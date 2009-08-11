на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Midway
Midway упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новый диск 614 16
|Epic Games 121 9
|Microsoft Corporation 20288 8
|THQ 288 8
|EA - Electronic Arts 1208 7
|Sony 5126 5
|Ubisoft 702 5
|Atari 138 5
|Activision Blizzard 458 4
|Eidos Interactive 207 4
|Capcom 267 3
|Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 72 3
|1С 4771 2
|Vivendi Games 69 2
|Konami 103 2
|Акелла 838 2
|Square Enix 183 2
|Бука - Buka 448 2
|Nintendo 562 2
|2K Games 201 1
|Rockstar Games 229 1
|NCsoft 97 1
|SEGA 353 1
|WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 2
|HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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