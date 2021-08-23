Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Иллинойс
Чикаго
Публикаций - 187, упоминаний - 230
США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 14114 20
|Google LLC 8541 15
|Lenovo Motorola 1528 14
|Apple Inc - Эппл Рус 8555 10
|Новый диск 602 10
|Codemasters 229 9
|Nokia Corporation 3240 8
|HP Inc. 3580 8
|Facebook 3964 7
|IBM 4616 7
|Amazon Inc - Amazon.com 1629 6
|ST - Системные технологии 33 6
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3152 6
|Navteq 117 6
|Intel Corporation 5456 6
|AT&T Inc 739 6
|SAP SE 3635 5
|Lenovo Group 1818 5
|Cisco Systems 2558 5
|1С-СофтКлаб 1019 4
|Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 4
|Oracle Corporation 4004 4
|Samsung Electronics 6865 4
|Ubisoft 694 4
|Yandex - Яндекс 4283 4
|Check Point Software Technologies 504 3
|Yahoo! 1794 3
|Sony 3511 3
|Sprint Corporation 210 3
|1С 4482 2
|Softline - Софтлайн 1590 2
|Philips 1022 2
|Парус 246 2
|VMware 1887 2
|LG Electronics 2377 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1562 2
|GitHub 416 2
|Box inc - box.com - box.net 80 2
|ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 69 2
|Thomson Reuters - Рейтер 3000 5
|Associated Press 725 4
|The Wall Street Journal 743 4
|Bloomberg 799 4
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 3
|The Register 641 3
|WSJ - The Wall Street Journal 162 3
|CNews - ZOOM.CNews 1189 2
|NYT - The New York Times 614 2
|РИА Новости 700 2
|Mashable 320 2
|ZDnet 395 2
|SecurityAffairs.co 3 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
|GizmoChina 78 1
|TG Daily 98 1
|Chicago Sun-Times 9 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 652 1
|PC Magazine - PCMag 47 1
|Chicago Tribune 10 1
|MacWorld 74 1
|Wired - Издание 137 1
|The Guardian - Британская газета 219 1
|The Bell - Издание 34 1
|CNET - Издание 282 1
|Ведомости 264 1
|FT - Financial Times 282 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
|Forbes - Форбс 464 1
|The Verge - Издание 448 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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