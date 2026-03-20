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Alibaba Group

Alibaba Group

СОБЫТИЯ

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20.03.2026 Гигант электронной коммерции уволил 66 тысяч сотрудников, чтобы сосредоточиться на ИИ-бизнесе

Массовые сокращения в Alibaba Group Китайская Alibaba Group сократила в 2025 г. персонал розничных подраздел
25.02.2025 У Alibaba Group появился новый представитель в России

Компания ILC заключила соглашение о сотрудничестве с Alibaba Group и разработала для русскоязычных пользователей платформу 1688.pro, полностью инт
18.02.2025 Исследование АФТ: 60% всех транзакций в Китае совершается бигтехами или небанковскими игроками, львиную долю рынка занимают Tensent и Alibaba

жей, то, в отличие от российского рынка, где платежи и транзакционный бизнес занят крупными банками, в Китае 60% всех транзакций совершается небанковскими игроками или бигтехами, такими как Tensent, Alibaba и др.», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики «Ассоциации ФинТех» Марианна Данилина. Регулирование финтех-отрасли является одним из строго контролируемых
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий

CNews: Дмитрий, вы успели поработать и в крупных компаниях, таких как Alibaba, и в динамично развивающихся стартапах. Расскажите, как вы пришли к тому, чтобы заняться open-source разработкой? Дмитрий Сухарев: Технологический прогресс, который вы сейчас наблюдаете
29.05.2024 Китайская Alibaba больше не принимает рубли и не оформляет доставку в Россию

Оплата в рублях не проходит Китайская Alibaba перестала принимать платежи в рублях. С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков. Об ужесточении условий для российского бизнеса сообщил «Коммерсант».

09.02.2024 Alibaba включила датасет библиотеки Aniemore от российских разработчиков в тестирование нового метода обучения искусственного интеллекта

Aniemore команды «Социальный код» использовался для сравнения производительности авторской модели китайских разработчиков emotion2vec. Об этом CNews сообщили представители компании «Социальный код». Alibaba совместно с научными сотрудниками трех ведущих вузов Китая создала авторскую модель для распознавания эмоций emotion2vec. Для сравнения производительности и метрик зарубежные коллеги вк
13.04.2023 Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

я на 18% до 11,7 млрд руб. Сейчас в «AliExpress-Россия» 47,8% экономических долей владеет китайская Alibaba, 24,3% — подконтрольный Алишеру Усманову холдинг USM, 15% — VK, 12,9% — Российский фо
13.01.2023 Власти Китая перехватывают управление техногигантами

«Золотые акции» Китая Правительство Китая намерено приобрести доли в китайских технологических гигантах Alibaba и Tencent. Об этом пишет Bloomberg. По информации издания, китайские правительственные структуры намерены приобрести так называемые «золотые акции» упомянутых компаний. Сделка позволит

10.08.2022 Техногигант Alibaba за квартал выставил на улицу 10 тыс. человек

Массовые увольнения в Alibaba Китайский холдинг Alibaba Group Holding Ltd. уволил свыше 9240 человек во II к
21.01.2022 Основатель Alibaba оказался под ударом китайских властей

лиардеру Джеку Ма (Jack Ma), в коррупции. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на документальный фильм, показанный на центральном телевидении КНР. Ant Group является дочерним предприятием Alibaba, основанной Джека Ма. В фильме утверждается, что частные компании переводили «необоснованно высокие платежи» брату бывшего главы отделения Компартии КНР в Ханчжоу (город, в котором нахо
17.11.2021 Облако Alibaba беззащитно перед хакерами-майнерами, которые бьются друг с другом за лакомые ресурсы

Полномочия на блюдечке Хакеры активно атакуют облачные ресурсы компании Alibaba, Elastic Computing Services (ECS) для установки на ее серверы криптомайнеров и добычи криптовалют. Пользователям ECS обещаны высокое быстродействие и защита от вредоносных программ — на
07.07.2021 Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud

ъявляет о расширении защиты мультиоблачных сред за счет интеграции решения Check Point CloudGuard с Alibaba Cloud — цифровым интеллектом и технологической базой Alibaba Group, мирового л
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев

рераспределение сил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выкупил часть доли китайского холдинга Alibaba Group в совместном предприятии (СП) AliExpress Russia, основанном в октябре 2019 г. В
23.06.2020 Alibaba Group инвестирует 1 млрд рублей в локализацию сервисов и улучшение логистики в России

Международный логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network принадлежит Alibaba Group) объявил о своих планах по развитию бизнеса. В рамках обновленной инвестиционно
23.01.2020 Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress

В России будет создана новая платежная система для AliExpress Russia – совместного предприятия (СП) Alibaba Group, Mail.Ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Сторон
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая

асти китайского города Ханчжоу намерены назначить правительственных представителей для работы со 100 крупнейшими частными компаниями восточной провинции Чжэцзян, включая гиганта электронной коммерции Alibaba. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайские государственные медиа. Издание пишет, что данное решение свидетельствует об усилении влияния государства на частный сектор в Китае на ф
30.07.2019 Китайцы выпускают собственный опенсорсный процессор

Китайский путь Китайская компания Alibaba Group Holding анонсировала свой первый чип собственной разработки. Процессор, получив
11.06.2019 Alibaba и Mail.ru назвали будущих генеральных со-директоров СП «AliExpress Россия»

ых содиректоров, которые будут управлять совместным предприятием (СП) AliExpress Россия. СП владеют Alibaba Group, глобальная компания в сфере цифровой коммерции, «Мегафон», национальный россий
06.06.2019 Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона

Создан российско-китайский гигант в сфере электронной коммерции Китайская Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «Российский фонд прямых инвестиций
19.09.2018 Alibaba через год выпустит чип с ИИ, а через два собственный квантовый процессор

Новое предприятие Alibaba Китайский гигант электронной коммерции Alibaba намерен создать специализированное дочернее предприятие в сфере полупроводников, которое займется выпуском кастомизированных процес
11.09.2018 «Мегафон», Mail.ru, РФПИ и Alibaba создают гиганта онлайн-торговли AliExpress Russia. Опрос

Совместное предприятие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и Mail.Ru Group заключили стратегическое партнерство с целью соз
11.09.2018 РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.Ru Group, объявили о стратегическом партнерстве, в рамках кот
24.05.2018 Власти объяснили, почему у России не получилась своя Alibaba

«Закрытое» поручение по созданию «российской Alibaba» Электронная коммерция не стала в России драйвером развития малого бизнеса — из-за от
02.04.2018 Alibaba запускает в России площадку для хакатонов

AliCloud, подразделение облачных технологий Alibaba, выведет в Россию платформу Tianchi, глобальную площадку, которая предназначена для п
10.11.2017 «М.Видео» и Alibaba рассматривают варианты совместной деятельности

нынешнего владельца компании), курирующего розничный бизнес группы, для встречи с топ-менеджментом Alibaba Group с целью «определения параметров возможного сотрудничества». По словам второго и
10.11.2017 Alibaba потратит $30 млн на перенос данных пользователей в Россию

Alibaba переносит данныеКитайский гигант электронной коммерции Alibaba начал перенос данных российских пользователей на территорию России. Компания уже арендовала в Москве ЦОД, который будет обеспечивать работу принадлежащих ей торговых онлайн-площадок Ali
28.06.2017 Alibaba для победы над Amazon вложила $1 млрд в зарубежный актив

Alibaba инвестирует в LazadaКитайская Alibaba намерена инвестировать $1 млрд в немецко-сингапурскую компанию Lazada, которая, как и
22.05.2017 Alibaba Group увеличила прибыль на 271% в секторе цифровых медиа и развлечений

Alibaba Group, холдинговая компания UCWeb Inc, объявила об увеличении прибыли своего подразделения Alibaba Digital Media & Entertainment Group на 271% на конец финансового года (завершился 31

24.04.2017 Создатель Alibaba предрек человечеству «30 лет боли из-за интернета»

Цифровая деформация Создатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма (Jack Ma), выступая на конференции предпринимателей в Чжэнчжоу, заявил

28.12.2016 Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba

надлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его партнерам, избавились от доли в китайской Alibaba. Одновременно Усманов отметил, что у него остался небольшой процент акций Apple. Об э
17.10.2016 HP и Alibaba выпустили ноутбук на национальной китайской ОС

Для школ и офисов Китайский гигант электронной коммерции Alibaba совместно с Hewlett Packard и Intel Corporation выпустил собственный ноутбук, работающий с китайской операционной системой YunOS. Как пишет Xinhua, гаджет был представлен на проходящей

17.10.2016 Alibaba и Gemalto займутся безопасностью на китайском рынке интернета вещей

Gemalto анонсировала начало сотрудничества с YunOS (входит в Alibaba Group). Как рассказали CNews в компании, целью сотрудничества является обеспечение бе
14.10.2016 AMD и Alibaba Cloud предоставили облачные сервисы на базе AMD Radeon Pro

В рамках форума Alibaba Computing Conference президент и генеральный директор компании AMD Лиза Су (Lisa Su)

27.08.2015 Как делать корпоративные закупки на Alibaba: новые возможности

в открывают заводы именно в Китае. CNews: Когда стартовал пилотный проект? Почему вы выбрали именно Alibaba Group? Ибрагим Паскачев: Нам нужен был сильный партнер в Азии. И выбор компании Al
22.09.2014 Alibaba привлекла на бирже в полтора раза больше денег, чем Facebook

Китайский интернет-холдинг Alibaba Group обошел крупнейшую в мире социальную сеть Facebook по объему привлеченных средст
11.06.2014 На китайском интернет-рынке состоялась крупнейшая в истории покупка

Китайская интернет-компания Alibaba Group объявила о приобретении всех оставшихся акций разработчика веб-браузера UCWeb.

29.04.2014 Китайский аналог YouTube получит $1,22 млрд инвестиций

кий сайт для обмена видеоконтентом Youku Tudou объявил о заключении соглашения с интернет-холдингом Alibaba Group и фондом Yunfeng Capital, подконтрольным основателю и председателю правления

17.03.2014 Alibaba планирует крупнейшее IPO в истории интернета

Китайский холдинг Alibaba Group принял решение провести IPO в США, разместив акции на Нью-Йоркской фондовой бир
29.04.2013 Alibaba приобрела 18% китайского сервиса микроблогов Weibo за $585 млн

Компания Alibaba Group приобрела 18-процентную долю в сервисе микроблогов Weibo, принадлещащего крупне
17.04.2013 Китайский интернет-гигант собирается освободить страну от Android

Компания Alibaba запустила программу стоимостью в миллиард юаней (почти 6 млрд руб.), целью которой является активизация разработки приложений и привлечение производителей мобильных устройств на базе св

Публикаций - 473, упоминаний - 614

Alibaba Group и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 151
Microsoft Corporation 25775 99
Amazon Inc - Amazon.com 3277 97
Tencent 190 77
Meta Platforms - Facebook 4621 68
VK - Mail.ru Group 3602 63
Yahoo! 3726 62
Apple Inc 13154 54
МегаФон 10742 51
Yandex - Яндекс 9216 50
Huawei 4676 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
Nvidia Corp 4002 41
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 39
Intel Corporation 12811 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 31
X Corp - Twitter 2938 26
Oracle Corporation 7074 25
Ростелеком 10948 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
OpenAI 541 20
Samsung Electronics 11064 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Qualcomm Technologies 1974 18
SAP SE 5601 18
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group - Alibaba Mobile Operating System 19 17
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 17
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 17
Xiaomi - Сяоми 2231 15
PayPal 671 15
Dell EMC 5180 15
Lenovo Group 2446 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
ByteDance 56 12
Microsoft Corporation - GitHub 1075 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
Cisco Systems 5372 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
eBay Inc 1640 33
Uber 357 30
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 22
DST Global - Digital Sky Technologies 229 18
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
Почта России ПАО 2370 16
Pandao 24 16
JD.com - Jingdong Mall 101 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Microsoft - LinkedIn 699 14
SoftBank Group 284 13
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 13
Tesla Motors 461 11
Airbnb 101 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 10
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Visa International 1993 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Naspers 85 9
Газпром ПАО 1493 8
Альфа-Банк 1979 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Walmart - Wal-Mart Stores 405 7
Связной ГК 1401 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Газпром нефть 725 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 35
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 13
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenChain 1 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 136
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 130
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 129
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 92
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 88
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 59
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 58
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 53
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 50
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 36
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 35
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