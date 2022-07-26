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США Иллинойс Чикаго

США - Иллинойс - Чикаго

СОБЫТИЯ


26.07.2022 Пожилой мужчина провел год в тюрьме из-за показаний супердорогого искусственного интеллекта

куда его упрятали алгоритмы искусственного интеллекта, пишет Associated Press. Проведя год за решеткой и потратив еще год на реабилитацию после заключения, Уильямс подал в суд на администрацию города Чикаго (США), в котором он проживает. В иске Уильямса сказано, что его посадили в тюрьму исключительно на основе данных программы ShotSpotter со встроенным искусственным интеллектом. Она исполь
20.09.2011 Стартаперы купили небоскреб-символ Чикаго, чтобы поселиться в нем

Группа инвесторов, среди которых сооснователи популярного скидочного сервиса Groupon, приобрела известный небоскреб Wrigley Building в центре Чикаго. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает издание Crain’s Business. Помимо сооснователей Groupon Брэда Кьювелла (Brad Keywell) и Эрика Левковски (Eric Lefkofsky), в сделке так
20.09.2011 Основатели Groupon купили небоскреб в Чикаго

Группа инвесторов, среди которых сооснователи популярного скидочного сервиса Groupon, приобрела известный небоскреб Wrigley Building в центре Чикаго. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает TechCrunch. Помимо сооснователей Groupon Брэда Кьювелла (Brad Keywell) и Эрика Левковски (Eric Lefkofsky), в сделке также участвовали
21.10.2008 Инфраструктура WiMAX Motorola прошла испытания XOHM

Компания Motorola объявила, что ее инфраструктура WiMAX успешно прошла испытания, подтверждающие готовность к началу предоставления услуг широкополосной связи жителям и предприятиям Чикаго. Инфраструктура была принята с опережением плана, установленного для коммерческого развертывания сети WiMAX в Чикаго подразделением XOHM компании Sprint. Так, Motorola успешно про
21.10.2008 Motorola и Sprint развернули службу Chicago XOHM на выставке WiMAX Open House

В ходе WiMAX World 2008 компании Motorola и Sprint продемонстрировали первые примеры развертывания службы XOHM гостям экспозиции WiMAX Open House в интеллектуальном доме в Чикаго. Интеллектуальный дом построен с применением экологически чистых технологий, позволяющих экономить энергию, а также с применением новейших технологий связи. Посетители выставки могли озн
11.07.2008 Мобильные сотрудники «Орандж Мерчандайзинг» работают в «ST – Чикаго»

ами для КПК), но и сделала все возможное для того, чтобы мы уложились в сроки,- рассказал Рашид Кусембаев, генеральный директор «Орандж Мерчандайзинг». - На данный момент мы работаем с системой «ST – Чикаго» около года. За это время число пользователей системы перевалило за 100 человек. Нам удалось наладить оперативное поступление информации в центральный офис в Москве «через ночь», что поз
03.10.2007 «Системные Технологии» обновили «ST – Чикаго» до версии 2.0

Компания «Системные Технологии» выпустила новую версию системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 2.0. Новинка поддерживает основные процессы мобильной торговли: продажи «с колес» (Van Selling), работу по предварительному заказу (Pre Selling) и сбор маркетинговой информации (мерчанд
28.09.2007 IBM поставит ПО для системы видеонаблюдения Чикаго

IBM и власти Чикаго объявили о завершении первого этапа проекта «Операции виртуальный щит», в рамках которого будет создана глобальная система безопасности, объединяющая более тысячи камер видеонаблюдения г
29.06.2007 «Системные Технологии» анонсируют новую версию «ST – Чикаго»

Компания «Системные Технологии» объявила о выходе новой доработанной версии системы автоматизации мобильной торговли «ST – Чикаго» 1.4. Напомним: решение «ST – Чикаго» предназначено для автоматизации мобильной торговли крупных компаний FMCG-сектора, обладающих разветвленной сетью дистрибуции; а также компани
16.01.2002 Электростанции в Чикаго стали размещать на крышах домов

Corporation сообщила, что ее подразделение Spire Solar Chicago в четвертом квартале минувшего года разместило на крышах шести зданий (в том числе - на крыше музея афро-американской истории DuSable) в Чикаго солнечные батареи суммарной мощностью 100 киловатт. Это стало частью совместного с местными органами власти проекта по выработке в Чикаго "чистой" электроэнергии. Одна из систем 3
16.01.2002 Электростанции в Чикаго стали размещать на крышах домов

Corporation сообщила, что ее подразделение Spire Solar Chicago в четвертом квартале минувшего года разместило на крышах шести зданий (в том числе - на крыше музея афро-американской истории DuSable) в Чикаго солнечные батареи суммарной мощностью 100 киловатт. Это стало частью совместного с местными органами власти проекта по выработке в Чикаго "чистой" электроэнергии. Одна из систем 3
14.05.2001 Виртуальные медсестры из Чикаго позаботятся о здоровье пенсионеров

Пожилые англичане теперь будут вверены заботам виртуальных медсестер из Чикаго, сообщает Ananova.com. С помощью специального оборудования находящиеся за тысячи миль медработники будут следить за пульсом своих подопечных, их дыханием и давлением, а также смогут "поб
13.10.2000 Избирательная комиссия Чикаго подаст в суд на сайт Voteauction.com.

Избирательная комиссия Чикаго в самом ближайшем времени подаст в суд на сайт Voteauction.com , торгующий голосами избирателей . В настоящее время на сайте выставлено на продажу 1,131 голосов. "Сейчас мы пытаемся прид
05.10.2000 Избирательная Комиссия Чикаго требует закрыть сайт, торгующий голосами избирателей

Избирательная Комиссия города Чикаго направила письмо федеральному прокурору и прокурору штата Иллинойс, требуя закрыть сайт www.voteauction.com, на котором американцы продают свои голоса на грядущих президентских выборах.

29.11.1999 Во вторник в Чикаго начнет работу посредник в деле Microsoft

Судья апелляционного суда Чикаго Ричард Познер (Ricard Posner) назначен посредником в деле Microsoft. Во вторник он начнет работу со встречи сторон в Чикаго. Встреча продлится в течение дня. Познер известен множе
19.02.1999 J.D. Edwards покупает производителя инженерного ПО Premisys, Чикаго

Компания J.D. Edwards купила фирму-производителя инженерного ПО Premisys из Чикаго за $12 млн. Это приобретение является частью стратегии J.D. Edwards по созданию вертикальной бизнес модели, которая была сформулирована после разделения компании на 3 подразделения, отве
21.01.1999 Mortice Kern Systems открыла новую штаб-квартиру в Чикаго

Компания Mortice Kern Systems Inc. (MKS) продолжает наращивать свое присутствие на рынке Соединенных Штатов. Компания открыла свою новую штаб-квартиру в пригороде Чикаго, штат Иллинойс. Рынок США обеспечивает свыше 80% ежегодных поступлений компании, более одной трети персонала MKS также находится в США. В новом офисе MKS разместятся отделы продаж и марк

Публикаций - 440, упоминаний - 440

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 49
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Intel Corporation 12811 21
Google LLC 12688 19
Cisco Systems 5372 18
Lenovo Motorola 3566 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
Новый диск 963 15
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 15
Apple Inc 13154 15
AT&T Inc 1725 14
Midway 110 13
Oracle Corporation 7074 12
HP Inc. 5883 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 10
Dell EMC 5180 10
Yahoo! 3726 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Codemasters 244 9
Motorola Inc 1156 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
ST - Системные технологии 74 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
SAP SE 5601 7
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 6
Samsung Electronics 11064 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Sony 6739 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 6
AOL Inc - America Online 1883 5
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services - Alaska Native Wireless 272 5
Lenovo Group 2446 5
Ciena 221 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 13
eBay Inc 1640 7
Walmart - Wal-Mart Stores 405 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Enron - Enrongate 122 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Boeing 1031 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Expedia Group 136 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Merrill Lynch 454 3
Sequoia Capital 115 2
Lyft - агрегатор такси 22 2
Uber 357 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
United Airlines - авиакомпания 95 2
RBC Capital Markets 59 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Mars Wrigley 21 2
Emaar Properties 5 2
Warner 540 2
RBC Dain Rauscher Wessels 27 2
Miller Tabak & Co 10 2
The Home Depot Inc 66 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 2
Dostami Express - Достами Экспресс - BayRu 5 2
SOM - Skidmore, Owings & Merrill LLP 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 25
Судебная власть - Judicial power 2500 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 7
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 6
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 14
Ассоциация менеджеров 107 9
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
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Epic Games - Unreal Engine 337 15
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 15
Microsoft Windows 16882 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 11
Linux OS 11533 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Apple iOS 8583 7
Google Android 15243 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
Trilon Technology - ShotSpotter 7 4
ST - Мобильная Торговля 22 4
Microsoft Azure 1526 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple iPod 1553 4
Linux GNU - Gentoo 47 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 3
Google Street View 105 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 3
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 3
МИК - Московский акселератор 36 3
CAS GLORIAD - Global Ring Network for Advanced Application Development - Глобальная кольцевая сеть для развития прикладных исследований 6 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Office 4170 3
Apple - App Store 3109 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Microsoft Office 365 1042 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 69 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 2
Woo John - Ву Джон 17 9
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Касперский Евгений 337 4
Kekatos Ted - Кекатос Тед 5 4
Williams Michael - Уильямс Майкл 6 4
Posner Richard - Познер Ричард 8 4
Андрюхин Максим 6 3
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 3
Plant Sadie - Плант Сэди 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Osadzinski Thomas - Осадзински Томас 2 2
Фурсин Алексей 158 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
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Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Hirsch Jeff - Хирш Джефф 2 2
Simmons Hardwick - Симмонс Хардвик 5 2
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Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
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Wedbush Gary - Уэдбуш Гэри 6 2
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Meyers Warren - Мейерс Уоррен 4 2
Balog Michael - Балог Майкл 4 2
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Trott Byron - Тротт Байрон 2 2
Savander Niklas - Савандер Никлас 25 2
Kolb Edward - Колб Эдвард 4 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
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США - Техас - Хьюстон 260 14
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