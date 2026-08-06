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Индексная книга (каталог) CNews*
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Proprietary software Проприетарное программное обеспечение несвободное программное обеспечение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Руслан Верчинов, Евгений Зенин -

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

 1
20.07.2026 Компания «УЦ Профи» стала партнером «Инферит» 1
19.06.2026 «Дыра», которую прежде считали мелкой, делает файерволлы бесполезными 1
18.06.2026 Space расширяет региональное присутствие: в Самаре открылся новый офис компании 2
10.06.2026 Сергей Трандин -

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

 1
28.05.2026 Создатель TikTok выпустит процессор собственной разработки 1
27.05.2026 XPlatform XTime: Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией 1
12.05.2026 Россияне создали с нуля аналог Cloudify 1
29.04.2026 25 лет российскому Линуксу: от русификации чужих сборок до независимой экосистемы и мирового признания 1
29.04.2026 Платформа Optimacros подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
28.04.2026 5 трендов контейнерной разработки в 2026 году 1
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
16.04.2026 «Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком 1
16.04.2026 Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности 1
08.04.2026 Новая корпоративная машина баз данных от «Тантор Лабс» устраняет архитектурные ограничения PostgreSQL 1
06.04.2026 Исследование: почти 60% российских компаний используют небезопасный Microsoft Exchange 1
27.03.2026 Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman 1
26.03.2026 Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода 1
17.03.2026 Юлия Амириди -

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

 1
11.03.2026 Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако 1
27.02.2026 «Даком М» выходит на рынок Белоруссии с решениями корпоративного уровня 1
04.12.2025 МТС Web Services объединила под единым позиционированием и визуальным стилем все ИT-направления холдинга. 1
03.12.2025 Герман Величко -

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

 1
19.11.2025 «Почта России» завершила первую фазу проекта по построению киберустойчивой инфраструктуры 1
29.10.2025 Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира 1
21.10.2025 77% экспертов считают российские мессенджеры способными заменить западные аналоги 1
21.10.2025 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

 1
02.10.2025 Автор «Библии открытого ПО»: кодексы поведения разработчиков нужно отменить. Они инструмент в руках скандалистов и приносят только вред 1
03.09.2025 Индия выпустила полностью импортозамещенный процессор на закрытой архитектуре. Он «слабее» древних Pentium 1
27.08.2025 Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений 1
15.08.2025 Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU 1
04.08.2025 Отечественная платформа SpaceVM вошла в топ-3 лучших решений для виртуализации в России по версии CNews 1
17.06.2025 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением 1

Публикаций - 583, упоминаний - 646

Proprietary software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 157
Apple Inc 13154 87
Google LLC 12688 84
Samsung Electronics 11064 65
Oracle Corporation 7074 56
Intel Corporation 12811 55
IBM - International Business Machines Corp 9699 53
Red Hat 1378 39
Huawei 4676 36
Nvidia Corp 4002 32
Microsoft Corporation - GitHub 1075 30
Broadcom - VMware 2610 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
9594 25
Adobe Systems 1597 25
HP Inc. 5883 24
Yandex - Яндекс 9216 23
SAP SE 5601 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Sony 6739 21
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 19
Dell EMC 5180 17
Cisco Systems 5372 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Qualcomm Technologies 1974 16
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 16
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Ростелеком 10948 14
Lenovo Group 2446 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
LG Electronics 3735 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 14
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 13
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 13
Xiaomi - Сяоми 2231 13
HTC Corporation 1512 13
OpenText - Micro Focus - Novell 880 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Visa International 1993 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Газпром ПАО 1493 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Связной ГК 1401 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Газпром нефть 725 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Транснефть 335 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 3
Шереметьево Хэндлинг 50 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 14
Apache Software Foundation - ASF 231 13
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 12
Linux Foundation - Free Standards Group 206 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
OSI - Open Source Initiative 80 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
OIN - Open Invention Network 24 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
ГосИнформСистемы 160 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 254
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 249
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 167
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 140
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 139
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 117
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 103
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 86
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 80
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 79
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 76
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 75
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 75
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 74
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 69
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 68
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 68
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 66
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 65
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 60
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 60
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 56
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 55
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 49
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 49
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 46
Наушники - Headphones 4478 46
Linux OS 11533 168
Microsoft Windows 16882 134
Google Android 15243 103
Apple iOS 8583 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 38
Microsoft Office 4170 36
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 32
Oracle Java - язык программирования 3469 29
Apple iPad 4011 27
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 27
Apache OpenOffice 490 27
Apple macOS 2419 25
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 25
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 24
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 22
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 22
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 21
Google YouTube - Видеохостинг 3002 20
Microsoft Windows 10 1938 20
Mozilla Firefox - браузер 1951 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 20
Linux - Debian GNU 567 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Samsung Galaxy 1035 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 17
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 17
Google Chrome - браузер 1701 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 16
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 16
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 16
Microsoft Windows 7 2007 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 14
Nokia Symbian OS 1411 14
Смирнов Алексей 269 14
Новодворский Алексей 114 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 11
Медведев Дмитрий 1665 10
Путин Владимир 3454 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Комиссаров Дмитрий 248 7
Чернов Иван 40 7
Мензовитый Алексей 28 5
Щеголев Игорь 699 5
Шадаев Максут 1210 5
Рубанов Владимир 76 5
Панченко Иван 197 5
Рейман Леонид 1065 4
Мельникова Анастасия 440 4
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Тен Антон 46 4
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Массух Илья 239 3
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
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ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 2
Минздрав РФ - ОмГМУ, ОГМУ - Омский ГМУ ФГБОУ ВО Минздрава России - Омский медуниверситет - Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
IDA - Institute for Defense Analyses - Институт оборонного анализа - Института оборонных исследований США 1 1
Евразийский цифровой университет 1 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 1
Universität zu Lübeck - Университет Любека - Любекский университет 1 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
Central Piedmont Community College 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 26
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
CEATEC 45 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Microsoft WPC 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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