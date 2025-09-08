Разделы

Администрация города-курорта Сочи органы государственной власти

Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда 1
11.12.2024 Автомобильные тоннели Сочи обеспечены связью и интернетом 1
22.07.2024 Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома» 1
28.11.2023 «Электронный Сочи» перейдет на импортонезависимые решения «Группы Астра» 3
11.05.2023 «Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан 1
13.01.2023 «Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города» 1
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 2
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
09.12.2015 Оцифровка документов по земле и имуществу: автоматизация рутины и наполнение муниципальных бюджетов 1
02.05.2015 Как в Сочи «управляют» имуществом и землей 2
18.12.2014 Softline разработала портал муниципальных услуг города Сочи на базе SharePoint 2013 3
09.09.2014 «МегаФон» связал руководство Сочи с Москвой по VPN-каналу 1
09.09.2013 Inpas принимает участие в программе Visa по увеличению числа POS-терминалов в Краснодарском крае 2
21.09.2012 «Ростелеком» представил в Сочи пилотный проект «Системы-112» 1
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр 1
20.10.2010 ЮТК объединит 47 объектов администрации Сочи сетью VPN 3
06.09.2010 Бесконтактную технологию оплаты NXP Mifare Plus установят на наземном транспорте в Сочи 1
19.08.2009 «Оргкомитет «Сочи 2014» отобрал у портала домен sochi.ru 2
18.02.2009 СЭД Directum внедряют в Администрации Центрального Района Сочи 3
25.07.2005 В сентябре пройдёт конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" 1
09.08.2004 Конференция по информационной безопасности в Сочи набирает обороты 1
09.08.2004 Конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" пройдёт с 7 по 11 сентября 1
02.08.2004 В Сочи пройдёт конференция по региональным аспектам обеспечения информационной безопасности 1
28.07.2004 Конференция по региональным аспектам обеспечения информационной безопасности пройдёт с 7 по 11 сентября 1
10.09.2003 Завершается регистрация на конференцию по информационной безопасности 1
19.08.2003 17-20 сентября пройдет всероссийская конференция "Обеспечение информационной безопасности. Региональные аспекты" 1

Администрация города-курорта Сочи и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10102 2
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 112 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1054 2
Microsoft Corporation 25039 1
Softline - Софтлайн 3109 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1170 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1355 1
МегаФон 9574 1
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1393 1
Directum - Директум 1153 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 254 1
Штрих-М НТЦ 61 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 1
NovaCard - НоваКард 20 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 108 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
Ситроникс - Sitronics Electro 52 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Сочиэлектросвязь 3 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 225 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 339 1
ИКС 358 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Газпром ПАО 1385 7
РЖД - Российские железные дороги 1967 2
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 837 1
Visa International 1963 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 441 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 61 1
Черноморье 3 1
НДФЛка 3 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4649 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4705 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1395 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12502 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3059 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1012 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 2
Администрация Краснодарского края 61 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3476 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1965 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5674 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1254 1
Федеральное казначейство России 1839 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2649 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 261 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 767 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 840 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30333 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32927 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12668 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2728 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13094 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8627 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5191 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11066 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12116 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21545 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3310 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12039 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8414 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31253 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4171 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3413 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1502 2
Оцифровка - Digitization 4807 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3894 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3065 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10025 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4312 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16679 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6047 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5798 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 264 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11897 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 839 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6598 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 108 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 199 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1230 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 524 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1490 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1034 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 120 1
ЭЛАР Саперион 43 1
Visa payWave 77 1
ITG Group - INPAS UniPOS Terminal 9 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 86 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 4 1
Directum СЭД - ECM-система 296 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 386 1
Linux OS 10613 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 176 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 327 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5646 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 50 1
Шадаев Максут 1101 2
Копайгородский Алексей 4 2
Зарипов Шамиль 1 1
Матвеева Татьяна 105 1
Фишер Андрей 74 1
Иванов Андрей 58 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Катамадзе Анна 105 1
Новиков Андрей 33 1
Богданов Александр 22 1
Кураш Антон 32 1
Cычев Алексей 8 1
Похлебаев Александр 7 1
Сурков Антон 10 1
Емельянова Наталья 7 1
Гусев Виктор 2 1
Назарова Юлия 5 1
Соколов Артем 51 1
Савельев Виталий 53 1
Ильин Николай 24 1
Бурдело Иван 9 1
Сухотина Ксения 27 1
Чувичкина Марина 16 1
Хабаров Олег 6 1
Гурленов Андрей 28 1
Пахомов Анатолий 3 1
Грищенков Алексей 8 1
Солдатов Андрей 28 1
Смаглюк Алексей 1 1
Селедкин Максим 2 1
Решетников Максим 35 1
Григоренко Дмитрий 164 1
Заремба Ян 1 1
Бескровный Николай 1 1
Чуб Александр 43 1
Ласкавый Сергей 20 1
Романько Максим 4 1
Вовк Виктор 1 1
Ardevol Henri - Ардевол Анри 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1656 22
Россия - РФ - Российская федерация 152814 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1383 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1947 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 3
Земля - планета Солнечной системы 10563 2
Россия - ПФО - Самарская область 1411 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7916 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 706 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 954 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 699 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Украина 7727 1
Россия - ЮФО - Севастополь 565 1
Германия - Федеративная Республика 12855 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14357 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 971 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 162 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 255 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 929 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1015 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1486 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3098 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1203 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 801 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1365 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 732 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1307 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1623 1
Россия - ДФО - Магаданская область 452 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 679 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 336 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 143 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 7
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1310 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 5
Энергетика - Energy - Energetically 5389 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4159 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31031 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 931 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2480 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2794 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6242 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3702 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6779 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1698 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2225 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14621 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2546 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17045 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1308 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6684 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8396 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6662 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 453 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2956 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6123 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5163 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 722 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3301 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11277 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8147 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 1
Аренда 2541 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
Открытые системы ИД 175 1
АиФ - Аргументы и факты 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3403 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 165 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
