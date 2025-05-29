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Major запустил онлайн продажи автомобилей BAIC на маркетплейсе Ozon

Major расширяет каналы коммуникации с клиентами на маркетплейсах – теперь на Ozon можно приобрести автомобили бренда BAIC на специальных условиях от автодилера. Уже в мае 2025 г. состоялась первая сделка - выдача нового кроссовера BAIC X7, приобретенного через маркетплейс. Партнерство Major и Ozon станет частью цифровой трансформации автодилера. Об этом CNews сообщили представители Major.

На платформе Ozon в пилотном режиме размещено одно предложение от Major: кроссовер BAIC X7, который можно приобрести на эксклюзивных условиях. Например, модель X7 представлена по цене 1799000 руб.

Партнерство Major и Ozon позволит упростить клиентский путь: пользователь выбирает автомобиль, оформляет заказ и производит оплату сразу на платформе. После этого автодилер на выбор клиента организует доставку авто на эвакуаторе либо производит выдачу в одном из своих дилерских центров. Гарантийные обязательства при этом полностью сохраняются за производителем — BAIC. Ozon в этой схеме выступает инфраструктурным оператором и финансовым посредником. Кроме того, при покупке можно оформить кредит через партнерский банк маркетплейса.

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Новый формат взаимодействия с автодилером за короткий срок стал широко востребован у российских автолюбителей - с 7 по 21 мая 2025 г. карточку BAIC автодилера на Ozon просмотрели около 100 тыс. пользователей платформы. При этом в Major Auto пока не рассматривают маркетплейсы как основной канал дистрибуции.

«Для Major старт онлайн продаж — это очередной шаг к мультиканальной экосистеме, в которой клиент получает возможность выбрать и купить авто на прозрачных условиях, с простой логистикой в любом удобном формате. Данный канал продаж вряд ли станет доминирующим в ближайшей перспективе, но уже сейчас ясно, что за ним будущее. Согласно ряду зарубежных исследований, мировой рынок автомобильной электронной коммерции к 2031 г. может достигнуть $176,24 млрд, а ежегодные темпы роста сегмента составляют 17,5%. Самый яркий пример диджитализации автоотрасли – Китай. В Поднебесной покупка автомобиля онлайн через такие платформы как JD Mall, Alibaba стала рутинной процедурой – через приложение можно приобрести и вернуть автомобиль буквально в пару кликов», – сказал Павел Ильченко, руководитель отдела онлайн продаж холдинга Major.

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