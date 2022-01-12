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Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор»

Qiwi, поставщик платежных и финансовых услуг в России и СНГ, объявила сегодня о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор».

«Таксиагрегатор» — это SaaS-платформа, которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. Сервис помогает снизить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатную автоматизацию полного цикла расчетов с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них ценную информацию — рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и т. д. Платформа позволяет водителям отслеживать заработанные средства и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени с использованием удобного интерфейса. Оплата от клиентов поступает водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки.

Qiwi и ООО «Гурутакси» запустили собственную SaaS-платформу «Таксиагрегатор» для рынка такси еще в 2019 г. «Киви банк» выступал в качестве эксклюзивного платежного партнера, который обеспечивал мгновенные платежи с минимальной комиссией и без дополнительных затрат на подключение и обслуживание. На сегодняшний день платформа «Таксиагрегатор» обслуживает около 2,8 тыс. компаний такси и более 308 тыс. водителей.

Сделка является частью стратегии компании по дальнейшему развитию ценностного предложения в платежном сегменте для самозанятых. Сочетание опыта Qiwi и программного обеспечения платформы «Таксиагрегатор» и налаженных отношений с клиентами послужит основой для внедрения новых продуктов с добавленной стоимостью, направленных на переход от «поставщика платежных решений» к «экосистеме полного цикла для такси».

Qiwi обеспечила долю в проекте еще на этапе запуска за счет ранних инвестиций, и теперь Qiwi Technologies LLC — дочерняя компания группы Qiwi — приобрела платформу и прочую интеллектуальную собственность с последующей передачей клиентской базы и переходом команды проекта. В результате компания получила в собственность 80% доли Qiwi Technologies LLC; остальные 20% принадлежат основателю «Таксиагрегатора» Александру Мерзликину. Александр продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды Qiwi.

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Сделка была одобрена советом директоров и ее закрытие запланировано на I квартал 2022 г.

Андрей Протопопов, CEO группы Qiwi, сказал: «Это стратегически важная для нас сделка. Мы верим, что она поможет укрепить наши лидирующие позиции на рынке и заложить прочную основу для будущего роста. Рынок такси — одна из наших ключевых ниш для самозанятых, которая быстро растет благодаря всеобщей цифровизации платежей и быстрому росту такси-агрегаторов, в основном использующих безналичные платежи. Мы считаем, что более глубокая интеграция наших решений поможет ускорить рост группы, обогатит наше ценностное предложение как для таксопарков, так и для их водителей, а также принесет дополнительную стоимость нашим акционерам».

Александр Мерзликин, основатель и CEO проекта «Таксиагрегатор», отметил: «Я очень рад стать частью команды Qiwi и вывести проект на следующий уровень. На фоне растущего спроса у нас есть масса возможностей сделать наше уникальное предложение еще более привлекательным. Благоприятный бизнес-климат, наш опыт и инфраструктура позволяют ставить амбициозные цели. Чрезвычайно важно обладать такими предпосылками и сохранять фокус на потребностях клиента, как это организовано в Qiwi, чтобы иметь возможность кратно увеличить бизнес. С энтузиазмом жду новых достижений».

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