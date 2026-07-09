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Ускова Ольга
СОБЫТИЯ
Публикаций - 174, упоминаний - 187
Ускова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Минкин Юрий 14 13
|Путин Владимир 3454 11
|Арлазаров Владимир 290 11
|Бяхов Олег 59 7
|Постников Василий 9 7
|Макаров Валентин 251 6
|Черногоров Андрей 65 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Черникова Алевтина 51 6
|Савицкий Геннадий 8 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Липич Григорий 65 5
|Милованцев Дмитрий 110 5
|Дубинский Илья 6 5
|Фараджев Игорь 6 5
|Ломакина Елена 5 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Попов Анатолий 154 5
|Жвачкин Сергей 8 4
|Краснов Михаил 87 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Аммосов Юрий 46 4
|Никольский Николай 15 4
|Греф Герман 485 4
|Дмитриев Кирилл 120 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Ведяхин Александр 180 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Мацоцкий Сергей 180 3
|Носов Игорь 14 3
|Гельцер Андрей 3 3
|Касимов Игорь 21 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 3
|Романов Андрей 10 3
|Северов Дмитрий 41 3
|Вьюгин Олег 8 3
|Гостомельский Алексей 14 3
|Гамзин Михаил 10 3
|Караваешников Евгений 8 3
|Марголит Геннадий 7 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.