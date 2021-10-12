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Alibaba Group


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
20.07.2021 Власти потратят 70 миллионов чтобы узнать, каким российским разработчикам ИИ нужна господдержка 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
07.07.2021 Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud 1
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 1
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
22.06.2021 Xploration Capital Евгения Тимко и Игоря Кима вложился в немецкий стартап Myos 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.05.2021 Huawei придумала, как сбежать из-под санкций США и стать мировым лидером разработки ПО 1
13.05.2021 Возвращается к жизни безвременно погибший производитель дешевых и качественных смартфонов 1
11.05.2021 Samsung создала оперативную память совершенно нового типа 1
22.04.2021 Nvidia устанавливает рекорды в инференсе с графическими процессорами A30 и A10 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
15.04.2021 AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 1
23.03.2021 Google переманила ветерана Intel с 20-летним стажем, чтобы строить собственные процессоры 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 2
01.03.2021 Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первых 100 заказов 1
20.02.2021 Облака в пандемию и после: 7 прогнозов на 2021 год 1
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов 7
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 9
18.01.2021 AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов 1
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 2
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей 1
03.12.2020 AliExpress и KupiVip объявили о совместном развитии fashion-бизнеса 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
24.11.2020 Check Point: Число фишинговых атак удвоилось в преддверии «Черной пятницы» и «Киберпонедельника» 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
30.10.2020 Какие тенденции цифровой трансформации ожидать в 2021 году 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1

Публикаций - 298, упоминаний - 560

Alibaba Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7128 79
Microsoft Corporation 11017 57
VK - Mail.ru Group 2482 50
Apple Inc - Эппл Рус 7680 38
Amazon Inc - Amazon.com 1467 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 34
IBM 3527 33
Yandex - Яндекс 4099 32
Facebook 3765 20
Tencent 93 16
Samsung Electronics 5633 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 14
Huawei 2726 13
SAP SE 3207 12
Intel Corporation 4152 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Ростех - Ростехнологии 2230 11
Twitter 2204 10
Xiaomi 904 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 10
Cisco Systems 2037 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 9
Nvidia Corp 2011 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 8
Rambler Group - Рамблер ГК 484 7
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group 13 7
Oracle Corporation 3331 7
LeEco - LeTV 46 6
PayPal 438 6
Крок 1219 5
Ланит ГК 1155 5
Lenovo Group 1636 5
Dell EMC 2387 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
МФ технологии - МФТ 16 4
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 4
Alibaba Cloud 26 4
Selectel - Селектел 137 4
Deutsche Telekom 218 3
Bosch - БСХ бытовые приборы 216 3
AliExpress 275 36
Uber Technologies 258 27
Uber 257 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
Pandao 21 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
AliExpress Russia - AER 16 10
LinkedIn 520 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Tesla Motors 241 8
AliExpress Tmall 52 8
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 8
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 8
eBay Inc 528 8
О2О Delivery club 153 7
Walmart - Wal-Mart Stores 151 7
Почта России ПАО 1570 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 5
Альфа-Банк 1123 5
Связной ГК 877 5
Sunac China 5 4
DST Global 165 4
Северсталь ПАО 204 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 4
JD.com - Jingdong Mall 45 3
Почта Банк 289 3
Naspers 56 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Uber China 7 3
Газпром нефть 380 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
О2О Холдинг 43 3
YouDrive - Оператор каршеринга 31 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Газпром ПАО 518 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Таганский районный суд города Москвы 44 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Роснано 456 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Президент США 105 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Мировой суд Таганского района Москвы 4 1
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
OpenChain 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
ЛДПР 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 6
Big Data - Большие данные 1136 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 5
Kubernetes 307 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
Омниканальность - Omni channel 42 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 3
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
Google Android 10750 35
AWS - Amazon Web Services 568 23
Microsoft Azure 1171 22
Apple iOS 5741 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Baidu 178 9
Nvidia GeForce GTX 2054 9
VK - Mail.ru Одноклассники 853 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 8
Rakuten Viber 429 7
Google Cloud Platform - GCP 194 7
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 26 6
WhatsApp Messenger 654 6
Alibaba Group - AliPay 65 6
WeChat - Мессенджер 96 5
Яндекс.Маркет 439 5
Alibaba Tmail 6 5
Statista 81 4
Apple - App Store 2198 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Microsoft Windows 10 6612 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
NetApp ONTAP 34 4
Linux OS 4243 4
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Alibaba AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS 6 3
AliExpress Plus 5 3
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 3
Booking.com 75 3
GAiA-X - европейская облачная система 15 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
Symbian OS 764 3
Microsoft Office 1921 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
СберФуд - SberFood 17 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
БАРС.Alpha BI 32 2
Сбербанк - Экосистема SberX 15 2
ByteDance TikTok 95 2
Добродеев Борис 83 11
Путин Владимир 1820 9
Медведев Дмитрий 1433 7
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 6
Сергеев Дмитрий 52 6
Вермишян Геворк 61 5
Делицын Леонид 94 4
Жаров Александр 165 4
Усманов Алишер 241 4
Солдатенков Сергей 113 3
Волож Аркадий 181 3
Лю Вэй 5 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
Мотовилов Олег 58 2
Никифоров Николай 1126 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Хасис Лев 96 2
Steve Jobs - Стив Джобс 700 2
Греф Герман 205 2
Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
Орлов Никита 4 2
Подгузов Николай 27 2
Волин Алексей 113 2
Галушкин Олег 168 2
Гришин Дмитрий 148 2
Галеев Роман 2 2
Дворкович Аркадий 169 2
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 2
Иванов Александр 71 2
Белоусов Сергей 217 1
Рыбакова Любовь 12 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Brin Sergey - Сергей Брин 120 1
Лугов Андрей 32 1
Щеголев Игорь 676 1
Давыдов Денис 32 1
Поляков Сергей 60 1
Акимов Максим 167 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 144
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 19
Европа 3730 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 15
Германия - Федеративная Республика 3614 13
Индия - Республика 2161 12
Япония 2760 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 9
Франция - Французская Республика 2112 6
Турция - Турецкая республика 950 6
Бразилия - Федеративная Республика 1121 6
Южная Корея - Республика 1450 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 5
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Украина 3347 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Специальный административный район Гонконг 546 4
Северная Америка 1405 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Сингапур - Республика 808 3
Восточная Европа 1669 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - СФО - Новосибирск 1956 3
Китай - Тайвань 589 3
США - Калифорния 969 3
Австралия - Австралийский Союз 1118 3
Канада 1294 3
Индонезия - Республика 384 3
Польша - Республика 824 2
США - Кремниевая долина 398 2
Ближний Восток 1468 2
Казахстан - Республика 2621 2
Дания - Королевство 370 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Федеральный закон 208-ФЗ - Об акционерных обществах 1 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Энотека - коллекция вин 1 1
Антитеррор 62 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 51 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
NYT - The New York Times 505 9
Thomson Reuters - Рейтер 1711 9
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