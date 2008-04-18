Xoro Eectronics

Xoro представил новый ЖК-телевизор «два в одном» Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового 20-дюймового ЖК-телевизора категории HD Ready со встроенным DVD-проигрывателем Xoro HTC 2003. Основными преимуществами новин

Xoro сообщает о начале поставок ЖК-телевизора HTL 1501 Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 1501 с диагональю 38 см (15 дюймов). Телевизор Xoro HTL 1501 оборудован VGA-входом с поддержко

Xoro HSD 8430: DVD-плеер с функцией риппера Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового DVD-проигрывателя HSD 8430. DVD-проигрыватель оснащен современным процессором Zoran Vaddis. Помимо привычных форматов DVD, (S)VCD,

HSD 2041: новый недорогой DVD-проигрыватель от Xoro Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового DVD-проигрывателя HSD 2041. Компактные размеры устройства не ограничивают его функциональные возможности. Проигрыватель воспроизво

Xoro HXS 435: шестиканальная акустика мощностью 105 Вт Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале продаж новой компактной активной 5.1-канальной акустической системы HXS 435 со встроенным радиотюнером и многоканальным усилителем суммарной мощнос

Xoro анонсировал активную 5.1-канальную акустику Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую компактную активную 5.1-канальную акустическую систему HXS 235 со встроенным многоканальным усилителем суммарной мощностью 80 Вт (12 Вт на канал п

Xoro начинает поставки двух новых ЖК-телевизоров Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового 20-дюймового ЖК телевизора Xoro HTL 2010w, а также моноблока со встроенным DVD-проигрывателем, собранного на базе этого теле

Xoro представляет новую линейку ЖК-телевизоров Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую серию ЖК-телевизоров HTL хх32 с поддержкой Full HD-разрешения. Новый ряд представлен тремя моделями: HTL 3732w с диагональю 37 дюймов, HTL 4232w с

Новый компактный DVD-проигрыватель Xoro HSD 2141 Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2141 на основе процессора Zoran Vaddis 966. Продукт поддерживает множество форматов, отличается ш

Бюджетный DVD-проигрыватель Xoro HSD 2120 Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок недорогого DVD-проигрывателя Xoro HSD 2120, характеризующегося поддержкой всех основных форматов аудио и видео, а также наличием фу

Xoro выпускает активную 5.1-канальную систему Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок активной 5.1-канальной акустической системы Xoro HXS 614 со встроенным многоканальным усилителем общей выходной мощностью 385 Вт. К

Новый ЖК-телевизор Xoro с экраном 4:3 и DVD-плеером Компания Xoro сообщила о скором выходе на рынок России и стран СНГ 20-дюймового ЖК-телевизора со встроенным DVD-проигрывателем, модели Xoro HTC 2001. Отличительной особенностью новинки является э

Xoro выпускает DVD-плеер с аудиовыходом 5.1 за $50 Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новый MPEG-4/DVD-проигрыватель Xoro HSD 2115. Модель имеет классический дизайн, большой набор коммутационных портов и воспроизводит множество поп

Xoro анонсировал 55, 65 и 82-дюймовые ЖК-телевизоры Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую серию ЖК-телевизоров – Xoro HTL xx33w, с диагоналями 55, 65 и 82 дюйма. Все телевизоры поддерживают полное разрешение высокой четкости и об

Новый портативный DVD-плеер от Xoro полезен в дороге Компания Xoro анонсировала новый портативный DVD-проигрыватель Xoro HSD 7190, представляющий собой моноблок с экраном диагональю 23,6 см (9,3 дюйма). Плеер поддерживает множество форматов, оснаще

HSD 6020: новый 5.1-канальный домашний кинотеатр от Xoro Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новый домашний кинотеатр Xoro HSD 6020. Комплект состоит из мультиформатного MPEG-4/DVD-проигрывателя со встроенными декодером Dolby Digital 5.1,

Xoro доволен результатами выставки HDi Show 2007 Компания Xoro приняла участие в 12-й международной выставке HDi Show 2007, где представила ряд продуктов. Особый интерес посетителей стенда вызвали 37-, 42- и 47-дюймовые ЖК-телевизоры с поддержкой Full

Xoro HSD 2130: мультиформатный DVD-плеер за $47 Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2130. Модель разработана на основе процессора Zoran и является логическим развитием Xoro H

Xoro HMD 300: новая MP3-магнитола скоро в продаже Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок новой портативной MP3-магнитолы Xoro HMD 300. Новинка выполнена в современном дизайне и оснащена памятью 512 MБ, позволяющей хранит

Xoro представил новые ЖК-телевизоры с Full HD Представительство компании Xoro в России анонсировало новую серию ЖК-телевизоров Xoro HTL xx42 с поддержкой стандарта Full HD. Новый ряд представлен тремя моделями: HTL 3742w с диагональю 37 дюймов, HTL 4242w — 42

Xoro объявляет о начале продаж ЖК-телевизора HTL 3222w Представительство германской компании Xoro в России объявило о начале поставок новой модели ЖК-телевизоров серии хх22 - Xoro HTL 3222w с диагональю экрана 81 см и соотношением сторон 16:9. Матрица данной модели способна отоб

Многофункциональный DVD-проигрыватель от Xoro выходит в продажу Германская компания Xoro сообщила о начале поставок новой модели HDMI/DVD-проигрывателя Xoro HSD 8410. Новинка создана на базе мощного процессора Zoran Vaddis 888, обеспечивающего высокую четкость видеоизоб

Xoro HTR 6002w: новая модель 3LCD проекционного телевизора Представительство Xoro в России и стран СНГ сообщило о начале поставок нового 3LCD проекционного телевизора Xoro НTR 6002w. Модель создана на основе технологии 3LCD-матриц, которая обеспечивает высокую цв

Xoro HTC 1900w: новый моноблок DVD/ ЖК-ТВ Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового 19-дюймового ЖК-телевизора со встроенным DVD-проигрывателем Xoro НTC 1900w. Моноблок имеет встроенный USB-порт и устройство

Xoro выпустит DVD-проигрыватель с функцией караоке Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2110 с функцией караоке. Новинка поддерживает основные форматы аудио/видео, оснащена встроенным

Xoro поставит в Россию новые домашние кинотеатры Представительство компании Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового домашнего кинотеатра Xoro HSD 6010. Комплект состоит из мультиформатного MPEG4/DVD-проигрывателя со встроенными декодером D

Xoro представила новый HDMI/MPEG-4 DVD-проигрыватель Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о выходе в продажу нового HDMI/MPEG-4 DVD-проигрывателя Xoro HSD 8500. Новая модель на базе инновационного чипсета EM8620L от Sigma Design станет пе

Xoro представил DVD-проигрыватель с функцией приема цифрового ТВ Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о выпуске комбинированного устройства — DVD-проигрывателя со встроенным DVB-T-ресивером для приема наземного цифрового телевещания. Блок DVD-проигрыват

Xoro представил новый DVD-плеер в России Компания Xoro сообщила о начале поставок нового MPEG-4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 2140. Устройство оснащено встроенным декодером Dolby Digital 5,1 с разъемами 5,1 аудио-выходов, портом USB для пр

Xoro анонсировал в России автомобильный DVD-плеер Представительство Xoro в России и странх СНГ объявило о начале поставок нового портативного DVD-проигрывателя Xoro HSD 7100 с диагональю 17,8 см и поддержкой популярного формата MPEG-4. Выполненный в плос

Xoro привез в Россию новые HD-телевизоры Компания Xoro объявила о начале поставок в Россию двух моделей ЖК-телевизоров — Xoro HTL 2712w с диагональю 27 дюймов и Xoro HTL 3212w с диагональю 32 дюйма. Обе модели поддерживают с

Xoro анонсировал новый DVD-рекордер Компания Xoro объявила о начале поставок нового DVD-рекордера Xoro HVR 5500 со встроенным жестким диском емкостью 160 ГБ и возможностью записи со множества источников, таких, как телевизор, DVD-п

Xoro HTL 2012: новый ЖК-телевизор Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 2012 с диагональю 51 см. Благодаря высококачественной матрице (яркость – 450 кд/м кв., контрастность

Xoro HTR 5001w: новый проекционный телевизор Представительство Xoro в России и странах СНГ объявила о начале поставок нового проекционного телевизора Xoro HTR 5001w, использующего новейшую технологию 3ЖК-матриц. Модель с большой диагональю 127 см (5

Xoro HTL 3715w: новый ЖК-телевизор с двумя тюнерами Представительство Xoro в России и странах СНГ объявила о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 3715w с поддержкой современного стандарта HD, высоким оптическим разрешением матрицы (1366х768 точек)

Xoro HTL 2605w: новый ЖК-телевизор Компания MAS Elektronik AG объявила о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 2605w с поддержкой современного стандарта HD, высоким оптическим разрешением 1280х768 пикселей, малым временем отклика матрицы 12 мс и встроенным мультимедийным проигрывателем. Яркость

Xoro HSD 7070: новый портативный DVD-проигрыватель Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок нового портативного DVD-проигрывателя Xoro HSD 7070 с диагональю экрана 7 дюймов и поддержкой популярного видеоформата MPEG-4. Xoro HSD 7070 поддерживает все наиболее распространенные форматы современного цифрового видео и а

Xoro HTL 3215w: новый ЖК-телевизор с диагональю экрана 32 дюйма Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый ЖК-телевизор Xoro HTL 3215, который будет доступен в середине октября 2005 года. Физическое разрешение 1366x768 точек ЖК-матрицы Xoro HTL 3215w с диагональю 32 дюймов (81 см) соответствует наиболее р

Xoro HSD 4000: новый мультиформатный DVD-проигрыватель Компания MAS Elektronik AG анонсировала выход на российский рынок новой модели MPEG4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 4000, который будет доступен в конце июля 2005 года. Помимо мультиформатности, встроенного декодера Dolby Digital 5.1 и поддержки прогрессивной развертки, аппарат отличается наличием с