Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Цвет Цветность

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.04.2026 В СИБУРе представили подход к применению искусственного интеллекта в прикладных исследованиях и разработках 1
27.08.2025 Браузеры с ИИ - угроза для кошельков пользователей, если им слишком доверять 1
10.03.2025 В России создали нейросеть для контроля качества электроники. Она точнее зарубежных аналогов 1
11.04.2024 Xiaomi выпустила дешевый смарт-ТВ с неприлично огромным экраном, 4K и без Android. Цена 1
15.01.2024 Pro32 обновила и провела ребрендинг сервиса Getscreen 1
14.12.2023 Smart Engines получила 12 патентов РФ на технологии распознавания и проверки подлинности документов 1
30.08.2023 Обзор смартфона TECNO POVA 5: обаяние аниме дизайна 1
27.01.2022 Цифровое управление бурением сократило на 15% сроки строительства нефтяных скважин 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
25.06.2020 Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner 1
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 1
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
12.02.2019 Обзор смартфона Honor View 20 1
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 1
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 1
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
30.03.2017 В России представлен 27-дюймовый монитор Philips с технологией Ultra Wide Color. Фото, цена 1
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
26.04.2016 Обзор смартфона LG V10: больше камер и экранов 1
05.04.2016 Неожиданные цифры: Как подсчитать и сократить расходы на офисную печать 1
12.11.2015 Заказчик тоже «в деле» 1
14.09.2015 Самые ожидаемые камеры. Озвучиваем слухи на год вперёд 1
19.08.2015 «Делайт 2000» займется поставкой в Россию ультратонких полиэкранов из светодиодных модулей Planar DirectLight 1
06.10.2014 А3 для малого офиса: сетевое МФУ Canon imageRUNNER 2202N 1
30.03.2014 Обзор планшета Sony Xperia Tablet Z2: первый тест в России 1
17.03.2014 Гигантские панорамные телевизоры LG - теперь в России 1
23.01.2014 Идем на Оскар: создаем аудио- и видеошедевры в iOS и OSX 1
20.01.2014 Быстрые принтеры от компании HP: лазерные и струйные 1
08.11.2013 Электронные книги приближаются к толщине листа бумаги 1
14.10.2013 Глубоко, фиолетово: тест суперфлагмана Sony Xperia Z1 1
12.09.2013 Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM 1
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux 1
14.06.2013 MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology 1
13.06.2013 Вышел «Видеоредактор Movavi 9» с новым модулем для быстрой нарезки видеофайлов 1

Публикаций - 212, упоминаний - 216

Цвет и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 35
Sony 6739 30
LG Electronics 3735 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
Philips 2099 14
Xoro Eectronics 81 14
Canon 1439 13
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Apple Inc 13156 10
Seiko Epson Corporation 908 10
Toshiba Corporation 2980 9
BBK Electronics Corp 332 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 9
Prology 72 8
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Fujitsu 2105 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Sharp Corporation 1062 6
Fostergroup 52 6
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 5
HP Inc. 5883 5
Xerox - The Haloid Company 1168 5
ViewSonic 325 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
Nikon 646 5
JVC Kenwood 422 5
X Corp - Twitter 2938 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 4
Olympus 475 4
Leica Camera 282 4
Google LLC 12690 4
Eastman Kodak - Кодак 509 4
InFocus 70 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 4
Shinco Technology 7 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
ГЕРЦ 1 3
Композит 99 9
Эра HD - Эра ХД 54 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
Carl Zeiss AG 307 3
Верный - торговая сеть 326 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
Русский Стиль 45 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
REI - Recreational Equipment 6 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Jacob Jensen Design 5 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
American Express - Amex 338 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
JCB International 146 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти 8 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Контрастность 3042 91
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 88
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 80
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 72
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 67
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 64
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 64
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 60
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 59
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 58
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 57
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 54
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 52
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 51
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 51
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 50
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 48
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 44
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 41
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 38
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 38
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 37
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 36
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 36
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 35
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 35
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 33
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 33
Наушники - Headphones 4479 32
Joystick - Джойстик 1149 29
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 29
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 27
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 27
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 27
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 26
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 23
Google Android 15244 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 12
Pantone Eye One Display - калибратор 25 12
PassMark MonitorTest 21 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 10
Eastman Kodak Picture CD 43 10
Microsoft Windows 16882 9
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 9
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 9
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 8
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 8
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 8
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 8
Sony Bravia 251 7
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 5
Samsung PS - серия телевизоров 27 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Nokia Monitor Test 14 5
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 4
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 4
Apple iPad 4012 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
Pantone Validated 80 4
Apple AirPrint 119 4
Ширшов Павел 76 19
Наумов Максим 100 13
Бровкин Дмитрий 55 13
Беляева Татьяна 29 6
Сергеев Иван 74 5
Князева Мария 16 3
Газаров Артур 77 3
Eriksen Erik - Эриксен Эрик 2 2
Дурбажев Владимир 3 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Арлазаров Владимир 290 2
Малафеев Андрей 52 2
Чебатко Алексей 7 2
Речменский Игорь 21 2
Корчагин Олег 9 2
Баранов Андрей 10 2
Пятых Людмила 1 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Халутин Андрей 4 1
Виноградов-Фотов Андрей 2 1
Милехин Сергей 4 1
Абрамов Владимир 14 1
Шарапов Антон 3 1
Левина Евгения 1 1
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 1
Besson Luc - Бессон Люк 15 1
Kusturica Emir - Кустурица Эмир 3 1
Cruise Tom - Круз Том 17 1
Lopez Jennifer - Лопес Дженнифер 11 1
Лузай Игорь 1 1
Петрик Александр 1 1
Giugiaro Giorgetto - Джуджаро Джорджетто 3 1
Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Сырямкин Владимир 1 1
Perkel Gerry - Перкел Джерри 3 1
Robison Neal - Робисон Нил 1 1
Цыганов Вячеслав 79 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Филатов Андрей 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
Япония 13807 27
Европа 24964 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Южная Корея - Республика 7052 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Франция - Французская Республика 8177 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Китай - Тайвань 4245 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Азия Восточная 191 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
Испания - Андалусия - Севилья 16 1
Коморы - Союз Коморских Островов - Коморские Острова 10 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
Ergonomics - Эргономика 1755 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Английский язык 7030 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Видеокамера - Видеосъёмка 720 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Паспорт - Паспортные данные 2848 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 4
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
DigiTimes - Издание 1331 2
Allprojectors.ru 54 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
NE Asia Online 313 1
РС Рro 91 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Photokina 60 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще