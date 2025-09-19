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Транспорт ADAS Advanced Driver Assistance System Системы помощи водителю и безопасности автомобиля
СОБЫТИЯ
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|19.09.2025
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Брешь в ПО мешает тысячам электромобилей любимой россиянами Xiaomi следить за дорогой
com Владельцам популярного электроседана Xiaomi SU7 вновь придется обновить его ПО ввиду дефектов в ADAS По заявлению Государственного управления по регулированию рынка КНР, автопилот Xiaomi SU
|10.10.2024
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«Атом» внедрил решения Selectel в процесс разработки ИT-систем для водителей
Атом разрабатывают ИT-сервисы будущего электромобиля, в частности систему активной помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и платформу данных. Об этом CNews сообщили представ
|17.05.2017
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Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS
Cognitive Technologies объявила о выпуске новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные доро
|21.04.2017
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СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе
томобильной отрасли Autoliv объединили свои усилия для разработки передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Drivi
|19.04.2013
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Электронные помощники водителей: рынок на пороге бума
Объем мирового рынка систем содействия управления автомобилем (Advanced Driving Assist System, ADAS) в 2012 г. составил $16,6 млрд. В ближайшие семь лет доходы на этом рынке будут расти в
|16.01.2012
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Компактные автомобили "научат" предотвращать аварии
К 2018 году 40% компактных автомобилей получат систему ADAS, предотвращающую аварии. «Умные» системы ADAS непрерывно контролируют движение автомобиля, следя за полосой движения, дорожными знаками, управляя фарами. Таким образом, небольшие ав
|26.11.2008
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В Китае разработано устройство, не позволяющее пьяному водителю завести автомобиль
Как сообщает агентство Синьхуа, в Китае разработано устройство, которое не позволит пьяному водителю завести двигатель автомобиля. Новое устройство способно за 20 секунд провести анализ по дактилограмме, пульсу и поту водителей. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянен
|17.10.2006
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В помощь невнимательному водителю
Инженеры компании Siemens объявили о создании системы, которая поможет водителю лучше следить за дорожными знаками. Специальная камера отслеживает установленные рядом с дорогой знаки и выводит их на дисплей автомобиля, который одновременно является лобовым стеклом
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