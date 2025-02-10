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Иванов Кирилл



10.02.2025 «Сила» представила систему хранения данных «Сила «Иртыш» 1
18.11.2022 Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN 1
11.11.2022 CarPrice запустила сервис CarTeka для проверки технического состояния подержанных авто 1
19.09.2022 Naumen Contact Center в два раза сократил долю потерянных входящих звонков в контакт-центре Home Shopping Russia 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
18.03.2021 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет систему видеоаналитики в магазинах 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
07.09.2020 Кирилл Иванов, Self -

Каналы ДБО в России развиты намного лучше, чем в Европе

 1
20.08.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» разместила дата-офис в «Яндекс.облаке» 1
18.01.2017 Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт» 1
03.10.2016 Assist разработал сервис токенизации для онлайн-бизнеса 1
27.09.2016 Объявлены победители Всероссийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2016 1
22.06.2016 Assist получил сертификат PCI DSS в десятый раз 1
03.07.2012 Третий обучающий семинар по PCI DSS от Deiteriy состоялся в Санкт-Петербурге 1
04.12.2006 Идеальное телевидение для ноутбука и не только 1
03.11.2006 Gotview PCI DVD2 Deluxe – большой шаг навстречу идеальному телевидению 1
30.10.2006 ТВ-тюнер Gotview PCI DVD2 LITE 1
30.10.2006 Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Иванов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2053 3
Corel Corporation - InterVideo 19 3
Kingston Technology 198 2
Synaptics - Conexant Systems 55 2
МегаФон 8897 1
Microsoft Corporation 24652 1
Huawei 3945 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 1
HID Global 117 1
Монолит-Инфо 121 1
Google LLC 11811 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Yandex - Яндекс 7387 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Telegram Group 2010 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 1
Naumen - Наумен 627 1
Webmoney 542 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Genesys 208 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
HIDEN 4 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 4
Assist - Ассист 209 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 2
Visa International 1950 2
American Express - Amex 329 2
Лента - Утконос 177 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1882 2
JCB International 144 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Почта России ПАО 2118 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Adidas - Адидас 161 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 855 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Газпром нефть 620 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 839 1
Ак Барс Банк 272 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Русский стандарт Банк 444 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24211 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21214 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4252 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1423 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3733 4
PiP - picture in picture - картинка в картинке 309 4
TimeShift - функция отложенного просмотра 123 4
ТВ-тюнер - TV tuner 517 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7096 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9337 4
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 800 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 4
Контрастность 2830 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 842 4
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 177 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1548 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3174 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5044 3
Оцифровка - Digitization 4561 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5737 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16172 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3760 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9417 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10003 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5793 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15967 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 4
Gotview PCI DVD Deluxe - ТВ-тюнер 4 4
Microsoft Windows XP 2400 3
Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Microsoft Windows Media Center 125 2
Microsoft Office 3739 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
Apple Pay 490 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
MasterCard SecureCode 79 1
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
Microsoft DirectX 707 1
Dolby Pro Logic 95 1
WhatsApp Messenger 1088 1
Rakuten Viber 627 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 1
Huawei Mate - серия смартфонов 354 1
Visa Verified By Visa 61 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 109 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Microsoft Windows 15699 1
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 9 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Honor - серия смартфонов 206 1
Honor 5 - серия смартфонов 7 1
Philips Incredible Surround 15 1
Матвеев Никита 2 2
Наумов Даниил 8 2
Фаерштейн Андрей 2 1
Дьяченко Валерий 95 1
Абакумов Евгений 206 1
Сирота Юрий 67 1
Бардинцев Игорь 11 1
Джамалов Евгений 17 1
Галкин Николай 105 1
Мольский Александр 15 1
Колескин Тимур 13 1
Ревяшко Андрей 20 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Писарев Андрей 18 1
Бова Светлана 7 1
Пятигорский Александр 24 1
Чуглин Александр 2 1
Голов Николай 3 1
Гегамов Николай 18 1
Шабасон Владимир 2 1
Кравченко Сергей 13 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Деньгин Вадим 16 1
Барташев Николай 7 1
Карапузов Алексей 20 1
Гаранин Евгений 34 1
Казанцев Сергей 16 1
Крашенинников Александр 1 1
Жучков Эдуард 12 1
Анисимов Владимир 8 1
Саркисов Тигран 35 1
Голицын Сергей 26 1
Мягких Павел 3 1
Черницын Иван 2 1
Жуков Леонид 2 1
Ахобадзе Анна 1 1
Воскресенский Борис 2 1
Алешкин Сергей 65 1
Парфенов Владимир 4 1
Попов Сергей 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Европа 21790 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1963 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 156 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 909 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3666 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 2
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1261 2
Видеокамера - Видеосъёмка 694 2
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Металлы - Серебро - Silver 758 1
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Gartner - Гартнер 3560 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1057 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 599 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
Honor Cup 16 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
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