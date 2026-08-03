Прописка - регистрация по месту постоянного проживания

Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Публикаций - 220, упоминаний - 233
Прописка и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 9
|Путин Владимир 3454 7
|Куртяник Надежда 441 5
|Мишустин Михаил 787 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Чернышенко Дмитрий 580 3
|Греф Герман 485 3
|Оганесян Ашот 152 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Макаров Станислав 118 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Twomey Paul - Туми Пол 26 3
|Платонов Анатолий 6 2
|Беднов Алексей 2 2
|Диркс Яков 14 2
|Гейзер Александр 2 2
|Фильченков Александр 40 2
|Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 2
|Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
|Востриков Юрий 86 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Столяров Александр 32 2
|Горный Александр 44 2
|Косилов Михаил 17 2
|Хабаров Олег 6 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Bush George - Буш Джордж 336 2
|Созонов Алексей 15 2
|Аникин Александр 23 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Булгаков Виктор 12 2
|Буканов Дмитрий 9 2
|Abbott Greg - Эбботт Грег 4 2
|Кривовяз Владимир 2 2
|Сытник Галина 1 1
|Мамедов Рамиз 1 1
|Михальченков Алексей 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.