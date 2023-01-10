Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108123
ИКТ 8806
Организации 6845
Ведомства 1343
Ассоциации 707
Технологии 3047
Системы 19006
Персоны 42792
География 1714
Статьи 1286
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1730
Мероприятия 824

Прописка регистрация по месту постоянного проживания

Прописка - регистрация по месту постоянного проживания


10.01.2023 Прописать ребенка теперь можно онлайн 1
29.12.2022 Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование 1
Облачные сервисы 2022 1
15.12.2022 Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite 1
27.10.2022 В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково» 1
26.10.2022 Приватность и предубеждения: половина опрошенных в России переживает из-за возможных утечек, но не знает, какие данные о них есть в сети 1
06.10.2022 Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на «Госуслугах» 1
08.07.2022 10 простых шагов: как мигрировать из иностранного в российское облако 1
16.06.2022 «Связной» выходит на рынок аренды гаджетов 1
31.03.2022 У хозяина российского сотового оператора в Великобритании отобрали суперяхту, хотя он не под санкциями 1
03.03.2022 Kyocera МA/PA2000: инструмент экономии для современной печати 1
28.02.2022 Как сделать удаленную работу более продуктивной 1
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 1
29.10.2021 У московского программиста кибермошенники украли две квартиры и миллионы рублей 1
12.08.2021 Google устроил грандиозную «зачистку» собственного магазина приложений для Android 1
03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 1
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны 1
04.06.2021 Неизвестные хакеры пытались использовать аккаунты граждан на «Госуслугах» на праймериз «Единой России» 1
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей 1
26.02.2021 В России расширен список госуслуг, оказываемых без привязки к прописке 2
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
16.02.2021 Путин распорядился перевести россиян на электронные документы 1
14.12.2020 Oracle бежит из Кремниевой долины. Эксперты: Вау, как бизнес из штата повалил! 1
03.12.2020 HPE бежит из Кремниевой долины 1
09.11.2020 РЖД взломаны. В интернет утекли данные сотен тысяч пассажиров компании 1
14.10.2020 Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат 1
23.09.2020 Что такое личные данные и почему все боятся их потерять? 1
27.08.2020 Россиянам будут оказывать госуслуги помимо их воли 1
03.08.2020 Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 2
10.07.2020 ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами 1
07.05.2020 Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма 1
15.04.2020 МТС запустила онлайн-продажи SIM-карт с саморегистрацией 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
24.10.2019 В Сети продается биометрия и данные о кредитах клиентов Сбербанка 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
10.06.2019 Россиянам разрешили оплачивать госуслуги прямо в МФЦ 1
09.04.2019 Украинские хакеры украли базу данных российской скорой помощи и выложили в Сеть 1
04.04.2019 В России заработал онлайн-сервис регистрации собственности, ипотеки и еще по 80 ситуациям 1
26.02.2019 Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина 1

Публикаций - 151, упоминаний - 157

Прописка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10036 24
Microsoft Corporation 23455 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 8
Apple Inc 11159 8
1С-ИжТиСи 6291 7
6973 7
Meta Platforms - Facebook 4334 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 6
SAP SE 4865 6
IBM - International Business Machines Corp 9183 6
Oracle Corporation 6294 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4137 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9394 5
Крок - Croc 1703 4
Google LLC 10912 4
Twitter 2691 4
VMware 2129 4
VK - Mail.ru Group 3194 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6909 3
HP - Hewlett-Packard 3599 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 3
Цифра ГК 2139 3
HP Inc. 5509 3
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 91 3
Softline - Софтлайн 2065 3
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 67 3
HTC Corporation 1490 3
Intel Corporation 11645 3
Docsvision - ДоксВижн 965 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1143 2
Lenovo Motorola 3502 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2602 2
Ростелеком - РТЛабс 157 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 565 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 2
Cisco Systems 4867 2
Amazon Inc - Amazon.com 2793 2
Samsung Electronics 9707 2
Yandex - Яндекс 5631 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 7
Почта России ПАО 1981 7
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 6
Точка 3792 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 3
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 3
WikiMart - Викимарт 44 2
LinkedIn 582 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 2
Россети Ленэнерго 2339 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 2
Совкомбанк Совесть 266 2
Charles Schwab 89 2
Block - Square 198 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 330 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 866 2
МКБ - Московский кредитный банк 400 2
Cotton Way - Коттон Вэй 8 2
ГПБ - Газпромбанк 935 1
HeadHunter Group - HH Group 284 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
ПСБ - Промсвязьбанк 729 1
Газпром ПАО 1147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 1
Барнаульский кредитный союз РНКО - Расчетная небанковская кредитная организация 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Связной ГК 1332 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 873 1
Дикси - Сеть магазинов 128 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 1
Ингосстрах СПАО 331 1
UPS 178 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 1
Tesla Motors 337 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3053 14
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 9
Правительство Москвы 1982 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 7
Президент Российской Федерации 3692 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 521 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1034 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 4
Федеральное казначейство России 1547 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 3
Администрация Президента РФ 977 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 857 2
Таможня - Таможенная служба 1025 2
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 19 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2495 2
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 10 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 252 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 71 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 36 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 54 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Совет Европы 86 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 108 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 6
Единая Россия - Политическая партия 261 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 548 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
ASF - Apache Software Foundation 104 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
Русский Щит - ассоциация 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79021 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52982 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38644 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19600 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5431 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9049 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11610 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25843 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21279 17
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9002 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2785 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12910 15
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24977 14
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25567 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17030 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7462 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15978 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22090 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17270 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11661 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9994 10
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5214 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5264 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8849 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1377 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24843 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10055 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8707 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9673 9
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 722 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7791 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10743 8
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11039 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4055 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13184 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11321 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10878 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11269 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6308 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4078 42
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 379 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 996 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6493 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 578 7
Google Android 12505 7
Apple iOS 6772 7
Microsoft Windows 2000 12648 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 42 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6602 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2889 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 135 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1475 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 3
Microsoft Windows 14403 3
Google Play - Google Store - Android Market 2915 3
Apple iPhone 6 6160 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 906 3
Обращения граждан 211 3
Dropbox - Файловый хостинг 450 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 208 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 2
Microsoft Outlook 1276 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 2
Apple - App Store 2584 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 2
Apache Hadoop 371 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 714 2
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 15 2
Apple iPad 3735 2
SAP Ariba 282 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1074 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2342 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 170 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
Intel x86 - архитектура процессора 1588 1
Python - высокоуровневый язык программирования 568 1
Google Chrome - браузер 1381 1
Путин Владимир 2713 7
Twomey Paul - Туми Пол 26 3
Макаров Станислав 117 3
Оганесян Ашот 103 3
Чернышенко Дмитрий 424 3
Медведев Дмитрий 1628 3
Мишустин Михаил 479 3
Буканов Дмитрий 9 2
Косилов Михаил 14 2
Булгаков Виктор 12 2
Созонов Алексей 12 2
Ипатов Вадим 84 2
Евсеев Руслан 14 2
Аникин Александр 16 2
Хабаров Олег 6 2
Горный Александр 38 2
Орехов Вячеслав 48 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Ермолаев Артем 361 2
Кривовяз Владимир 2 2
Греф Герман 364 2
Курьянов Сергей 162 2
Ксенин Алекс 311 2
Белоусов Сергей 234 1
Смирнов Алексей 186 1
Акимов Максим 175 1
Трофимов Всеволод 1 1
Нуралиев Борис 269 1
Волож Аркадий 226 1
Галицкий Александр 102 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 1
Реймер Денис 54 1
Свиридов Владимир 26 1
Бегтин Иван 54 1
Андреев Владимир 85 1
Мордашов Алексей 42 1
Дворкович Аркадий 210 1
Аитов Тимур 197 1
Румянцев Антон 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 122265 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39189 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13118 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17027 10
Европа 21281 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6259 9
Россия - СФО - Новосибирск 3691 7
Германия - Федеративная Республика 11897 6
Беларусь - Белоруссия 4220 6
Украина 7248 6
Казахстан - Республика 4823 5
Турция - Турецкая республика 2062 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 553 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1556 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2299 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2005 4
Нидерланды 3299 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1150 3
Канада 4705 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 3
США - Калифорния 4663 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1412 3
Ближний Восток 2642 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 3
Россия - СФО - Иркутская область 916 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 573 3
США - Техас 969 3
Индия - Республика 5059 3
Европа Западная 1344 3
Узбекистан - Республика 1397 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 780 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1195 3
Земля - планета Солнечной системы 9684 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 3
Россия - Сибирь 2009 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15023 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41513 63
Паспорт - Паспортные данные 2068 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41682 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14982 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 5144 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10184 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19862 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23758 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8846 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2967 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13891 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5222 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4117 10
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3885 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10624 10
Здравоохранение - Беременность и роды - рождение ребенка - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 357 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4884 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 8
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 602 8
Английский язык 6151 8
Федеральное законодательство 3152 7
Кредитование - Сrediting 5001 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2088 6
Homo Sapiens - Человек разумный 2716 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8249 6
Физическое лицо - Физлицо 3116 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3186 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6468 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4907 6
Юриспруденция - Законодательство 4455 6
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 411 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6004 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3034 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4227 5
Юриспруденция - Jurisprudence 6197 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1666 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1198 5
Bloomberg 1073 2
РИА Новости 803 2
Variety 22 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 2
The Verge - Издание 500 2
The Information 52 2
The Guardian - Британская газета 339 1
Финансовые известия 33 1
CNews Северо-Запад 24 1
NEWSru.com 229 1
ABC News 51 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 3 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 160 1
Android Authority 38 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 168 1
Thomson Reuters - Рейтер 5770 1
FT - Financial Times 1163 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 663 1
Wikipedia - Википедия 440 1
Forbes - Форбс 627 1
500 Startups 14285 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7434 7
Gartner - Гартнер 3471 4
IDC - International Data Corporation 4845 1
Juniper Research 502 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
Sensor Tower 10 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
РАН - Российская академия наук 1794 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 376 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 216 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
СПбГУ - Восточный факультет 6 1
РАН ИОФ - Институт общей физики имени А.М. Прохорова 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11591 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1717 2
CNews AWARDS - награда 407 1
Oracle OpenWorld 65 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
CNews APPWards 36 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214517, в очереди разбора - 888927.
Создано именных указателей - 108123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще