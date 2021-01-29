РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев

РФПИ выкупил у Alibaba 7,85% акций в российско-китайской компании AliExpress Russia. Право на это он получил в день основания компании, и теперь доля Китая в ней составляет меньше 48%.

Перераспределение сил

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выкупил часть доли китайского холдинга Alibaba Group в совместном предприятии (СП) AliExpress Russia, основанном в октябре 2019 г. Вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и рядом других фондов Ближнего Востока он приобрел у Alibaba 7,85% акций.

До этой сделки холдинг Alibaba Group владел 55,7-процентной долей в AliExpress Russia – СП, которое он создал вместе с РФПИ, оператором связи «Мегафон» и отечественным холдингом Mail.ru Group. В результате действий Фонда, который зарезервировал за собой право выкупа именно 7,85% акций еще в июне 2019 г., доля китайского холдинга сократилась до 47,85%.

Представители AliExpress Russia отметили, что сделка с участием РФПИ и ближневосточных инвесторов «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров». «Значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей AliExpress Russia, в том числе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн», — добавил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Владельцы AliExpress Russia снова делят акции

Напомним, что РФПИ – это государственный суверенный инвестиционный фонд. Он был основан в 2011 г. по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост Президента России, и нынешнего Президента Владимира Путина, в 2011 г. находившегося в должности премьер-министра.

Постоянно меняющиеся доли

Впервые о решении по созданию AliExpress Russia стороны объявили в сентябре 2018 г., хотя на тот момент с названием будущего СП они еще не определились. Поначалу доли должны были распределиться так: 48% у Китая и 52% у России, притом российскую долю «Мегафон», Mail.ru и РФПИ делили на 24%, 15% и 13% соответственно.

Первоначальная задумка по закрытию сделки в I квартале 2019 г. провалилась, потому что компании и фонд смогли согласовать все ее условия лишь в начале июня 2019 г.

При согласовании стороны радикально пересмотрели распределение долей в своем СП, в том числе появилось упоминание о двух видах акций – экономических и голосующих. Китай в лице Alibaba Group получил экономическую в размере 55,7% и голосующую в размере 49,9%. Это означает, что даже до выкупа РФПИ своего опциона у китайской стороны не было голосующего большинства – оно с самого начала принадлежало российским партнерам Alibaba Group.

«Мегафон» в свою очередь обменял принадлежащую ему экономическую долю размером 10% в Mail.ru Group на экономическую долю размером 24,3% в AliExpress Russia. Она эквивалентна 30,2% от общего числа голосов «AliExpress Россия».

Экономическая доля Mail.ru Group в AliExpress Russia составила 15%, голосующая – 18,7%. Наконец, РФПИ получил экономическую долю в размере 5%, эквивалентную 1,2% от общего числа голосов. Тогда же Фонд и получил тот самый опцион на выкуп 7,85% акций у Alibaba.

Также, по условиям сделки, Alibaba Group внес в СП свой бизнес в России – магазины AliExpress и Tmall, и денежные средства в размере $100 млн. Mail.Ru Group внес свой маркетплейс китайских товаров Pandao, а также $182 млн. Прием заказов на Pandao был прекращен в конце декабря 2020 г.

РФПИ инвестировал в СП $100 млн. Реализовав опцион, Фонд изменил «расстановку сил». Теперь его экономическая доля в AliExpress Russia составит 12,9%, голосующая – 9,6%. Согласно условиям договора, экономическая доля Alibaba в совместном предприятии уменьшится до 47,8%, голосующая до 47,6%. Голосующие доли Mail.ru Group и «Мегафона» сократятся до 16,3% и 26,4% соответственно.

Год на закрытие сделки

В общей сложности на создание AliExpress Russia у инвесторов ушло 13 месяцев – с момента объявления о своих планах 11 сентября 2018 г. и до закрытия сделки 9 октября 2019 г. Компания работает в российской юрисдикции, а ее руководителем был назначен представитель Alibaba Лю Вэй. Председателем совета директоров AliExpress Russia стал глава Mail.ru Group Борис Добродеев, а в число генеральных содиректоров компании вошли Лю Вэй и первый заместитель главы Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

В январе 2020 г., еще до пандемии коронавируса и вызванной ею всероссийской самоизоляции, РФПИ сообщил о разработке проприетарной платежной системы специально для AliExpress Russia. В фонде указали, что платежная система будет базироваться на российских технологиях, а данные пользователей системы, по информации РФПИ, будут храниться на территории России.

Тогда же стало известно, что платежную систему создатели СП собирались построить на архитектуре одного из российских банков. Его название на момент анонса планов по созданию этой системы известно не было.