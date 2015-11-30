Mail.ru пошла войной на пиратские сервера «Аллодов» су allods-storm.ru. Суд обязал этот ресурс прекратить незаконное распространение программы для ЭВМ «Аллоды Онлайн», в противном случае Роскомнадзор заблокирует доступ к этому сайту. «Аллоды» -

Официальный релиз "Аллодов Онлайн" состоялся развития, что позволит каждому разнообразить свой игровой класс.В связи с релизом и днём рождения "Аллодов Онлайн" все игроки получат ряд приятных подарков. По случаю праздника в "Аллодах Онла

Началось открытое бета-тестирование «Аллодов Онлайн» в США и Европе ии Gala-Net и Gala Networks Europe сообщают о начале открытого бета-тестирования российской MMORPG «Аллоды Онлайн» на территории США и Европы. Игра поддерживает английский, французский и немецк

"Аллоды Онлайн" в Европе и США la-Net Inc. и Gala Networks Europe сообщают о начале открытого бета-тестирования российской MMORPG «Аллоды Онлайн» на территории США и Европы. Игра поддерживает английский, французский и немецк

Свободное распространение «Аллодов Онлайн» Nival сообщает о начале свободного распространения первой российской онлайн игры с мировым именем «Аллоды Онлайн». Начиная с сегодняшнего дня, любой желающий сможет окунуться в увлекательный м

Свободное распространение «Аллодов Онлайн» Компания Astrum Nival сообщает о том, что свободное распространение онлайн игры «Аллоды Онлайн», получившей почетное звание «Лучшая игра КРИ 2009», начнется 15 октября 2009 г

"Аллоды Онлайн". Открытый бета-тест m Nival сообщает об официальном запуске открытого бета-тестирования онлайн игры с мировым именем - «Аллоды Онлайн». Одновременно с запуском открытого тестирования во всех магазинах страны начин

"Аллоды Онлайн". Открытый бета-тест ания Astrum Nival сообщает о том, что открытое бета-тестирование онлайн игры без абонентской платы «Аллоды Онлайн» начнется 1 октября 2009 года. В этот же день во всех магазинах страны начнутся

"Аллоды Онлайн" в печати Nival и «Новый Диск» сообщают о том, что 10 сентября 2009 года, онлайн-игра без абонентской платы «Аллоды онлайн» отправлена в печать. Лучшая игра 2009 года, по мнению членов жюри КРИ, выйдет

"Аллоды Онлайн": Предзаказ m Nival сообщает о начале приема предварительных заказов на цифровую версию бесплатной онлайн игры «Аллоды Онлайн».Пользователи, заказавшие цифровую версию игры через сайт, либо купившие коллек

"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2 являет о том, что 5 августа начался второй этап закрытого бета-тестирования бесплатной онлайн игры «Аллоды Онлайн».В первую очередь ко второму этапу тестирования будут допущены участники предыд

Nival и Astrum объединились ado Espada: Вызов Судьбы» и «Пиратия». Собственная разработка компании, многопользовательская игра «Аллоды Онлайн», отмечена рядом престижных наград, в том числе званием «Лучшая игра КРИ 2009».

Бета-тест "Аллодов онлайн" отложен Компания Nival Online объявляет о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн» на лето 2009 года.Это время компания Nival Online посвятит еще более тщательно

Открытое тестирование «Аллодов Онлайн» перенесли на лето Компания Nival Online, входящая в состав холдинга Astrum Online Entertainment, объявила о переносе сроков начала открытого тестирования проекта «Аллоды Онлайн» на лето 2009 г. Это время компания Nival Online посвятит более тщательной работе над проектом, исправлению ошибок, найденных в ходе первого этапа закрытого тестирования, усоверше

Композитор для "Аллодов Онлайн" Компания Nival Online сообщает о том, что музыку к долгожданной онлайн игре «Аллоды Онлайн» пишет знаменитый Марк Морган, культовый композитор, прославившийся своими саун

"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест Компания Nival Online объявляет о запуске закрытого бета-тестирования проекта «Аллоды Онлайн», признанного по итогам «КРИ 2008» лучшей онлайн игрой года! Пользователи, чьи

"Новый Диск" - дистрибутор проекта "Аллоды Онлайн" Nival Online объявляет о подписании соглашения с компанией «Новый Диск» о дистрибуции онлайн-игры «Аллоды Онлайн» на территории России, стран СНГ и Балтии. Диски с «Аллодами Онлайн» поступят в

Эльфы в "Аллодах Онлайн" пусть и долгая, даётся один раз, и прожить её надо красиво. В глобальном конфликте, разрывающим мир Аллодов Онлайн пополам, эльфы встали на сторону Лиги: именно они в свое время помирили Канию

"Аллоды Онлайн": Новый сайт и новая раса Компания Nival Online объявляет об открытии полномасштабного сайта «Аллоды Онлайн» и приглашает всех желающих посетить интернет-ресурс, посвященный самому амбици

Первый открытый показ "Аллоды Онлайн" val Online приглашает всех любителей компьютерных развлечений на первый открытый показ онлайн-игры «Аллоды Онлайн», который состоится в рамках выставки «Игромир 2008» с 6 по 9 ноября в 57-ом па

Новые скриншоты «Аллодов онлайн» Разработчики амбициозной русской MMORPG «Аллоды онлайн» пополнили галерею на официальном сайте новыми скриншотами. На них можно увидет

Первые скриншоты «Аллодов Онлайн» оскве выставке КРИ 2008 компания Nival Online впервые продемонстрировала скриншоты из своей MMORPG «Аллоды Онлайн». 5 иллюстраций демонстрируют персонажей, город с возвышающимися куполами, живн

«Аллоды Онлайн» покажут на КРИ Nival Online выпустила пресс-релиз, где говорится о скорой презентации MMORPG «Аллоды Онлайн». Произойдет это на конференции КРИ 2008, которая пройдет в Москве с 18 по 20 а

10 лет вселенной "Аллодов" его поздравления получит уникальную возможность посетить студию, в которой ведется разработка игры «Аллоды Онлайн», самого амбициозного проекта отечественной игровой индустрии, а также будет пр

Золотой ролик Аллодов Онлайн ллодам Онлайн более $200 тыс. И сейчас ведутся поиски команды, которая готова взяться за его создание. «Сильно боимся, что в России необходимое качество не найдем, но вдруг» — сказал Сергей.Напомним, Аллоды Онлайн — на данный момент самый дорогостоящий русский MMORPG проект, бюджет которого достигает $20 млн. Объявлен он был совсем недавно, но уже существует сайт, на котором можно найти общ

Преображение сайта "Аллодов Онлайн" Недавно запущенный сайт "Аллодов Онлайн" перешел в полный режим и теперь несет подробную информацию о проекте компании

"Аллоды Онлайн" в разработке онсирует первую разработку своей внутренней студии – масштабную многопользовательскую ролевую игру «Аллоды Онлайн». Опыт, профессионализм и талант лучших отечественных разработчиков плюс самый