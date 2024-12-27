Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Кейсистемс Keysystems

Кейсистемс - Keysystems


27.12.2024 «Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии 1
04.07.2024 Институт iSpring запустил программу партнёрства с ИТ-компаниями 2
28.07.2023 Mont заключила соглашение о партнерстве с разработчиком экосистемы сервисов «Альфа» 1
15.06.2023 В Тверской области протестируют российские программно-аппаратные решения 1
13.10.2022 Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок» 1
28.12.2021 В Абхазии провели модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом 1
28.10.2019 Подтверждена совместимость ПК «Администратор-Д» и «Ред ОС» 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
12.09.2019 «Кейсистемс» и «РЕД СОФТ» подтвердили совместимость программных продуктов 1
04.04.2017 «Кейсистемс-Безопасность» внедрила комплекс защиты информации в финансовом управлении Тамбовской области 2
16.02.2017 «АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ 1
12.12.2016 14 больниц республики Марий Эл защитили информацию, передаваемую в систему-112 1
05.12.2016 «Кейсистемс-Безопасность» разработала систему «Электронный архив» для управления финансов администрации Владивостока 1
20.10.2016 «Кейсистемс-Безопасность» обеспечила защиту информации в ЦМКО Магаданской области 1
26.12.2014 ПК «Свод-Смарт» внедрен на всех уровнях бюджетной системы ЯНАО 1
26.12.2014 Органы ЗАГС Чувашии доверили НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» аттестацию информационных систем персональных данных 1
04.06.2014 «Кейсистемс» и «Р.О.С.Т.У.» предлагают совместные решения для органов исполнительной власти 1
16.08.2013 Республика Алтай централизует сбор консолидированной отчетности об исполнении бюджета на основе ПК «Свод-Смарт» 1
03.04.2013 41 субъект РФ собрал годовую отчетность за 2012 г. в программном комплексе «Свод-Web» 1
26.12.2012 Тверская и Тамбовская области интегрируют процессы исполнения бюджета и размещения заказа 1
21.12.2012 В Смоленской области введена в эксплуатацию единая информационная система муниципальных образований 1
29.11.2012 «Кейсистемс» построит единую информационную систему муниципальных образований в Липецкой области 1
15.10.2012 «Кейсистемс» предлагает решение для обмена данными с ФНС России 1
24.08.2012 Минфин Якутии доверил автоматизацию контроля финансовой деятельности компании «Кейсистемс» 1
16.05.2012 «Кейсистемс»: реализация идей федеральной контрактной системы в Кировской области 1
04.04.2012 В Министерстве финансов Калужской области модернизирована система сбора консолидированной отчетности 1
27.03.2012 «Кейсистемс» построила комплексную информационную систему муниципальных образований в Ивановской области 1
10.02.2012 В Архангельске развернута автоматизированная система управления бюджетным процессом 1
30.01.2012 В Кировской области запущена в промышленную эксплуатацию ИАС управления госзакупками 1
27.01.2012 В Центрах занятости Чувашии построены системы защиты персональных данных 1
18.01.2012 Система «Свод-WEB» внедрена в Государственной ветеринарной службе Чувашской Республики 1
23.12.2011 Минздрав Свердловской области переходит к формированию отчетности на базе ПК «Свод-WEB» 1
19.12.2011 Счетная палата Тюменской области автоматизирует контрольно-ревизионную деятельность с помощью «Ревизор-КС» 1
06.12.2011 Регионы Дальневосточного федерального округа завершили модернизацию системы сбора отчетности 1
25.11.2011 «Кейсистемс» автоматизирует систему управления бюджетным процессом в Архангельске 1
05.10.2011 Удостоверяющий центр «Кейсистемс» увеличил объем выпуска сертификатов ЭЦП на 20% 2
23.08.2011 «Кейсистемс» предлагает облегченную версию ПО для контрольно-надзорных органов «Ревизор-КС» 1
10.08.2011 В Управлении Росреестра по Чувашии построена система защиты персональных данных 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Кейсистемс и организации, системы, технологии, персоны:

Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 13 8
Ред Софт - Red Soft 700 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 2
Ростелеком 9701 1
SAP SE 5277 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Криста НПО 68 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
FogSoft - ФогСофт 43 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
Гранит-Центр НПП 47 1
ЕТС+ 1 1
8213 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Алтай тех-софт 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Финкомм 3 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 41 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 1
Кейсистемс - Р.О.С.Т.У. 5 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
MONT - МОНТ 144 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Транснефть 299 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Федеральное казначейство России 1772 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 30 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Администрация Северодвинска 1 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Администрация Владивостока - Дума города Владивосток - органы государственной власти 6 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
Администрация Архангельска 2 1
Правительство Республики Абхазия - Кабинет министров Республики Абхазия - органы государственной власти 6 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Кировской области 20 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 760 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
Управление финансами - Financial management 607 2
Управляемость - Manageability 1731 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 95 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ - АльфаДок - AlfaDoc 10 5
БАРС.Web-Своды 7 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 3
Кейсистемс WEB-Торги-КС 6 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 57 3
Linux OS 9937 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 2
САЗД - Система автоматизации законотворческого документооборота 3 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Ред Софт - Ред Виртуализация 46 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 1
Рустамов Рустам 412 3
Смирнов Дмитрий 91 1
Панов Сергей 16 1
Зубкова Наталья 17 1
Мень Михаил 12 1
Мальцева Елена 5 1
Королев Константин 13 1
Зубков Дмитрий 2 1
Амелина Елизавета 5 1
Сорокин Максим 16 1
Петренко Андрей 3 1
Иванова Маргарита 6 1
Делба Владимир 1 1
Подтихова Марина 1 1
Красильникова Малика 5 1
Мочалова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 26
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 6
Россия - ЦФО - Смоленская область 482 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 563 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 2
Россия - УФО - Курганская область 499 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 2
Россия - ДФО - Амурская область 732 2
Россия - ДФО - Магаданская область 421 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Абхазия - Республика 168 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 2
Федеральный закон 83-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений 18 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Национальный проект 306 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Образование в России 2191 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще