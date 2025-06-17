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Протопопов Андрей
УПОМИНАНИЯ
Протопопов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Сергей 105 12
|Ким Борис 75 3
|Романенко Андрей 91 3
|Никонова Елена 6 3
|Задорнов Михаил 29 2
|Мерзликин Александр 5 2
|Иванов Алексей 144 2
|Соловьев Алексей 91 2
|Благирев Алексей 24 2
|Мащенков Алексей 4 2
|Комков Михаил 14 1
|DeCastro Marc - ДеКастро Марк 2 1
|Дьяконов Борис 12 1
|Журавлева Анастасия 3 1
|Богдашев Дмитрий 20 1
|Масленникова Алла 1 1
|Титова Елена 6 1
|Аветисян Эмин 2 1
|Аветисян Олеся 2 1
|Черкасова Надия 23 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Жаркова Татьяна 21 1
|Шевченко Мария 16 1
|Марей Алексей 15 1
|Рево Павел 1 1
|Андреев Егор 1 1
|Машченков Алексей 1 1
|Сиротинина Оксана 1 1
|Родионов Евгений 4 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Булгаков Алексей 4 1
|Протопопов Алексей 2 1
|Машенков Алексей 1 1
|Rhodes Marcus - Родес Маркус 2 1
|Вернов Виктор 2 1
|Сиротина Оксана 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176951.
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