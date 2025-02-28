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NASA WISE Wide-Field Infrared Survey Explorer орбитальный космический телескоп НАСА широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь
Сравнение одного и того же кадра космоса, сделанного различными телескопами.
Слева направо телескопы WISE, Spitzer и телескоп Джеймса Уэбба. Невероятный прогресс налицо.
NASA WISE и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 2
|EcomWorld 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 1
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