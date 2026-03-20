Гигант электронной коммерции уволил 66 тысяч сотрудников, чтобы сосредоточиться на ИИ-бизнесе Массовые сокращения в Alibaba Group Китайская Alibaba Group сократила в 2025 г. персонал розничных подраздел

У Alibaba Group появился новый представитель в России Компания ILC заключила соглашение о сотрудничестве с Alibaba Group и разработала для русскоязычных пользователей платформу 1688.pro, полностью инт

Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba жей, то, в отличие от российского рынка, где платежи и транзакционный бизнес занят крупными банками, в Китае 60% всех транзакций совершается небанковскими игроками или бигтехами, такими как Tensent, Alibaba и др.», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики «Ассоциации ФинТех» Марианна Данилина. Регулирование финтех-отрасли является одним из строго контролируемых

Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий CNews: Дмитрий, вы успели поработать и в крупных компаниях, таких как Alibaba, и в динамично развивающихся стартапах. Расскажите, как вы пришли к тому, чтобы заняться open-source разработкой? Дмитрий Сухарев: Технологический прогресс, который вы сейчас наблюдаете

Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию Оплата в рублях не проходит Китайская Alibaba перестала принимать платежи в рублях. С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков. Об ужесточении условий для российского бизнеса сообщил «Коммерсант».

Alibaba включила датасет библиотеки Aniemore от российских разработчиков в тестирование нового метода обучения искусственного интеллекта Aniemore команды «Социальный код» использовался для сравнения производительности авторской модели китайских разработчиков emotion2vec. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код». Alibaba совместно с научными сотрудниками трех ведущих вузов Китая создала авторскую модель для распознавания эмоций emotion2vec. Для сравнения производительности и метрик зарубежные коллеги вк

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей я на 18% до 11,7 млрд руб. Сейчас в «AliExpress-Россия» 47,8% экономических долей владеет китайская Alibaba, 24,3% — подконтрольный Алишеру Усманову холдинг USM, 15% — VK, 12,9% — Российский фо

Власти Китая перехватывают управление техногигантами «Золотые акции» Китая Правительство Китая намерено приобрести доли в китайских технологических гигантах Alibaba и Tencent. Об этом пишет Bloomberg. По информации издания, китайские правительственные структуры намерены приобрести так называемые «золотые акции» упомянутых компаний. Сделка позволит

Техногигант Alibaba за квартал выставил на улицу 10 тыс. человек Массовые увольнения в Alibaba Китайский холдинг Alibaba Group Holding Ltd. уволил свыше 9240 человек во II к

Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей лиардеру Джеку Ма (Jack Ma), в коррупции. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документальный фильм, показанный на центральном телевидении КНР. Ant Group является дочерним предприятием Alibaba, основанной Джека Ма. В фильме утверждается, что частные компании переводили «необоснованно высокие платежи» брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу (город, в котором нахо

Облако Alibaba беззащитно перед хакерами-майнерами, которые бьются друг с другом за лакомые ресурсы Полномочия на блюдечке Хакеры активно атакуют облачные ресурсы компании Alibaba, Elastic Computing Services (ECS) для установки на ее серверы криптомайнеров и добычи криптовалют. Пользователям ECS обещаны высокое быстродействие и защита от вредоносных программ — на

Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud ъявляет о расширении защиты мультиоблачных сред за счет интеграции решения Check Point CloudGuard с Alibaba Cloud — цифровым интеллектом и технологической базой Alibaba Group, мирового л

РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев рераспределение сил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выкупил часть доли китайского холдинга Alibaba Group в совместном предприятии (СП) AliExpress Russia, основанном в октябре 2019 г. В

Alibaba Group инвестирует 1 млрд рублей в локализацию сервисов и улучшение логистики в России Международный логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) объявил о своих планах по развитию бизнеса. В рамках обновленной инвестиционно

Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress В России будет создана новая платежная система для AliExpress Russia – совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сторон

Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая асти китайского города Ханчжоу намерены назначить правительственных представителей для работы со 100 крупнейшими частными компаниями восточной провинции Чжэцзян, включая гиганта электронной коммерции Alibaba. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные медиа. Издание пишет, что данное решение свидетельствует об усилении влияния государства на частный сектор в Китае на ф

Китайцы выпускают собственный опенсорсный процессор Китайский путь Китайская компания Alibaba Group Holding анонсировала свой первый чип собственной разработки. Процессор, получив

Alibaba и Mail.ru назвали будущих генеральных со-директоров СП «AliExpress Россия» ых содиректоров, которые будут управлять совместным предприятием (СП) AliExpress Россия. СП владеют Alibaba Group, глобальная компания в сфере цифровой коммерции, «Мегафон», национальный россий

Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона Создан российско-китайский гигант в сфере электронной коммерции Китайская Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «Российский фонд прямых инвестиций

Alibaba через год выпустит чип с ИИ, а через два собственный квантовый процессор Новое предприятие Alibaba Китайский гигант электронной коммерции Alibaba намерен создать специализированное дочернее предприятие в сфере полупроводников, которое займется выпуском кастомизированных процес

«Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос Совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили стратегическое партнерство с целью соз

РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group, объявили о стратегическом партнерстве, в рамках кот

Власти объяснили, почему у России не получилась своя Alibaba «Закрытое» поручение по созданию «российской Alibaba» Электронная коммерция не стала в России драйвером развития малого бизнеса — из-за от

Alibaba запускает в России площадку для хакатонов AliCloud, подразделение облачных технологий Alibaba, выведет в Россию платформу Tianchi, глобальную площадку, которая предназначена для п

«М.Видео» и Alibaba рассматривают варианты совместной деятельности нынешнего владельца компании), курирующего розничный бизнес группы, для встречи с топ-менеджментом Alibaba Group с целью «определения параметров возможного сотрудничества». По словам второго и

Alibaba потратит $30 млн на перенос данных пользователей в Россию Alibaba переносит данныеКитайский гигант электронной коммерции Alibaba начал перенос данных российских пользователей на территорию России. Компания уже арендовала в Москве ЦОД, который будет обеспечивать работу принадлежащих ей торговых онлайн-площадок Ali

Alibaba для победы над Amazon вложила $1 млрд в зарубежный актив Alibaba инвестирует в LazadaКитайская Alibaba намерена инвестировать $1 млрд в немецко-сингапурскую компанию Lazada, которая, как и

Alibaba Group увеличила прибыль на 271% в секторе цифровых медиа и развлечений Alibaba Group, холдинговая компания UCWeb Inc, объявила об увеличении прибыли своего подразделения Alibaba Digital Media & Entertainment Group на 271% на конец финансового года (завершился 31

Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета» Цифровая деформация Создатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма (Jack Ma), выступая на конференции предпринимателей в Чжэнчжоу, заявил

Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba надлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его партнерам, избавились от доли в китайской Alibaba. Одновременно Усманов отметил, что у него остался небольшой процент акций Apple. Об э

HP и Alibaba выпустили ноутбук на национальной китайской ОС Для школ и офисов Китайский гигант электронной коммерции Alibaba совместно с Hewlett Packard и Intel Corporation выпустил собственный ноутбук, работающий с китайской операционной системой YunOS. Как пишет Xinhua, гаджет был представлен на проходящей

Alibaba и Gemalto займутся безопасностью на китайском рынке интернета вещей Gemalto анонсировала начало сотрудничества с YunOS (входит в Alibaba Group). Как рассказали CNews в компании, целью сотрудничества является обеспечение бе

AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro В рамках форума Alibaba Computing Conference президент и генеральный директор компании AMD Лиза Су (Lisa Su)

Как делать корпоративные закупки на Alibaba: новые возможности в открывают заводы именно в Китае. CNews: Когда стартовал пилотный проект? Почему вы выбрали именно Alibaba Group? Ибрагим Паскачев: Нам нужен был сильный партнер в Азии. И выбор компании Al

Alibaba привлекла на бирже в полтора раза больше денег, чем Facebook Китайский интернет-холдинг Alibaba Group обошел крупнейшую в мире социальную сеть Facebook по объему привлеченных средст

На китайском интернет-рынке состоялась крупнейшая в истории покупка Китайская интернет-компания Alibaba Group объявила о приобретении всех оставшихся акций разработчика веб-браузера UCWeb.

Китайский аналог YouTube получит $1,22 млрд инвестиций кий сайт для обмена видеоконтентом Youku Tudou объявил о заключении соглашения с интернет-холдингом Alibaba Group и фондом Yunfeng Capital, подконтрольным основателю и председателю правления

Alibaba планирует крупнейшее IPO в истории интернета Китайский холдинг Alibaba Group принял решение провести IPO в США, разместив акции на Нью-Йоркской фондовой бир

Alibaba приобрела 18% китайского сервиса микроблогов Weibo за $585 млн Компания Alibaba Group приобрела 18-процентную долю в сервисе микроблогов Weibo, принадлещащего крупне