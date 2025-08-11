Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180307
ИКТ 14018
Организации 10896
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26008
Персоны 77626
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 863

HIDEN


Отечественный разработчик и производитель ИБП и комплексных систем бесперебойного электропитания HIDEN с 2017 года создает и  совершенствует ассортимент оборудования, наращивает экспертизу и компетенции в сфере построения систем гарантированного электроснабжения на электротехническом рынке России.

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 DCLogic и Hiden создают альянс для защиты ИТ-инфраструктуры от сбоев в электропитании 1
07.02.2024 Компания Netwell запускает новое направление «Инфраструктурные решения для ЦОД» 1
09.11.2023 Netwell стал дистрибьютором систем бесперебойного электропитания Hiden 1
06.06.2023 «Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года 1
18.11.2022 Treolan объявляет о начале сотрудничества с HIDEN 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

HIDEN и организации, системы, технологии, персоны:

Netwell - Нетвелл 53 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 61 1
RakTek - Рэктэк 4 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 1
ONTEK - ОНТЭК 2 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 49 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 15 1
Merlion - Ippon 43 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 76 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11603 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1495 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21431 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 547 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14160 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 523 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 598 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6067 1
FinTech - Банковское оборудование - Banking equipment 28 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32669 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3911 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 208 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3816 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3052 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8352 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5485 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16485 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12049 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1340 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 141 1
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 1
Шелестюк Евгений 20 1
Лобов Алексей 2 1
Винокур Дмитрий 8 1
Смирнова Дарья 2 1
Иванов Кирилл 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 5
Беларусь - Белоруссия 5915 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2719 2
Энергетика - Energy - Energetically 5349 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7600 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1788 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5670 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7139 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6089 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще