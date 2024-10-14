Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити

ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности Сделка завершена Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила сделку по покупке 100%-ной доли компаний группы Digital Security, работающей в области информационной безопасности, разработчика разработчика решений для безопасности ERP-систем, сообщила CNews пресс-служба «Солар». Сумма сделки не раскрывае

ГК «Солар» приобрела 100% второй по величине компании на рынке пентеста России Группа компаний «Солар» завершила сделку по покупке доли компаний группы Digital Security в области услуг аудита ИБ, разработчика решений для безопасности ERP-систем. Вход в капитал Digital Security позволит расширить портфель услуг по оценке защищенности, ус

Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office Специалисты исследовательского центра Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности ИТ-систем, провели анализ безопасности компонентов пакета офисных приложений Microsoft Office с целью повышения компетентности внутр

Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac Уязвимость в SafariСотрудники российской ИБ-компании Digital Security обнаружили уязвимость в движке WebKit, на котором работает браузер Safari ко

Digital Security представила прогноз ключевых тенденций и угроз в области ИБ на 2017 год Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем и исследованиях в области ИБ, представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ в 2017 г. По мнению экспертов компани

Исследовательский центр Digital Security подвел итоги работы за 2016 год Digital Security представила итоги деятельности своего исследовательского центра за 2016 год. Как рассказали CNews в компании, за прошедший год специалистами Digital Security было обнаружено 159 уязвимостей в различных системах. Уведомления о 96 брешах были отправлены разработчикам в рамках программ по поиску уязвимостей, а 50 уязвимостей были перед

Эксперты Digital Security исследовали «дыру» в межсетевых экранах Cisco Эксперты исследовательского центра компании Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности ИТ-систем — Роман Бажин и Максим Малютин — произвели технический анализ импланта Jetplow для межсетевых экранов Cisco. В ходе исслед

«МойОфис» проходит аудит безопасности у экспертов Digital Security рограммные продукты «МойОфис», разработанные компанией «Новые облачные технологии», проходят дополнительную проверку безопасности для обеспечения должного уровня защищенности. Аудит проводит компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем и исследованиях в области информационной безопасности, сообщили CNews в «Новых облачных технологиях». Компании сотрудничали р

В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости Исследование компании Digital Security, специализирующейся на анализе защищенности систем, выявило многочисленные у

ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем и исследованиях в области ИБ, реализовала интеграцию своей системы мониторинга безопасности ЕRPSсаn Security Monitoring Suite

Digital Security представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ на 2016 г. Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, представила прогноз ключевых угроз и тенденций в сфере ИБ в 2016 г. Ведущие эксперты компании предложили свое видение главны

Уязвимости в мобильных клиентах для АСУ ТП позволяют атаковать предприятия Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, представила результаты своего нового исследования, посвященного безопасности мобильных клиентов для АСУ ТП. Как сообщили CNe

Атака TokenChpoken на Oracle PeopleSoft угрожает половине крупных коммерческих и государственных компаний ), уязвимы к атаке TokenChpoken, представленной Алексеем Тюриным, директором департамента аудита ИБ Digital Security, на конференции Hack In Paris. Об этом CNews сообщили в компании Digital

Россияне нашли в ПО Oracle опасные «дыры». Под угрозой более 7000 компаний Специалисты российской компании Digital Security обнаружили несколько уязвимостей в ERP-системе Oracle PeopleSoft, которую используют свыше 7 тыс. компаний, в том числе половина списка Fortune 100. Эти уязвимости могут стать

Обнаружена опасная уязвимость в кросс-платформенном мобильном фреймворке Xamarin для Android Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, обнаружила опасную уязви

Digital Security предупреждает об обнаружении критической уязвимости в FTP-сервере ProFTPD Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, объявила об обнаружении критической уязвимости в популярном FTP-сервере ProFTPD, которая позволяет копировать файлы в предел

Российские хакеры обнаружили критические уязвимости в SAP Mobile Российская компания Digital Security сообщила о вынужденной отмене своего выступления 26-27 марта на одной из крупнейших конференций по информационной безопасности (ИБ) — BlackHat Asia в Сингапуре. В своем докладе

Обнаружены уязвимости в продуктах виртуализации от Oracle и VMware Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, объявила об обнаружении уязвимостей в Oracle VirtualBox и VMware Workstation, Player и Fusion в ходе исследовательской работ

Digital Security опубликовала прогноз основных тенденций и угроз ИБ 2015 г. Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, представила прогноз основных угроз и тенденций в сфере ИБ в 2015 г. Ведущие эксперты исследовательского центра компании пред

Исследователи Digital Security обнаружили 29 уязвимостей в компонентах АСУ ТП Компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищенности систем, опубликовала результаты исследования, посвященного безопасности АСУ ТП. В ходе анализа 114 компонентов для 752 различных уст

Исследователи заявили о дырах в антивирусах «Касперского», Avast и McAfee Компания Digital Security, занятая анализом защищенности систем, заявила об обнаружении ей уязвимостей в популярных антивирусных продуктах: MacAfee DeepDefender, Avast DeepScreen и Kaspersky Internet Se

Digital Security обнаружила опасные уязвимости в PAS-системе FieldCare Исследователи компании Digital Security, предоставляющей консалтинговые услуги в области ИБ, обнаружили несколько опасных уязвимостей в ПО Endress&Hauser FieldCare. Уязвимости были найдены в ходе масштабного исследов

CompuTel и Digital Security помогут оценить безопасность ERP-системы SAP Российский системный интегратор CompuTel и консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности, сообщили о подписании соглашения о совместном оказании услуги «Оценка защищенности ERP-системы». «В совместном проекте CompuT

Уязвимость в Apache Struts позволяет получить полный контроль над веб-сервером Компания Digital Security, предоставляющая консалтинговые услуги в области ИБ, объявила об обнаружении опасной уязвимости в Apache Struts, Java-фреймворке с открытым исходным кодом. Уязвимость была найд

SAP рекомендует решение Digital Security для анализа безопасности ERPScan, дочерняя международная компания Digital Security, сообщила о том, что последняя версия системы мониторинга безопасности SAP — ERPScan Security Monitoring Suite — прошла сертификацию и стала рекомендованным решением по анализу

«СМП Банк» получил сертификат соответствия стандарту PCI DSS етствие требованиям международного стандарта защиты информации в индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Полный цикл работ был проведен специалистами компании Digital Security, обладающей статусами QSA и PA QSA. Как рассказали CNews в компании, на первом этапе работ специалисты Digital Security провели предварительный аудит, в результате котор

Digital Security провела аудит безопасности АСУ ТП завода «Балтика-Санкт-Петербург» Компания Digital Security и пивоваренная компания «Балтика» завершили проект по оценке безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) завода «Балтика-Санкт-Петербу

Все приложения мобильного банкинга в России уязвимы Питерская компания Digital Security, работающая в сфере аудита информационной безопасности, опубликовала отчет о безопасности банковских мобильных приложений. Интересным результатом исследования стало отсутствие

Специалисты Digital Security проанализировали защищенность системы ДБО «Коммерцбанка (Евразия)» Компания Digital Security завершила комплекс работ по оценке безопасности системы ДБО для «Коммерцбанка (Евразия)», входящего в группу Commerzbank. Специалистами банка были инициированы работы по внешне

В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязви

Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс Специалисты компании Digital Security, в ходе международной конференции ZeroNights продемонстрировали примеры уязвимостей в ERP-системе компании SAP, а также рассказали о безопасности интеграционных шин предприятия

Уязвимости транспортных технологий позволяют угнать автомобиль или имитировать столкновение самолетов Исследователи безопасности компании Digital Security в рамках хакерской конференции ZeroNights поделились новостями об уязвимостях компьютерных систем. «Поскольку цифровые технологии уже давно вышли за рамки настольных компьютеро

Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в Java-машине. Подобную уязвимость Александр Поляков, технический директор Digital Security, предста

ERPScan 2.1: поиск уязвимостей SAP, ошибок в исходном коде ABAP и конфликтов полномочий Компания Digital Security, игрок мирового рынка безопасности ERP-систем, выпустила версию 2.1 решения ERPScan Security Scanner for SAP, позволяющего проводить оценку и мониторинг трех основных уровней б

Digital Security предупреждает о новом виде атак на корпоративные системы По итогам выступлений на BlackHat USA 2012 и RSA China 2012 Александр Поляков, технический директор Digital Security, представил обзор новой угрозы для критичных бизнес-приложений – SSRF (Server Side Request Forgery). «Представьте, что у вас есть две системы (назовём их А и Б), которые доверя

Специалисты Digital Security взломали VMware vCenter за 60 секунд Аудитор Digital Security Александр Миноженко выступил на конференции по информационной безопасности Defcon в Лас-Вегасе с докладом «Как взломать сервер VMware vCenter за 60 секунд» («How to Hack VMware

Digital Security продемонстрировала многоуровневую атаку на SAP-систему Эксперты исследовательской лаборатории Digital Security в ходе конференции Black Hat USA рассказали о сложной многоуровневой атаке на SAP-систему, где используются многочисленные эксплойты, включая уязвимость нулевого дня под назван

Digital Security получила благодарность от Adobe за найденную уязвимость бы привести к компрометации конфиденциальных данных и обернуться скандалом для компании. Сотрудники Digital Security не раз участвовали в различных программах, поощряющих этичный хакинг, и имею