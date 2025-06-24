Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт

ГК «Астрал» является одним из российских разработчиков, занимается созданием сервисов для бизнеса. В продуктовом портфеле компании более 20 решений, в том числе решения на базе 1С. В Группу компаний входит ОА «Калуга Астрал» - оператор электронного документооборота и аккредитованный удостоверяющий центр. Одно из ключевых направлений компании – разработка различных API сервисов для крупнейших заказчиков, что позволяет встраивать возможности собственных ИТ-продуктов в сторонние информационные системы.

ООО «Астрал-Софт» и АО «Калуга Астрал» в составе ГК «Астрал» с 1993 года занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения, а также решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса.



