США - Иллинойс - Чикаго

Пожилой мужчина провел год в тюрьме из-за показаний супердорогого искусственного интеллекта куда его упрятали алгоритмы искусственного интеллекта, пишет Associated Press. Проведя год за решеткой и потратив еще год на реабилитацию после заключения, Уильямс подал в суд на администрацию города Чикаго (США), в котором он проживает. В иске Уильямса сказано, что его посадили в тюрьму исключительно на основе данных программы ShotSpotter со встроенным искусственным интеллектом. Она исполь

Стартаперы купили небоскреб-символ Чикаго, чтобы поселиться в нем Группа инвесторов, среди которых сооснователи популярного скидочного сервиса Groupon, приобрела известный небоскреб Wrigley Building в центре Чикаго. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает издание Crain’s Business. Помимо сооснователей Groupon Брэда Кьювелла (Brad Keywell) и Эрика Левковски (Eric Lefkofsky), в сделке так

Основатели Groupon купили небоскреб в Чикаго Группа инвесторов, среди которых сооснователи популярного скидочного сервиса Groupon, приобрела известный небоскреб Wrigley Building в центре Чикаго. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Помимо сооснователей Groupon Брэда Кьювелла (Brad Keywell) и Эрика Левковски (Eric Lefkofsky), в сделке также участвовали

Инфраструктура WiMAX Motorola прошла испытания XOHM Компания Motorola объявила, что ее инфраструктура WiMAX успешно прошла испытания, подтверждающие готовность к началу предоставления услуг широкополосной связи жителям и предприятиям Чикаго. Инфраструктура была принята с опережением плана, установленного для коммерческого развертывания сети WiMAX в Чикаго подразделением XOHM компании Sprint. Так, Motorola успешно про

Motorola и Sprint развернули службу Chicago XOHM на выставке WiMAX Open House В ходе WiMAX World 2008 компании Motorola и Sprint продемонстрировали первые примеры развертывания службы XOHM гостям экспозиции WiMAX Open House в интеллектуальном доме в Чикаго. Интеллектуальный дом построен с применением экологически чистых технологий, позволяющих экономить энергию, а также с применением новейших технологий связи. Посетители выставки могли озн

Мобильные сотрудники «Орандж Мерчандайзинг» работают в «ST – Чикаго» ами для КПК), но и сделала все возможное для того, чтобы мы уложились в сроки,- рассказал Рашид Кусембаев, генеральный директор «Орандж Мерчандайзинг». - На данный момент мы работаем с системой «ST – Чикаго» около года. За это время число пользователей системы перевалило за 100 человек. Нам удалось наладить оперативное поступление информации в центральный офис в Москве «через ночь», что поз

«Системные Технологии» обновили «ST – Чикаго» до версии 2.0 Компания «Системные Технологии» выпустила новую версию системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 2.0. Новинка поддерживает основные процессы мобильной торговли: продажи «с колес» (Van Selling), работу по предварительному заказу (Pre Selling) и сбор маркетинговой информации (мерчанд

IBM поставит ПО для системы видеонаблюдения Чикаго IBM и власти Чикаго объявили о завершении первого этапа проекта «Операции виртуальный щит», в рамках которого будет создана глобальная система безопасности, объединяющая более тысячи камер видеонаблюдения г

«Системные Технологии» анонсируют новую версию «ST – Чикаго» Компания «Системные Технологии» объявила о выходе новой доработанной версии системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 1.4. Напомним: решение «ST – Чикаго» предназначено для автоматизации мобильной торговли крупных компаний FMCG-сектора, обладающих разветвленной сетью дистрибуции; а также компани

Электростанции в Чикаго стали размещать на крышах домов Corporation сообщила, что ее подразделение Spire Solar Chicago в четвертом квартале минувшего года разместило на крышах шести зданий (в том числе - на крыше музея афро-американской истории DuSable) в Чикаго солнечные батареи суммарной мощностью 100 киловатт. Это стало частью совместного с местными органами власти проекта по выработке в Чикаго "чистой" электроэнергии. Одна из систем 3

Электростанции в Чикаго стали размещать на крышах домов Corporation сообщила, что ее подразделение Spire Solar Chicago в четвертом квартале минувшего года разместило на крышах шести зданий (в том числе - на крыше музея афро-американской истории DuSable) в Чикаго солнечные батареи суммарной мощностью 100 киловатт. Это стало частью совместного с местными органами власти проекта по выработке в Чикаго "чистой" электроэнергии. Одна из систем 3

Виртуальные медсестры из Чикаго позаботятся о здоровье пенсионеров Пожилые англичане теперь будут вверены заботам виртуальных медсестер из Чикаго, сообщает Ananova.com. С помощью специального оборудования находящиеся за тысячи миль медработники будут следить за пульсом своих подопечных, их дыханием и давлением, а также смогут "поб

Избирательная комиссия Чикаго подаст в суд на сайт Voteauction.com. Избирательная комиссия Чикаго в самом ближайшем времени подаст в суд на сайт Voteauction.com , торгующий голосами избирателей . В настоящее время на сайте выставлено на продажу 1,131 голосов. "Сейчас мы пытаемся прид

Избирательная Комиссия Чикаго требует закрыть сайт, торгующий голосами избирателей Избирательная Комиссия города Чикаго направила письмо федеральному прокурору и прокурору штата Иллинойс, требуя закрыть сайт www.voteauction.com, на котором американцы продают свои голоса на грядущих президентских выборах.

Во вторник в Чикаго начнет работу посредник в деле Microsoft Судья апелляционного суда Чикаго Ричард Познер (Ricard Posner) назначен посредником в деле Microsoft. Во вторник он начнет работу со встречи сторон в Чикаго. Встреча продлится в течение дня. Познер известен множе

J.D. Edwards покупает производителя инженерного ПО Premisys, Чикаго Компания J.D. Edwards купила фирму-производителя инженерного ПО Premisys из Чикаго за $12 млн. Это приобретение является частью стратегии J.D. Edwards по созданию вертикальной бизнес модели, которая была сформулирована после разделения компании на 3 подразделения, отве