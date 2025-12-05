Разделы

05.12.2025 Россияне создали мощный бронированный планшет с поддержкой сотовых сетей, которых нет в стране. Его можно не заряжать 1
02.12.2025 Квартиры ПИК будут продаваться с устройствами умного дома «Яндекса» 1
02.12.2025 Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM 1
27.11.2025 В ЖК «Бестселлер» поселятся «умные технологии» 1
19.11.2025 В новостройках Москвы началось внедрение виртуальных контроллеров 1
19.11.2025 Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе 1
14.11.2025 «Философт» вывел комплекты для умной квартиры на маркетплейсы 1
24.10.2025 Интеграции с Profitbase, Wise и «Базисом» соединят рынок девелоперов и ЖКХ: Doma.ai представила расширенную экосистему 1
23.09.2025 Сбербанк выпустил носимый гаджет без дисплея, камеры, поддержки сотовых сетей и даже без названия. Он стоит как смартфон. Опрос 1
22.09.2025 Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM 1
18.09.2025 Не прошло и года. Сбербанк готовит замену фитнес-трекерам и смарт-часам. Такого нет даже у Apple 1
16.09.2025 «Ингосстрах» и «Юникорн» запускают совместное решение для защиты недвижимости 1
22.08.2025 Билайн назвал ТОП-5 самых популярных складных смартфонов 2025 года 1
20.08.2025 Любимый россиянами бренд ТВ выпустил «убийцу» электронных книг, гигантских смартфонов и карманных планшетов. Опрос 1
18.08.2025 «Росгосстрах» интегрировал страхование в умный дом 1
08.08.2025 МТС модернизировала фиксированную сеть Курска до гигабитного интернета 1
04.07.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM 1
27.06.2025 Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости 1
10.06.2025 Aqara.ru представила на российском рынке новый комплект «Aqara Защита от протечки. Простая установка» 1
22.05.2025 Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста 1
27.04.2025 Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей 1
18.04.2025 Aqara расширяет экосистему умного дома: представлены центр умного дома M100 и многофункциональный датчик температуры W100 с поддержкой Matter 1
16.04.2025 «Яндекс» договаривается с застройщиками о предустановке «умного дома» в новостройки 1
10.04.2025 Более 1900 квартир застройщика «СМ.Сити» оборудовано умными системами защиты от протечек воды 1
04.04.2025 Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM 1
28.03.2025 Главный конкурент Xiaomi выпустил мощный и недорогой смартфон с огромной батареей 1
27.03.2025 Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео 1
21.03.2025 Портативная акустика Sven PS-99 — самая передовая из миниатюрных 1
19.03.2025 Встречайте Amazfit Active 2R: часы для спортсменов и активных людей 1
18.03.2025 В России запустили тест-драйв системы мониторинга и управления ЦОД 1
04.03.2025 Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM 1
12.02.2025 Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus 1
31.01.2025 Январское обновление «Алисы» 1
23.01.2025 В России создан неубиваемый смартфон без Android, но с поддержкой Android-приложений. Опрос 1
27.12.2024 Как выбрать электронную книгу в 2025 году 1
24.12.2024 SberDevices представила умную систему защиты от протечек 2
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
09.12.2024 На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя 2
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf 1

Публикаций - 190, упоминаний - 206

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10625 43
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 33
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 29
LG Electronics 3675 22
Apple Inc 12628 19
Xiaomi 1971 19
Siemens AG - Siemens Group 2628 16
Huawei 4221 15
Ростех - Автоматика Концерн 1744 14
Google LLC 12255 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 11
Electrolux AB - Zanussi 60 10
ASKO 35 9
Yandex - Яндекс 8434 9
Sony 6634 7
Qualcomm Technologies 1909 7
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 75 7
Daewoo Electronics 43 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 6
BBK OPPO Electronics 430 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 490 6
Aqara - Акара.Ру 35 5
Ростелеком 10306 5
Samsung - Harman - JBL 234 5
Digma 237 5
MediaTek - Ralink 570 4
HTC Corporation 1505 4
Garmin - Гармин 210 4
BBK OnePlus 257 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 3
Philips 2076 3
Rubetek - Рубетек 23 3
Titanium 85 3
HP Inc. 5761 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Unicorn - Юникорн 61 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 24
Miele - Миле 137 20
Haier - Candy Group - Канди 100 18
Hansa - Ханса 114 18
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 11
Beko - Beko Electronics 75 11
Ardo - Ардо 36 8
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 5
Daewoo 102 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Hyundai Motor Company 419 3
Swarovski AG 74 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Совкомбанк Совесть 277 2
Dyson 130 2
Геометрия НПО 150 2
Gaggenau 35 2
Antonio Merloni SpA 3 2
BP - British Petroleum 182 2
Bugatti 17 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Globe Tools Group - Greenworks 10 1
Beurer - Бойрер 19 1
Rocco Forte Hotels - Астория 11 1
Gidrolock - Гидролок 2 1
Dometic Group - Igloo Products 3 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
IKEA - ИКЕА 163 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 37 1
UMA - United Music Agency 40 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
РНФ - Российский научный фонд 141 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Электрокабель 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 89
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 79
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1587 64
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 56
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 56
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 45
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 44
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 42
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 37
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 36
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 35
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 33
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6173 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 28
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 27
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 27
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 26
Наушники - Headphones 4299 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 25
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 25
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 176 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 25
Оповещение и уведомление - Notification 5376 25
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 24
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1321 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 23
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1545 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 22
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1132 21
Google Android 14679 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 16
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 14
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 13
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 13
Apple iOS 8242 13
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 11
Electrolux EWW, EWF - Electrolux PerfectCare - серия стиральных машин 22 11
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 10
Bosch - VarioSpeed 15 10
Microsoft Windows 2000 8662 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 698 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 10
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 17 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 9
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 66 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 419 7
Huawei Watch - Умные часы 118 7
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 401 7
Samsung Galaxy Watch - умные часы 72 7
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 260 7
Apple iPhone 6 4862 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 6
Linux OS 10896 6
Samsung Galaxy 996 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 510 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 287 6
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 45 6
Xiaomi Redmi Buds 15 6
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 88 5
Bosch - VarioSoft 7 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 273 5
Перминова Светлана 42 4
Пасеков Владимир 24 3
Головин Даниил 34 2
Старикова Евгения 11 2
Анохин Павел 14 2
Высоцкая Юлия 4 1
Рашид Карим 8 1
Лукьянов Александр 61 1
Бочкова Светлана 1 1
Глибко-Долинский Игорь 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Колышев Виктор 3 1
Валов Игорь 1 1
Слуцкая Марина 3 1
Паршин Даниил 1 1
Газанова Фатима 2 1
Карпенко Андрей 1 1
Леонтьева Анна 1 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Mann Thomas - Манн Томас 2 1
Ужгинцев Александр 1 1
Мурмуридис Анна 1 1
Челбаев Олег 1 1
Miele Carl - Миле Карл 6 1
Кургузов Василий 1 1
Пак Андрей 1 1
Носков Константин 239 1
Лаврентьев Иван 5 1
Гребенщиков Борис 8 1
Гуров Александр 8 1
Пархомец Екатерина 1 1
Манерова Ирина 1 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Николаев Вячеслав 103 1
Алтышев Тимур 2 1
Сорокин Олег 6 1
Королев Сергей 45 1
Сергеев Артем 15 1
Экшенгер Наталья 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 117
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 37
Германия - Федеративная Республика 12936 35
Европа 24634 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 25
Италия - Итальянская Республика 4429 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 21
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 18
Южная Корея - Республика 6858 14
Швеция - Королевство 3715 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 9
Земля - планета Солнечной системы 10658 8
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 6
Франция - Французская Республика 7975 6
Турция - Турецкая республика 2486 6
Германия - Берлин 729 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 491 6
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 5
Сатурн - Титан (спутник) 504 5
Япония 13547 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Индия - Bharat 5697 4
Россия - УФО - Свердловская область 1735 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 3
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 40 3
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Польша - Республика 2001 2
Америка - Американский регион 2188 2
Испания - Королевство 3760 2
Египет - Арабская Республика 1045 2
Азербайджан - Баку 134 2
Италия - Венеция 78 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Украина 7793 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 43
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 36
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 33
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 31
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 25
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 25
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 22
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 16
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 13
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 12
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 11
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 9
Сон - Somnus 457 9
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 9
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 8
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1159 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 7
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 6
Зоология - наука о животных 2791 6
Металлы - Серебро - Silver 796 6
Металлы - Золото - Gold 1202 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 43
NewScientistTech 16 2
Ведомости 1233 2
Frank Media - Фрэнк Медиа 9 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Die Welt 80 1
Cosmopolitan 25 1
The Verge - Издание 591 1
FT - Financial Times 1259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
GSM Arena 76 1
Android Authority 54 1
Android Headline 11 1
GizmoChina 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Forbes - Форбс 910 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Opinion Matters 7 1
Sirena - Сирена 3 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 10
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 167 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Samsung Unpacked 33 2
День молодёжи - 27 июня 998 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Samsung Forum 14 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
