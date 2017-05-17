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Транспорт ADAS Advanced Driver Assistance System Системы помощи водителю и безопасности автомобиля

Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля


17.05.2017 Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS

Cognitive Technologies объявила о выпуске новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные доро
21.04.2017 СП Volvo Cars и Autoliv по разработке систем автономного вождения приступило к работе

томобильной отрасли Autoliv объединили свои усилия для разработки передовых систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) и технологий автономного вождения (Autonomous Drivi
19.04.2013 Электронные помощники водителей: рынок на пороге бума

Объем мирового рынка систем содействия управления автомобилем (Advanced Driving Assist System, ADAS) в 2012 г. составил $16,6 млрд. В ближайшие семь лет доходы на этом рынке будут расти в

16.01.2012 Компактные автомобили "научат" предотвращать аварии

К 2018 году 40% компактных автомобилей получат систему ADAS, предотвращающую аварии. «Умные» системы ADAS непрерывно контролируют движение автомобиля, следя за полосой движения, дорожными знаками, управляя фарами. Таким образом, небольшие ав
26.11.2008 В Китае разработано устройство, не позволяющее пьяному водителю завести автомобиль

Как сообщает агентство Синьхуа, в Китае разработано устройство, которое не позволит пьяному водителю завести двигатель автомобиля. Новое устройство способно за 20 секунд провести анализ по дактилограмме, пульсу и поту водителей. Если водитель находится в состоянии алкогольного опьянен
17.10.2006 В помощь невнимательному водителю

Инженеры компании Siemens объявили о создании системы, которая поможет водителю лучше следить за дорожными знаками. Специальная камера отслеживает установленные рядом с дорогой знаки и выводит их на дисплей автомобиля, который одновременно является лобовым стеклом

Публикаций - 557, упоминаний - 599

Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Yandex - Яндекс 6337 56
Google LLC 11315 21
Intel Corporation 11848 20
Apple Inc 11559 16
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 15
Microsoft Corporation 23964 15
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Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 25 11
5nine Software 1922 11
Pioneer Corporation 422 10
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Цифра ГК 2249 10
Ростех - Автоматика Концерн 1534 10
Siemens AG - Siemens Group 2547 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 9
Nvidia Corp 3287 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 236 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 8
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 467 7
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 65 7
VK - Mail.ru Group 3269 6
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 6
Prology 71 6
Toshiba Corporation 2904 6
Garmin - Гармин 195 6
SAP SE 5071 6
Sony 6477 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 5
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Accenture plc 662 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 5
BMW Group 423 34
Honda Motor Company 230 30
Ford 399 26
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Volvo Cars 251 21
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 261 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 18
Volkswagen Audi Group 198 17
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 16
Uber 319 16
Volkswagen Group - VW 265 15
X5 Group - Перекрёсток 482 14
Tesla Motors 363 13
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 13
Hyundai Motor Company 349 11
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Visa International 1908 6
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 246 6
Jaguar Cars 122 6
Toyota - Lexus 62 6
Ситимобил - Служба такси 151 6
Renault Groupe 153 6
Jaguar Land Rover 91 6
Toyota Motor - Denso Corporation 34 6
Honda - Acura 17 5
Лента - Сеть розничной торговли 1870 5
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 5
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 5
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 5
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 311 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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