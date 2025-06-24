Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187618
ИКТ 14520
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26534
Персоны 81091
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Астрал ГК Калуга Астрал Астрал-Софт

Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт

ГК «Астрал» является одним из  российских разработчиков, занимается созданием сервисов для бизнеса. В продуктовом портфеле компании более 20 решений, в том числе решения на базе . В Группу компаний входит ОА «Калуга Астрал» - оператор электронного документооборота и аккредитованный удостоверяющий центр. Одно из ключевых направлений компании – разработка различных API сервисов для крупнейших заказчиков, что позволяет встраивать возможности собственных ИТ-продуктов в сторонние информационные системы.

ООО «Астрал-Софт» и АО «Калуга Астрал» в составе ГК «Астрал» с 1993 года занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения, а также решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса.

 


 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 182 дела, на cумму 467 350 094 ₽*

Судебные дела (182) на сумму 467 350 094 ₽*
в качестве истца (18) на сумму 10 568 918 ₽*
в качестве ответчика (30) на сумму 772 404 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


24.06.2025 R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнерство направлено на сов
24.04.2025 Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса

принимателей и юридических лиц. Новая система на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» ГК «Астрал» значительно упрощает процесс открытия бизнеса, позволяя оформить все необходимые доку
11.03.2025 Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена

Оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) АО «Калуга Астрал» и разработчик системы дистанционных медицинских осмотров (СДМО) «Медикон» — ко
18.12.2024 «Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка»

ИТ-компания «Астрал-Софт» внедрила решение для работы с Единым налоговым счетом (ЕНС) для клиентов «Райффа
27.11.2024 Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы»

Компания «СберРешения» интегрировала API-решение «Астрал.Платформа» от ИТ-компании «Астрал-Софт». Технологическое сотрудничество значите
27.11.2024 Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы»

а аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России и СНГ, интегрировала API-решение «Астрал.Платформа» от ИТ-компании «Астрал-Софт». Технологическое сотрудничество значите
04.09.2024 Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно

Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественные ИТ-решения, сохраняя в полном объеме функциональность, необходимую для работы сотрудников. Компании «Ред Софт» и «Астрал.Безопасность» уже успешно мигрировали 1,364 тыс. автоматизированных рабочих мест и адаптировали под новую экосистему прикладное ПО и периферийное оборудование. Об этом CNews сообщили пре
02.09.2024 «Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны ​

20 июля 2024 г. закончился срок действия аккредитации УЦ «Калуга Астрал». Об этом сообщило Минцифры России 24 июля 2024 г. Согласно Федеральному закону
28.03.2024 ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства

Российская ИТ-компания ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства. Решение «Астрал.Платформа API

22.03.2024 Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД

Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют технологию

07.12.2023 UserGate защитил цифровую инфраструктуру Министерства конкурентной политики Калужской области

нове межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовала компания «Калуга астрал». Министерство конкурентной политики Калужской области осуществляет регулирован
08.11.2023 Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда

л оформлен первый электронный путевой лист МКП Калининград-Гостранс. Оператором выступила компания «Астрал» (входит в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»). Об этом CNews сообщили предст
19.10.2023 Обмен ЭТрН от оператора «Калуга астрал» теперь доступен в системе «Умная логистика»

рямую создавать, подписывать и отправлять электронную транспортную накладную обмен через оператора «Калуга астрал». Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал». «В системе "Умная лог
17.10.2023 «Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack

Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконве
06.10.2023 Регионы переходят на ГИС ЭПД

стро решают возникающие вопросы», - отметил директор по развитию бизнеса ГК Астрал (оператор ИС ЭПД Калуга Астрал) Степан Терехин.
05.06.2023 Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал»

атации. Первый в России ЭПЛ оформили с использованием сервиса «1С-ЭПД» на базе оператора ИС ЭПД АО «Калуга астрал» (входит в группу компаний «Астрал»). Применение ЭПЛ позволит: автоматизировать
03.10.2022 Группа «Астрал» представила сервис кадрового ЭДО

Группа компаний «Астрал» разработала сервис кадрового ЭДО — «Астрал iКЭДО», сообщили CNews представител
08.06.2022 NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения

NGR Softlab и «Калуга астрал» подписали партнерское соглашение. В сервисах и услугах «Калуга астрал»

08.07.2019 Бизнес может собирать финансы, налоги и отчеты в одной системе

ичного кабинета банка или из мобильного приложения. Сервис работает на технологиях группы компаний «Астрал», он максимально прост и удобен в использовании. С помощью API от «Астрала» сервисы эл
01.02.2019 Как упростить сдачу отчетности в ФНС

1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Ра
16.08.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал»

«Калуга астрал» перешла на ведение упорядоченного электронного архива в 1С с программой «Скан-
20.04.2017 «Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных

Компания «Калуга Астрал» — оператор электронного документооборота и удостоверяющий центр в России, разр
19.04.2017 «Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ

«Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности
09.12.2016 ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года

реализовать совместные инвестиционные проекты, — рассказывал CNews Игорь Чернин, директор компании «Калуга Астрал» и председатель правления ИКТ- кластера. – У кластера две ноги: одна – в Калуге
12.05.2016 «Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды»

Компания «Калуга Астрал», специализирующаяся в области информационных технологий, примет участие в конф
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов

«ЮниКредит Банк» и компания «Калуга Астрал» объявили о запуске совместного проекта: теперь предприниматели или юридические
07.04.2014 OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам

ых площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь
16.07.2013 «Калуга Астрал» реализовала проект «Электронная очередь» в Калужской и Тульской областях

приеме ребенка в детский сад или школу. «Замена традиционных очередей с бумажными документами на электронные вполне закономерна, - прокомментировал руководитель проекта «Электронная школа» компании «Калуга Астрал» Александр Величкин. - Электронные очереди делают удобным и прозрачным процесс принятия ребенка в детский сад или школу. Благодаря новому сервису родители смогли получить место в

28.05.2013 «Калуга Астрал» открыла ИТ-школу в Калуге

Компания «Калуга Астрал» сообщила об открытии ИТ-школы в Калуге. В учебно-лекционных классах ИТ-центра

25.11.2011 Пользователи «Мегаплана» и «Астрала» смогут вести бизнес в едином пространстве

план», специализирующаяся на разработке и продаже SaaS-решений для управления бизнесом, и компания «Калуга Астрал», известная своим программным комплексом для сдачи электронной отчетности в кон
11.05.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость с программным комплексом «Астрал-Отчет»

Компании «Калуга Астрал» и «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении тестирования на корректность работы про

Публикаций - 107, упоминаний - 212

Астрал ГК и организации, системы, технологии, персоны:

9015 26
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 25
Такском - Taxcom 245 18
Тензор 132 17
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 14
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 246 13
Ростелеком 10322 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 8
Softline - Софтлайн 3277 8
Электронный экспресс 14 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 7
Корус Консалтинг ГК 1344 7
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 127 7
ИнитПро 9 6
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 6
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 158 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 507 5
1С-Битрикс - Bitrix 622 5
Дримкас - Dreamkas 19 4
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 4
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 4
NVision Group - Энвижн Груп 685 4
АйТи 1440 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 4
Эвотор - Evotor 206 4
RedSys - РедСис 74 3
Мегаплан 89 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 3
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 3
iiko - айко 53 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 3
LeraData - Форапром 4 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 979 7
Альфа-Банк 1871 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8199 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 3
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 71 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
Кредит Европа банк 66 2
Инбанк 6 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 2
Югра Банк 14 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 2
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 2
ВЕК АКБ - Акционерный коммерческий банк 4 2
БНКВ - Банк на Красных воротах 2 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
ГПБ - Газпромбанк 1179 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 2
Почта России ПАО 2250 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 433 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 64 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 22
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 4
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2255 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 3
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Мосгортранс ГУП 127 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 91 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 3
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 40
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 14
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 13
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 12
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 392 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7627 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 10
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 10
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 799 10
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2446 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7298 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 8
Электронный документ - Electronic document 1531 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 7
Маркировка - Marking 1235 7
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 617 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8942 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3703 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 6
Оповещение и уведомление - Notification 5388 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 6
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 53 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 7
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 6
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 6
Астрал ГК - Калуга Астрал.Отчет 6 6
Qsoft - amoCRM 130 4
Яндекс.ОФД 9 4
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 4 4
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 3
Минцифры РФ - Госключ 186 3
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 3
1С:ЭПД 7 3
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 3
Астрал ГК - Калуга Астрал.Платформа 3 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 3
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 3
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 40 3
Microsoft Windows 16349 3
Microsoft Office 365 982 3
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 3
1С:ERP Управление предприятием 719 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 2
Microsoft Dynamics 1186 2
1С:Розница 106 2
Астрал ГК - Калуга Астрал-М 2 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 2
1С:Отчетность 19 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 2
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 44 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.iКЭДО 2 2
Nival - Нивал - Nival Interactive - Tales of Pirates - Пиратия 20 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 11 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.Безопасность 2 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
Linux OS 10929 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 630 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 2
Терехин Степан 10 9
Чернин Игорь 7 6
Мео Юрий 5 5
Давыдова Полина 18 5
Орловский Сергей 33 4
Шевченко Антон 19 4
Баров Алексей 30 4
Ефремов Александр 24 3
Веневцев Андрей 10 3
Есипенко Ирина 8 3
Масарская Наталия 36 3
Соломин Павел 4 3
Яшин Леонид 21 3
Зеленько Игорь 11 3
Торшин Дмитрий 9 3
Смирнова Ольга 14 3
Боровов Илья 3 3
Елфимов Дмитрий 3 3
Харитонов Александр 68 2
Осин Денис 19 2
Зотов Алексей 62 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Васин Василий 35 2
Меликджанян Артем 8 2
Шифман Эдуард 17 2
Шакманас Алгирдас 40 2
Круглов Максим 26 2
Тупицын Александр 9 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Новосельцев Александр 2 2
Додица Максим 2 2
Суровец Дмитрий 101 2
Мишустин Михаил 737 2
Зинкевич Сергей 64 1
Нестеров Алексей 172 1
Панченко Иван 178 1
Румянцев Антон 47 1
Сергеенко Егор 11 1
Андреев Владимир 100 1
Калинин Александр 177 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 70
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 2
Казахстан - Республика 5805 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3271 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
Земля - планета Солнечной системы 10662 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 2
Европа Восточная 3122 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 345 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Россия - СФО - Новосибирск 4665 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2664 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 785 1
Россия - ЦФО - Курская область 699 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Китай - Тайвань 4138 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 16
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 12
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 349 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 6
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 6
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1149 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 4
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 130 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 3
РИА Новости 985 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 13
CNews Мишень ОФД 6 5
CNews SaaS рейтинг 27 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 3
CNews Fast рейтинг 54 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МТС - Телеком Идея 52 1
ИгроМир 119 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще