Отечественный разработчик и производитель ИБП и комплексных систем бесперебойного электропитания HIDEN с 2017 года создает и совершенствует ассортимент оборудования, наращивает экспертизу и компетенции в сфере построения систем гарантированного электроснабжения на электротехническом рынке России.