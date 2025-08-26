Разделы

Транспорт Автомобилестроение Кроссовер Crossover Utility Vehicle, CUV


УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 Заработал первый онлайн-дилер Aito Seres 1
11.08.2025 На заводе СЗАО «Белджи» завершилась масштабная модернизация производства 1
10.07.2025 В России разрабатывается критически важное устройство для электромобилей не дороже импортного 1
27.06.2025 В России объявлены цены на обновленный GAC GS8 в версии Dragon с платформой «Яндекс Авто» 1
10.06.2025 «Яндекс» объявил о стратегическом партнерстве с компанией GAC для интеграции своих сервисов в её автомобили 1
29.05.2025 Major запустил онлайн продажи автомобилей BAIC на маркетплейсе Ozon 1
23.05.2025 Китайцы будут дистанционно блокировать машины, ввезенные в Россию по «серому» импорту 1
19.05.2025 «Авито Авто»: названы самые востребованные комплектации популярных новых автомобилей 1
11.04.2025 «Росатом» разрабатывает отечественный чип с себестоимостью 400 рублей за штуку 1
13.03.2025 Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска» 1
10.02.2025 200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля» 1
15.01.2025 В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25% 1
10.01.2025 Автомобили Omoda и Jaecoo доступны на «Яндекс.Маркете» 1
10.12.2024 Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца 1
04.12.2024 Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию 1
28.11.2024 Китайский производитель Avatr будет дистанционно отключать электромобили, поставленные в Россию по «серым» схемам 1
02.11.2024 «Ситидрайв» выведет на линию еще 1 200 автомобилей Belgee X50 1
10.09.2024 В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 1
14.05.2024 «Авто.ру» запустил онлайн-покупку новых автомобилей 1
26.02.2024 Три модели BAIC получили русификацию 1
24.01.2024 Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN 1
08.12.2023 Evolute анонсировала новый семиместный кроссовер-гибрид 1
15.11.2023 У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 1
13.06.2023 10 главных мифов об электромобилях 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 1
31.10.2022 «Тинькофф» запустил платформу по продаже автомобилей по цене производителя 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге 1
26.04.2022 Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
04.03.2022 Belkacar и Chery объявили о начале сотрудничества 1
11.01.2022 Можно ли зарегистрировать в ГИБДД автомобиль, который меняет цвет? 1

Публикаций - 91, упоминаний - 91

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8121 6
X Corp - Twitter 2898 3
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 3
Rover - RoverComputers 415 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 2
Meta Platforms - Facebook 4502 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Росатом - Росатом РДС 5 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Cisco Systems 5183 1
Apple Inc 12434 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
Seagate Technology 748 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 1
Canon 1410 1
Red Hat 1335 1
Sony 6592 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1513 1
Logitech 423 1
Цифра ГК 2517 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 283 1
Samsung - Harman - JBL 227 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 345 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 29 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 427 1
Google LLC 12091 1
IT Vison 15 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 198 1
МКД 69 1
IT Vision 23 1
AWG - АртВеб Групп 22 1
FMCI - Future Mobility Campus Ireland 2 1
Tencent Keen Security Lab 4 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 37 1
Eastman Kodak - Кодак 500 1
Titanium 84 1
Integra 28 1
Tesla Motors 419 18
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 10
BMW Group 461 9
Volkswagen Audi Group 220 9
Volkswagen Group - VW 291 8
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 7
Tata Motors - Jaguar Cars 124 6
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 49 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 6
Моторинвест 14 6
Hyundai Motor Company 409 5
Ford 418 5
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 304 5
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 40 5
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 5
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 5
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 13 5
Связной ГК 1378 4
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 4
Renault Groupe 163 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 4
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 4
Moscow Tesla Club 4 4
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 32 4
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 30 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1167 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 218 3
Volvo Cars 253 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 162 3
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 38 3
Toyota - Lexus 81 3
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 3
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 63 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 583 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3273 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2093 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5110 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3197 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3422 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5680 1
АЮР - Ассоциация юристов России 48 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 583 30
Транспорт - Автомобилестроение - седан 108 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10038 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 15
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 187 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2348 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12767 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 11
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2304 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25178 10
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 650 8
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 27 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12714 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6200 7
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5755 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2192 7
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1093 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7546 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14394 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1948 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14211 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21500 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4108 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1174 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10446 5
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12797 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14812 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9138 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10226 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26645 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1015 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5039 4
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 343 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3450 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12703 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7612 4
Tesla Model 3 48 14
Tesla Model X 27 10
Моторинвест Evolute - электромобиль 24 10
Nissan Leaf - электромобиль 54 8
Tesla Model S 75 8
Google Android 14491 6
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 6
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 5
Porsche Taycan 9 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 503 4
Chery Tiggo 28 4
Avito - Авито авто 58 4
Google YouTube - Видеохостинг 2850 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7248 3
Apple iOS 8123 3
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 3
Ford Focus - Компакт-кар 28 3
BMW X - серия кроссоверов 25 3
Renault Duster - кроссовер 6 3
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 3
Volkswagen ID. series 9 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1293 2
Google Play - Google Store - Android Market 3391 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2841 2
Google Android Auto 42 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 2
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 2
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 2
Tesla Model Y 11 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 22 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 2
Nissan Qashqai 17 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 879 2
Geely Monjaro 8 2
Seres Group - AITO SERES 10 2
Geely Zeekr 15 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 389 7
Макаренко Владимир 18 3
Резников Андрей 7 3
Малис Александр 157 2
Иванова Дагмара 42 2
Киркина Александра 2 2
Медведев Дмитрий 1658 2
Никитин Иван 6 2
Прохоров Михаил 38 2
Каримов Альберт 2 2
Хомутинников Артем 12 2
Свердлов Денис 200 1
Борисов Юрий 121 1
Лихачев Алексей 44 1
Сергеев Алексей 45 1
Еремчук Алексей 1 1
Чирков Андрей 6 1
Груздев Владимир 15 1
Плотников Сергей 7 1
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 1
Михайлик Константин 31 1
Клявин Олег 1 1
Щуровский Денис 8 1
Калицев Алексей 1 1
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 1
Аветисян Армен 47 1
Гинзбург Андрей 2 1
Яковлева Елена 16 1
Гнездюк Александр 1 1
Борисов Константин 6 1
Елбаев Владимир 6 1
Ионин Андрей 10 1
Михайлин Кирилл 1 1
Лапин Александр 2 1
Dunsmore Gareth - Дансмор Гарет 1 1
Мусиенко Денис 3 1
Mecha Stefan - Меха Штефан 2 1
Sund Charlotta - Сунд Шарлотта 4 1
Франк Ирина 2 1
Ганжа Антон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 20
Европа 24514 19
Германия - Федеративная Республика 12861 14
Япония 13437 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3182 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3297 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2373 4
Беларусь - Белоруссия 5948 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4188 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2138 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1367 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 4
Южная Корея - Республика 6794 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 3
Канада 4953 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1776 3
Италия - Итальянская Республика 4408 3
Франция - Французская Республика 7943 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1596 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1538 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 379 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5306 3
Азия - Азиатский регион 5685 2
Швеция - Королевство 3658 2
Финляндия - Финляндская Республика 3643 2
Польша - Республика 1996 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1268 2
США - Нью-Йорк 3140 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2870 2
Россия - СФО - Новосибирск 4551 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1666 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5491 50
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 39
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4256 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 10
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 341 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6241 9
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1130 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11289 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6132 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7805 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7200 6
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 224 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17075 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6806 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6250 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1985 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2876 4
Литий - Lithium - химический элемент 590 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 986 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 867 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5375 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8832 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7166 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 644 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 406 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 465 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 2
Трейд-ин - Trade-in 198 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2415 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3552 2
Паспорт - Паспортные данные 2680 2
Аренда 2543 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5187 2
CNews - Auto.CNews 51 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1052 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2072 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11366 2
Bloomberg 1363 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 2
Известия ИД 683 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
FT - Financial Times 1243 1
Engadget - Блог о технологиях 423 1
The Guardian - Британская газета 378 1
Crunchbase 74 1
TechRadar 95 1
EE Times 160 1
Quartz 24 1
Forbes - Форбс 890 1
Wikipedia - Википедия 551 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 192 1
Автостат 43 8
Markets&Markets Research 113 1
Moody's Investors Service 136 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 330 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
СПбПУ Политехник НТИ 3 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 20 1
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Photokina 59 1
Nissan Futures 3.0 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
