Прописка регистрация по месту постоянного проживания
Прописка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2713 7
|Twomey Paul - Туми Пол 26 3
|Макаров Станислав 117 3
|Оганесян Ашот 103 3
|Чернышенко Дмитрий 424 3
|Медведев Дмитрий 1628 3
|Мишустин Михаил 479 3
|Буканов Дмитрий 9 2
|Косилов Михаил 14 2
|Булгаков Виктор 12 2
|Созонов Алексей 12 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Аникин Александр 16 2
|Хабаров Олег 6 2
|Горный Александр 38 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Bush George - Буш Джордж 305 2
|Ермолаев Артем 361 2
|Кривовяз Владимир 2 2
|Греф Герман 364 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Белоусов Сергей 234 1
|Смирнов Алексей 186 1
|Акимов Максим 175 1
|Трофимов Всеволод 1 1
|Нуралиев Борис 269 1
|Волож Аркадий 226 1
|Галицкий Александр 102 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 367 1
|Реймер Денис 54 1
|Свиридов Владимир 26 1
|Бегтин Иван 54 1
|Андреев Владимир 85 1
|Мордашов Алексей 42 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Аитов Тимур 197 1
|Румянцев Антон 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214517, в очереди разбора - 888927.
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