диском емкостью 160 ГБ и возможностью записи со множества источников, таких, как телевизор, DVD-п
|18.04.2006
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Xoro HTL 2012: новый ЖК-телевизор
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 2012 с диагональю 51 см. Благодаря высококачественной матрице (яркость – 450 кд/м кв., контрастность
|21.03.2006
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Xoro HTR 5001w: новый проекционный телевизор
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявила о начале поставок нового проекционного телевизора Xoro HTR 5001w, использующего новейшую технологию 3ЖК-матриц. Модель с большой диагональю 127 см (5
|09.03.2006
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Xoro HTL 3715w: новый ЖК-телевизор с двумя тюнерами
Представительство Xoro в России и странах СНГ объявила о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 3715w с поддержкой современного стандарта HD, высоким оптическим разрешением матрицы (1366х768 точек)
|24.01.2006
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Xoro HTL 2605w: новый ЖК-телевизор
Компания MAS Elektronik AG объявила о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 2605w с поддержкой современного стандарта HD, высоким оптическим разрешением 1280х768 пикселей, малым временем отклика матрицы 12 мс и встроенным мультимедийным проигрывателем. Яркость
|11.01.2006
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Xoro HSD 7070: новый портативный DVD-проигрыватель
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок нового портативного DVD-проигрывателя Xoro HSD 7070 с диагональю экрана 7 дюймов и поддержкой популярного видеоформата MPEG-4. Xoro HSD 7070 поддерживает все наиболее распространенные форматы современного цифрового видео и а
|10.10.2005
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Xoro HTL 3215w: новый ЖК-телевизор с диагональю экрана 32 дюйма
Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый ЖК-телевизор Xoro HTL 3215, который будет доступен в середине октября 2005 года. Физическое разрешение 1366x768 точек ЖК-матрицы Xoro HTL 3215w с диагональю 32 дюймов (81 см) соответствует наиболее р
|07.06.2005
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Xoro HSD 4000: новый мультиформатный DVD-проигрыватель
Компания MAS Elektronik AG анонсировала выход на российский рынок новой модели MPEG4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 4000, который будет доступен в конце июля 2005 года. Помимо мультиформатности, встроенного декодера Dolby Digital 5.1 и поддержки прогрессивной развертки, аппарат отличается наличием с
|07.02.2005
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Xoro HSD 310: "бюджетный" DVD-проигрыватель с Nero Digital
Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового MPEG4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 310. Помимо поддержки самого современного MPEG-4-кодека NERO Digital, этот аппарат отличается невысокой ценой ($94). Xoro HSD 310 воспроизводит записи в форматах DVD, MPEG-4 (Di
Xoro Eectronics и организации, системы, технологии, персоны:
|Россети Ленэнерго 1699 2
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
|Yamaha - Ямаха 110 1
|Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
|Малафеев Андрей 52 3
|Чебатко Алексей 7 3
|Корчагин Олег 9 2
|Баранов Андрей 10 2
|Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
|Дурбажев Владимир 3 2
|Виноградов Андрей 6 1
|Наумов Максим 100 1
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