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Цвет Цветность



27.01.2022 Цифровое управление бурением сократило на 15% сроки строительства нефтяных скважин 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
25.06.2020 Xerox представила сканер Duplex Combo Scanner 1
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server 1
27.05.2020 Sony представила BloggerCam для видео-блогеров 1
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР 1
06.09.2019 Huawei представила мобильный процессор Kirin 990 с поддержкой 5G 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 1
12.02.2019 Обзор смартфона Honor View 20 1
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 1
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 1
31.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
30.03.2017 В России представлен 27-дюймовый монитор Philips с технологией Ultra Wide Color. Фото, цена 1
23.03.2017 Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions 1
26.04.2016 Обзор смартфона LG V10: больше камер и экранов 1
05.04.2016 Неожиданные цифры: Как подсчитать и сократить расходы на офисную печать 1
12.11.2015 Заказчик тоже «в деле» 1
14.09.2015 Самые ожидаемые камеры. Озвучиваем слухи на год вперёд 1
19.08.2015 «Делайт 2000» займется поставкой в Россию ультратонких полиэкранов из светодиодных модулей Planar DirectLight 1
06.10.2014 А3 для малого офиса: сетевое МФУ Canon imageRUNNER 2202N 1
30.03.2014 Обзор планшета Sony Xperia Tablet Z2: первый тест в России 1
17.03.2014 Гигантские панорамные телевизоры LG - теперь в России 1
23.01.2014 Идем на Оскар: создаем аудио- и видеошедевры в iOS и OSX 1
20.01.2014 Быстрые принтеры от компании HP: лазерные и струйные 1
08.11.2013 Электронные книги приближаются к толщине листа бумаги 1
14.10.2013 Глубоко, фиолетово: тест суперфлагмана Sony Xperia Z1 1
12.09.2013 Лучшие современные цветные лазерные МФУ. Выбор ZOOM 1
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux 1
14.06.2013 MMS представила новый автомобильный мультимедийный центр от Prology 1
13.06.2013 Вышел «Видеоредактор Movavi 9» с новым модулем для быстрой нарезки видеофайлов 1
09.04.2013 Новый Adobe Premiere Pro использует возможности гибридных процессоров AMD при редактировании видео 1
26.03.2013 Лучшие телевизоры LG - уже в России 1
19.03.2013 «Элар» поставил комплекс автоматического сканирования в МГУ 1
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 1
19.12.2012 Optima создала видеостену для филиала СО ЕЭС Кольское РДУ 1
23.10.2012 Ваш новый деловой партнер: Brother ADS-2100 1
27.03.2012 Выбор ZOOM: лучшие планшеты весны 2012 года 1

Публикаций - 205, упоминаний - 209

Цвет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 19
LG Electronics 3530 13
Элемент ГК - Elementec 25 6
Apple Inc 11103 5
BBK Electronics Corp 277 5
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Монолит-Инфо 102 2
Xiaomi 1254 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
Huawei 3459 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Nvidia Corp 3203 1
Konica Minolta 374 1
Microsoft Corporation 23395 1
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 33 1
Lenovo Group 2151 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Lexmark Int 285 1
Intel Corporation 11624 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Movavi 25 1
Лига Цифровой Экономики 52 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 1
Альфа-Банк 1579 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 36
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 26
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 20
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 13
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 6
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 6
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 6
DivX - видеокодек 432 5
Автофокус - Автофокусировка 2228 5
ТВ-тюнер - TV tuner 482 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 483 5
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1005 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 4
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Google Android 12432 14
Microsoft Windows 2000 12612 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 4
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 263 3
Microsoft Windows 2528 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 2
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 2
Apple macOS 1693 2
Linux OS 8153 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 2
Kyocera TASKalfa МФУ 29 2
Dolby Pro Logic 95 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 160 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
Philips PFL - серия Smart TV 48 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Smart Engines - Smart Document Engine 13 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 1
Hisense - серия телевизоров 27 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Microsoft Office 3405 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 1
Acer Iconia 93 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
Иванов Александр 91 1
Япония 12847 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 7
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Ирак - Республика 694 1
Германия - Берлин 697 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
Ergonomics - Эргономика 1488 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 317 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
DigiTimes - Издание 1292 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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