Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186573
ИКТ 14464
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26466
Персоны 80377
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Панов Сергей


СОБЫТИЯ


02.12.2025 Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
22.06.2020 Банк «Открытие» и «Мое дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 1
15.06.2020 «Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области до конца 2020 года 1
31.01.2020 Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 1
12.09.2019 «Кейсистемс» и «РЕД СОФТ» подтвердили совместимость программных продуктов 1
26.08.2019 Райффайзенбанк интегрировал сервис «Мое дело» в интернет-банк для малого бизнеса 1
06.08.2019 Merlioncloud стал дистрибьютором облачной бухгалтерии «Мое дело» 1
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне 1
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 1
19.09.2017 «Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса 1
30.10.2014 В «Моём деле» назначен новый генеральный директор 1
19.03.2014 Бывший топ-менеджер банка «Тинькофф Кредитные Системы» войдет в совет директоров сервиса «Моё дело» 1
25.06.2013 РВК и «Мое дело» запускают интернет-сервис для стартаперов One2start.ru 1
21.03.2012 Веб-сервис «Мое дело» привлек $4 млн от основателя группы ПИК 2

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Панов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 8
АТ бюро 7 3
Ростелеком 10299 3
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз 61 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 2
Ред Софт - Red Soft 993 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1579 2
Ростелеком - Netris - Нетрис 55 1
Quest Software 42 1
Intuit 79 1
Открытые технологии 715 1
Актион Диджитал 2 1
Motorola Indala 3 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 903 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1021 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 788 1
Кейсистемс - Keysystems 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 1
Элвис-НеоТек 49 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 345 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1248 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 125 1
McKinsey & Company Int 269 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4517 1
Dell EMC 5090 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
HID Global - HID Corporation 121 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 105 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 24 1
Главстрой 18 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
1С - Sawady - Савади 1 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1364 1
Capital Group 76 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 532 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4880 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12827 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3354 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3113 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 119 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5773 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6264 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73049 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57236 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4149 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4353 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13049 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6143 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4769 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17127 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 611 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31665 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26056 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31928 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8713 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8395 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12290 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1215 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2846 2
Clone - Клонирование 526 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4501 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1438 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27162 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17092 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2047 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3118 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7588 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4550 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 931 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 803 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12250 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7016 1
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 14 1
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 53 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 558 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 443 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 68 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 207 1
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 388 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 3
Linux OS 10881 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1300 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 2
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 1
Oracle NetSuite 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2047 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
ВТБ - Открытие ФК - Бизнес-Портал 23 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 37 1
СКБ Контур - Контур.Эврика 49 1
Моё дело - One2start 1 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 1
Merlion - MerliOnCloud 40 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 1
Google Android 14661 1
Apple iOS 8234 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2878 1
TrustZone VPN 12 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 1
Яремко Максим 13 3
Лысов Денис 32 2
Рустамов Рустам 513 2
Мордасов Сергей 25 1
Кобзев Евгений 16 1
Анисимов Олег 3 1
Бублик Илья 26 1
Журба Александр 6 1
Мовчан Андрей 2 1
Жуков Юрий 2 1
Ширин Григорий 1 1
Ольшак Илья 1 1
Хасьянова Гульнара 151 1
Белоусов Андрей 144 1
Смирнов Алексей 253 1
Скоков Денис 10 1
Баров Алексей 30 1
Макаров Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 156640 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1667 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45665 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2413 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 899 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 2
СССР - Ленинград 111 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5347 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 27 1
Китай - Тайвань 4135 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1204 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18543 1
Россия - СФО - Новосибирск 4644 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 765 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6327 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54960 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10518 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6352 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11750 3
Цифровой регион - Федеральный проект 106 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17388 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6093 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8236 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1329 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4243 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1055 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3103 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2260 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2252 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1704 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15092 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 413 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 417 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31846 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3696 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2065 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6395 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1713 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3184 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1741 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 85 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5507 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6661 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3763 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7345 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 1
Образование в России 2551 1
Актион Медиа 4 3
Деловой Петербург 33 1
Главбух 12 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6013 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2149 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ТГУ - Томский государственный университет 207 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
Цифровая прокачка региона 29 2
MIPS Securika 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404935, в очереди разбора - 733345.
Создано именных указателей - 186573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще