Индексная книга CNews*
Proprietary software Проприетарное программное обеспечение несвободное программное обеспечение
Публикаций - 441, упоминаний - 498
Proprietary software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 25
|The Register 1400 7
|Engadget - Блог о технологиях 417 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 6
|ZDnet 596 6
|AP - Associated Press 1994 4
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 3
|91Mobiles 1696 3
|Chicago Sun-Times 10 3
|Bloomberg Businessweek 123 3
|CNET Networks - CNET News 1638 3
|The Verge - Издание 502 3
|Forbes - Форбс 630 3
|GizmoChina 97 2
|Groklaw 20 2
|AppleInsider 385 2
|Fortune 207 2
|Inquirer 463 2
|Ars Technica 380 2
|Liliputing 37 2
|Bloomberg 1109 2
|Wikipedia - Википедия 440 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 295 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1223 2
|NYT - The New York Times 1001 2
|КиноПоиск - портал о кино 161 2
|Reg Hardware 91 1
|RusProfile 4 1
|Nextgov 22 1
|Under The Breach 2 1
|Network World 32 1
|CNBeta 3 1
|Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
|Мобильные системы 113 1
|Pocket-Lint 71 1
|Mashable 370 1
|MacWorld 136 1
|Computer Weekly 373 1
|Открытые системы ИД 173 1
|Reddit 244 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216877, в очереди разбора - 883720.
Создано именных указателей - 109908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.