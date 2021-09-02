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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Warface
Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
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Публикаций - 46, упоминаний - 86
Warface упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 148 5
|Добродеев Борис 83 5
|Магурян Василий 8 3
|Селихов Антон 2 1
|Синенко Роман 5 1
|Пунегов Виктор 1 1
|Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
|Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
|Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
|Котельников Родион 2 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Григорян Елена 4 1
|Поляков Андрей 10 1
|Изотов Алексей 2 1
|Степуро Алексей 4 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Кушнарев Андрей 12 1
|Исагулова Элина 28 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|VentureBeat 79 1
|GeekBrains 40 1
|Warface PvP League 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru