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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прописка регистрация по месту постоянного проживания

Прописка - регистрация по месту постоянного проживания

СОБЫТИЯ


03.08.2026 На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования 1
02.07.2026 Технологии Smart Engines помогают клиентам МТС быстро подключать домашний интернет без ручного ввода данных 1
17.06.2026 «МегаФон» улучшил связь в спальных микрорайонах Красноярска 1
03.06.2026 В Подмосковье подать заявление на переселение из аварийного жилья теперь можно онлайн 1
27.05.2026 Приватности не осталось. По приказу властей операторы будут передавать силовикам паспортные данные, адреса и геолокацию россиян 1
26.05.2026 Российская электронная компонентная база: что тормозит рынок, и как сделать рывок 1
30.04.2026 Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги» 1
16.04.2026 «Волшебной таблетки не существует»: как российской компании подготовить склад к цифровой трансформации 1
Импортозамещение 2025: итоги и планы 2
12.02.2026 Российские вендоры развивают ПАК для ИИ 1
06.11.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов 1
01.10.2025 «Инферит ОС» объявила о совместимости ОС «МСВСфера» и ИИ-решений Smart Engines 1
18.09.2025 «Информзащита»: мошенники использовали новые схемы в единый день голосования 2
18.09.2025 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников 1
Импортозамещение 2024: итоги и планы 1
11.09.2025 ИИ Smart Engines помогает девелоперам увеличить конверсию и повысить удобство обслуживания 1
Облачные сервисы 2022 1
10.09.2025 Три четверти детей в регионах записали в школу на «Госуслугах» 1
04.09.2025 Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! регистрирует более 50 тысяч исполнителей ежемесячно с ИИ Smart Engines 1
26.08.2025 Минцифры: выбирайте населенные пункты, где подключат интернет 1
08.08.2025 Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование 1
21.07.2025 Российские ИТ-компании меняют бизнес-модели 1
14.07.2025 Названы главные виновники утечек персональных данных в России. Это работники сферы связи 1
09.07.2025 Ученые Smart Engines создали ИИ для распознавания документов, который превосходит человека по производительности в 2,5 тыс. раз 1
01.07.2025 В первую волну записи в первый класс на «Госуслугах» подали почти миллион заявлений 1
24.04.2025 Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса 1
21.04.2025 Оформить разрешение на вселение членов семьи в социальное жилье теперь можно онлайн в Подмосковье 1
01.04.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2025 года 1
31.03.2025 Минцифры: успейте создать черновик заявления в 1 класс до 1 апреля 2025 года 1
17.03.2025 На «Госуслугах» заработали черновики заявлений в 1 класс 1
21.02.2025 Около 2000 участников СВО оформили выплату на портале госуслуг Подмосковья 1
12.12.2024 «Рецикл-Мет» ускорит работу в «1С» с документами при помощи ИИ Smart Engines 2
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines 1
01.10.2024 Smart Engines сделала ИИ для распознавания документов доступнее для малого и среднего бизнеса 1
25.09.2024 Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах» 1
24.09.2024 Системно значимый банк повысил качество клиентского сервиса за счет технологии распознавания паспортов ЕАЭС от Smart Engines 1
12.09.2024 «Атомайз» и Smart Engines ускорили работу с цифровыми активами благодаря системе распознавания 1
11.09.2024 Каждый второй первоклассник записался в школу с «Госуслугами» 1
06.09.2024 Принять участие в ДЭГ планирует почти миллион россиян 1
26.07.2024 На «Госуслугах» открыт прием заявлений на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование 1

Публикаций - 220, упоминаний - 233

Прописка и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 27
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 19
Microsoft Corporation 25775 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
9594 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Apple Inc 13154 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
SAP SE 5601 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Oracle Corporation 7074 5
Broadcom - VMware 2610 4
МегаФон 10742 4
X Corp - Twitter 2938 4
Intel Corporation 12811 4
Крок - Croc 1964 4
Google LLC 12688 4
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
HP Inc. 5883 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Telegram Group 2940 3
HTC Corporation 1512 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Docsvision - ДоксВижн 1060 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 2
Samsung Electronics 11064 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 8
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Совкомбанк ПАО 316 3
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 3
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Airbnb 101 2
Block - Square 203 2
Совкомбанк Совесть 279 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Россети Ленэнерго 1699 2
WikiMart - Викимарт 53 2
Charles Schwab 89 2
Cotton Way - Коттон Вэй 8 2
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Группа Самолет - СПб Реновация 3 1
Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr 3 1
ЦНКЭС - Центр Независимой Комплексной Экспертизы 16 1
ГПБ - СтройГазКонсалтинг - СГК 9 1
Рапид Био 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 14
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 14
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
Оповещение и уведомление - Notification 5943 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 75
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 21
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 14
Apple iOS 8583 11
Google Android 15243 10
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Microsoft Windows 16882 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Linux OS 11533 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 4
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Intel x86 - архитектура процессора 2151 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 68 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
FreePik 1841 2
1С Первый Бит - БИТ.ЖКХ 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Apple iPad 4011 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Apple - App Store 3109 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Outlook 1506 2
Apache Hadoop 470 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Арлазаров Владимир 290 9
Путин Владимир 3454 7
Куртяник Надежда 441 5
Мишустин Михаил 787 3
Шадаев Максут 1210 3
Чернышенко Дмитрий 580 3
Греф Герман 485 3
Оганесян Ашот 152 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Макаров Станислав 118 3
Ксенин Алекс 311 3
Twomey Paul - Туми Пол 26 3
Платонов Анатолий 6 2
Беднов Алексей 2 2
Диркс Яков 14 2
Гейзер Александр 2 2
Фильченков Александр 40 2
Houston Drew - Хьюстон Дрю 7 2
Lonsdale Joe - Лонсдейл Джо 4 2
Востриков Юрий 86 2
Ермолаев Артем 379 2
Столяров Александр 32 2
Горный Александр 44 2
Косилов Михаил 17 2
Хабаров Олег 6 2
Курьянов Сергей 162 2
Орехов Вячеслав 48 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Созонов Алексей 15 2
Аникин Александр 23 2
Ипатов Вадим 84 2
Бедеров Игорь 103 2
Евсеев Руслан 14 2
Булгаков Виктор 12 2
Буканов Дмитрий 9 2
Abbott Greg - Эбботт Грег 4 2
Кривовяз Владимир 2 2
Сытник Галина 1 1
Мамедов Рамиз 1 1
Михальченков Алексей 3 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 72
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