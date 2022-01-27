Индексная книга CNews*
Цвет Цветность
Публикаций - 205, упоминаний - 209
Цвет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9667 19
|LG Electronics 3530 13
|Элемент ГК - Elementec 25 6
|Apple Inc 11103 5
|BBK Electronics Corp 277 5
|AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
|Монолит-Инфо 102 2
|Xiaomi 1254 2
|Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
|Huawei 3459 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
|Nvidia Corp 3203 1
|Konica Minolta 374 1
|Microsoft Corporation 23395 1
|SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 33 1
|Lenovo Group 2151 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
|Lexmark Int 285 1
|Intel Corporation 11624 1
|Yandex - Яндекс 5551 1
|Movavi 25 1
|Лига Цифровой Экономики 52 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 4
|585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
|Альфа-Банк 1579 1
|Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 2
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
|DigiTimes - Издание 1292 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.