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TrustZone VPN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.08.2024 Крупно обновился самый дешевый Raspberry Pi в истории. Теперь он с RISC-V и стоит $5. Видео 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
13.07.2020 Huawei представила роутер Huawei WiFi AX3 с Wi-Fi 6 Plus в России 1
10.06.2019 Россияне нашли эффективный способ захвата смартфонов Samsung. В опасности популярные флагманские модели 1
30.04.2019 Дыра в процессорах Qualcomm позволяет воровать ключи шифрования. Под угрозой масса популярных смартфонов на Android 1
18.12.2015 Мир, в котором мы живем, или почему генеральных директоров отрасли ИБ волнует большая политика 1
02.10.2015 AMD представила линейку процессоров AMD Pro A-серии для мобильных и настольных систем 1
05.05.2014 AMD анонсировала энергоэффективные мобильные APU нового поколения 1
03.06.2013 ARM анонсировала антипиратский чип для смартфонов и планшетов 1
15.06.2012 AMD объединит архитектуры x86 и ARM в одном процессоре 1
01.07.2004 TI и ARM вместе защитят мобильные устройства 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

TrustZone VPN и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 4
Intel Corporation 12811 4
Huawei 4677 3
Lenovo Group 2447 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Imagination Technologies - VideoLogic 43 1
NCC Group 18 1
Google LLC 12690 1
Quest Software 44 1
Mercusys 11 1
Открытые технологии 732 1
АТ бюро 7 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 1
Первый мобильный 0 1
ARM Holdings 95 1
Motorola Indala 3 1
BlueStacks by now.gg, Inc 10 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Ростелеком 10948 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
TP-Link - ТП-Линк 231 1
MediaTek - Ralink 595 1
Vodafone Group 1412 1
Mali 38 1
Capital Group 85 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Главстрой 18 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 190 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
ARM - Advanced RISC Machine 494 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
Google Android 15244 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 2
Huawei HomeSec 4 2
AMD Radeon 295 2
AMD Quick Stream 4 2
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
Samsung Galaxy Note 702 2
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 2
Microsoft Xamarin 36 1
TP-Link Tether 53 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
LG G ThinQ - Смартфон 12 1
HTC U - серия смартфонов 30 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Step KeyMaster 4 1
Apple macOS Gatekeeper 37 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
Honor Router 6 1
HP EliteDesk Workstation - серия ПК 22 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Sony Xperia XZ 12 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
LG V - серия смартфонов 43 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 17 1
AMD Secure Processor - AMD Secure Encrypted Virtualization 11 1
Sharp Aquos 74 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Essential Phone PH - смартфон 13 1
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 46 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Панов Сергей 22 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Груздев Сергей 48 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Nye Joseph - Най Джозеф 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Цифровое право - Цифровые права 141 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Образование в России 2893 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
Times 661 1
FT - Financial Times 1296 1
Tom’s Hardware 600 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
MIPS Securika 10 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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