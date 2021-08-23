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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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США
Иллинойс
Чикаго

США - Иллинойс - Чикаго


23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 2
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
29.06.2021 В Amazon роботы начали принимать решения об увольнении людей, даже если они ни в чем не виноваты 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
01.06.2021 Власти: Против российских ИТ-компаний в скором времени введут санкции 1
19.04.2021 «Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае 1
05.02.2021 Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены 1
25.01.2021 Умер создатель Objective-C, языка программирования «маков», iPhone и iPad 1
21.01.2021 Число доменов в зоне .ART превысило 100 тысяч 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
02.06.2020 Anonymous разгромили сайты полиции США 1
13.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новых зловредов для кражи cookie на Android 1
22.01.2020 У Киберкомандования США кончились диски для хранения украденных данных 1
19.12.2019 IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой 1
20.11.2019 В США разрабатывался «легкий, быстрый и сверхзащищенный» Linux для террористов 2
09.08.2019 После двух лет запрета военные США не могут отказаться от ПО «Касперского» 1
26.07.2019 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 1
23.07.2019 Создано приложение для слежки за пользователями Instagram в реальном мире 1
24.06.2019 Nokia придумала, как увеличить емкость аккумуляторов в 2,5 раза 1
17.01.2019 Возрожденная «раскладушка» Motorola RAZR будет продаваться дороже iPhone. Опрос 1
19.12.2018 Создан аккумулятор будущего: долгоиграющий, взрывобезопасный и без лития 1
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 1
27.07.2018 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 1
20.04.2018 Глава Apple рассказал всю правду о слиянии macOS и iOS 2
14.03.2018 Philips выводит на российский рынок новую МРТ-систему Prodiva 1.5 Тл CX 1
19.02.2018 Пользователь потребовал от Microsoft $600 млн за ущерб от Windows 10 1
11.01.2018 Всемирная выставка CES осталась без электричества 1
23.10.2017 Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X 1
04.10.2017 Бывший топ-менеджер LG переходит на работу в TmaxSoft 1
12.09.2017 Решение от NetApp и Pixit Media внедрено в студии спецэффектов Framestore 1
12.09.2017 «Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне 1
28.07.2017 CNews поздравляет с Днем сисадмина 1
21.06.2017 Смартфоны Motorola вернутся в Россию в ближайшие дни 2
02.12.2016 Philips представил возможности искусственного интеллекта для медицины 1
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors 1
03.11.2016 Lenovo выпускает «прощальный» смартфон 2

Публикаций - 187, упоминаний - 230

США упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 14114 20
Google LLC 8541 15
Lenovo Motorola 1528 14
Apple Inc - Эппл Рус 8555 10
Новый диск 602 10
Codemasters 229 9
Nokia Corporation 3240 8
HP Inc. 3580 8
Facebook 3964 7
IBM 4616 7
Amazon Inc - Amazon.com 1629 6
ST - Системные технологии 33 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3152 6
Navteq 117 6
Intel Corporation 5456 6
AT&T Inc 739 6
SAP SE 3635 5
Lenovo Group 1818 5
Cisco Systems 2558 5
1С-СофтКлаб 1019 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 4
Oracle Corporation 4004 4
Samsung Electronics 6865 4
Ubisoft 694 4
Yandex - Яндекс 4283 4
Check Point Software Technologies 504 3
Yahoo! 1794 3
Sony 3511 3
Sprint Corporation 210 3
4482 2
Softline - Софтлайн 1590 2
Philips 1022 2
Парус 246 2
VMware 1887 2
LG Electronics 2377 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1562 2
GitHub 416 2
Box inc - box.com - box.net 80 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 69 2
Uber Technologies 259 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 2
eBay Inc 782 2
Уралсиб Банк 410 2
Warner Bros. International Television Distribution 214 2
Boeing 185 2
Lyft - Агрегатор такси 16 2
Uber 258 2
РКС - Российские космические системы 102 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Деловые Линии ГК 36 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 79 1
Тинькофф ГК - TCS Group 56 1
Intel Capital 100 1
Miele 100 1
GM - General Motors 174 1
DiDi Chuxing 19 1
Instacart 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 228 1
Pixar 30 1
Hilton Hotels & Resorts 11 1
Mars Wrigley 15 1
Emaar Properties 3 1
О2О Холдинг 43 1
Почта России ПАО 1701 1
BMW 279 1
Магнит - Сеть магазинов 274 1
Hyundai Motor 159 1
Яндекс.Такси 271 1
McDonald’s - Макдоналдс 101 1
Royal Dutch Shell - Шелл 81 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 249 1
Sequoia Capital 93 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 155 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 178 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 80 1
Expedia Group 50 1
Whirlpool 49 1
ВТБ Страхование 52 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 534 4
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 172 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 3
Пентагон - Министерство обороны США 502 3
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1658 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 60 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 305 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 189 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
Президент США 111 1
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 111 1
Президент США - The White House - Белый дом 56 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 1
JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid - Министерство юстиции Нидерландов - Министерство безопасности и правосудия Нидерландов 2 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 76 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 59 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 88 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 62 1
Правительство Москвы 714 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 383 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 164 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 458 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 149 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 347 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 10 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 5
IPv6 - Internet Protocol version 6 247 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 864 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1233 3
Смартизация 196 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1377 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4706 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 146 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 334 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 995 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 620 2
PUE - Power usage effectiveness 47 2
Умные платформы 512 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1289 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1220 2
ARM64 - Архитектура процессора 1044 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 581 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 424 2
BMC - Baseboard Management Controller 53 1
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 43 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 837 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 447 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 101 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 531 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 120 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 53 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 231 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1782 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1081 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 31 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 591 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 516 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1389 1
Epic Games Unreal Engine 263 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2863 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2732 8
Microsoft Windows 10 7849 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 7
Apple iOS 5757 6
Google Android 10780 5
Linux OS 4956 5
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 168 5
Microsoft Azure 1173 4
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 3
Microsoft Office 2339 3
Microsoft Office 365 769 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 442 3
Microsoft SQL Server 884 3
Linux GNU - Gentoo 20 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 550 3
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 41 2
Apple iPad 3263 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 402 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 34 2
SAP SuccessFactors 110 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Apple macOS 1005 2
Apple Mac 1658 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1344 2
Amazon Alexa 145 2
Microsoft Bing 320 2
IBM SPSS Statistics 43 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 869 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 790 2
Microsoft Exchange 765 2
Lenovo Motorola Moto X 36 2
Oracle PeopleSoft 101 2
Apple macOS X 1098 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Apple iPod 1005 2
Apple - App Store 2208 2
Microsoft Lync 272 2
Google Earth - Google Планета Земля 160 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Kekatos Ted - Кекатос Тед 4 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 3
Steve Jobs - Стив Джобс 823 3
Фурсин Алексей 100 2
Сергунина Наталья 166 2
Касперский Евгений 243 2
Osadzinski Thomas - Осадзински Томас 2 2
Wilhoit Kyle - Вильхойт Кайл 2 1
Hussain Junaid - Хусейн Джунейд 4 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Dickman Frank - Дикман Фрэнк 1 1
Greene Diane - Грин Диана 18 1
Barto Erick - Барто Эрик 1 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 30 1
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 1
Осадзинки Томас 1 1
Назарбаев Нурсултан 40 1
Yang Jerry - Янг Джерри 76 1
Агафонов Роман 5 1
Floyd George - Флойд Джордж 7 1
Тукалевский Денис 3 1
Biden Joe - Байден Джо 33 1
Ferizi Ardit - Феризи Ардит 2 1
Grabbs Robert - Граббс Роберт 2 1
Junio Tim - Джунио Тим 1 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Максименко Сергей 5 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Орлова Мария 8 1
Ракаев Марат 10 1
Прозоровский Василий 40 1
Мякишева Марина 84 1
Андреев Сергей 46 1
Simmons Angela - Симмонс Анжела 1 1
Simmons Joseph - Симмонс Джозеф 1 1
Зенкин Денис 220 1
Абрамович Роман 25 1
Головин Игорь 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 85
Россия - Российская федерация - РФ 66491 52
США - Нью-Йорк 1401 22
Китай - Гонконг - Специальный административный район 706 19
США - Иллинойс 95 19
Европа 4656 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 16
Франция - Иль-де-Франс - Париж 467 15
Великобритания - Лондон 1127 14
США - Калифорния 1332 13
США - Калифорния - Сан-Франциско 856 12
США - Лос-Анджелес 392 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 10
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 48 10
Северная Америка 1673 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 9
Азия - Азиатский регион 1894 8
Канада 1637 7
Япония 3918 7
США - Колумбия - Вашингтон 479 7
США - Вашингтон - Сиэтл 197 7
Япония - Токио 409 7
США - Флорида - Майами 89 6
США - Торонто 89 5
Земля - планета Солнечной системы 1694 5
Беларусь - Белоруссия 2439 5
Нидерланды - Амстердам 315 5
Америка 593 5
Германия - Берлин 402 5
США - Техас 334 4
Нидерланды 1168 4
Ближний Восток 1760 4
Украина 4232 4
США - Колумбия 28 4
Европа Восточная 2096 4
Германия - Федеративная Республика 4623 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 876 4
Южная Корея - Сеул 184 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 113 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3262 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1065 2
Русский язык 1201 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 80 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 272 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1251 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3651 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 890 1
Геном человека 2 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 56 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 93 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 304 1
Вторая мировая война 393 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 151 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 461 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 5
Associated Press 725 4
The Wall Street Journal 743 4
Bloomberg 799 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 3
The Register 641 3
WSJ - The Wall Street Journal 162 3
CNews - ZOOM.CNews 1189 2
NYT - The New York Times 614 2
РИА Новости 700 2
Mashable 320 2
ZDnet 395 2
SecurityAffairs.co 3 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
GizmoChina 78 1
TG Daily 98 1
Chicago Sun-Times 9 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 652 1
PC Magazine - PCMag 47 1
Chicago Tribune 10 1
MacWorld 74 1
Wired - Издание 137 1
The Guardian - Британская газета 219 1
The Bell - Издание 34 1
CNET - Издание 282 1
Ведомости 264 1
FT - Financial Times 282 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
Forbes - Форбс 464 1
The Verge - Издание 448 1
IDC - International Data Corporation 3206 3
Gartner 2467 3
Fortune Global 500 176 2
Frost & Sullivan 121 2
Juniper Research 312 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 1
Fortune 100 54 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
IBM Research 77 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
TM Capital 1 1
Tolly Group 6 1
NPD DisplaySearch 238 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 4 3
Illinois State University - Иллинойсский университет 15 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 146 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 292 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 760 1
РАН - Российская академия наук 459 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 49 1
Сириус - Образовательный центр 87 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 55 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 16 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 124 1
Microsoft Ignite 18 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 56 1
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 1
BRICS Solutions Awards 5 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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