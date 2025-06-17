Cognitive Agro Pilot — промышленная система автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с видеокамеры изображения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, и сама строит траекторию движения техники и передаёт команды для выполнения необходимых маневров. Система анализирует поступающие с видеокамер изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения техники, прогнозирует развитие ситуаций на поле и передаёт необходимые команды для выполнения маневров. Точность выполнения операций составляет порядка 1 – 2 см.