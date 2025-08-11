Получите все материалы CNews по ключевому слову
HIDEN
Отечественный разработчик и производитель ИБП и комплексных систем бесперебойного электропитания HIDEN с 2017 года создает и совершенствует ассортимент оборудования, наращивает экспертизу и компетенции в сфере построения систем гарантированного электроснабжения на электротехническом рынке России.
УПОМИНАНИЯ
HIDEN и организации, системы, технологии, персоны:
|Шелестюк Евгений 20 1
|Лобов Алексей 2 1
|Винокур Дмитрий 8 1
|Смирнова Дарья 2 1
|Иванов Кирилл 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151825 5
|Беларусь - Белоруссия 5915 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.