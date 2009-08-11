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Midway



11.08.2009 Вторая жизнь Midway San Diego 2
04.08.2009 This Is Vegas по-прежнему в разработке 1
03.08.2009 Разработка This is Vegas остановлена? 2
15.07.2009 Midway Newcastle закрыта 2
19.02.2009 Ubisoft поможет The Wheelman. Официально 1
13.02.2009 Midway на грани банкротства 2
26.01.2009 Успехи Mortal Kombat vs. DC Universe 1
21.01.2009 Wheelman: Скриншоты 1
20.01.2009 Wheelman задержится 2
20.11.2008 Wheelman выйдет в феврале 2
18.11.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe: Видео 1
06.11.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe в печати 1
09.10.2008 Rise & Fall: Civilizations at War бесплатно 1
06.10.2008 Area 51 бесплатно 1
25.08.2008 This is Vegas: Видео 1
28.07.2008 Wheelman задержится 2
15.07.2008 Mortal Kombat vs. DC Universe - Скриншоты 1
15.07.2008 This is Vegas: Видео 1
10.07.2008 Midway на Е3 2008 1
03.07.2008 This is Vegas задержится 1
16.06.2008 Wheelman: Скриншоты 2
11.06.2008 Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy бесплатно 1
25.04.2008 Wheelman в России 2
22.04.2008 Unreal Tournament 3 для Xbox 360 летом 1
22.04.2008 Анонс Mortal Kombat vs. DC Universe 1
21.04.2008 This is Vegas: Скриншоты 1
21.04.2008 This is Vegas: Видео 1
06.02.2008 Midway спасет Лас-Вегас 1
13.12.2007 Обзор BlackSite. Сказка на ночь 1
14.11.2007 Unreal Tournament 3 в печати 1
12.11.2007 BlackSite: Area 51 в продаже 1
08.11.2007 Gameland GDC Russia 2007 в Санкт-Петербурге 1
07.11.2007 19 ноября откроется Gameland GDC Russia 1
03.11.2007 BlackSite: Area 51 "на золоте" 1
31.10.2007 Первый чемпионат по Unreal Tournament 3 1
31.10.2007 Unreal Tournament 3 "на золоте" 1
18.10.2007 BlackSite: Area 51 выйдет 16 ноября 1
03.10.2007 UT3 возможно выйдет в 2008 году 3
20.09.2007 BlackSite: Area 51. Скриншоты и видео 1
13.09.2007 Никаких сомнений в эксклюзивности Unreal Tournament 3 1

Публикаций - 69, упоминаний - 84

Midway упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новый диск 614 16
Epic Games 121 9
Microsoft Corporation 20288 8
THQ 288 8
EA - Electronic Arts 1208 7
Sony 5126 5
Ubisoft 702 5
Atari 138 5
Activision Blizzard 458 4
Eidos Interactive 207 4
Capcom 267 3
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 72 3
4771 2
Vivendi Games 69 2
Konami 103 2
Акелла 838 2
Square Enix 183 2
Бука - Buka 448 2
Nintendo 562 2
2K Games 201 1
Rockstar Games 229 1
NCsoft 97 1
SEGA 353 1
EPIC Telecom Invest 137 5
Warner Bros. International Television Distribution 258 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 1
Epic Games Unreal Engine 263 22
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 19
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 13
Nintendo Wii - игровая консоль 711 6
Microsoft DirectX 566 3
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 90 3
Blizzard Entertainment World of Warcraft 277 1
EA The Sims - компьютерная игра 111 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 13 1
Sony Playstation Store 42 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 569 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 712 7
Испания - Каталония - Барселона 635 7
Россия - Российская федерация - РФ 76278 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 5
Европа 6447 5
Испания - Королевство 2234 5
Северная Америка 2350 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
США - Калифорния - Сан-Диего 204 2
Япония 6703 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 2
США - Иллинойс - Чикаго 340 2
США - Вашингтон - Сиэтл 340 2
Италия - Рим 116 1
США - Лос-Анджелес 556 1
Греция - Греческая Республика 538 1
Египет - Арабская Республика 522 1
Япония - Токио 764 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 1
Вторая мировая война 420 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 4
Thomson Reuters - Рейтер 5128 2
The Guardian - Британская газета 264 1
The Independent 20 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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