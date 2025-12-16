Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187491
ИКТ 14515
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1073
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81030
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

Softline Luntry Лантри КлаудРан

Softline - Luntry - Лантри - КлаудРан

Luntry — комплексное решение для защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes на всем протяжении жизненного цикла.

Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.12.2025 ГК «Солар» увеличила долю в разработчике средств безопасности контейнеров Kubernetes 6
19.11.2025 Александр Крылов -

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

 1
17.11.2025 «Платформа Боцман» и Luntry подтвердили совместимость решений для защиты контейнерных сред 1
24.06.2025 Александр Титов -

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

 1
09.06.2025 «Штурвал 2.10»: меньше требований к ресурсам, провайдер Yandex Cloud и мультитенантность 1
06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 1
22.01.2025 «Солар» планирует развивать собственную SIEM платформу 1
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 2
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 2
16.07.2024 Обновление Luntry для безопасной и непрерывной разработки контейнерных окружений 1
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 2
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 3
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry 1
27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry 2
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве 2
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 3
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC 1
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference 2
29.11.2021 VK проведет крупную конференцию по Kubernetes 1

Публикаций - 24, упоминаний - 39

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1149 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 184 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 14 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Солар-ТЗИ 6 5
Flant - Флант 152 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 167 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 26 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 3
Red Hat 1345 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 7 2
Слёрм 3 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 2
Softline - Софтлайн 3272 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2502 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Oracle Corporation 6873 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 7 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 1
Intheme Lab - Интем Лаб 3 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Netopia - Нетопия 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 4 1
Радиолайн 3 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
Orion soft - Орион софт - 206 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 1
Ахметрон 1 1
CtrlHack - Контролхак 5 1
Завод Реконд 1 1
Execution R.D.C. - Эксикьюшин р.д.с. 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech 3 1
Амитрон-ЭК - Амитрон Электроникс 1 1
Лептон НПО 4 1
Экситон ОКБ 1 1
ЕТМ Фотоника - ЕТМ Фотоника 1 1
Aqua Security - Aqua Security Software Ltd 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
ГПБ - Газпромбанк 1178 1
Ак Барс Банк 274 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Газпром ПАО 1418 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Транснефть 323 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Газпром нефть 670 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Резонанс НПП 389 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2167 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1149 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 16
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1773 16
DevOps - Development и Operations 1068 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2723 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 5
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 345 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1006 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 438 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 2
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 55 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 867 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1045 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 72 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 201 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 968 2
Repository - Репозиторий 1054 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4786 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 496 2
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 42 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 519 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 613 4
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 148 3
VK Cloud Managed Kubernetes 7 2
Linux OS 10920 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 662 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 145 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 298 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 64 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 47 2
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 65 1
Softline Universe - SLU 29 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Selectel Managed Kubernetes 7 1
EmDev Entaxy 8 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
JFrog Artifactory 4 1
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - Эгида 13 1
FireFly Studios - Stronghold Crusader 31 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 89 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 277 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 78 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 1
SUSE Immunix - AppArmor 18 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 108 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 369 1
Softline - DeskWork 117 1
Microsoft Windows 16342 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Red Hat OpenShift 135 1
Axiom JDK - LiberCat 60 1
Docker - Платформа распределённых приложений 439 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Huawei nova - Серия смартфона 76 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Евдокимов Дмитрий 29 8
Ганюшкин Андрей 6 5
Хереш Игорь 26 5
Селиванов Павел 5 2
Ибраев Марсель 2 2
Аксенов Константин 46 2
Маркелов Александр 3 1
Черкашин Михаил 1 1
Панченко Николай 1 1
Канибор Сергей 1 1
Миртов Алексей 2 1
Мартыненко Валентин 11 1
Чербов Глеб 2 1
Кожемякин Александр 1 1
Гавриленко Александр 40 1
Рассказов Владислав 4 1
Спиридонов Виктор 1 1
Мокин Антон 1 1
Чаштушин Дмитрий 1 1
Габитов Марат 1 1
Климин Евгений 1 1
Андреевский Денис 1 1
Реутов Игорь 1 1
Васин Виктор 1 1
Иванков Юрий 1 1
Орлова Дина 16 1
Медковский Илья 1 1
Кожокин Артем 8 1
Егоров Алексей 11 1
Волынский Александр 6 1
Светляков Дмитрий 1 1
Ларкин Тимофей 1 1
Квапил Андрей 1 1
Игнатов Сергей 72 1
Сорокин Павел 9 1
Исаев Дмитрий 50 1
Чистов Александр 21 1
Галицкий Александр 107 1
Ляпунов Игорь 130 1
Царев Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Европа 24645 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 1
Канада 4985 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Венгрия 849 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7796 1
Китай - Шанхай 807 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 290 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1147 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1722 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3138 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 144 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Gartner - Гартнер 3610 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407940, в очереди разбора - 732424.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще