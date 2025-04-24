Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса

Банк «Уралсиб» запустил сервис онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Новая система на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» ГК «Астрал» значительно упрощает процесс открытия бизнеса, позволяя оформить все необходимые документы в электронном виде — без необходимости посещать налоговую службу.

Ранее, чтобы зарегистрировать бизнес, клиентам банка «Уралсиб» необходимо было лично посещать отделения ФНС по месту прописки, а для юридических лиц — по адресу компании. Всё это требовало значительных временных затрат, а также расходов на оплату государственной пошлины. Чтобы сделать процесс открытия ИП или ООО проще и быстрее, банк внедрил новый сервис на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» ГК «Астрал».

Теперь подготовка пакета документов занимает всего 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС — менее минуты. Пользователи могут моментально подписывать документы квалифицированной электронной подписью прямо в мобильном приложении myDSS 2.0 — это занимает буквально несколько касаний, делая процесс максимально простым и комфортным даже в дороге или вне офиса. После получения электронных документов от ФНС, которые имеют равную юридическую силу с бумажными оригиналами, клиент может оперативно открыть расчетный счет в банке.

Благодаря современному технологическому стеку — фреймворк Symfony, СУБД PostgreSQL — решение можно легко интегрировать с базами данных и сторонними сервисами банка. А встроенные инструменты для отладки, тестирования и профилирования ускоряют разработку и улучшают качество кода. Профессиональная техническая поддержка обеспечивает бесперебойную работу системы.

Сервис регистрации бизнеса «Уралсиба» также получил масштабное обновление. Специалисты ГК «Астрал» переработали визуальную часть в соответствии с новым брендбуком банка: изменили цветовую гамму, иконки и оформление блоков, что сделало интерфейс современнее и соответствующим корпоративному стилю. Одновременно была внедрена выездная идентификация — теперь клиенты могут выбрать опцию, чтобы сотрудник банка приехал к ним для оформления документов и выпуска электронной подписи, вместо обязательного визита в отделение. Это сохранило ключевой этап регистрации (ЭП требует личного присутствия), но добавило гибкость в выборе места и времени встречи.

Специалисты также адаптировали сервис для работы с иностранными гражданами: теперь последние могут формировать документы и самостоятельно подавать их в налоговую, хотя онлайн-регистрация пока доступна только резидентам РФ. В ближайших планах — внедрение функции полноценной онлайн-подачи документов для нерезидентов, что позволит регистрировать бизнес дистанционно. Таким образом, обновления позволили повысить доступность сервиса, расширить аудиторию и минимизировать бюрократические барьеры.

«Уралсиб» уже более пяти лет развивает сервисы для малого и среднего бизнеса, постоянно совершенствуя свои услуги. Их обновление направлено на повышение доступности и комфорта для пользователей. Редизайн улучшил визуальный опыт, выездная идентификация сэкономила время клиентов, а поддержка иностранцев расширила охват аудитории. А онлайн-регистрация для нерезидентов станет логичным продолжением этих изменений, сделав решение более универсальным. Уверены, новый сервис станет важным инструментом для развития предпринимательской активности», — отметил Илья Севрюгин, Product Owner банка «Уралсиб».

«Сотрудничество с банком «Уралсиб» позволило создать удобный и надежный инструмент для российских предпринимателей, сократив время и усилия на оформление документов. По нашим оценкам, автоматизация процесса регистрации бизнеса может сократить временные и финансовые затраты на открытие ИП или компании до 90%. Такой подход не только упрощает жизнь предпринимателей, но и способствует повышению уровня общей цифровой грамотности — важному тренду в современной экономике», — сказал Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Астрал».

«Сегодня для начинающих предпринимателей критически важна оперативность в принятии решений, а также возможность подписывать документы в любое время и из любой точки мира. Для таких пользователей работа с классическими средствами ЭП становится серьезным барьером. myDSS 2.0 позволяет подписывать документы прямо со смартфона. Таким образом, совместное решение с ГК «Астрал» обеспечивает клиентам банка Уралсиб удобство и простоту использования, сохраняя при этом максимальный уровень безопасности», — отметила Дарья Верестникова, генеральный директор STCrypt.