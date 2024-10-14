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Ростелеком Сόлар ГК Digital Security Диджитал Секьюрити

Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити

Digital Security – одна из  российских консалтинговых компаний в области ИБ, основанная в 2003 году. Команда специализируется на комплексном анализе защищенности корпоративных сетей и ИТ-инфраструктуры, тестировании на проникновение, анализе защищенности приложений и других связанных с этим услугах.  


14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности

Сделка завершена Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила сделку по покупке 100%-ной доли компаний группы Digital Security, работающей в области информационной безопасности, разработчика разработчика решений для безопасности ERP-систем, сообщила CNews пресс-служба «Солар». Сумма сделки не раскрывае
14.10.2024 ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России

Группа компаний «Солар» завершила сделку по покупке доли компаний группы Digital Security в области услуг аудита ИБ, разработчика решений для безопасности ERP-систем. Вход в капитал Digital Security позволит расширить портфель услуг по оценке защищенности, ус
05.06.2018 Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office

Специалисты исследовательского центра Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности ИТ-систем, провели анализ безопасности компонентов пакета офисных приложений Microsoft Office с целью повышения компетентности внутр
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018
28.07.2017 Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac

Уязвимость в SafariСотрудники российской ИБ-компании Digital Security обнаружили уязвимость в движке WebKit, на котором работает браузер Safari ко
10.01.2017 Digital Security представила прогноз ключевых тенденций и угроз в области ИБ на 2017 год

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем и исследованиях в области ИБ, представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ в 2017 г. По мнению экспертов компани
22.12.2016 Исследовательский центр Digital Security подвел итоги работы за 2016 год

Digital Security представила итоги деятельности своего исследовательского центра за 2016 год. Как рассказали CNews в компании, за прошедший год специалистами Digital Security было обнаружено 159 уязвимостей в различных системах. Уведомления о 96 брешах были отправлены разработчикам в рамках программ по поиску уязвимостей, а 50 уязвимостей были перед
09.09.2016 Эксперты Digital Security исследовали «дыру» в межсетевых экранах Cisco

Эксперты исследовательского центра компании Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности ИТ-систем — Роман Бажин и Максим Малютин — произвели технический анализ импланта Jetplow для межсетевых экранов Cisco. В ходе исслед
28.06.2016 «МойОфис» проходит аудит безопасности у экспертов Digital Security

рограммные продукты «МойОфис», разработанные компанией «Новые облачные технологии», проходят дополнительную проверку безопасности для обеспечения должного уровня защищенности. Аудит проводит компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем и исследованиях в области информационной безопасности, сообщили CNews в «Новых облачных технологиях». Компании сотрудничали р
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости

Исследование компании Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности систем, выявило многочисленные у
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем и исследованиях в области ИБ, реализовала интеграцию своей системы мониторинга безопасности ЕRPSсаn Security Monitoring Suite
14.01.2016 Digital Security представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ на 2016 г.

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ в 2016 г. Ведущие эксперты компании предложили свое видение главны
27.07.2015 Уязвимости в мобильных клиентах для АСУ ТП позволяют атаковать предприятия

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, представила результаты своего нового исследования, посвященного безопасности мобильных клиентов для АСУ ТП. Как сообщили CNe
15.07.2015 Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний

), уязвимы к атаке TokenChpoken, представленной Алексеем Тюриным, директором департамента аудита ИБ Digital Security, на конференции Hack In Paris. Об этом CNews сообщили в компании Digital

03.06.2015 Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний

Специалисты российской компании Digital Security обнаружили несколько уязвимостей в ERP-системе Oracle PeopleSoft, которую используют свыше 7 тыс. компаний, в том числе половина списка Fortune 100. Эти уязвимости могут стать

30.04.2015 Обнаружена опасная уязвимость в кросс-платформенном мобильном фреймворке Xamarin для Android

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, обнаружила опасную уязви
10.04.2015 Digital Security предупреждает об обнаружении критической уязвимости в FTP-сервере ProFTPD

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, объявила об обнаружении критической уязвимости в популярном FTP-сервере ProFTPD, которая позволяет копировать файлы в предел
24.03.2015 Российские хакеры обнаружили критические уязвимости в SAP Mobile

Российская компания Digital Security сообщила о вынужденной отмене своего выступления 26-27 марта на одной из крупнейших конференций по информационной безопасности (ИБ) — BlackHat Asia в Сингапуре. В своем докладе
29.01.2015 Обнаружены уязвимости в продуктах виртуализации от Oracle и VMware

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, объявила об обнаружении уязвимостей в Oracle VirtualBox и VMware Workstation, Player и Fusion в ходе исследовательской работ
16.01.2015 Digital Security опубликовала прогноз основных тенденций и угроз ИБ 2015 г.

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, представила прогноз основных угроз и тенденций в сфере ИБ в 2015 г. Ведущие эксперты исследовательского центра компании пред
02.12.2014 Исследователи Digital Security обнаружили 29 уязвимостей в компонентах АСУ ТП

Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, опубликовала результаты исследования, посвященного безопасности АСУ ТП. В ходе анализа 114 компонентов для 752 различных уст
26.11.2014 Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee

Компания Digital Security, занятая анализом защищенности систем, заявила об обнаружении ей уязвимостей в популярных антивирусных продуктах: MacAfee DeepDefender, Avast DeepScreen и Kaspersky Internet Se
20.08.2014 Digital Security обнаружила опасные уязвимости в PAS-системе FieldCare

Исследователи компании Digital Security, предоставляющей консалтинговые услуги в области ИБ, обнаружили несколько опасных уязвимостей в ПО Endress&Hauser FieldCare. Уязвимости были найдены в ходе масштабного исследов
16.09.2013 CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP

Российский системный интегратор CompuTel и консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности, сообщили о подписании соглашения о совместном оказании услуги «Оценка защищенности ERP-системы». «В совместном проекте CompuT
26.07.2013 Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером

Компания Digital Security, предоставляющая консалтинговые услуги в области ИБ, объявила об обнаружении опасной уязвимости в Apache Struts, Java-фреймворке с открытым исходным кодом. Уязвимость была найд
11.07.2013 SAP рекомендует решение Digital Security для анализа безопасности

ERPScan, дочерняя международная компания Digital Security, сообщила о том, что последняя версия системы мониторинга безопасности SAP — ERPScan Security Monitoring Suite — прошла сертификацию и стала рекомендованным решением по анализу
04.04.2013 «СМП Банк» получил сертификат соответствия стандарту PCI DSS

етствие требованиям международного стандарта защиты информации в индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Полный цикл работ был проведен специалистами компании Digital Security, обладающей статусами QSA и PA QSA. Как рассказали CNews в компании, на первом этапе работ специалисты Digital Security провели предварительный аудит, в результате котор
19.03.2013 Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург»

Компания Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили проект по оценке безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) завода «Балтика-Санкт-Петербу
07.03.2013 Все приложения мобильного банкинга в России уязвимы

Питерская компания Digital Security, работающая в сфере аудита информационной безопасности, опубликовала отчет о безопасности банковских мобильных приложений. Интересным результатом исследования стало отсутствие

26.02.2013 Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)»

Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешне
21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения

Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс

Специалисты компании Digital Security, в ходе международной конференции ZeroNights продемонстрировали примеры уязвимостей в ERP-системе компании SAP, а также рассказали о безопасности интеграционных шин предприятия
07.12.2012 Уязвимости транспортных технологий позволяют угнать автомобиль или имитировать столкновение самолетов

Исследователи безопасности компании Digital Security в рамках хакерской конференции ZeroNights поделились новостями об уязвимостях компьютерных систем. «Поскольку цифровые технологии уже давно вышли за рамки настольных компьютеро
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине

Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в Java-машине. Подобную уязвимость Александр Поляков, технический директор Digital Security, предста
19.10.2012 ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий

Компания Digital Security, игрок мирового рынка безопасности ERP-систем, выпустила версию 2.1 решения ERPScan Security Scanner for SAP, позволяющего проводить оценку и мониторинг трех основных уровней б
05.10.2012 Digital Security предупреждает о новом виде атак на корпоративные системы

По итогам выступлений на BlackHat USA 2012 и RSA China 2012 Александр Поляков, технический директор Digital Security, представил обзор новой угрозы для критичных бизнес-приложений – SSRF (Server Side Request Forgery). «Представьте, что у вас есть две системы (назовём их А и Б), которые доверя
15.08.2012 Специалисты Digital Security взломали VMware vCenter за 60 секунд

Аудитор Digital Security Александр Миноженко выступил на конференции по информационной безопасности Defcon в Лас-Вегасе с докладом «Как взломать сервер VMware vCenter за 60 секунд» («How to Hack VMware
07.08.2012 Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему

Эксперты исследовательской лаборатории Digital Security в ходе конференции Black Hat USA рассказали о сложной многоуровневой атаке на SAP-систему, где используются многочисленные эксплойты, включая уязвимость нулевого дня под назван
26.07.2012 Digital Security получила благодарность от Adobe за найденную уязвимость

бы привести к компрометации конфиденциальных данных и обернуться скандалом для компании. Сотрудники Digital Security не раз участвовали в различных программах, поощряющих этичный хакинг, и имею
04.07.2012 Digital Security помогла SAP закрыть две уязвимости в интеграционной шине SAP

безопасности за июнь 2012 г. Данный набор обновлений закрывает множество уязвимостей в продуктах SAP. В частности, две из них были исправлены при содействии сотрудников исследовательской лаборатории Digital Security — Александра Полякова, Дмитрия Частухина, Алексея Тюрина и Александра Миноженко. Уязвимости затронули две платформы для интеграции бизнес-систем предприятия, а именно SAP Porta

Публикаций - 182, упоминаний - 195

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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