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Warface Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов

Античитеры онлайн-шутера Warface My.games и специалисты Kaspersky Anti-Cheat «Лаборатории Касперского» объединяют усил
18.12.2018 «Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface

Сбербанк сообщил о том, что сервис «Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с командным тактическим шутером Warface от Mail.Ru Group. Теперь игроки Warface могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо». Пользователи могут обменивать бонусы «Спасибо» на пять различных наборов, соде
26.12.2017 «Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface

ов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту.«Ростелеком» обслуживает более 12,7 млн домохозяйств и организаций. Предлагая широкую ли
29.08.2013 Warface выйдет на Xbox 360

Онлайн-шутер Warface, разработанный южнокорейским отделением Crytek, в следующем году выйдет для консоли Xbox 360. Модель распространения останется такой же, как и на РС - free-to-play.Warface разраб
15.04.2013 Warface: один год в строю

тер AAA-класса, празднует день рождения! Мировая премьера игры состоялась в России всего год назад, а сегодня команда проекта подводит итоги этих ударных двенадцати месяцев.На сегодняшний день в ряды Warface записалось 9 млн добровольцев — это больше, чем население Австрии, Болгарии или Швейцарии. Большинство бойцов — из России, Украины, Белоруссии или Казахстана: они составляют 95% всех иг
12.04.2012 Warface для всех

il.Ru Games и Crytek объявляют о запуске открытого бета-тестирования онлайн-шутера нового поколения Warface. С сегодняшнего дня любой желающий может вступить в борьбу за светлое будущее нашей п
29.03.2012 Warface. Видеодневник №8

Опубликован очередной выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутера Warface. На этот раз команда Crytek Ukraine рассказывает о противниках в кооперативном режиме. Вы узнаете, кто из врагов опасен на дальней дистанции, кого следует опасаться в ближнем бою, как п
08.02.2012 Warface. Видеодневник №5

Опубликован пятый выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. В новом видеодневнике сотрудники киевского офиса Crytek продолжают рассказывать об игровых классах. Сегодня речь пойдет о снайпе
31.01.2012 Warface. Видеодневник №4

Опубликован четвертый выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. В новом видеодневнике сотрудники киевского офиса Crytek раскрывают секреты классовой системы Warface и говорят об особенн
24.01.2012 Warface. Видеодневник №3

Опубликован трейтий выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. Очередное видео посвящено кооперативному режиму игры, о котором рассказывает креативный директор киевского отделения Crytek Миха
13.01.2012 Warface. Видеодневник

Опубликован видеодневник разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (42 МБ) или посмотреть здесь.Warface разработан на движке CryENGINE 3, удостоенном н
29.12.2011 Скриншоты Warface

Команда локализаторов сетевого шутера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek, приступила к переводу игры на русский язык. В клиенте уже переведены меню, сообщения и разнообразные внутрииигровые элементы. Оц
21.12.2011 Запись на бета-тест Warface

Бойцы! Warface, первый онлайн-шутер от знаменитой Crytek, готовится к запуску! И у вас есть отличная возможность познакомиться с игрой раньше всех. Запись добровольцев идет на официальном сайте игры.

29.11.2011 Warface появится в России

рия на постсоветстком пространстве решительно поднимается на ноги. Киевское отделение CryTek (FarCry, серия Crysis) рассекретило кое-какую документацию,из которой следует, что полировка онлайн-шутера Warface, о котором мыписали еще год назад, подходит к своему финалу. На самом деле, пока не совсем ясно, по какой системе будет работать игра (абонентская плата или f2p), но уже известно, что и
13.12.2010 Warface: Видео

В Сети появился первый геймплейный видеоролик мультиплеерного проекта Warface, работает над которым корейский филиал компании CryTek. Как не трудно догадаться, игра создается с использованием новейшего движка CryENGINE 3. Посмотреть видео можно на YouTube.Напомни

Публикаций - 59, упоминаний - 65

Warface и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Crytek 146 14
Ростелеком 10948 6
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 5
VK - Mail.ru Group - My.com 21 5
data.ai - App Annie 85 4
Pixonic 23 4
PUBG Corporation 55 3
Google LLC 12690 3
Panzerdog 10 3
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 2
VK - My.Games - Allods Team 3 2
Roblox Corporation 96 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Apple Inc 13156 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Nintendo 823 2
Epic Games 172 2
BIT.Games 10 2
Nvidia Corp 4002 2
Gaijin Entertainment 89 2
Swag Masha 7 2
Deus Craft 8 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 1
Alawar - Алавар 63 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 128 1
Zynga Game Network 133 1
Bitriver - Битривер 24 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 1
SteelSeries 30 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Arkane Studios 24 1
Hobby world - 4game - Фогейм 24 1
Runway AI - Runway - RunwayML 23 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
BeepCar - Бипкар 17 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
О2О Холдинг 61 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Pandao 24 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
Everestgroup - Эверест Груп 2 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
CrowCrowd 3 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 42
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
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Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Apple - App Store 3109 6
VK - My.Games - Allods Team - Аллоды 54 5
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 5
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 5
VK - Mail.Ru Почта 418 5
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