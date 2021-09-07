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Midway
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.09.2021
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Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM
годаря быстрой зарядке полный цикл пополнения АКБ занимает не больше 6 часов. Предусмотрена также система управления питанием (BMS): она обеспечивает защиту от переразряда и перегрева. Электросамокат MIDWAY Yamato 0809 PRO При желании на смартфон можно установить приложение MIDWAY (доступно в Google Play и AppStore): оно синхронизируется с самокатом через Bluetooth и дает возможность
|11.08.2009
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Вторая жизнь Midway San Diego
Компания THQ за $200 тыс. приобрела студию Midway San Diego - одно из подразделений обанкротившейся Midway. Студия в Сан-Диего работала над игровой серией TNA iMPACT! В настоящий момент известно, что свои места сохранят лишь 40 и
|15.07.2009
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Midway Newcastle закрыта
Студия Midway Newcastle, разработавшая игру Wheelman, так и не сумела найти покупателя для нового проекта и объявила о своем закрытии. Компания Warner Bros., владеющая активами Midway в США, не
|13.02.2009
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Midway на грани банкротства
Как сообщает Gamespot, компания Midway не смогла выполнить обязательства перед своими кредиторами и отныне ее будущее зависит от решения суда. Общая сумма долга компании на сегодняшний день составляет около $240 млн. Однако ш
|10.07.2008
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Midway на Е3 2008
Компания Midway Games обнародовала список игр, с которыми она приедет на E3 Media and Business Summit. Напомним, что Е3 2008 пройдет в выставочном центре LA Convention Center в Лос-Анджелесе с 15 по 17
|06.02.2008
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Midway спасет Лас-Вегас
Компания Midway анонсировала экономическую стратегию This is Vegas, разрабатывает которую студия Surreal Software, входящая в состав Midway Games. Выйдет игра в конце этого года на РС, Xbox 360 и
|07.08.2007
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Midway Summit Moscow. Как это было
Вечером 3 августа 2007 года в Москве, в одном из ресторанов в центре города, прошел Midway Summit Moscow, организацией которого занимались компании Midway и «Новый Диск». Основной контингент посетителей состоял из представителей крупнейших игровых изданий (как онлайново
|03.08.2007
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Midway: потери снизились в два раза
инамика важнее абсолютных показателей.В третьем квартале аналитики компании планируют получить $50 млн. от продаж, а за весь год не менее $225 млн., что на 36% больше продаж за весь 2006 год.Оптимизм Midway можно понять, ведь грядущие Stranglehold, BlackSite: Area 51 и Unreal Tournament 3 являются одними из самых ожидаемых игр в индустрии. Не малый вклад вносит и хорошая поддержка платформ
|13.07.2007
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Сентябрьские релизы Midway Games
Компания Midway Games обнародовала даты выхода двух своих боевиков: BlackSite: Area 51 и Stranglehold. На 7 сентября назначен релиз Stranglehold, а, спустя неделю, 14 сентября выйдет BlackSite: Area 51.
|10.04.2007
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Battlestations: Midway. Патч 1.1
Вышел первый патч для игры Battlestations: Midway от Eidos Interactive и студии Mithis Entertainment. Скачать обновление до версии 1.1 можно с сервера Боевого Народа (14,11 МБ). Обновление исправляет некоторые ошибки в мультиплеерной ча
|29.03.2007
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Battlestations: Midway. Продолжение следует
В ходе пресс-конференции, посвященной финансовому отчету EIDOS, представитель компании обмолвился о продолжении игры Battlestations: Midway, которое, как оказалось, уже находится в производстве."В начале февраля 2007 года мы выпустили игру Battlestations: Midway на PC и Xbox 360, мгновенно занявшую верхние строчки бри
|27.02.2007
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Midway преодолела черную полосу
Компания Midway опубликовала квартальный и годовой финансовые отчеты, согласно которым издатель, наконец, закончил прохождение черной полосы, и теперь начинает выбираться в светлое будущее.Выручка за кв
|20.02.2007
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Обзор Battlestations: Midway. С какого, парень, года, с какого парохода?
дустрия — вспомните, сколько проектов посвящено этому сеттингу, и каждый претендует на достоверность и реалистичность. На днях в битву за покупателей и место на винчестерах вступила и Battlestations: Midway от Eidos Hungary.Читайте: Обзор Battlestations: Midway. С какого, парень, года, с какого парохода?
|26.01.2007
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Battlestations: Midway. Видео
Компания Eidos Interactive представила новый видеоролик из игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Скачать видео можно здесь (66 МБ). Европейский релиз игры состоится 9 февраля этого года. Сегодня вечером будет опубликована дем
|24.01.2007
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Демоверсия Battlestations: Midway на подходе
Согласно промо-странице, запущенной сайтом FilePlanet, 26 января, в пятницу, состоится мировая премьера демоверсии масштабного военного симулятора Battlestations: Midway от Eidos Interactive, разработка которого подходит к своему логическому завершению. Выход полной версии состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1
|17.01.2007
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Battlestations: Midway. Видео
Компания Eidos Interactive представила новый видеоролик из игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Скачать видео можно здесь (48 МБ). Европейский релиз игры состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит
|16.01.2007
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Battlestations: Midway. Скриншоты
В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007 г.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 г.
|15.01.2007
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Дата выхода Battlestations: Midway
Компания Eidos Interactive объявила точную дату выхода игры Battlestations: Midway, разрабатывается которая в венгерском отделении компании. Европейский релиз состоится 9 февраля этого года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 г., к баталиям Второй ми
|11.01.2007
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Battlestations: Midway. Скриншоты
В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007 года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942
|26.12.2006
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Battlestations: Midway. Скриншоты
В нашу галерею игры Battlestations: Midway добавлены новые скриншоты. Разрабатывается игра в венгерском отделении компании Eidos Interactive и увидит свет в феврале 2007-го года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1
|22.12.2006
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Battlestations: Midway. Видео
Появился новый видеоролик из масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года. Скачать видео можно c серверов Боевого Народа (57 МБ).Battlestations:
|19.12.2006
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Battlestations: Midway. Дата выхода
Eidos Interactive объявила точную дату выхода масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании. Североамериканский релиз игры состоится 30 января 2007 года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 год, к батал
|14.12.2006
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Battlestations: Midway. Cкриншоты, видео
Пополнилась наша галерея масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года. Доступен для скачивания и новый видеоролик: Battlestations Midway
|07.12.2006
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Battlestations: Midway. Cкриншоты
Пополнилась наша галерея масштабной стратегии в реальном времени Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в феврале 2007-го года.Battlestations: Midway переносит игроков в 1942 год, к баталиям Вто
|23.11.2006
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Battlestations: Midway. Cкриншоты
Пополнилась наша галерея игры Battlestations: Midway, разработкой которой занято венгерское отделение компании Eidos Interactive. Выйдет игра в следующем году.Battlestations: Midway - переносит игроков в 1942 год, к баталиям Второй
|27.02.2006
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Double Fusion купила рекламные площадки в играх Midway
Издатель видеоигр Midway Games договорился с рекламным агентством Double Fusion о продаже рекламных площадок в своих новых онлайновых играх. Технология показов рекламы последней будет внедрена в игры для консоле
Midway и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 14
|Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 7
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
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