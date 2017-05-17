Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля

Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS Cognitive Technologies объявила о выпуске новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные доро

СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе томобильной отрасли Autoliv объединили свои усилия для разработки передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Drivi

Электронные помощники водителей: рынок на пороге бума Объем мирового рынка систем содействия управления автомобилем (Advanced Driving Assist System, ADAS) в 2012 г. составил $16,6 млрд. В ближайшие семь лет доходы на этом рынке будут расти в

Компактные автомобили "научат" предотвращать аварии К 2018 году 40% компактных автомобилей получат систему ADAS, предотвращающую аварии. «Умные» системы ADAS непрерывно контролируют движение автомобиля, следя за полосой движения, дорожными знаками, управляя фарами. Таким образом, небольшие ав

В Китае разработано устройство, не позволяющее пьяному водителю завести автомобиль Как сообщает агентство Синьхуа, в Китае разработано устройство, которое не позволит пьяному водителю завести двигатель автомобиля. Новое устройство способно за 20 секунд провести анализ по дактилограмме, пульсу и поту водителей. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянен