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VK My.Games Allods Team Аллоды
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.11.2015
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Mail.ru пошла войной на пиратские сервера «Аллодов»
су allods-storm.ru. Суд обязал этот ресурс прекратить незаконное распространение программы для ЭВМ «Аллоды Онлайн», в противном случае Роскомнадзор заблокирует доступ к этому сайту. «Аллоды» -
|21.10.2010
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Официальный релиз "Аллодов Онлайн" состоялся
развития, что позволит каждому разнообразить свой игровой класс.В связи с релизом и днём рождения "Аллодов Онлайн" все игроки получат ряд приятных подарков. По случаю праздника в "Аллодах Онла
|18.02.2010
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Началось открытое бета-тестирование «Аллодов Онлайн» в США и Европе
ии Gala-Net и Gala Networks Europe сообщают о начале открытого бета-тестирования российской MMORPG «Аллоды Онлайн» на территории США и Европы. Игра поддерживает английский, французский и немецк
|18.02.2010
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"Аллоды Онлайн" в Европе и США
la-Net Inc. и Gala Networks Europe сообщают о начале открытого бета-тестирования российской MMORPG «Аллоды Онлайн» на территории США и Европы. Игра поддерживает английский, французский и немецк
|15.10.2009
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Свободное распространение «Аллодов Онлайн»
Nival сообщает о начале свободного распространения первой российской онлайн игры с мировым именем «Аллоды Онлайн». Начиная с сегодняшнего дня, любой желающий сможет окунуться в увлекательный м
|08.10.2009
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Свободное распространение «Аллодов Онлайн»
Компания Astrum Nival сообщает о том, что свободное распространение онлайн игры «Аллоды Онлайн», получившей почетное звание «Лучшая игра КРИ 2009», начнется 15 октября 2009 г
|01.10.2009
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"Аллоды Онлайн". Открытый бета-тест
m Nival сообщает об официальном запуске открытого бета-тестирования онлайн игры с мировым именем - «Аллоды Онлайн». Одновременно с запуском открытого тестирования во всех магазинах страны начин
|25.09.2009
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"Аллоды Онлайн". Открытый бета-тест
ания Astrum Nival сообщает о том, что открытое бета-тестирование онлайн игры без абонентской платы «Аллоды Онлайн» начнется 1 октября 2009 года. В этот же день во всех магазинах страны начнутся
|11.09.2009
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"Аллоды Онлайн" в печати
Nival и «Новый Диск» сообщают о том, что 10 сентября 2009 года, онлайн-игра без абонентской платы «Аллоды онлайн» отправлена в печать. Лучшая игра 2009 года, по мнению членов жюри КРИ, выйдет
|07.08.2009
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"Аллоды Онлайн": Предзаказ
m Nival сообщает о начале приема предварительных заказов на цифровую версию бесплатной онлайн игры «Аллоды Онлайн».Пользователи, заказавшие цифровую версию игры через сайт, либо купившие коллек
|06.08.2009
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"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2
являет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатной онлайн игры «Аллоды Онлайн».В первую очередь ко второму этапу тестирования будут допущены участники предыд
|07.07.2009
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Nival и Astrum объединились
ado Espada: Вызов Судьбы» и «Пиратия». Собственная разработка компании, многопользовательская игра «Аллоды Онлайн», отмечена рядом престижных наград, в том числе званием «Лучшая игра КРИ 2009».
|19.03.2009
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Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен
Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн» на лето 2009 года.Это время компания Nival Online посвятит еще более тщательно
|19.03.2009
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Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето
Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн» на лето 2009 г. Это время компания Nival Online посвятит более тщательной работе над проектом, исправлению ошибок, найденных в ходе первого этапа закрытого тестирования, усоверше
|18.02.2009
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Композитор для "Аллодов Онлайн"
Компания Nival Online сообщает о том, что музыку к долгожданной онлайн игре «Аллоды Онлайн» пишет знаменитый Марк Морган, культовый композитор, прославившийся своими саун
|04.02.2009
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"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест
Компания Nival Online объявляет о запуске закрытого бета-тестирования проекта «Аллоды Онлайн», признанного по итогам «КРИ 2008» лучшей онлайн игрой года! Пользователи, чьи
|28.01.2009
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"Новый Диск" - дистрибутор проекта "Аллоды Онлайн"
Nival Online объявляет о подписании соглашения с компанией «Новый Диск» о дистрибуции онлайн-игры «Аллоды Онлайн» на территории России, стран СНГ и Балтии. Диски с «Аллодами Онлайн» поступят в
|30.12.2008
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Эльфы в "Аллодах Онлайн"
пусть и долгая, даётся один раз, и прожить её надо красиво. В глобальном конфликте, разрывающим мир Аллодов Онлайн пополам, эльфы встали на сторону Лиги: именно они в свое время помирили Канию
|07.11.2008
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"Аллоды Онлайн": Новый сайт и новая раса
Компания Nival Online объявляет об открытии полномасштабного сайта «Аллоды Онлайн» и приглашает всех желающих посетить интернет-ресурс, посвященный самому амбици
|31.10.2008
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Первый открытый показ "Аллоды Онлайн"
val Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онлайн-игры «Аллоды Онлайн», который состоится в рамках выставки «Игромир 2008» с 6 по 9 ноября в 57-ом па
|25.09.2008
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Новые скриншоты «Аллодов онлайн»
Разработчики амбициозной русской MMORPG «Аллоды онлайн» пополнили галерею на официальном сайте новыми скриншотами. На них можно увидет
|22.04.2008
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Первые скриншоты «Аллодов Онлайн»
оскве выставке КРИ 2008 компания Nival Online впервые продемонстрировала скриншоты из своей MMORPG «Аллоды Онлайн». 5 иллюстраций демонстрируют персонажей, город с возвышающимися куполами, живн
|18.04.2008
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«Аллоды Онлайн» покажут на КРИ
Nival Online выпустила пресс-релиз, где говорится о скорой презентации MMORPG «Аллоды Онлайн». Произойдет это на конференции КРИ 2008, которая пройдет в Москве с 18 по 20 а
|11.04.2008
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10 лет вселенной "Аллодов"
его поздравления получит уникальную возможность посетить студию, в которой ведется разработка игры «Аллоды Онлайн», самого амбициозного проекта отечественной игровой индустрии, а также будет пр
|28.11.2007
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Золотой ролик Аллодов Онлайн
ллодам Онлайн более $200 тыс. И сейчас ведутся поиски команды, которая готова взяться за его создание. «Сильно боимся, что в России необходимое качество не найдем, но вдруг» — сказал Сергей.Напомним, Аллоды Онлайн — на данный момент самый дорогостоящий русский MMORPG проект, бюджет которого достигает $20 млн. Объявлен он был совсем недавно, но уже существует сайт, на котором можно найти общ
|15.11.2007
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Преображение сайта "Аллодов Онлайн"
Недавно запущенный сайт "Аллодов Онлайн" перешел в полный режим и теперь несет подробную информацию о проекте компании
|02.11.2007
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"Аллоды Онлайн" в разработке
онсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользовательскую ролевую игру «Аллоды Онлайн». Опыт, профессионализм и талант лучших отечественных разработчиков плюс самый
|23.11.2001
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Nival отпраздновала юбилей
оту над ролевой игрой с элементами стратегии в реальном времени, которая в итоге получила название "Аллоды: Печать Тайны". К 1998 году игра "Аллоды: Печать Тайны" была готова и издана по
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Сергей 34 10
|Гришин Дмитрий 210 4
|Шпильчевский Олег 5 2
|Нуралиев Борис 298 2
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|Исаев Владислав 3 1
|Попов Петр 10 1
|Устинов Игорь 5 1
|Трусов Николай 2 1
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|Делицын Леонид 137 1
|Сахаров Александр 93 1
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|Макаров Андрей 29 1
|Карпов Антон 14 1
|Пальчун Кирилл 84 1
|Кудж Станислав 52 1
|Кутехов Александр 2 1
|Ворыхалов Антон 41 1
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