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Proprietary software Проприетарное программное обеспечение несвободное программное обеспечение



26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1
22.12.2022 Генпрокуратура со второй попытки ищет кому заплатить полмиллиарда за перевод своих систем на «1С» 1
06.12.2022 PT ISIM определяет атаки и опасные операции с контроллерами Mitsubishi Electric 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
23.11.2022 Российским войскам предложили использовать на Украине уникальную технологию связи, которую нельзя взломать 1
17.11.2022 Open Source как панацея от санкций 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
24.10.2022 Иван Панченко, Postgres Professional: В выигрышном положении оказались те, кто занимался импортозамещением заблаговременно 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 2
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
15.08.2022 Станислав Ашманов -

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

 1
21.07.2022 В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция 1
16.06.2022 Новую версию Maxpatrol SIEM можно развернуть на Linux-системах 1
14.06.2022 Популярным «умным» замкам повсеместно угрожает взлом из-за несовершенства Bluetooth 1
01.06.2022 Найдены бреши в популярном протоколе удаленного управления ПК. Под угрозой 15 млн устройств 1
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
25.04.2022 «Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
19.04.2022 Техника DIGMA 2022: оборудуем место для удаленной работы 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
11.04.2022 «Мой офис» создал инструмент для отказа от технологии Microsoft 1
05.04.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews: В ближайшее время мы запустим маркетплейс российского ПО 1
04.04.2022 Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников 1
23.03.2022 IBM через суд уничтожает разработчика ПО для безболезненного отказа от мейнфреймов 1
22.03.2022 Обчистившие Nvidia и Samsung хакеры взломали Vodafone 1
14.02.2022 На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ 1
31.01.2022 SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector 1
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России 2
11.01.2022 Ярослав Зуси, Datafort (ГК «Вымпелком»): Благодаря Kubernetes наши клиенты думают о развитии бизнеса, а не о процессорах, виртуальных машинах и бэкапах 1
29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1
27.12.2021 ОмГМУ переходит на российский программный стек Astra Linux и «Мой офис» 1
24.12.2021 Денис Агеев -

Огромный потенциал виртуализации был понятен еще несколько лет назад 

 1
23.12.2021 Созданы сверхбыстрые SSD, копирующие фильмы в 4K за считанные секунды 1
24.12.2021 Для чего государство и бизнес в России используют блокчейн 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
08.12.2021 Илья Калагин -

Промышленность созрела для видеоаналитики

 1
07.12.2021 «VK звонки» запустили собственную технологию замены фона в веб-версии 1
06.12.2021 Accenture: Open Source в России будут использовать более 90% компаний к 2026 г. 1

Публикаций - 441, упоминаний - 498

Proprietary software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23489 134
Apple Inc 11186 80
Google LLC 10934 72
Samsung Electronics 9726 60
IBM - International Business Machines Corp 9192 48
Oracle Corporation 6301 46
Intel Corporation 11667 42
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6256 34
Red Hat 1230 33
Huawei 3502 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 23
HP Inc. 5518 23
Adobe Systems 1506 23
GitHub 555 22
Sony 6481 19
6998 17
Nvidia Corp 3213 17
1С-ИжТиСи 6315 17
SAP SE 4880 16
Yandex - Яндекс 5664 15
Amazon Inc - Amazon.com 2801 15
HTC Corporation 1491 14
Dell EMC 4913 14
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 13
Qualcomm Technologies 1700 13
Meta Platforms - Facebook 4337 13
Oracle - Sun Microsystems 2206 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 811 13
VMware 2132 13
LG Electronics 3538 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2640 13
Cisco Systems 4873 12
OpenText - Micro Focus - Novell 868 12
ALT Linux - Альт Линукс 163 12
Lenovo Group 2168 12
Xiaomi 1292 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 11
Открытые технологии 673 11
Aros SEQ - SEC Consult Services 1617 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9426 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5788 13
Точка 3796 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6191 7
Россети Ленэнерго 2348 6
Лента - Сеть розничной торговли 1698 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 5
Почта России ПАО 1988 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 4
Совкомбанк Совесть 266 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 150 3
РЖД - Российские железные дороги 1619 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 655 3
LinkedIn 582 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 3
Возрождение - Коммерческий банк 326 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 3
ВсеИнструменты.ру 222 3
Связной ГК 1336 3
Газпром нефть 498 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 2
Walmart - Wal-Mart Stores 366 2
Visa International 1872 2
Транснефть 272 2
BP - British Petroleum 177 2
Евросеть 1399 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 2
Альфа-Банк 1596 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 110 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 329 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 2
BMW Group 412 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17955 68
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9093 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10375 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 13
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2505 13
Президент Российской Федерации 3710 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1310 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1645 8
Судебная власть - Judicial power 2091 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1650 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1200 3
Администрация Президента РФ 977 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2023 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 521 3
Правительство Москвы 1991 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 17
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 11
Linux Foundation 174 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 8
ASF - Apache Software Foundation 105 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 5
OSI - Open Source Initiative 65 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 186 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
OIN - Open Invention Network 22 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 3
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 2
ONF - Open Networking Foundation 25 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 54 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
РосКомСвобода - Общественная организация 85 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
AFUL - April (French association) - Ассоциация франкоязычных пользователей свободного и открытого ПО 1 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
OSA - Open Source for America 5 1
Symbian Foundation 38 1
Eclipse Foundation 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
OpenChain 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21930 204
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5865 202
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53207 155
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79169 151
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25639 115
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17307 110
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21339 107
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19218 104
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38926 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11794 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11504 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17187 70
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15066 66
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8442 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6723 59
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8231 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9102 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19796 59
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11845 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9320 54
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 340 54
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 54
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25042 52
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 51
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12973 51
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8146 49
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6330 49
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8629 47
Виртуализация - Virtualization 4762 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22184 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13219 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5693 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25010 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10790 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25942 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12603 42
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9366 41
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11359 40
Наушники - Headphones 3505 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8737 39
Linux OS 8235 133
Microsoft Windows 14431 105
Google Android 12541 90
Apple iOS 6794 42
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 28
Apple iPad 3737 28
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 708 28
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 752 28
Microsoft Office 3435 27
Apache OpenOffice 456 27
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3222 24
Microsoft Windows 2000 12674 24
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 24
Oracle Java - язык программирования 2763 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 23
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 404 20
Samsung Galaxy 1054 20
Apple macOS 1710 20
Mozilla Firefox - браузер 1792 19
Google YouTube - Видеохостинг 2426 18
Microsoft Windows 10 1512 18
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6519 17
Microsoft Skype 1975 17
Apple Mac - Apple Macintosh 2868 16
Google Play - Google Store - Android Market 2932 16
Microsoft Edge - браузер 1932 15
Linux - Debian GNU 358 15
Apple iPhone 6 6172 15
Google Chrome - браузер 1389 15
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 15
Samsung Galaxy Note 684 15
Nokia Symbian OS 1399 14
Microsoft Windows 7 1883 14
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 14
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 194 14
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 13
Смирнов Алексей 191 14
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 11
Новодворский Алексей 105 10
Медведев Дмитрий 1630 10
Путин Владимир 2729 9
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 66 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 8
Комиссаров Дмитрий 203 7
Рубанов Владимир 73 5
Щеголев Игорь 689 5
Шершульский Владислав 22 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 4
Никифоров Николай 1172 4
Рейман Леонид 1031 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 182 4
Абакумов Евгений 137 4
Никитин Максим 22 4
Прянишников Николай 287 3
Массух Илья 218 3
Бартунов Олег 36 3
Иванников Виктор 23 3
Панченко Иван 59 3
Паршин Максим 274 3
Зайцев Михаил 183 3
Черногоров Андрей 65 3
Тен Антон 22 3
Мельникова Анастасия 245 3
Utzschneider James - Уцшнайдер Джеймс 4 3
Алкснис Виктор 66 3
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 3
Stephenson von Tetzchner Jon - Стефенсон фон Течнер Йон 70 3
Поносов Александр 70 3
Козырев Алексей 288 2
Водясов Алексей 158 2
Аксельрод Александр 41 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 156 2
Кочаров Армен 23 2
Петров Михаил 126 2
Казак Максим 161 2
Беляев Алексей 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 122748 212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50161 107
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15072 65
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17136 49
Европа 21303 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39318 41
Германия - Федеративная Республика 12011 33
Южная Корея - Республика 6286 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12811 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 19
Франция - Французская Республика 7084 16
Азия - Азиатский регион 4658 15
Япония 12877 15
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 14
Испания - Королевство 3600 10
Нидерланды 3303 10
Индия - Республика 5068 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14937 9
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Ближний Восток 2647 7
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Сингапур - Республика 1769 6
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 6
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Америка 2155 5
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Польша - Республика 1774 5
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