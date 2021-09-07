Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM годаря быстрой зарядке полный цикл пополнения АКБ занимает не больше 6 часов. Предусмотрена также система управления питанием (BMS): она обеспечивает защиту от переразряда и перегрева. Электросамокат MIDWAY Yamato 0809 PRO При желании на смартфон можно установить приложение MIDWAY (доступно в Google Play и AppStore): оно синхронизируется с самокатом через Bluetooth и дает возможность

Вторая жизнь Midway San Diego Компания THQ за $200 тыс. приобрела студию Midway San Diego - одно из подразделений обанкротившейся Midway. Студия в Сан-Диего работала над игровой серией TNA iMPACT! В настоящий момент известно, что свои места сохранят лишь 40 и

Midway Newcastle закрыта Студия Midway Newcastle, разработавшая игру Wheelman, так и не сумела найти покупателя для нового проекта и объявила о своем закрытии. Компания Warner Bros., владеющая активами Midway в США, не

Midway на грани банкротства Как сообщает Gamespot, компания Midway не смогла выполнить обязательства перед своими кредиторами и отныне ее будущее зависит от решения суда. Общая сумма долга компании на сегодняшний день составляет около $240 млн. Однако ш

Midway на Е3 2008 Компания Midway Games обнародовала список игр, с которыми она приедет на E3 Media and Business Summit. Напомним, что Е3 2008 пройдет в выставочном центре LA Convention Center в Лос-Анджелесе с 15 по 17

Midway спасет Лас-Вегас Компания Midway анонсировала экономическую стратегию This is Vegas, разрабатывает которую студия Surreal Software, входящая в состав Midway Games. Выйдет игра в конце этого года на РС, Xbox 360 и

Midway Summit Moscow. Как это было Вечером 3 августа 2007 года в Москве, в одном из ресторанов в центре города, прошел Midway Summit Moscow, организацией которого занимались компании Midway и «Новый Диск». Основной контингент посетителей состоял из представителей крупнейших игровых изданий (как онлайново

Midway: потери снизились в два раза инамика важнее абсолютных показателей.В третьем квартале аналитики компании планируют получить $50 млн. от продаж, а за весь год не менее $225 млн., что на 36% больше продаж за весь 2006 год.Оптимизм Midway можно понять, ведь грядущие Stranglehold, BlackSite: Area 51 и Unreal Tournament 3 являются одними из самых ожидаемых игр в индустрии. Не малый вклад вносит и хорошая поддержка платформ

Сентябрьские релизы Midway Games Компания Midway Games обнародовала даты выхода двух своих боевиков: BlackSite: Area 51 и Stranglehold. На 7 сентября назначен релиз Stranglehold, а, спустя неделю, 14 сентября выйдет BlackSite: Area 51.

Battlestations: Midway. Патч 1.1 Вышел первый патч для игры Battlestations: Midway от Eidos Interactive и студии Mithis Entertainment. Скачать обновление до версии 1.1 можно с сервера Боевого Народа (14,11 МБ). Обновление исправляет некоторые ошибки в мультиплеерной ча

Battlestations: Midway. Продолжение следует В ходе пресс-конференции, посвященной финансовому отчету EIDOS, представитель компании обмолвился о продолжении игры Battlestations: Midway, которое, как оказалось, уже находится в производстве."В начале февраля 2007 года мы выпустили игру Battlestations: Midway на PC и Xbox 360, мгновенно занявшую верхние строчки бри

Midway преодолела черную полосу Компания Midway опубликовала квартальный и годовой финансовые отчеты, согласно которым издатель, наконец, закончил прохождение черной полосы, и теперь начинает выбираться в светлое будущее.Выручка за кв

Обзор Battlestations: Midway. С какого, парень, года, с какого парохода? дустрия — вспомните, сколько проектов посвящено этому сеттингу, и каждый претендует на достоверность и реалистичность. На днях в битву за покупателей и место на винчестерах вступила и Battlestations: Midway от Eidos Hungary.Читайте: Обзор Battlestations: Midway. С какого, парень, года, с какого парохода?

Battlestations: Midway. Видео Компания Eidos Interactive представила новый видеоролик из игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Скачать видео можно здесь (66 МБ). Европейский релиз игры состоится 9 февраля этого года. Сегодня вечером будет опубликована дем

Демоверсия Battlestations: Midway на подходе Согласно промо-странице, запущенной сайтом FilePlanet, 26 января, в пятницу, состоится мировая премьера демоверсии масштабного военного симулятора Battlestations: Midway от Eidos Interactive, разработка которого подходит к своему логическому завершению. Выход полной версии состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1

Battlestations: Midway. Видео Компания Eidos Interactive представила новый видеоролик из игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Скачать видео можно здесь (48 МБ). Европейский релиз игры состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит

Battlestations: Midway. Скриншоты В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007 г.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 г.

Дата выхода Battlestations: Midway Компания Eidos Interactive объявила точную дату выхода игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Европейский релиз состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 г., к баталиям Второй ми

Battlestations: Midway. Скриншоты В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007 года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942

Battlestations: Midway. Скриншоты В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007-го года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1

Battlestations: Midway. Видео Появился новый видеоролик из масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года. Скачать видео можно c серверов Боевого Народа (57 МБ).Battlestations:

Battlestations: Midway. Дата выхода Eidos Interactive объявила точную дату выхода масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании. Североамериканский релиз игры состоится 30 января 2007 года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 год, к батал

Battlestations: Midway. Cкриншоты, видео Пополнилась наша галерея масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года. Доступен для скачивания и новый видеоролик: Battlestations Midway

Battlestations: Midway. Cкриншоты Пополнилась наша галерея масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 год, к баталиям Вто

Battlestations: Midway. Cкриншоты Пополнилась наша галерея игры Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в следующем году.Battlestations: Midway - переносит игроков в 1942 год, к баталиям Второй