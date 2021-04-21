Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ

С апреля 2021 г. зерноуборочные комбайны КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12», производимые заводом «Брянсксельмаш», будут серийно комплектоваться системой автономного управления Cognitive Agro Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Стороны отмечают, что подобная комплектация является первым случаем в мире, серийной, заводской установки автопилота на основе ИИ на сельскохозяйственную технику.

Главный инженер – заместитель генерального директора по производству «Брянсксельмаша» Андрей Шилин, сказал: «В прошлом году мы провели масштабные полевые испытания системы Cognitive Agro Pilot, установленной на комбайнах «Десна-Полесье», производимых нашим заводом. Работы проводились как на территории России, так и Белоруссии. По их результатам было принято решение о серийном, конвейерном оснащении комбайнов КЗС-1218 «Десна-Полесье GS12» системой автопилотирования компании Cognitive PIlot. Мы рассчитываем, что наличие у наших комбайнов функционала искусственного интеллекта повысит их конкурентоспособность, увеличит число продаж и предоставит российским агрохозяйствам инструмент, позволяющий существенно повысить эффективность проведения уборки».

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила: «Брянсксельмаш» является трендсеттером, одним из передовых российских предприятий, активно внедряющих отечественные инновационные решения в свою продукцию и свой производственный процесс. Это высочайшее качество и стандарты производства сельхозтехники. Теперь с его конвейера будут сходить первые в мире серийные агророботы, оснащенные лучшим в мире российским искусственным интеллектом. Это весомая заявка на расширение доли рынка не только в России, но и на зарубежном пространстве».

Стороны выразили заинтересованность к реализации совместных маркетинговых и иных мероприятий, позволяющих повысить привлекательность совместного решения и расширить географию продаж.

Благодаря тому, что недавно «Росагролизинг» включил в перечень своих поставщиков компанию Cognitive Pilot, агрохозяйства – клиенты «Росагролизинга», смогут приобретать роботокомбайны «Брянсксельмаша» на льготных, выгодных условиях. Так стоимость комбайнов «Брянсксельмаша» для клиентов «Росагролизинга» со скидкой от поставщика составляет от 5,8 до 14,5 млн руб. Условия льготного лизинга – аванс от 0%, срок договора лизинга – до 8 лет, графики – аннуитетный, сезонный, регрессивный.

По мнению участников проекта, это позволит сделать умную сельхозтехнику доступной для широкого класса отечественных агрохозяйств, стремящихся повысить свою эффективность, включая средние и малые производства.

Cognitive Agro Pilot – система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения и не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия. С Cognitive Agro Pilot механизатор сможет доверить управление техникой роботу-помощнику, а сам получит возможность сконцентрироваться на контроле качества обработки и уборки урожая.

Система Cognitive Agro Pilot позволяет: сократить сроки уборочных работ в среднем до 25%; сократить прямые потери урожая от 8 до 13%; снизить расход топлива во время уборки до 5%; повысить дневную выработку механизатора до 25%.

В ходе сезона уборки урожая 2020 г. с июня по октябрь более 350 комбайнов, оборудованных системой Cognitive Agro Pilot, в 35 регионах России, в автономном режиме обработали свыше 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

Cognitive Agro Pilot успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: в Калининградской, Калужской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской, Томской, Курганской областях, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях и других.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищенного планшета на базе ОС Android.