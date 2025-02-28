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NASA WISE Wide-Field Infrared Survey Explorer орбитальный космический телескоп НАСА широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь

NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь

Сравнение одного и того же кадра космоса, сделанного различными телескопами.

Слева направо телескопы WISE, Spitzer  и телескоп Джеймса Уэбба. Невероятный прогресс налицо.
 
 


28.02.2025 Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов 1
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США 1
11.06.2023 4 инструмента для удаления временных файлов в Windows 1
29.01.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами 1
15.04.2019 10 бесплатных программ для ускорения ПК на Windows: выбор ZOOM 1
15.04.2015 Поиск сверхцивилизаций закончился неудачей 1
11.12.2013 Приставка WISE TIVI Box превратит обычные телевизоры в Smart TV 1
31.08.2012 Богатый улов WISE: 2,5 млн черных дыр 3
19.01.2012 Галактики краснеют и умирают от голода 1
26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой 1
22.09.2011 Почему вымерли динозавры? Баптистина не при чем 2
29.07.2011 Новый спутник Земли: астрономы обнаружили астероид-троянец 1
17.02.2011 Планета №9: Плутону найдут замену 1
25.01.2011 Убегающая от сверхновой звезда оставила след в космосе 2
30.11.2010 На окраине Солнечной системы есть неизвестная планета? 1
28.07.2010 Swegon представляет новую энергосберегающую систему вентиляции 1
16.07.2010 За полгода открыто 25 тыс. чёрных астероидов 1
25.06.2010 Обнаружены холодные звёзды-невидимки 1
26.03.2010 В Солнечной системе объявилась доселе неизвестная компонента 1
18.02.2010 Обсерватория WISE: первые результаты 1
26.01.2010 Обнаружен первый чёрный астероид 1
15.12.2009 Успешно запущен космический телескоп WISE 2
11.12.2009 Отложен запуск космического телескопа WISE 2
11.06.2008 Wise Registry Cleaner 3.41: очистка реестра 1
06.06.2008 Wise Disk Cleaner 3.31: очистка жестких дисков от «мусора» 1
28.05.2008 Wise Registry Cleaner 3.4: очистка реестра 1
23.05.2008 Wise Disk Cleaner 3.3: очистка жестких дисков от «мусора» 1
28.04.2008 Wise Disk Cleaner 3.2.1: очистка жестких дисков от «мусора» 1
10.04.2008 Wise Registry Cleaner 3.2.0: очистка реестра 1
31.03.2008 Wise Disk Cleaner 3.2.0: очистка жестких дисков от «мусора» 1
31.03.2008 Wise Registry Cleaner 3.1.1: очистка реестра 1
17.01.2008 Wise Disk Cleaner 3.02 build 99: очистка системы от «мусора» 1
10.01.2008 Wise Disk Cleaner 3.01 build 97: очистка жестких дисков от «мусора» 1
20.12.2007 Коммуникатор для шпиона: Gigabyte GSmart i350 1
03.12.2007 Wise Registry Cleaner 2.9.6: очистка реестра 1
16.11.2007 Wise Registry Cleaner 2.9.5: очистка реестра 1
01.11.2007 Wise Disk Cleaner 2.9.1 очистит жесткий диск от «мусора» 1
18.10.2007 Wise Registry Cleaner 2.9.3 - очистка реестра 1
18.04.2007 МТС объявила о новых назначениях в корпоративном центре 1
24.01.2007 Samsung анонсировала несколько новых фотокамер 1

Публикаций - 44, упоминаний - 50

NASA WISE и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1471 4
Softline - Софтлайн 2855 2
Microsoft Corporation 24684 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Oracle Corporation 6714 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Samsung Electronics 10296 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Gigabyte Technology 368 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Razer Inc 75 1
Орбита 292 1
Kometa - Комета 156 1
Swegon 2 1
Telegram Group 2034 1
Coinbase 58 1
Revolut 12 1
Альфа-Групп 699 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ЕКА Топливная компания 142 1
Веста 51 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 78 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Airbnb 90 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 110 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3444 14
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1395 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9805 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 5
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 698 5
Оцифровка - Digitization 4587 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6989 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3096 2
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 236 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14465 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9234 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9352 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2393 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17142 2
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1873 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3779 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10176 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2806 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение 40 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1669 1
Microsoft Windows приложения 211 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 1
Gen Digital - Avast Cleanup - Avast Browser Cleaner - Avast Disk Cleaner 18 8
Microsoft Windows 15744 5
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
CCleaner 25 2
Microsoft Windows Installer 19 2
Microsoft Office 3759 1
Microsoft Visual Studio 411 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Microsoft Windows 7 1980 1
Google Android 14083 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Microsoft Windows 98 443 1
Apple iPhone 6 4862 1
SPB Software - SPB Benchmark 18 1
Gigabyte GSmart 28 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 56 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 1 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 1
Marvell PXA 39 1
Swegon WISE 1 1
FreePik 1037 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 63 1
Adobe Photoshop 767 1
Razer Game Booste 1 1
Razer Cortex 1 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 10 1
Bybit - криптовалютная биржа 7 1
E-Ten glofiish - джойстик 92 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 13 1
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 2
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1658 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 212 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6004 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 192 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 457 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 2
EcomWorld 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11264 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5927 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 15 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2447 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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