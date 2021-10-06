Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ускова Ольга
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 126, упоминаний - 184
Ускова Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минкин Юрий 12 10
|Попов Анатолий 98 4
|Жвачкин Сергей 8 4
|Липич Григорий 48 3
|Ведяхин Александр 43 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
|Романов Андрей 7 3
|Гельцер Андрей 3 3
|Черногоров Андрей 62 3
|Черникова Алевтина 19 2
|Орловский Виктор 229 2
|Казак Максим 95 2
|Носов Игорь 13 2
|Школлер Роман 1 1
|Петуховский Артур 1 1
|Соловьев Александр 61 1
|Шилин Андрей 1 1
|Виноградов Владимир 2 1
|Башоков Артур 1 1
|Шумков Вадим 1 1
|Исламов Марат 1 1
|Рулевский Виктор 1 1
|Балесный Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Морозов Василий 6 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Ильин Егор 1 1
|Панокин Николай 2 1
|Греф Герман 205 1
|Хасис Лев 96 1
|Морозов Александр 16 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Голубев Василий 32 1
|Гурджиян Руслан 17 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
|Яловенко Владимир 1 1
|Коршунов Владимир 3 1
|CNews Analytics 1990 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
|Markets&Markets Research 78 1
|ABI Research 181 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|Global Market Insights 7 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru