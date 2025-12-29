Разделы

КамАЗ 6282 российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ


СОБЫТИЯ

29.12.2025 E-Prom получил положительное заключение Мосгортранса по итогам годовых испытаний ультрабыстрой зарядной станции для электробусов 1
09.11.2022 КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 2
19.07.2016 Электроавтобусы КАМАЗ скоро появятся на российских дорогах 1

КамАЗ 6282 и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Electro 55 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 3
Volvo Penta 6 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Мострансавто 67 1
Rosenbauer 2 1
Stellantis - Maserati 14 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 25 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 1
Tesla Motors 430 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10245 3
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 86 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2827 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 252 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 1
Управляемость - Manageability 1956 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 1
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
Электромобиль - Электропогрузчики - Electric loaders 3 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 114 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
InFocus Kangaroo 5 1
Tesla Model X 29 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 9 1
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 6 1
Porsche Taycan 9 1
Volkswagen ID. series 10 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 5 1
Kia e-Niro 2 1
Volkswagen Audi e-tron - электромобиль 10 1
Ford Mustang 16 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën e-Space Tourer 1 1
Stellantis - Maserati GranTurismo 7 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 3 1
Nissan Leaf - электромобиль 55 1
Tesla Model 3 50 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Шамсутдинов Рустам 2 1
Пожидаев Николай 85 1
Бескровный Николай 1 1
Копайгородский Алексей 4 1
Зарипов Шамиль 1 1
Гурленов Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 2
Европа 24652 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2427 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Индия - Bharat 5710 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3392 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 3
Литий - Lithium - химический элемент 605 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
