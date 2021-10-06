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Ускова Ольга


06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 2
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 2
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 4
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
17.03.2021 Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов 1
17.03.2021 Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
11.09.2020 Мировые аналитики называли лучших разработчиков в области умного сельского хозяйства 1
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 2
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 3
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 3
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 3
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями 2
27.09.2019 Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая 1
30.08.2019 Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis 2
23.08.2019 В России продемонстрирован первый промышленный беспилотный комбайн 1
26.07.2019 «Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies 1
07.06.2019 Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ 1
07.06.2019 В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня 2
14.05.2019 Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области 1
30.11.2018 ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий 3
01.11.2018 Cognitive Technologies представила первый промышленный 4D-радар 2
10.10.2018 Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области 2
19.09.2018 Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники 1
26.06.2018 Cognitive Technologies представит технологию моделирования интуиции 1
15.01.2018 Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации 1
25.10.2017 Cognitive Technologies завершила ночное тестирование беспилотного комбайна 2

Публикаций - 126, упоминаний - 184

Ускова Ольга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 51
Cognitive Pilot 35 25
Microsoft Corporation 11095 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
SAP SE 3215 3
Google LLC 7154 3
Nvidia Corp 2024 2
IBM 3544 2
Mobileye 18 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 1 1
АгроСигнал 4 1
Сбербанк Телеком 18 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Oracle Corporation 3350 1
AMD - Advanced Micro Devices 1672 1
3748 1
HP Inc. 2914 1
Cisco Systems 2040 1
Цифра ГК 116 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 227 1
Waymo 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Русагро Группа Компаний 139 5
Роснефть НК 367 3
Сбербанк Северо-Западный банк 68 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
Россети ПАО 168 3
УЗТМ Ростсельмаш 13 2
Газпром ПАО 521 2
Татнефть 112 2
Tesla Motors 241 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 2
Песчанокопская аграрная группа 2 2
Hyundai Mobis 8 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
ПК ТС - ПК Транспортные системы 1 1
Denso Corporation 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Томский Агрохолдинг 1 1
Uber 257 1
Lyft - Агрегатор такси 16 1
Сибирское молоко 1 1
Valeo 7 1
Jaguar Land Rover 63 1
Jaguar Cars 59 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Swatch 12 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Uber Technologies 258 1
Уралхим ОХК АО 43 1
Continental AG 35 1
Daimler AG 71 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 6
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 3
Правительство РФ 2205 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
World Bank Group - Всемирный банк 129 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Администрация Томской области 12 1
ЦПРАС - Центр перспективных разработок автономных систем 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 6
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
Big Data - Большие данные 1136 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Смартизация 177 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Cognitive Agro Pilot 30 23
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 11
Google Android 10751 6
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 6
Cognitive Passport 28 5
Java - Язык программирования 1177 5
УЗТМ Ростсельмаш ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 3 3
Nvidia GeForce GTX 2067 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Cognitive Нейронный город 2 1
Tesla Model S 59 1
Nissan X-Trail 4 1
УЗТМ Ростсельмаш АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Cognitive Agro Dataset 1 1
OpenText Documentum 190 1
Microsoft Word 348 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Linux OS 4260 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Apache HTTP Server 223 1
Baidu 179 1
Cognitive Mini Radar 1 1
Сбербанк - Экосистема SberX 15 1
Минкин Юрий 12 10
Попов Анатолий 98 4
Жвачкин Сергей 8 4
Липич Григорий 48 3
Ведяхин Александр 43 3
Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
Романов Андрей 7 3
Гельцер Андрей 3 3
Черногоров Андрей 62 3
Черникова Алевтина 19 2
Орловский Виктор 229 2
Казак Максим 95 2
Носов Игорь 13 2
Школлер Роман 1 1
Петуховский Артур 1 1
Соловьев Александр 61 1
Шилин Андрей 1 1
Виноградов Владимир 2 1
Башоков Артур 1 1
Шумков Вадим 1 1
Исламов Марат 1 1
Рулевский Виктор 1 1
Балесный Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Морозов Василий 6 1
Мошкович Вадим 4 1
Ильин Егор 1 1
Панокин Николай 2 1
Греф Герман 205 1
Хасис Лев 96 1
Морозов Александр 16 1
Минниханов Рустам 89 1
Голубев Василий 32 1
Гурджиян Руслан 17 1
Скворцов Сергей 8 1
Левашов Александр 88 1
Крейтор Татьяна 3 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
Яловенко Владимир 1 1
Коршунов Владимир 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 22
Россия - Томская область 420 15
Бразилия - Федеративная Республика 1127 14
Россия - Белгородская область 367 12
Россия - Ростовская область 863 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Россия - Курганская область 261 9
Россия - Калининградская область 538 8
Россия - Курская область 338 7
Россия - Тамбовская область 322 7
Беларусь - Белоруссия 2090 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 6
Россия - Краснодарский край 914 6
Россия - Калужская область 572 6
Россия - Ставропольский край 460 6
Россия - Томск 450 6
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Россия - Красноярск 848 5
Латинская Америка 724 5
Россия - Пензенская область 347 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Канада 1304 4
Россия - Оренбургская область 293 4
Казахстан - Республика 2632 4
Россия - Иннополис 292 4
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Великобритания - Кембридж 71 4
Европа 3759 3
Азия - Азиатский регион 1517 3
Япония 2788 3
Южная Корея - Республика 1461 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
Великая Отечественная война 123 1
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ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
РАН - Российская академия наук 316 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
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Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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