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Индексная книга (каталог) CNews*
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FinTech Банковское оборудование Banking equipment


12.03.2025 Ритейл провел на B2B-Center 11 тыс. закупочных процедур 1
06.06.2023 «Импульс телеком» подвел итоги 2022 финансового года 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
22.11.2016 Банкоматы России под хакерской атакой 1
01.06.2015 Сергей Квашук - Себестоимость отделения банка на VDI ниже классического на 20% 1
12.05.2015 Райффайзенбанк – виртуальные рабочие места для реальных пользователей 1
10.04.2015 «ЛАН АТМсервис» и «Луис+» представят системы безопасности для банкоматов 1
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1
25.04.2014 Российских клиентов не привлекают «говорящие» банкоматы 2
24.04.2014 Банковское оборудование 2014 1
27.03.2014 Конференция «Банковское оборудование 2014» 1
26.02.2014 Конференция «Банковское оборудование 2014» 1
10.01.2013 Конференция «Банковское оборудование 2013» 1
12.10.2012 Конференция «Банковское оборудование 2012» 1
27.07.2012 Какими будут банкоматы будущего? 1
30.05.2012 Мишень CNews: Лидеры по обслуживанию компьютерной техники в России 1
14.10.2011 Марина Горная: У всех кризис – у нас развитие 1
17.03.2011 Марина Горная: Конкурировать с нами сложно 1
25.01.2011 Inpas будет продвигать в России банковское оборудование Glory 1
12.02.2010 Крупнейший производитель денег закрывает завод SIM-карт в России 1
03.04.2009 С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009 1
24.11.2008 25-27 ноября в Москве пройдет международная выставка Mobile&Wireless 2008 1
20.11.2008 25 ноября начнет работу международная выставка Mobile&Wireless 2008 1
23.10.2008 25 ноября откроется выставка Mobile&Wireless 2008 1
24.11.2006 SmartGames объявила о запуске в производство банкоматов 1
22.05.2006 1 июня откроется выставка INFFormation 1
19.10.2001 InterShop.ru открыл оптовую площадку TorgShop.ru 1
14.08.2001 Открылся интернет-магазин "АудиоМир.ру" 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 4
Microsoft Corporation 24703 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12861 2
HP Inc. 5697 2
Citrix Systems 816 2
МегаФон 9016 2
Dell EMC 5037 2
Цифра ГК 2444 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 132 2
Максима ГК - GMCS 359 1
Intel Corporation 12234 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1318 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Globalstar - Глобалстар 182 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Google LLC 11854 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Sony 6556 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
Oracle Corporation 6723 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
Softline - Софтлайн 2870 1
НСТ - Новые сервисные технологии 49 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Honeywell 283 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
ПСБ - Промсвязьбанк 857 2
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Альфа-Банк 1782 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 360 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 1
Почта России ПАО 2123 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Связной ГК 1372 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Цезарь Сателлит 39 1
Росэнергобанк 34 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4814 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67135 13
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2207 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3329 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8228 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2488 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5102 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10196 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30012 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8530 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13988 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24663 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28013 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31105 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11717 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9475 4
КСБ - Комплексные системы безопасности 1489 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1260 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3590 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28028 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4081 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2858 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20813 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1779 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13366 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2362 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1099 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 887 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1249 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2133 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1774 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11185 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1271 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12074 3
Microsoft Windows 2000 8661 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 3
Microsoft Windows XP 2402 2
Stafory - робот Вера 331 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 876 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Google Android 14101 1
Apple iPhone 6 4862 1
Dell Wyse 48 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 121 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Microsoft Windows 7 1981 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
Apple Pay 491 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost PKI 27 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3254 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Citrix XenDesktop 98 1
Dell EMC XtremIO 12 1
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 45 1
Fujifilm - Fujinon Lens 49 1
Импульс Телеком - MlaxLink SFP-модули 4 1
Смирнов Павел 45 2
Прохоров Фёдор 83 2
Квашук Сергей 14 2
Патрин Максим 31 2
Горная Марина 10 2
Кузьмина Валентина 16 2
Шереметьев Дмитрий 2 2
Валеев Марат 3 2
Кутузкин Владимир 2 2
Рысь Ирина 2 2
Протопопов Андрей 27 1
Богдашев Дмитрий 20 1
Иванов Алексей 134 1
Маркарянц Мигель 9 1
Волков Дмитрий 63 1
Сульгин Сергей 46 1
Сенаторов Михаил 42 1
Санин Александр 32 1
Новиков Александр 35 1
Волков Максим 34 1
Назипов Дмитрий 85 1
Подкопаев Олег 30 1
Красников Сергей 4 1
Серова Елена 320 1
Панагушин Андрей 16 1
Дегтярев Алексей 57 1
Потапенко Андрей 27 1
Хавторин Антон 25 1
Владимиров Андрей 18 1
Белышков Леонид 18 1
Сакибаев Алтай 2 1
Трубников Константин 1 1
Седых Виктор 1 1
Андреева Анастасия 1 1
Толстокоров Максим 1 1
Логинова Любовь 2 1
Акпарова Анна 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146022 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17542 3
Европа 21831 3
Беларусь - Белоруссия 5737 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 3
Германия - Федеративная Республика 12721 2
Израиль 2742 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13362 2
Китай - Тайвань 4006 2
Япония 13320 2
Испания - Королевство 3723 2
Нидерланды 3537 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1584 2
Россия - СФО - Новосибирск 4347 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1130 2
Франция - Французская Республика 7868 1
Малайзия 870 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1303 1
Европа Восточная 3100 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 947 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3140 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Украина 7639 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2517 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3993 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2770 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3005 1
Болгария - Республика 776 1
Южная Корея - Республика 6678 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1803 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Армения - Республика 2300 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48467 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24337 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1519 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18784 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5811 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5484 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13729 3
Энергетика - Energy - Energetically 5146 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2416 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 3
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 306 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11040 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14580 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2952 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 2
Экономический эффект 1080 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6200 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5695 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29452 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1096 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1664 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1456 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1816 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1183 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2509 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 591 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 4
Мобильные системы 116 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
CNews Мишень 166 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 2
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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