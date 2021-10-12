Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Alibaba Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 298, упоминаний - 560
Alibaba Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добродеев Борис 83 11
|Путин Владимир 1820 9
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 6
|Сергеев Дмитрий 52 6
|Вермишян Геворк 61 5
|Делицын Леонид 94 4
|Жаров Александр 165 4
|Усманов Алишер 241 4
|Солдатенков Сергей 113 3
|Волож Аркадий 181 3
|Лю Вэй 5 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 3
|Мотовилов Олег 58 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Хасис Лев 96 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 700 2
|Греф Герман 205 2
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 2
|Орлов Никита 4 2
|Подгузов Николай 27 2
|Волин Алексей 113 2
|Галушкин Олег 168 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Галеев Роман 2 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 2
|Иванов Александр 71 2
|Белоусов Сергей 217 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 120 1
|Лугов Андрей 32 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Давыдов Денис 32 1
|Поляков Сергей 60 1
|Акимов Максим 167 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 186 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756684, в очереди разбора - 660374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru