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Xoro Eectronics

СОБЫТИЯ

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18.04.2008 Xoro представил новый ЖК-телевизор «два в одном»

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового 20-дюймового ЖК-телевизора категории HD Ready со встроенным DVD-проигрывателем Xoro HTC 2003. Основными преимуществами новин
24.12.2007 Xoro сообщает о начале поставок ЖК-телевизора HTL 1501

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 1501 с диагональю 38 см (15 дюймов). Телевизор Xoro HTL 1501 оборудован VGA-входом с поддержко
17.12.2007 Xoro HSD 8430: DVD-плеер с функцией риппера

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового DVD-проигрывателя HSD 8430. DVD-проигрыватель оснащен современным процессором Zoran Vaddis. Помимо привычных форматов DVD, (S)VCD,

06.12.2007 HSD 2041: новый недорогой DVD-проигрыватель от Xoro

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового DVD-проигрывателя HSD 2041. Компактные размеры устройства не ограничивают его функциональные возможности. Проигрыватель воспроизво
03.12.2007 Xoro HXS 435: шестиканальная акустика мощностью 105 Вт

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале продаж новой компактной активной 5.1-канальной акустической системы HXS 435 со встроенным радиотюнером и многоканальным усилителем суммарной мощнос
23.11.2007 Xoro анонсировал активную 5.1-канальную акустику

Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую компактную активную 5.1-канальную акустическую систему HXS 235 со встроенным многоканальным усилителем суммарной мощностью 80 Вт (12 Вт на канал п
16.11.2007 Xoro начинает поставки двух новых ЖК-телевизоров

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщает о начале поставок нового 20-дюймового ЖК телевизора Xoro HTL 2010w, а также моноблока со встроенным DVD-проигрывателем, собранного на базе этого теле
26.10.2007 Xoro представляет новую линейку ЖК-телевизоров

Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую серию ЖК-телевизоров HTL хх32 с поддержкой Full HD-разрешения. Новый ряд представлен тремя моделями: HTL 3732w с диагональю 37 дюймов, HTL 4232w с
25.09.2007 Новый компактный DVD-проигрыватель Xoro HSD 2141

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2141 на основе процессора Zoran Vaddis 966. Продукт поддерживает множество форматов, отличается ш
21.09.2007 Бюджетный DVD-проигрыватель Xoro HSD 2120

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок недорогого DVD-проигрывателя Xoro HSD 2120, характеризующегося поддержкой всех основных форматов аудио и видео, а также наличием фу
13.09.2007 Xoro выпускает активную 5.1-канальную систему

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок активной 5.1-канальной акустической системы Xoro HXS 614 со встроенным многоканальным усилителем общей выходной мощностью 385 Вт. К
20.08.2007 Новый ЖК-телевизор Xoro с экраном 4:3 и DVD-плеером

Компания Xoro сообщила о скором выходе на рынок России и стран СНГ 20-дюймового ЖК-телевизора со встроенным DVD-проигрывателем, модели Xoro HTC 2001. Отличительной особенностью новинки является э
31.07.2007 Xoro выпускает DVD-плеер с аудиовыходом 5.1 за $50

Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новый MPEG-4/DVD-проигрыватель Xoro HSD 2115. Модель имеет классический дизайн, большой набор коммутационных портов и воспроизводит множество поп
28.06.2007 Xoro анонсировал 55, 65 и 82-дюймовые ЖК-телевизоры

Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новую серию ЖК-телевизоров – Xoro HTL xx33w, с диагоналями 55, 65 и 82 дюйма. Все телевизоры поддерживают полное разрешение высокой четкости и об
18.06.2007 Новый портативный DVD-плеер от Xoro полезен в дороге

Компания Xoro анонсировала новый портативный DVD-проигрыватель Xoro HSD 7190, представляющий собой моноблок с экраном диагональю 23,6 см (9,3 дюйма). Плеер поддерживает множество форматов, оснаще
09.06.2007 HSD 6020: новый 5.1-канальный домашний кинотеатр от Xoro

Представительство Xoro в России и странах СНГ анонсировало новый домашний кинотеатр Xoro HSD 6020. Комплект состоит из мультиформатного MPEG-4/DVD-проигрывателя со встроенными декодером Dolby Digital 5.1,
23.04.2007 Xoro доволен результатами выставки HDi Show 2007

Компания Xoro приняла участие в 12-й международной выставке HDi Show 2007, где представила ряд продуктов. Особый интерес посетителей стенда вызвали 37-, 42- и 47-дюймовые ЖК-телевизоры с поддержкой Full
16.03.2007 Xoro HSD 2130: мультиформатный DVD-плеер за $47

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2130. Модель разработана на основе процессора Zoran и является логическим развитием Xoro H
12.03.2007 Xoro HMD 300: новая MP3-магнитола скоро в продаже

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок новой портативной MP3-магнитолы Xoro HMD 300. Новинка выполнена в современном дизайне и оснащена памятью 512 MБ, позволяющей хранит
05.02.2007 Xoro представил новые ЖК-телевизоры с Full HD

Представительство компании Xoro в России анонсировало новую серию ЖК-телевизоров Xoro HTL xx42 с поддержкой стандарта Full HD. Новый ряд представлен тремя моделями: HTL 3742w с диагональю 37 дюймов, HTL 4242w — 42
29.01.2007 Xoro объявляет о начале продаж ЖК-телевизора HTL 3222w

Представительство германской компании Xoro в России объявило о начале поставок новой модели ЖК-телевизоров серии хх22 - Xoro HTL 3222w с диагональю экрана 81 см и соотношением сторон 16:9. Матрица данной модели способна отоб
25.01.2007 Многофункциональный DVD-проигрыватель от Xoro выходит в продажу

Германская компания Xoro сообщила о начале поставок новой модели HDMI/DVD-проигрывателя Xoro HSD 8410. Новинка создана на базе мощного процессора Zoran Vaddis 888, обеспечивающего высокую четкость видеоизоб
17.01.2007 Xoro HTR 6002w: новая модель 3LCD проекционного телевизора

Представительство Xoro в России и стран СНГ сообщило о начале поставок нового 3LCD проекционного телевизора Xoro НTR 6002w. Модель создана на основе технологии 3LCD-матриц, которая обеспечивает высокую цв
29.12.2006 Xoro HTC 1900w: новый моноблок DVD/ ЖК-ТВ

Представительство Xoro в России и странах СНГ сообщило о начале поставок нового 19-дюймового ЖК-телевизора со встроенным DVD-проигрывателем Xoro НTC 1900w. Моноблок имеет встроенный USB-порт и устройство

27.11.2006 Xoro выпустит DVD-проигрыватель с функцией караоке

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового DVD-проигрывателя Xoro HSD 2110 с функцией караоке. Новинка поддерживает основные форматы аудио/видео, оснащена встроенным

21.11.2006 Xoro поставит в Россию новые домашние кинотеатры

Представительство компании Xoro в России и странах СНГ объявляет о начале поставок нового домашнего кинотеатра Xoro HSD 6010. Комплект состоит из мультиформатного MPEG4/DVD-проигрывателя со встроенными декодером D
26.10.2006 Xoro представила новый HDMI/MPEG-4 DVD-проигрыватель

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявляет о выходе в продажу нового HDMI/MPEG-4 DVD-проигрывателя Xoro HSD 8500. Новая модель на базе инновационного чипсета EM8620L от Sigma Design станет пе
05.10.2006 Xoro представил DVD-проигрыватель с функцией приема цифрового ТВ

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о выпуске комбинированного устройства — DVD-проигрывателя со встроенным DVB-T-ресивером для приема наземного цифрового телевещания. Блок DVD-проигрыват
26.09.2006 Xoro представил новый DVD-плеер в России

Компания Xoro сообщила о начале поставок нового MPEG-4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 2140. Устройство оснащено встроенным декодером Dolby Digital 5,1 с разъемами 5,1 аудио-выходов, портом USB для пр
22.08.2006 Xoro анонсировал в России автомобильный DVD-плеер

Представительство Xoro в России и странх СНГ объявило о начале поставок нового портативного DVD-проигрывателя Xoro HSD 7100 с диагональю 17,8 см и поддержкой популярного формата MPEG-4. Выполненный в плос
27.07.2006 Xoro привез в Россию новые HD-телевизоры

Компания Xoro объявила о начале поставок в Россию двух моделей ЖК-телевизоров — Xoro HTL 2712w с диагональю 27 дюймов и Xoro HTL 3212w с диагональю 32 дюйма. Обе модели поддерживают с
26.06.2006 Xoro анонсировал новый DVD-рекордер

Компания Xoro объявила о начале поставок нового DVD-рекордера Xoro HVR 5500 со встроенным жестким диском емкостью 160 ГБ и возможностью записи со множества источников, таких, как телевизор, DVD-п
18.04.2006 Xoro HTL 2012: новый ЖК-телевизор

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявило о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 2012 с диагональю 51 см. Благодаря высококачественной матрице (яркость – 450 кд/м кв., контрастность

21.03.2006 Xoro HTR 5001w: новый проекционный телевизор

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявила о начале поставок нового проекционного телевизора Xoro HTR 5001w, использующего новейшую технологию 3ЖК-матриц. Модель с большой диагональю 127 см (5
09.03.2006 Xoro HTL 3715w: новый ЖК-телевизор с двумя тюнерами

Представительство Xoro в России и странах СНГ объявила о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 3715w с поддержкой современного стандарта HD, высоким оптическим разрешением матрицы (1366х768 точек)
24.01.2006 Xoro HTL 2605w: новый ЖК-телевизор

Компания MAS Elektronik AG объявила о начале поставок нового ЖК-телевизора Xoro HTL 2605w с поддержкой современного стандарта HD, высоким оптическим разрешением 1280х768 пикселей, малым временем отклика матрицы 12 мс и встроенным мультимедийным проигрывателем. Яркость
11.01.2006 Xoro HSD 7070: новый портативный DVD-проигрыватель

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок нового портативного DVD-проигрывателя Xoro HSD 7070 с диагональю экрана 7 дюймов и поддержкой популярного видеоформата MPEG-4. Xoro HSD 7070 поддерживает все наиболее распространенные форматы современного цифрового видео и а
10.10.2005 Xoro HTL 3215w: новый ЖК-телевизор с диагональю экрана 32 дюйма

Компания MAS Elektronik AG анонсировала новый ЖК-телевизор Xoro HTL 3215, который будет доступен в середине октября 2005 года. Физическое разрешение 1366x768 точек ЖК-матрицы Xoro HTL 3215w с диагональю 32 дюймов (81 см) соответствует наиболее р
07.06.2005 Xoro HSD 4000: новый мультиформатный DVD-проигрыватель

Компания MAS Elektronik AG анонсировала выход на российский рынок новой модели MPEG4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 4000, который будет доступен в конце июля 2005 года. Помимо мультиформатности, встроенного декодера Dolby Digital 5.1 и поддержки прогрессивной развертки, аппарат отличается наличием с
07.02.2005 Xoro HSD 310: "бюджетный" DVD-проигрыватель с Nero Digital

Компания MAS Elektronik AG начала поставки нового MPEG4/DVD-проигрывателя Xoro HSD 310. Помимо поддержки самого современного MPEG-4-кодека NERO Digital, этот аппарат отличается невысокой ценой ($94). Xoro HSD 310 воспроизводит записи в форматах DVD, MPEG-4 (Di

Публикаций - 81, упоминаний - 84

Xoro Eectronics и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 36
Sony 6739 6
LG Electronics 3735 5
Samsung Electronics 11065 4
BBK Electronics Corp 332 4
Philips 2099 4
Sharp Corporation 1062 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 4
VAIO 475 4
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
Apple Inc 13156 3
Toshiba Corporation 2980 3
JVC Kenwood 422 3
Apple IMC - Apple Independent Marketing Company 32 2
Shinco Technology 7 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 2
Polar - Полар 116 1
Ланит - DPI Computers 21 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Microsoft Corporation 25775 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
HTC Corporation 1512 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Nintendo 823 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 1
Fivetran - HVR 3 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 59
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 52
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 50
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 48
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 44
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 41
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 37
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 36
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 34
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 32
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 30
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 29
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 28
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 27
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 25
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 24
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 24
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 20
DivX - видеокодек 431 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 97 19
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 18
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 18
Контрастность 3042 17
Караоке - Karaoke 321 17
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 15
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 15
Цвет - Цветность 212 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 14
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 14
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 13
Наушники - Headphones 4479 12
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 11
HDCD - High Definition Compatible Digital 48 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 47
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 30
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 26
Eastman Kodak Picture CD 43 14
Xoro HTL 13 13
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 9
Zoran Vaddis 6 5
Xoro AEP 4 4
Xoro HSS 8 4
Xoro HXS 4 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Xoro HTR 3 3
Xoro HTC 3 3
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 3
Nero Recode - Nero Recording 5 3
Nero Reload 3 3
Nero Digital 4 3
Xoro HMD - MP3-плеер 2 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 2
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 2
Sharp ЖК-телевизоры 17 2
JVC D-VHS 7 2
Samsung Gallery - Samsung Галерея 12 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 58 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 2
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Toshiba SmartMEDIA Media Card Drive 159 2
Xoro HRT - DVD-проигрыватель 1 1
Xoro НST - DVD/ТВ-двойки 2 1
Xoro HST 2 1
Xoro НTR 1 1
Xoro MultiMedia Dock 1 1
BBK DL - серия DVD-плееров 8 1
Panasonic DMP-BD - Blu-Ray-плеер - серия проигрывателей 7 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Trident WX 1 1
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Чебатко Алексей 7 3
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Дурбажев Владимир 3 2
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Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
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Азия - Азиатский регион 5920 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
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