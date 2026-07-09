Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ускова Ольга

СОБЫТИЯ


09.07.2026 ИИ-системы «Когнитив Пилот» повышают безопасность рельсового транспорта 1
03.06.2026 «Когнитив Пилот» разработала робота для управления опрыскиванием 1
01.04.2026 «Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ 1
01.04.2026 Санкт-Петербург внедрит роботов для поддержания транспортной инфраструктуры в чистоте 1
18.12.2025 «Когнитив Пилот» представила новую технологию обучения нейросетей 1
17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ 1
12.05.2025 Cognitive Pilot усовершенствовала архитектуру нейронной сети 1
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах 1
09.09.2024 Создана «лечебница» для нейронных сетей 1
04.07.2024 В России разработана собственная навигационная система для умных трамваев 1
07.06.2024 В Ярославской области появятся умные трамваи 1
06.06.2024 Cognitive Pilot и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать российские технологии навигации и связи для беспилотного сельхозтранспорта 2
25.04.2024 Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области 1
15.04.2024 В России «умный» ретро-трамвай наехал на пешеходов 1
27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 1
23.11.2022 Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном 1
25.01.2022 Серийное производство Cognitive Rail Pilot обеспечит качественно новый уровень безопасности на ж/д 1
02.12.2021 Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов 1
06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 1
03.09.2021 «Сбер», Cognitive Pilot и Правительство Сахалинской области будут развивать технологии ИИ 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 2
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
17.03.2021 Cognitive Pilot внедрила подход DVSE в создании автопилотов 1
17.03.2021 Cognitive Pilot совершила технологический прорыв в создании автопилотов 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
11.09.2020 Мировые аналитики называли лучших разработчиков в области умного сельского хозяйства 1
10.09.2020 FITSCO и Cognitive Pilot создали стратегический альянс 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1

Публикаций - 174, упоминаний - 187

Ускова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 131
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 48
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Cisco Systems 5372 8
Microsoft Corporation 25775 8
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
SAP SE 5601 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Oracle Corporation 7074 5
Google LLC 12688 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 4
HP Inc. 5883 4
АйТи 1519 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 3
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 56 3
Ростелеком 10948 3
Компьюлинк ГК - Compulink 456 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 32 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Ниеншанц 124 2
Nvidia Corp 4002 2
Shanghai FITSCO - Shanghai Fuxin Intelligent Transportation SolutionsCo 2 2
Koch Equity Development - iconectiv - Bellcore - Telcordia Technologies 31 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 2
Adobe Systems 1597 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
Газпром ПАО 1493 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Русагро Группа Компаний 379 7
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 6
Intel Capital 148 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 3
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 3
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 19 3
Societe Generale Group - Kleinwort Hambros - Kleinwort Wasserstein - Kleinwort Benson 15 3
Фонд русского абстрактного искусства 4 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Tesla Motors 461 3
Hyundai Mobis 11 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 2
Газпром трансгаз 157 2
Газпром бурение 62 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Песчанокопская аграрная группа 2 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Натали Турс 6 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Татнефть 243 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Swatch Group 31 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 4
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РусБренд 7 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ГосИнформСистемы 160 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 86
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 50
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 47
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 29
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 23
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 19
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 13
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 167 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 12
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 686 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 6
Умные платформы 1988 6
Оцифровка - Digitization 5185 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
Cognitive Agro Pilot 39 30
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 7
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 6
Cognitive PDF/A 8 6
Google Android 15243 6
C/C++ - Язык программирования 894 5
Cognitive Passport 33 5
Linux OS 11533 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 5 4
Nissan X-Trail 10 4
Cognitive Forms 46 4
Cognitive Tram Pilot 4 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
Cognitive Rail Pilot 3 3
Cognitive Imaging Radar - Cognitive Mini Radar 3 3
Google Forms - Google Формы 81 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Cognitive Border Recognition 2 2
Cognitive Nexus 3 2
Cognitive Data Fusion - Cognitive low level data fusion 2 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Apple iPhone 6 4861 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 1
Statista 263 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Abbyy PDF Transformer 25 1
Cognitive Agro Dataset 1 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
Минкин Юрий 14 13
Путин Владимир 3454 11
Арлазаров Владимир 290 11
Бяхов Олег 59 7
Постников Василий 9 7
Макаров Валентин 251 6
Черногоров Андрей 65 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Черникова Алевтина 51 6
Савицкий Геннадий 8 6
Щеголев Игорь 699 6
Липич Григорий 65 5
Милованцев Дмитрий 110 5
Дубинский Илья 6 5
Фараджев Игорь 6 5
Ломакина Елена 5 5
Рейман Леонид 1065 5
Попов Анатолий 154 5
Жвачкин Сергей 8 4
Краснов Михаил 87 4
Матюхин Владимир 61 4
Аммосов Юрий 46 4
Никольский Николай 15 4
Греф Герман 485 4
Дмитриев Кирилл 120 3
Дворкович Аркадий 216 3
Ведяхин Александр 180 3
Карачинский Анатолий 96 3
Мацоцкий Сергей 180 3
Носов Игорь 14 3
Гельцер Андрей 3 3
Касимов Игорь 21 3
Алонсо Виктор Вентимилла 16 3
Романов Андрей 10 3
Северов Дмитрий 41 3
Вьюгин Олег 8 3
Гостомельский Алексей 14 3
Гамзин Михаил 10 3
Караваешников Евгений 8 3
Марголит Геннадий 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 16
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 15
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 12
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - УФО - Курганская область 645 10
Европа 24964 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ЦФО - Курская область 751 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 8
Казахстан - Республика 6048 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Израиль 2856 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Индия - Bharat 5869 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ПФО - Пензенская область 637 5
Аргентина - Аргентинская Республика 615 4
Великобритания - Кембридж 263 4
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Канада 5081 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 67
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 59
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 16
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Зоология - наука о животных 2887 11
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Образование в России 2893 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Рен ТВ - телеканал 82 1
Известия ИД 770 1
РБК Daily 91 1
Autonomous Vehicle Technology 1 1
FashionTV 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
НМГ - Медиалогия 37 1
Global Market Insights 16 1
Allied Market Research 22 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 14
РАН - Российская академия наук 2122 10
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 10 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 13 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
ФСБ РФ МИНИТ - Московский институт новых информационных технологий - Учебно-методический центр новых информационных технологий ФСБ России 2 1
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem - Eotvos Lorand University - Университет имени Лоранда Этвёша 3 1
University of Ulm - Universität Ulm - Ульмский университет 9 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 11
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще