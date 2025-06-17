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Cognitive Agro Pilot
Cognitive Agro Pilot — промышленная система автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с видеокамеры изображения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, и сама строит траекторию движения техники и передаёт команды для выполнения необходимых маневров. Система анализирует поступающие с видеокамер изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения техники, прогнозирует развитие ситуаций на поле и передаёт необходимые команды для выполнения маневров. Точность выполнения операций составляет порядка 1 – 2 см.
УПОМИНАНИЯ
Cognitive Agro Pilot и организации, системы, технологии, персоны:
|ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 1
|ГосИнформСистемы 133 1
|Ускова Ольга 168 29
|Попов Анатолий 130 4
|Минкин Юрий 14 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 15 3
|Романов Андрей 10 3
|Беккер Сергей 4 3
|Греф Герман 431 2
|Емельянов Антон 62 2
|Орловский Виктор 391 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Ведяхин Александр 136 1
|Морозов Александр 23 1
|Голубев Василий 40 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Жвачкин Сергей 8 1
|Коршунов Владимир 4 1
|Крейтор Татьяна 3 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Исламов Марат 1 1
|Шумков Вадим 4 1
|Башоков Артур 1 1
|Школлер Роман 1 1
|Шилин Андрей 1 1
|Абалмасов Александр 1 1
|Шашкин Алексей 48 1
|Иванов Дмитрий 95 1
|Патрушев Дмитрий 5 1
|Гордеев Дмитрий 8 1
|Воеводин Евгений 4 1
|Яловенко Григорий 1 1
|Серебряков Сергей 3 1
|Бобров Николай 1 1
|Балыкин Сергей 1 1
|Смирнов Игорь 16 1
|Панченко Алексей 2 1
|Жаров Александр 175 1
|Присяжный Александр 1 1
|Чернышева Наталья 5 1
|Савицкий Геннадий 6 1
|CNews Инновация года - награда 112 2
|Global Market Insights 13 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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