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Cognitive Agro Pilot


Cognitive Agro Pilot —  промышленная система автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе технологий искусственного интеллекта. Система анализирует поступающие с видеокамеры изображения, определяет типы и положения объектов по ходу движения, и сама строит траекторию движения техники и передаёт команды для выполнения необходимых маневров. Система анализирует поступающие с видеокамер изображения и, при помощи нейронной сети глубокого обучения определяет типы и положения объектов по ходу движения, строит траектории движения техники, прогнозирует развитие ситуаций на поле и передаёт необходимые команды для выполнения маневров. Точность выполнения операций составляет порядка 1 – 2 см.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Cognitive Pilot привлекла 0,9 млрд руб. для масштабирования автономных решений на базе ИИ 1
06.06.2024 Cognitive Pilot и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать российские технологии навигации и связи для беспилотного сельхозтранспорта 1
20.05.2024 Продажи агропилотов Cognitive Pilot в I квартале превысили показатели 2023 года 1
25.04.2024 Cognitive Pilot научила ИИ-агропилоты различать неразличимые человеком области 1
23.11.2022 Cognitive Pilot расширяет сотрудничество с Казахстаном 1
25.10.2022 У ИИ-автопилотов Cognitive Pilot появился вестибулярный аппарат 1
02.12.2021 Cognitive Pilot роботизирует внедрение автопилотов 1
06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 2
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
02.06.2021 Число экспортных продаж автопилотов Cognitive Agro Pilot выросло в 2,5 раза 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
19.05.2021 «Сбер» и Минсельхоз внедряют цифровые решения в АПК 1
29.04.2021 Cognitive Pilot сможет тестировать агророботов в реальных условиях и в любых странах круглый год 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
16.04.2021 Беспилотный комбайн будет работать на полях Волгоградской области 1
22.03.2021 В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 2
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
11.09.2020 Мировые аналитики называли лучших разработчиков в области умного сельского хозяйства 1
01.09.2020 Томский кластер высокотехнологичного производства беспилотных технологий объявил первые результаты 1
16.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot запускают «умный» комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России 1
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области 1
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 1
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» 1
25.06.2020 «Диджитал Агро», «Агросигнал» и Cognitive Pilot создадут агроэкосистему для цифровизации хозяйств 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
30.04.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве 1
27.09.2019 Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая 1
26.07.2019 «Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies 1
19.09.2018 Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники 1
09.06.2018 Cognitive Technologies вышла на китайский рынок решений в области «умного» сельского хозяйства 1
25.10.2017 Cognitive Technologies завершила ночное тестирование беспилотного комбайна 1
15.08.2017 Cognitive Technologies провела полевые испытания беспилотного комбайна 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Cognitive Agro Pilot и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 57 31
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3254 1
Microsoft Corporation 24884 1
Цифра ГК 2482 1
АгроСигнал 7 1
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 3 1
Telematics 13 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 94 1
ГЛОНАСС АО 206 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 25
Русагро Группа Компаний 301 4
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 134 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 7 3
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 2
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 191 1
Межениновский СПК - Сельскохозяйственный производственный комплекс 3 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Росагролизинг 10 1
Земельный банк 16 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 40 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
Агросоюз АКБ 4 1
Кировский завод - ПТЗ - Петербургский тракторный завод 5 1
Кургансемена - Агрохолдинг 1 1
ЮВАГ - Юго-Восточная Агрогруппа 1 1
Брянсксельмаш 1 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Мустанг Технологии Кормления 2 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 242 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 41 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 135 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 1
ГосИнформСистемы 133 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 36
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3061 20
Видеокамера - Camcorder 2293 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3405 16
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5541 15
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1095 15
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3551 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5622 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 17
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 8
Google Android 14312 6
Cognitive Агродроид C2-A2 - Cognitive2-Agro2 Droid1 5 5
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2804 2
Сбер - SberX Экосистема 26 1
Microsoft Azure 1430 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - АКРОС - ACROS - российский зерноуборочный комбайн 1 1
Cognitive Sber Agro Analyst - CSAA 1 1
3data MDK 11 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 479 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 242 1
Реестр добросовестных экспортеров 205 1
Cognitive Smart Calibration 1 1
Cognitive Border Recognition 1 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 485 1
Statista 239 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Cognitive Tram Pilot 3 1
Ускова Ольга 168 29
Попов Анатолий 130 4
Минкин Юрий 14 3
Алонсо Виктор Вентимилла 15 3
Романов Андрей 10 3
Беккер Сергей 4 3
Греф Герман 431 2
Емельянов Антон 62 2
Орловский Виктор 391 1
Сахненко Сергей 89 1
Соловьев Владимир 107 1
Ведяхин Александр 136 1
Морозов Александр 23 1
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Крейтор Татьяна 3 1
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