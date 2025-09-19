Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Транспорт ADAS Advanced Driver Assistance System Системы помощи водителю и безопасности автомобиля

Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.09.2025 Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой

com Владельцам популярного электроседана Xiaomi SU7 вновь придется обновить его ПО ввиду дефектов в ADAS По заявлению Государственного управления по регулированию рынка КНР, автопилот Xiaomi SU
10.10.2024 «Атом» внедрил решения Selectel в процесс разработки ИT-систем для водителей

Атом разрабатывают ИT-сервисы будущего электромобиля, в частности систему активной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и платформу данных. Об этом CNews сообщили представ
17.05.2017 Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS

Cognitive Technologies объявила о выпуске новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные доро
21.04.2017 СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе

томобильной отрасли Autoliv объединили свои усилия для разработки передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Drivi
19.04.2013 Электронные помощники водителей: рынок на пороге бума

Объем мирового рынка систем содействия управления автомобилем (Advanced Driving Assist System, ADAS) в 2012 г. составил $16,6 млрд. В ближайшие семь лет доходы на этом рынке будут расти в

16.01.2012 Компактные автомобили "научат" предотвращать аварии

К 2018 году 40% компактных автомобилей получат систему ADAS, предотвращающую аварии. «Умные» системы ADAS непрерывно контролируют движение автомобиля, следя за полосой движения, дорожными знаками, управляя фарами. Таким образом, небольшие ав
26.11.2008 В Китае разработано устройство, не позволяющее пьяному водителю завести автомобиль

Как сообщает агентство Синьхуа, в Китае разработано устройство, которое не позволит пьяному водителю завести двигатель автомобиля. Новое устройство способно за 20 секунд провести анализ по дактилограмме, пульсу и поту водителей. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянен
17.10.2006 В помощь невнимательному водителю

Инженеры компании Siemens объявили о создании системы, которая поможет водителю лучше следить за дорожными знаками. Специальная камера отслеживает установленные рядом с дорогой знаки и выводит их на дисплей автомобиля, который одновременно является лобовым стеклом

Публикаций - 686, упоминаний - 751

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Google LLC 12688 27
Apple Inc 13154 23
Intel Corporation 12811 22
Samsung Electronics 11064 19
Microsoft Corporation 25775 19
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 17
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 17
9594 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 11
Nvidia Corp 4002 11
МегаФон 10742 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 10
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
VK - Mail.ru Group 3602 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 7
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 7
Ростелеком 10948 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Toshiba Corporation 2980 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
ГЛОНАСС АО 278 6
Garmin - Гармин 233 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Prology 72 6
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 6
SAP SE 5601 6
BMW Group 482 40
Honda Motor Company - HND 240 32
Ford 434 31
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 22
Volvo Cars 262 22
Volkswagen Audi Group 232 20
Tesla Motors 461 19
Uber 357 18
X5 Group - Перекрёсток 640 17
Volkswagen Group - VW 308 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 14
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 13
Hyundai Motor Company 436 13
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 13
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 8
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Renault Groupe 166 7
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 7
Visa International 1993 6
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 6
Assist - Ассист 218 6
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 6
Mazda Motor Corporation 73 6
Tata Motors - Jaguar Cars 126 6
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 6
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 6
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 6
Газпром ПАО 1493 5
Связной ГК 1401 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Toyota - Lexus 83 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 63
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 13
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Мосгортранс ГУП 139 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 3
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ГосИнформСистемы 160 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
IATF - International Automotive Task Force - Международная автомобильная целевая группа - URS Certification - United Registrar of Systems 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 122
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 83
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 82
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 76
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 72
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 67
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 63
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 62
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 58
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 56
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 52
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 50
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 48
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 700 39
Оповещение и уведомление - Notification 5943 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 38
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 35
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 34
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 34
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 33
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 99
Google Android 15243 68
Apple iOS 8583 53
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 40
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 34
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 22
Яндекс.Навигатор 121 17
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 17
Apple - App Store 3109 16
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 15
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 88 13
Microsoft Windows 16882 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 11
Linux OS 11533 11
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 10
Google Android Auto 51 10
Honda Accord 16 10
Apple Pay 519 9
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 9
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 104 9
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 8
ATI.SU - АТИ.СУ Водитель 17 8
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 7
Apple Siri - Голосовой помощник 441 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
СКАУТ Безопасное вождение 28 6
NNG iGO 48 6
Apple iPad 4011 6
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 5
Ускова Ольга 174 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Путин Владимир 3454 8
Ликсутов Максим 245 7
Вильде Святослав 78 7
Собянин Сергей 538 5
Черногоров Андрей 65 5
Тарасов Виталий 49 5
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Берёзкин Максим 15 4
Гурко Александр 139 3
Мерзликин Александр 5 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Мурадян Артур 17 3
Кириллов Сергей 14 3
Райкевич Алексей 129 3
Waiser Shahar - Вайсер Шахар 12 3
Сафарян Армен 5 3
Горпинченко Роман 13 2
Мишустин Михаил 787 2
Шадаев Максут 1210 2
Никифоров Николай 1138 2
Худавердян Тигран 94 2
Артамонова Анна 183 2
Аршавский Анджей 31 2
Смирнов Дмитрий 112 2
Аксельрод Илья 18 2
Сысоев Александр 50 2
Суворов Андрей 47 2
Савин Андрей 15 2
Минкин Юрий 14 2
Когогин Сергей 20 2
Астахов Сергей 10 2
Коллегов Иван 4 2
Перевалов Илья 10 2
Рычков Андрей 12 2
Варданян Рубен 13 2
Буленков Дмитрий 44 2
Исаев Дмитрий 58 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 331
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 144
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 82
Европа 24964 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 58
Япония 13807 47
Германия - Федеративная Республика 13221 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 23
Казахстан - Республика 6048 23
Беларусь - Белоруссия 6289 21
Израиль 2856 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Украина 7928 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
США - Калифорния 4829 16
Южная Корея - Республика 7052 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
США - Нью-Йорк 3180 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Канада 5081 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 500
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 284
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 122
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 95
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 88
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 63
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 34
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 29
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 27
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 26
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 25
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 25
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 24
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 23
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 22
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 20
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 18
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
CNews - Auto.CNews 51 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Bloomberg 1627 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
NYT - The New York Times 1100 3
Phys.org 972 3
Times 661 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1296 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
TechRadar 97 2
ComputerWorld 144 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Автокод (портал) 40 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
Forbes - Форбс 1002 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Wired - Издание 276 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Digital Trends - Издание 35 1
Чудо техники 60 1
IDG - International Data Group 117 1
AP - Associated Press 2007 1
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
ABI Research 236 6
Forrester Research 834 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
Markets&Markets Research 113 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Рустелеком ТК 305 2
Frost & Sullivan 207 2
Автостат 55 2
Technavio 29 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
TrendForce 187 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Инновация года - награда 155 1
IoT Analytics 5 1
Strategy Analytics 285 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Synergy Research Group 48 1
Allied Market Research 22 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Mobile Research Group 87 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
IMS Research 31 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 2
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
День молодёжи - 27 июня 1087 4
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
CeBIT 614 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Embedded World 10 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
Selectel TechDay 6 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
МТС - Телеком Идея 51 1
SAP Coach Jam 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
CEATEC 45 1
Whoosh Mobility Hack - хакатон 2 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 1
РусКрипто 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще