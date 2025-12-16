Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Luntry Лантри КлаудРан
Luntry — комплексное решение для защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes на всем протяжении жизненного цикла.
Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.
