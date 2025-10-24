Разделы

Интеграции с Profitbase, Wise и «Базисом» соединят рынок девелоперов и ЖКХ: Doma.ai представила расширенную экосистему

Doma.ai сообщила о развитии экосистемы платформы и запуске сразу нескольких интеграций — с системами Profitbase, WISE и «Базис». Эти решения связывают процессы продажи, заселения и обслуживания жилья в единую цифровую среду, объединяющую застройщиков, управляющие компании и жителей. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Profitbase — платформа для автоматизации продаж квартир. Решение позволит управляющим компаниям подключать мини-апп вендора, а жителям — просматривать и приобретать квартиры прямо из приложения Doma.ai. Управляющие компании, в свою очередь, смогут получать агентское вознаграждение от сделок, что создает для них новый источник дохода. Мини-апп фактически объединяет этапы жизненного цикла жилья — от покупки и заселения до последующего обслуживания, формируя непрерывный цифровой контур взаимодействия между девелопером, УК и жителем.

Еще одно направление развития платформы — партнерское мини-приложение сервиса Wise, которая объединяет работу «умных» устройств в квартирах и на уровне дома. Wise позволяет управлять оборудованием — от датчиков протечки до систем видеонаблюдения и контроля доступа — через мобильное приложение Doma.ai. Для жителей это единая точка управления умным домом в своей квартире, а для управляющих компаний — инструмент для мониторинга состояния систем и предотвращения аварий. Совместно с производителями оборудования Doma.ai работает над формированием стандартов обмена данными между устройствами, чтобы упростить подключение новых решений и сделать рынок «умных домов» более прозрачным и совместимым.

В числе представленных направлений — мини-апп от «Базис», который автоматизирует процесс заселения в новостройки: от передачи ключей до регистрации заявок на обслуживание. Такая связка данных из CRM-систем застройщиков, данных о планировках и доступных объектах Profitbase и сервисов Doma.ai создает непрерывный поток информации: квартира «рождается» в CRM застройщика, получает историю заселения и эксплуатацию на платформе Doma.ai.

Финальный элемент новой архитектуры — электронный профиль квартиры. Платформа сохраняет полную историю объекта: замену оборудования, показания счетчиков, обращения жителей и аварийные случаи. Эти данные доступны как управляющим компаниям, так и новым собственникам, обеспечивая прозрачность и передачу контекста при смене владельца.

