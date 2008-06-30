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CNET Networks CNET News

CNET Networks - CNET News


30.06.2008 CNET Networks пострадал от утечки данных
15.05.2008 CBS покупает CNet Networks
15.05.2008 CBS покупает CNet Networks за $1,75 млрд.
25.04.2008 Yahoo и CNET Networks стали партнерами
27.03.2008 CNET Networks сократит штат на 10%
11.02.2008 Слух: Google купит часть CNet Networks
08.11.2007 CNet Networks купила поисковый сервис FindArticles
26.10.2007 CNet Networks продала Webshots за $45 млн.

Публикаций - 1638, упоминаний - 1730

CNET Networks упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 111
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 24
Red Hat 1224 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 11
IBM Rational Software 172 10
Yahoo! 3687 8
Apple Inc 11103 4
PayPal 644 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 4
Google LLC 10865 3
Adobe Macromedia 215 3
AOL - America Online 714 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Terra Networks - Terra Lycos 98 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Microsoft Corporation 23395 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 795 2
OpenText - Micro Focus - Borland 200 2
InterActiveCorp Ask.com - AskJeeves.com 121 2
Orange Wanadoo 74 2
Deutsche Telekom - T-Online 80 2
Lycos 276 2
Tiscali 57 2
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 314 2
Vodafone Group 1341 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 74 2
Deutsche Telekom 909 2
AOL Inc 1586 2
Verisign 356 2
LivingSocial 22 1
Adobe Systems 1496 1
BBK Electronics Corp 277 1
Twitter 2686 1
Automattic 20 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 1
Accenture plc 615 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Comverse Technology 77 1
Comcast 219 1
Самолёт ГК 1649 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 3
eBay Inc 1595 2
Expedia Group 133 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 2
РВК - Российская венчурная компания 536 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Merrill Lynch 433 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 1
ИСК - Ижевская строительная компания 5 1
Tiger Global Management 41 1
Iconiq Capital 3 1
Президент Российской Федерации 3492 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 6
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 4
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 753 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 19
Apple iPod 1531 8
Nokia Symbian OS 1399 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 4
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 4
Microsoft Skype 1965 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 518 2
InterActiveCorp Excite@Home 123 2
MP3.com 123 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 248 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 2
Flickr - Фотохостинг 244 1
Nokia Sseries - серия телефонов 148 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 199 1
WordPress 197 1
Linux OS 8153 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 10 1
Доля Алексей 67 1
Ворыхалов Антон 41 1
Косячков Роман 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 2
Россия - РФ - Российская федерация 121478 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Америка Северная 2827 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 2
Америка 2151 2
Канада 4697 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Намибия - Республика 57 1
США - Калифорния 4511 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 601 1
White list - Белый список 84 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
ZDnet 595 6
NYT - The New York Times 999 4
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
IDG - International Data Group 99 2
TG Daily 98 2
Gamespot 37 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 2
Tom’s Hardware 166 2
Wikipedia - Википедия 439 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
MIT Technology Review 64 1
Mercury Center 309 1
InfoWorld 56 1
NBC Universal Media 72 1
Internet.com 113 1
CBS MarketWatch 306 1
BettyCrocker 2 1
Silicon.com 364 1
MacWorld 136 1
News Corp 186 1
GigaOM 63 1
Network World 32 1
NBC News 176 1
ComputerWorld 146 1
Fortune 204 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 567 1
CrunchBase 67 1
Mashable 370 1
comScore 389 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
IDC - International Data Corporation 4840 1
Gartner - Гартнер 3466 1
HitWise 69 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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