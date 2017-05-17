Транспорт ADAS Advanced Driver Assistance System Системы помощи водителю и безопасности автомобиля
|17.05.2017
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Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS
Cognitive Technologies объявила о выпуске новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные доро
|21.04.2017
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СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе
томобильной отрасли Autoliv объединили свои усилия для разработки передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Drivi
|19.04.2013
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Электронные помощники водителей: рынок на пороге бума
Объем мирового рынка систем содействия управления автомобилем (Advanced Driving Assist System, ADAS) в 2012 г. составил $16,6 млрд. В ближайшие семь лет доходы на этом рынке будут расти в
|16.01.2012
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Компактные автомобили "научат" предотвращать аварии
К 2018 году 40% компактных автомобилей получат систему ADAS, предотвращающую аварии. «Умные» системы ADAS непрерывно контролируют движение автомобиля, следя за полосой движения, дорожными знаками, управляя фарами. Таким образом, небольшие ав
|26.11.2008
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В Китае разработано устройство, не позволяющее пьяному водителю завести автомобиль
Как сообщает агентство Синьхуа, в Китае разработано устройство, которое не позволит пьяному водителю завести двигатель автомобиля. Новое устройство способно за 20 секунд провести анализ по дактилограмме, пульсу и поту водителей. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянен
|17.10.2006
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В помощь невнимательному водителю
Инженеры компании Siemens объявили о создании системы, которая поможет водителю лучше следить за дорожными знаками. Специальная камера отслеживает установленные рядом с дорогой знаки и выводит их на дисплей автомобиля, который одновременно является лобовым стеклом
Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Ускова Ольга 155 8
|Путин Владимир 2900 6
|Вильде Святослав 47 6
|Черногоров Андрей 65 5
|Каспаров Гарри 52 4
|Moore Gordon - Мур Гордон 63 4
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 81 4
|Ликсутов Максим 65 4
|Мерзликин Александр 4 3
|Waiser Shahar - Вайсер Шахар 9 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 280 3
|Мурадян Артур 17 3
|Гурко Александр 136 3
|Никифоров Николай 1173 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Собянин Сергей 276 2
|Хадонова Светлана 14 2
|Артамонова Анна 183 2
|Егоров Владимир 82 2
|Brin Sergey - Сергей Брин 186 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Шадаев Максут 798 2
|Козлов Павел 21 2
|Аксельрод Илья 16 2
|Миллер Сергей 43 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Астахов Сергей 8 2
|Минкин Юрий 14 2
|Смирнов Дмитрий 84 2
|Горпинченко Роман 13 2
|Суворов Андрей 39 2
|Коллегов Иван 4 2
|Буленков Дмитрий 30 2
|Когогин Сергей 17 2
|Худавердян Тигран 89 2
|Шухман Григорий 4 2
|Ерохин Глеб 3 2
|Савин Андрей 13 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Koslowski Thilo - Козловски Тило 2 2
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