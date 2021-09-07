Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Midway

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.09.2021 Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

годаря быстрой зарядке полный цикл пополнения АКБ занимает не больше 6 часов. Предусмотрена также система управления питанием (BMS): она обеспечивает защиту от переразряда и перегрева. Электросамокат MIDWAY Yamato 0809 PRO При желании на смартфон можно установить приложение MIDWAY (доступно в Google Play и AppStore): оно синхронизируется с самокатом через Bluetooth и дает возможность
11.08.2009 Вторая жизнь Midway San Diego

Компания THQ за $200 тыс. приобрела студию Midway San Diego - одно из подразделений обанкротившейся Midway. Студия в Сан-Диего работала над игровой серией TNA iMPACT! В настоящий момент известно, что свои места сохранят лишь 40 и
15.07.2009 Midway Newcastle закрыта

Студия Midway Newcastle, разработавшая игру Wheelman, так и не сумела найти покупателя для нового проекта и объявила о своем закрытии. Компания Warner Bros., владеющая активами Midway в США, не
13.02.2009 Midway на грани банкротства

Как сообщает Gamespot, компания Midway не смогла выполнить обязательства перед своими кредиторами и отныне ее будущее зависит от решения суда. Общая сумма долга компании на сегодняшний день составляет около $240 млн. Однако ш
10.07.2008 Midway на Е3 2008

Компания Midway Games обнародовала список игр, с которыми она приедет на E3 Media and Business Summit. Напомним, что Е3 2008 пройдет в выставочном центре LA Convention Center в Лос-Анджелесе с 15 по 17

06.02.2008 Midway спасет Лас-Вегас

Компания Midway анонсировала экономическую стратегию This is Vegas, разрабатывает которую студия Surreal Software, входящая в состав Midway Games. Выйдет игра в конце этого года на РС, Xbox 360 и
07.08.2007 Midway Summit Moscow. Как это было

Вечером 3 августа 2007 года в Москве, в одном из ресторанов в центре города, прошел Midway Summit Moscow, организацией которого занимались компании Midway и «Новый Диск». Основной контингент посетителей состоял из представителей крупнейших игровых изданий (как онлайново
03.08.2007 Midway: потери снизились в два раза

инамика важнее абсолютных показателей.В третьем квартале аналитики компании планируют получить $50 млн. от продаж, а за весь год не менее $225 млн., что на 36% больше продаж за весь 2006 год.Оптимизм Midway можно понять, ведь грядущие Stranglehold, BlackSite: Area 51 и Unreal Tournament 3 являются одними из самых ожидаемых игр в индустрии. Не малый вклад вносит и хорошая поддержка платформ

13.07.2007 Сентябрьские релизы Midway Games

Компания Midway Games обнародовала даты выхода двух своих боевиков: BlackSite: Area 51 и Stranglehold. На 7 сентября назначен релиз Stranglehold, а, спустя неделю, 14 сентября выйдет BlackSite: Area 51.
10.04.2007 Battlestations: Midway. Патч 1.1

Вышел первый патч для игры Battlestations: Midway от Eidos Interactive и студии Mithis Entertainment. Скачать обновление до версии 1.1 можно с сервера Боевого Народа (14,11 МБ). Обновление исправляет некоторые ошибки в мультиплеерной ча
29.03.2007 Battlestations: Midway. Продолжение следует

В ходе пресс-конференции, посвященной финансовому отчету EIDOS, представитель компании обмолвился о продолжении игры Battlestations: Midway, которое, как оказалось, уже находится в производстве."В начале февраля 2007 года мы выпустили игру Battlestations: Midway на PC и Xbox 360, мгновенно занявшую верхние строчки бри
27.02.2007 Midway преодолела черную полосу

Компания Midway опубликовала квартальный и годовой финансовые отчеты, согласно которым издатель, наконец, закончил прохождение черной полосы, и теперь начинает выбираться в светлое будущее.Выручка за кв
20.02.2007 Обзор Battlestations: Midway. С какого, парень, года, с какого парохода?

дустрия — вспомните, сколько проектов посвящено этому сеттингу, и каждый претендует на достоверность и реалистичность. На днях в битву за покупателей и место на винчестерах вступила и Battlestations: Midway от Eidos Hungary.Читайте: Обзор Battlestations: Midway. С какого, парень, года, с какого парохода?
26.01.2007 Battlestations: Midway. Видео

Компания Eidos Interactive представила новый видеоролик из игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Скачать видео можно здесь (66 МБ). Европейский релиз игры состоится 9 февраля этого года. Сегодня вечером будет опубликована дем
24.01.2007 Демоверсия Battlestations: Midway на подходе

Согласно промо-странице, запущенной сайтом FilePlanet, 26 января, в пятницу, состоится мировая премьера демоверсии масштабного военного симулятора Battlestations: Midway от Eidos Interactive, разработка которого подходит к своему логическому завершению. Выход полной версии состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1
17.01.2007 Battlestations: Midway. Видео

Компания Eidos Interactive представила новый видеоролик из игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Скачать видео можно здесь (48 МБ). Европейский релиз игры состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит
16.01.2007 Battlestations: Midway. Скриншоты

В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007 г.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 г.
15.01.2007 Дата выхода Battlestations: Midway

Компания Eidos Interactive объявила точную дату выхода игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Европейский релиз состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 г., к баталиям Второй ми
11.01.2007 Battlestations: Midway. Скриншоты

В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007 года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942
26.12.2006 Battlestations: Midway. Скриншоты

В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007-го года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1
22.12.2006 Battlestations: Midway. Видео

Появился новый видеоролик из масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года. Скачать видео можно c серверов Боевого Народа (57 МБ).Battlestations:

19.12.2006 Battlestations: Midway. Дата выхода

Eidos Interactive объявила точную дату выхода масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании. Североамериканский релиз игры состоится 30 января 2007 года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 год, к батал
14.12.2006 Battlestations: Midway. Cкриншоты, видео

Пополнилась наша галерея масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года. Доступен для скачивания и новый видеоролик: Battlestations Midway

07.12.2006 Battlestations: Midway. Cкриншоты

Пополнилась наша галерея масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 год, к баталиям Вто
23.11.2006 Battlestations: Midway. Cкриншоты

Пополнилась наша галерея игры Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в следующем году.Battlestations: Midway - переносит игроков в 1942 год, к баталиям Второй

27.02.2006 Double Fusion купила рекламные площадки в играх Midway

Издатель видеоигр Midway Games договорился с рекламным агентством Double Fusion о продаже рекламных площадок в своих новых онлайновых играх. Технология показов рекламы последней будет внедрена в игры для консоле

Публикаций - 110, упоминаний - 110

Midway и организации, системы, технологии, персоны:

Новый диск 963 38
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 31
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 18
Epic Games 172 12
Microsoft Corporation 25775 9
EA - Electronic Arts 1317 8
THQ 299 8
Sony 6739 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Microsoft - Activision Blizzard 511 5
Atari 159 5
Capcom 290 4
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 3
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 3
Square Enix 215 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 3
Microsoft - Activision Blizzard - Vivendi Games - CUC Software - Cendant Software - Havas Interactive - Vivendi Universal Interactive Publishing - Vivendi Universal Games - High Moon Studios - Sammy Entertainment - Sammy Studios 93 2
Midway Newcastle 3 2
Silicon Knights 15 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
9594 2
Nintendo 823 2
Digma 251 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 2
Konami 111 2
EA - Maxis 71 1
THQ - Midway San Diego 2 1
SCi Entertainment - The Sales Curve Limited and SCi (Sales Curve Interactive) Limited 2 1
Krome Studios Adelaide - Krome Studios Melbourne 3 1
Majesco Entertainment Company - Majesco Sales 14 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Google LLC 12690 1
Nvidia Corp 4002 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 1
2K Games 215 1
NCsoft 104 1
EPIC Telecom Invest 212 8
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
Warner 540 4
Segway 20 2
Глушенков и партнеры - Адвокатское бюро 5 2
Block - Square 203 2
GameStop 30 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 14
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 49
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 20
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 18
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 17
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 8
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 5
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 196 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 205 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 1
Epic Games - Unreal Engine 337 44
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 24
Warner Bros. - Midway Games - Stranglehold - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 31 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Epic Games - Unreal Tournament 66 16
Square Enix - Battlestation 41 15
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 51 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Nintendo Wii - игровая консоль 760 6
Microsoft DirectX 723 5
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 3
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 75 2
Segway Ninebot 39 2
Ubisoft - The Wheelman 2 2
Havoc 10 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 55 1
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Xiaomi MiJia 30 1
NCSoft Lineage 103 1
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 1
Digma Allroad Max - Digma City Run - электросамокат 2 1
Xiaomi MiJia M365 - самокат 1 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 1
Frozenbyte - Shadowgrounds 3 1
Nintendo Donkey Kong 16 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Apple - App Store 3109 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 1
Pokemon Go 81 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 1
Microsoft Flight Simulator 26 1
Woo John - Ву Джон 17 13
Yun-Fat Chow - Юн-Фат Чоу 13 10
Palmiotti Jimmy - Палмиотти Джимми 8 6
Gray Justin - Грей Джастин 8 6
Дергач Юрий 5 5
Rein Mark - Рейн Марк 12 3
Белкин Андрей 2 2
Глушенков Александр 3 2
Snowden Trevor - Сноуден Тревор 2 2
Palm Patrick - Палм Патрик 2 2
Epstein Jonathan - Эпштейн Джонатан 3 2
Вайнер Владимир 4 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 1
Blochowiak Jason - Блохвиак Джейсон 1 1
Capps Mike - Каппс Майк 3 1
Murata Taku - Мурата Таку 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Европа 24964 20
Япония 13807 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
США - Иллинойс - Чикаго 440 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Венгрия 855 7
Испания - Каталония - Барселона 752 7
Испания - Королевство 3840 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Вашингтон - Сиэтл 407 2
США - Калифорния - Сан-Диего 370 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Москва - ЮАО - Каширское шоссе 17 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Япония - Токио 1020 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Италия - Рим 208 1
Тихий океан - Океания 87 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 15
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 14
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 7
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 184 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Зоология - Животные - Птицы - Голуби - Columba - Голубиная почта - Pigeon mail 31 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 8
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 6
IGN Entertainment - Imagine Games Network - FilePlanet 11 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Gamespot 38 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Gamer Network 15 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Independent 32 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
NDP 53 1
eMarketer 206 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Warner Bros. - Midway Summit - Midway Gamers' Day 2 2
ИгроМир 125 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще