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VK My.Games Allods Team Аллоды

СОБЫТИЯ

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30.11.2015 Mail.ru пошла войной на пиратские сервера «Аллодов»

су allods-storm.ru. Суд обязал этот ресурс прекратить незаконное распространение программы для ЭВМ «Аллоды Онлайн», в противном случае Роскомнадзор заблокирует доступ к этому сайту. «Аллоды» -

21.10.2010 Официальный релиз "Аллодов Онлайн" состоялся

развития, что позволит каждому разнообразить свой игровой класс.В связи с релизом и днём рождения "Аллодов Онлайн" все игроки получат ряд приятных подарков. По случаю праздника в "Аллодах Онла
18.02.2010 Началось открытое бета-тестирование «Аллодов Онлайн» в США и Европе

ии Gala-Net и Gala Networks Europe сообщают о начале открытого бета-тестирования российской MMORPG «Аллоды Онлайн» на территории США и Европы. Игра поддерживает английский, французский и немецк
18.02.2010 "Аллоды Онлайн" в Европе и США

la-Net Inc. и Gala Networks Europe сообщают о начале открытого бета-тестирования российской MMORPG «Аллоды Онлайн» на территории США и Европы. Игра поддерживает английский, французский и немецк
15.10.2009 Свободное распространение «Аллодов Онлайн»

Nival сообщает о начале свободного распространения первой российской онлайн игры с мировым именем «Аллоды Онлайн». Начиная с сегодняшнего дня, любой желающий сможет окунуться в увлекательный м
08.10.2009 Свободное распространение «Аллодов Онлайн»

Компания Astrum Nival сообщает о том, что свободное распространение онлайн игры «Аллоды Онлайн», получившей почетное звание «Лучшая игра КРИ 2009», начнется 15 октября 2009 г
01.10.2009 "Аллоды Онлайн". Открытый бета-тест

m Nival сообщает об официальном запуске открытого бета-тестирования онлайн игры с мировым именем - «Аллоды Онлайн». Одновременно с запуском открытого тестирования во всех магазинах страны начин
25.09.2009 "Аллоды Онлайн". Открытый бета-тест

ания Astrum Nival сообщает о том, что открытое бета-тестирование онлайн игры без абонентской платы «Аллоды Онлайн» начнется 1 октября 2009 года. В этот же день во всех магазинах страны начнутся
11.09.2009 "Аллоды Онлайн" в печати

Nival и «Новый Диск» сообщают о том, что 10 сентября 2009 года, онлайн-игра без абонентской платы «Аллоды онлайн» отправлена в печать. Лучшая игра 2009 года, по мнению членов жюри КРИ, выйдет

07.08.2009 "Аллоды Онлайн": Предзаказ

m Nival сообщает о начале приема предварительных заказов на цифровую версию бесплатной онлайн игры «Аллоды Онлайн».Пользователи, заказавшие цифровую версию игры через сайт, либо купившие коллек
06.08.2009 "Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2

являет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатной онлайн игры «Аллоды Онлайн».В первую очередь ко второму этапу тестирования будут допущены участники предыд
07.07.2009 Nival и Astrum объединились

ado Espada: Вызов Судьбы» и «Пиратия». Собственная разработка компании, многопользовательская игра «Аллоды Онлайн», отмечена рядом престижных наград, в том числе званием «Лучшая игра КРИ 2009».
19.03.2009 Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен

Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн» на лето 2009 года.Это время компания Nival Online посвятит еще более тщательно
19.03.2009 Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето

Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн» на лето 2009 г. Это время компания Nival Online посвятит более тщательной работе над проектом, исправлению ошибок, найденных в ходе первого этапа закрытого тестирования, усоверше
18.02.2009 Композитор для "Аллодов Онлайн"

Компания Nival Online сообщает о том, что музыку к долгожданной онлайн игре «Аллоды Онлайн» пишет знаменитый Марк Морган, культовый композитор, прославившийся своими саун
04.02.2009 "Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест

Компания Nival Online объявляет о запуске закрытого бета-тестирования проекта «Аллоды Онлайн», признанного по итогам «КРИ 2008» лучшей онлайн игрой года! Пользователи, чьи

28.01.2009 "Новый Диск" - дистрибутор проекта "Аллоды Онлайн"

Nival Online объявляет о подписании соглашения с компанией «Новый Диск» о дистрибуции онлайн-игры «Аллоды Онлайн» на территории России, стран СНГ и Балтии. Диски с «Аллодами Онлайн» поступят в
30.12.2008 Эльфы в "Аллодах Онлайн"

пусть и долгая, даётся один раз, и прожить её надо красиво. В глобальном конфликте, разрывающим мир Аллодов Онлайн пополам, эльфы встали на сторону Лиги: именно они в свое время помирили Канию

07.11.2008 "Аллоды Онлайн": Новый сайт и новая раса

Компания Nival Online объявляет об открытии полномасштабного сайта «Аллоды Онлайн» и приглашает всех желающих посетить интернет-ресурс, посвященный самому амбици
31.10.2008 Первый открытый показ "Аллоды Онлайн"

val Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онлайн-игры «Аллоды Онлайн», который состоится в рамках выставки «Игромир 2008» с 6 по 9 ноября в 57-ом па
25.09.2008 Новые скриншоты «Аллодов онлайн»

Разработчики амбициозной русской MMORPG «Аллоды онлайн» пополнили галерею на официальном сайте новыми скриншотами. На них можно увидет
22.04.2008 Первые скриншоты «Аллодов Онлайн»

оскве выставке КРИ 2008 компания Nival Online впервые продемонстрировала скриншоты из своей MMORPG «Аллоды Онлайн». 5 иллюстраций демонстрируют персонажей, город с возвышающимися куполами, живн
18.04.2008 «Аллоды Онлайн» покажут на КРИ

Nival Online выпустила пресс-релиз, где говорится о скорой презентации MMORPG «Аллоды Онлайн». Произойдет это на конференции КРИ 2008, которая пройдет в Москве с 18 по 20 а
11.04.2008 10 лет вселенной "Аллодов"

его поздравления получит уникальную возможность посетить студию, в которой ведется разработка игры «Аллоды Онлайн», самого амбициозного проекта отечественной игровой индустрии, а также будет пр
28.11.2007 Золотой ролик Аллодов Онлайн

ллодам Онлайн более $200 тыс. И сейчас ведутся поиски команды, которая готова взяться за его создание. «Сильно боимся, что в России необходимое качество не найдем, но вдруг» — сказал Сергей.Напомним, Аллоды Онлайн — на данный момент самый дорогостоящий русский MMORPG проект, бюджет которого достигает $20 млн. Объявлен он был совсем недавно, но уже существует сайт, на котором можно найти общ
15.11.2007 Преображение сайта "Аллодов Онлайн"

Недавно запущенный сайт "Аллодов Онлайн" перешел в полный режим и теперь несет подробную информацию о проекте компании
02.11.2007 "Аллоды Онлайн" в разработке

онсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользовательскую ролевую игру «Аллоды Онлайн». Опыт, профессионализм и талант лучших отечественных разработчиков плюс самый

23.11.2001 Nival отпраздновала юбилей

оту над ролевой игрой с элементами стратегии в реальном времени, которая в итоге получила название "Аллоды: Печать Тайны". К 1998 году игра "Аллоды: Печать Тайны" была готова и издана по

Публикаций - 54, упоминаний - 124

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 31
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 14
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 13
VK - Mail.ru Group 3602 10
9594 8
Бука - Buka Entertaiment 493 5
Alawar - Алавар 63 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
Новый диск 963 3
Ростелеком 10948 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Nintendo 823 2
Monolith Productions 33 1
СофтЛаб-НСК - SoftLab-NSK 21 1
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Sony 6739 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
EA - Electronic Arts 1317 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Promt - Промт 323 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Softkey - Софткей 215 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
Руссобит-М 266 1
Orange Wanadoo 74 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
Сенсорные Системы 78 1
КВАРТА Сенсорные Системы 7 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Имидж.ру 12 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Barclays 122 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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