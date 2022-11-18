Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN

Treolan (входит в группу «Ланит») и компания HIDEN подписали партнерское соглашение, в рамках которого дистрибьютор будет поставлять решения вендора для создания систем бесперебойного электроснабжения. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Отечественный разработчик и производитель ИБП и комплексных систем бесперебойного электропитания HIDEN с 2017 г. создает и постоянно совершенствует широкий ассортимент оборудования, наращивает экспертизу и компетенции в сфере построения систем гарантированного электроснабжения на электротехническом рынке России.

Накопленный опыт, понимание специфики российского рынка, а также непрерывный контроль качества оборудования и оказываемых услуг позволяют HIDEN реализовывать проекты различной степени сложности: от решений малой мощности для частных потребителей до крупных инфраструктурных решений для промышленности, медицины и ЦОДов. На сегодняшний день на счету компании более 130 кейсов по созданию систем бесперебойного электроснабжения.

Кирилл Иванов, менеджер по продукции, Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan решений HIDEN позволит нам предлагать рынку спектр ИБП под различные задачи и с вариантами кастомизации при обширной поддержке вендора».

Партнерам Treolan будет доступен весь ассортимент со склада и под заказ с быстрым сроком поставки. Дистрибьютор будет оказывать поддержку в проектных сделках с индивидуальной проработкой каждого запроса.

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.