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Протопопов Андрей


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов 2
11.09.2024 Qiwi нашла замену Nasdaq 1
03.09.2024 С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
15.07.2024 Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала 1
02.07.2024 Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq 1
24.06.2024 Qiwi лишается возможности вернуться на Nasdaq 1
11.06.2024 Аналитики: «Тинькофф» за долги забрал часть Qiwi 2
25.04.2024 Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов 1
06.03.2024 Многомиллиардную продажу Qiwi пытаются расторгнуть через суд 1
01.03.2024 ФСБ начала проверять банк Qiwi 1
27.02.2024 На кошельках Qiwi зависло 4,4 млрд руб. Их вернут строго при предъявлении справки от сотового оператора 1
31.01.2024 Qiwi plc объявляет о назначении генерального и финансового директоров 2
22.01.2024 Qiwi plc завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций 3
20.11.2023 Qiwi объявляет финансовые результаты за III квартал 2023 года 1
17.08.2023 Qiwi объявила финансовые результаты за первое полугодие 2023 года 1
10.03.2023 Qiwi сообщает об изменениях в составе Совета директоров 1
12.12.2022 Qiwi объявила о приобретении группы RealWeb 1
02.09.2022 Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси 1
23.05.2022 Qiwi теряет директоров и рискует лишиться листинга на Nasdaq 1
12.01.2022 Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор» 1
21.07.2021 Банк «Открытие» объявил о покупке доли «Точки» у Qiwi 1
21.07.2021 Qiwi продала виртуальный банк «Точка» 1
08.06.2021 В группе QIWI назначен новый CEO 2
26.04.2021 Основатель Qiwi распродал свои акции. Он уходит из компании «по личным причинам» 1
09.04.2021 QIWI запускает бренд QIWI Business для B2B аудитории 1
30.03.2021 Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка» 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
20.11.2020 В Google Play появилась оплата через «Qiwi кошелек» 1
02.10.2020 Qiwi выпустила «Qiwi Кошелек» для устройств Huawei и Honor 1
09.12.2019 Qiwi запустила B2B-решение по выплатам самозанятым 1
30.09.2019 Qiwi вошла в первую сотню международного рейтинга IDC FinTech Rankings 1
21.08.2017 QIWI и «Эвотор» предложили предпринимателям принимать платежи на онлайн-кассе 1
27.09.2016 Qiwi подключила сервис интернет-эквайринга банка «Открытие» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 39

Протопопов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 21 11
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 25 6
Flocktory - Флоктори 23 4
Google LLC 11975 3
NanduQ - Qiwi Technologies - Киви Технологии 3 2
Huawei 4036 1
PayPal 656 1
data.ai - App Annie 85 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Эвотор - Evotor 195 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 757 1
Garpun 4 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1659 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 1
IntellectMoney 24 1
NanduQ - Qiwi 998 32
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 151 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2741 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1698 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1164 7
Fusion Fintech Group - Fusion Factor Fintech - Fusion Fintech Factor 8 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 5
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 5
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 259 4
NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 3
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 2
Совкомбанк ПАО 262 2
Совкомбанк Совесть 275 2
Гурутакси - Taxi Guru 3 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1462 2
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1888 1
Catalytic 6 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Visa International 1954 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 203 1
ФосАгро 129 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Русский стандарт Банк 454 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 6 1
Русагро Группа Компаний 301 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
AngelsDeck 13 1
РРПК - Русская рыбопромышленная компания 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 14
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3237 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2209 1
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 185 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5171 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5554 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 12
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 472 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12435 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7588 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16447 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2387 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1050 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 3
Оповещение и уведомление - Notification 4923 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4531 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26110 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5027 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4923 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1566 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8914 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24948 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8115 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4304 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1013 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3019 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 709 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1054 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 633 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5384 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2752 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 615 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11524 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7103 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6897 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 9
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 606 4
Google Play - Google Store - Android Market 3357 3
Google Android 14312 2
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1135 2
Huawei AppGallery 297 1
Google Mobile Services - GMS 76 1
Apple Pay 496 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 21 1
NanduQ - Qiwi QPlatform - Киви платформа 5 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Stafory - робот Вера 341 1
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 282 1
Солонин Сергей 105 12
Ким Борис 75 3
Романенко Андрей 91 3
Никонова Елена 6 3
Задорнов Михаил 29 2
Мерзликин Александр 5 2
Иванов Алексей 144 2
Соловьев Алексей 91 2
Благирев Алексей 24 2
Мащенков Алексей 4 2
Комков Михаил 14 1
DeCastro Marc - ДеКастро Марк 2 1
Дьяконов Борис 12 1
Журавлева Анастасия 3 1
Богдашев Дмитрий 20 1
Масленникова Алла 1 1
Титова Елена 6 1
Аветисян Эмин 2 1
Аветисян Олеся 2 1
Черкасова Надия 23 1
Карачинский Анатолий 94 1
Жаркова Татьяна 21 1
Шевченко Мария 16 1
Марей Алексей 15 1
Рево Павел 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149745 25
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 7
Казахстан - Республика 5662 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1757 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4017 3
Ближний Восток 2990 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 2
Кипр - Республика 571 2
Африка Северная 241 2
Евразия - Евразийский континент 618 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3020 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 1
Украина 7679 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 28
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6303 11
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2007 8
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 554 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6008 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6885 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7109 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 926 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 4
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 3
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Финансовые показатели - Financial indicators 2578 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3640 2
Аудит - аудиторский услуги 2831 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 2
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Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 139 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5611 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19319 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3404 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 114 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5042 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 791 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1034 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
IDC FinTech Ranking 7 1
IDC Financial Insights 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 229 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 566 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
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