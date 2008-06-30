Индексная книга CNews*
CNET Networks CNET News
|30.06.2008
|CNET Networks пострадал от утечки данных
|15.05.2008
|CBS покупает CNet Networks
|15.05.2008
|CBS покупает CNet Networks за $1,75 млрд.
|25.04.2008
|Yahoo и CNET Networks стали партнерами
|27.03.2008
|CNET Networks сократит штат на 10%
|11.02.2008
|Слух: Google купит часть CNet Networks
|08.11.2007
|CNet Networks купила поисковый сервис FindArticles
|26.10.2007
|CNet Networks продала Webshots за $45 млн.
Публикаций - 1638, упоминаний - 1730
CNET Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Президент Российской Федерации 3492 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
|ZDnet 595 6
|NYT - The New York Times 999 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
|IDG - International Data Group 99 2
|TG Daily 98 2
|Gamespot 37 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 2
|Tom’s Hardware 166 2
|Wikipedia - Википедия 439 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 2
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
|MIT Technology Review 64 1
|Mercury Center 309 1
|InfoWorld 56 1
|NBC Universal Media 72 1
|Internet.com 113 1
|CBS MarketWatch 306 1
|BettyCrocker 2 1
|Silicon.com 364 1
|MacWorld 136 1
|News Corp 186 1
|GigaOM 63 1
|Network World 32 1
|NBC News 176 1
|ComputerWorld 146 1
|Fortune 204 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 1
|CrunchBase 67 1
|Mashable 370 1
|comScore 389 2
|Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
|IDC - International Data Corporation 4840 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|HitWise 69 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.