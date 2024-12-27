Кейсистемс Keysystems
Кейсистемс и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 412 3
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Панов Сергей 16 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Мень Михаил 12 1
|Мальцева Елена 5 1
|Королев Константин 13 1
|Зубков Дмитрий 2 1
|Амелина Елизавета 5 1
|Сорокин Максим 16 1
|Петренко Андрей 3 1
|Иванова Маргарита 6 1
|Делба Владимир 1 1
|Подтихова Марина 1 1
|Красильникова Малика 5 1
|Мочалова Елена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.