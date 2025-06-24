Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГК «Астрал» является одним из российских разработчиков, занимается созданием сервисов для бизнеса. В продуктовом портфеле компании более 20 решений, в том числе решения на базе 1С. В Группу компаний входит ОА «Калуга Астрал» - оператор электронного документооборота и аккредитованный удостоверяющий центр. Одно из ключевых направлений компании – разработка различных API сервисов для крупнейших заказчиков, что позволяет встраивать возможности собственных ИТ-продуктов в сторонние информационные системы.
ООО «Астрал-Софт» и АО «Калуга Астрал» в составе ГК «Астрал» с 1993 года занимаются разработкой и внедрением программного обеспечения, а также решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса.
|24.06.2025
|
R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве
ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнерство направлено на сов
|24.04.2025
|
Банк «Уралсиб» и ГК «Астрал» запустили сервис для быстрой онлайн-регистрации бизнеса
принимателей и юридических лиц. Новая система на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» ГК «Астрал» значительно упрощает процесс открытия бизнеса, позволяя оформить все необходимые доку
|11.03.2025
|
Интеграция системы электронных путевых листов (ЭПЛ) от компании «Калуга Астрал» с платформой дистанционных медицинских осмотров «Медикум» успешно завершена
Оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) АО «Калуга Астрал» и разработчик системы дистанционных медицинских осмотров (СДМО) «Медикон» — ко
|18.12.2024
|
«Астрал.Платформа» обеспечивает интеграцию с ЕНС для клиентов «Райффайзен Банка»
ИТ-компания «Астрал-Софт» внедрила решение для работы с Единым налоговым счетом (ЕНС) для клиентов «Райффа
|27.11.2024
|
Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы»
Компания «СберРешения» интегрировала API-решение «Астрал.Платформа» от ИТ-компании «Астрал-Софт». Технологическое сотрудничество значите
|27.11.2024
|
Клиенты «СберРешений» могут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет с помощью «Астрал.Платформы»
а аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России и СНГ, интегрировала API-решение «Астрал.Платформа» от ИТ-компании «Астрал-Софт». Технологическое сотрудничество значите
|04.09.2024
|
Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественное ПО. Адаптация проходит успешно
Органы исполнительной власти Калужской области переходят на отечественные ИТ-решения, сохраняя в полном объеме функциональность, необходимую для работы сотрудников. Компании «Ред Софт» и «Астрал.Безопасность» уже успешно мигрировали 1,364 тыс. автоматизированных рабочих мест и адаптировали под новую экосистему прикладное ПО и периферийное оборудование. Об этом CNews сообщили пре
|02.09.2024
|
«Контур.Диадок» поддержал пользователей, чьи сертификаты КЭП оказались недействительны
20 июля 2024 г. закончился срок действия аккредитации УЦ «Калуга Астрал». Об этом сообщило Минцифры России 24 июля 2024 г. Согласно Федеральному закону
|28.03.2024
|
ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства
Российская ИТ-компания ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства. Решение «Астрал.Платформа API
|22.03.2024
|
Fesco и «Калуга Астрал» протестируют передачу электронных перевозочных документов в ГИС ЭПД
Транспортная группа Fesco и АО «Калуга Астрал» организуют интермодальную перевозку, во время которой протестируют технологию
|07.12.2023
|
UserGate защитил цифровую инфраструктуру Министерства конкурентной политики Калужской области
нове межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовала компания «Калуга астрал». Министерство конкурентной политики Калужской области осуществляет регулирован
|08.11.2023
|
Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда
л оформлен первый электронный путевой лист МКП Калининград-Гостранс. Оператором выступила компания «Астрал» (входит в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»). Об этом CNews сообщили предст
|19.10.2023
|
Обмен ЭТрН от оператора «Калуга астрал» теперь доступен в системе «Умная логистика»
рямую создавать, подписывать и отправлять электронную транспортную накладную обмен через оператора «Калуга астрал». Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал». «В системе "Умная лог
|17.10.2023
|
«Калуга астрал» — новый партнер по продажам и внедрению платформы vStack
Компании vStack и «Калуга астрал» заключили соглашение о партнерстве, чтобы предложить своим клиентам гиперконве
|06.10.2023
|
Регионы переходят на ГИС ЭПД
стро решают возникающие вопросы», - отметил директор по развитию бизнеса ГК Астрал (оператор ИС ЭПД Калуга Астрал) Степан Терехин.
|05.06.2023
|
Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал»
атации. Первый в России ЭПЛ оформили с использованием сервиса «1С-ЭПД» на базе оператора ИС ЭПД АО «Калуга астрал» (входит в группу компаний «Астрал»). Применение ЭПЛ позволит: автоматизировать
|03.10.2022
|
Группа «Астрал» представила сервис кадрового ЭДО
Группа компаний «Астрал» разработала сервис кадрового ЭДО — «Астрал iКЭДО», сообщили CNews представител
|08.06.2022
|
NGR Softlab и «Калуга астрал» объединили возможности для защиты клиентов в условиях импортозамещения
NGR Softlab и «Калуга астрал» подписали партнерское соглашение. В сервисах и услугах «Калуга астрал»
|08.07.2019
|
Бизнес может собирать финансы, налоги и отчеты в одной системе
ичного кабинета банка или из мобильного приложения. Сервис работает на технологиях группы компаний «Астрал», он максимально прост и удобен в использовании. С помощью API от «Астрала» сервисы эл
|01.02.2019
|
Как упростить сдачу отчетности в ФНС
1 февраля 2019 года «Калуга Астрал» запускает продажи нового веб-сервиса для сдачи отчетности – «Астрал Отчет». Ра
|16.08.2018
|
«Гэндальф» внедрил «Скан-архив» в компании «Калуга астрал»
«Калуга астрал» перешла на ведение упорядоченного электронного архива в 1С с программой «Скан-
|20.04.2017
|
«Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных
Компания «Калуга Астрал» — оператор электронного документооборота и удостоверяющий центр в России, разр
|19.04.2017
|
«Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ
«Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности
|09.12.2016
|
ИКТ-кластер Калужской области: что сделано за 3 года
реализовать совместные инвестиционные проекты, — рассказывал CNews Игорь Чернин, директор компании «Калуга Астрал» и председатель правления ИКТ- кластера. – У кластера две ноги: одна – в Калуге
|12.05.2016
|
«Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды»
Компания «Калуга Астрал», специализирующаяся в области информационных технологий, примет участие в конф
|08.06.2015
|
«ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов
«ЮниКредит Банк» и компания «Калуга Астрал» объявили о запуске совместного проекта: теперь предприниматели или юридические
|07.04.2014
|
OTC.RU и «РТС-тендер» обеспечат СМБ дальних регионов России легкий доступ к электронным торгам
ых площадок ОТС.RU и «РТС-тендер», заключил партнерское соглашение с удостоверяющим центром «Калуга-Астрал» по выдаче электронных подписей (ЭП) для проведения торгов в электронной форме. Теперь
|16.07.2013
|
«Калуга Астрал» реализовала проект «Электронная очередь» в Калужской и Тульской областях
приеме ребенка в детский сад или школу. «Замена традиционных очередей с бумажными документами на электронные вполне закономерна, - прокомментировал руководитель проекта «Электронная школа» компании «Калуга Астрал» Александр Величкин. - Электронные очереди делают удобным и прозрачным процесс принятия ребенка в детский сад или школу. Благодаря новому сервису родители смогли получить место в
|28.05.2013
|
«Калуга Астрал» открыла ИТ-школу в Калуге
Компания «Калуга Астрал» сообщила об открытии ИТ-школы в Калуге. В учебно-лекционных классах ИТ-центра
|25.11.2011
|
Пользователи «Мегаплана» и «Астрала» смогут вести бизнес в едином пространстве
план», специализирующаяся на разработке и продаже SaaS-решений для управления бизнесом, и компания «Калуга Астрал», известная своим программным комплексом для сдачи электронной отчетности в кон
|11.05.2011
|
Ключи eToken протестированы на совместимость с программным комплексом «Астрал-Отчет»
Компании «Калуга Астрал» и «Аладдин Р.Д.» сообщили о завершении тестирования на корректность работы про
