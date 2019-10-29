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Warface Компьютерная игра (Шутер от первого лица)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|29.10.2019
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«Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов
Античитеры онлайн-шутера Warface My.games и специалисты Kaspersky Anti-Cheat «Лаборатории Касперского» объединяют усил
|18.12.2018
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«Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface
Сбербанк сообщил о том, что сервис «Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с командным тактическим шутером Warface от Mail.Ru Group. Теперь игроки Warface могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо». Пользователи могут обменивать бонусы «Спасибо» на пять различных наборов, соде
|26.12.2017
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«Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface
ов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту.«Ростелеком» обслуживает более 12,7 млн домохозяйств и организаций. Предлагая широкую ли
|29.08.2013
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Warface выйдет на Xbox 360
Онлайн-шутер Warface, разработанный южнокорейским отделением Crytek, в следующем году выйдет для консоли Xbox 360. Модель распространения останется такой же, как и на РС - free-to-play.Warface разраб
|15.04.2013
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Warface: один год в строю
тер AAA-класса, празднует день рождения! Мировая премьера игры состоялась в России всего год назад, а сегодня команда проекта подводит итоги этих ударных двенадцати месяцев.На сегодняшний день в ряды Warface записалось 9 млн добровольцев — это больше, чем население Австрии, Болгарии или Швейцарии. Большинство бойцов — из России, Украины, Белоруссии или Казахстана: они составляют 95% всех иг
|12.04.2012
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Warface для всех
il.Ru Games и Crytek объявляют о запуске открытого бета-тестирования онлайн-шутера нового поколения Warface. С сегодняшнего дня любой желающий может вступить в борьбу за светлое будущее нашей п
|29.03.2012
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Warface. Видеодневник №8
Опубликован очередной выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутера Warface. На этот раз команда Crytek Ukraine рассказывает о противниках в кооперативном режиме. Вы узнаете, кто из врагов опасен на дальней дистанции, кого следует опасаться в ближнем бою, как п
|08.02.2012
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Warface. Видеодневник №5
Опубликован пятый выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. В новом видеодневнике сотрудники киевского офиса Crytek продолжают рассказывать об игровых классах. Сегодня речь пойдет о снайпе
|31.01.2012
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Warface. Видеодневник №4
Опубликован четвертый выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. В новом видеодневнике сотрудники киевского офиса Crytek раскрывают секреты классовой системы Warface и говорят об особенн
|24.01.2012
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Warface. Видеодневник №3
Опубликован трейтий выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. Очередное видео посвящено кооперативному режиму игры, о котором рассказывает креативный директор киевского отделения Crytek Миха
|13.01.2012
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Warface. Видеодневник
Опубликован видеодневник разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (42 МБ) или посмотреть здесь.Warface разработан на движке CryENGINE 3, удостоенном н
|29.12.2011
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Скриншоты Warface
Команда локализаторов сетевого шутера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek, приступила к переводу игры на русский язык. В клиенте уже переведены меню, сообщения и разнообразные внутрииигровые элементы. Оц
|21.12.2011
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Запись на бета-тест Warface
Бойцы! Warface, первый онлайн-шутер от знаменитой Crytek, готовится к запуску! И у вас есть отличная возможность познакомиться с игрой раньше всех. Запись добровольцев идет на официальном сайте игры.
|29.11.2011
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Warface появится в России
рия на постсоветстком пространстве решительно поднимается на ноги. Киевское отделение CryTek (FarCry, серия Crysis) рассекретило кое-какую документацию,из которой следует, что полировка онлайн-шутера Warface, о котором мыписали еще год назад, подходит к своему финалу. На самом деле, пока не совсем ясно, по какой системе будет работать игра (абонентская плата или f2p), но уже известно, что и
|13.12.2010
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Warface: Видео
В Сети появился первый геймплейный видеоролик мультиплеерного проекта Warface, работает над которым корейский филиал компании CryTek. Как не трудно догадаться, игра создается с использованием новейшего движка CryENGINE 3. Посмотреть видео можно на YouTube.Напомни
Warface и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 210 11
|Добродеев Борис 97 6
|Магурян Василий 16 4
|Григорян Елена 5 3
|Никольский Владимир 11 2
|Шпильчевский Олег 5 2
|Чачава Александр 124 2
|Ефремов Сергей 18 2
|Карев Алексей 15 1
|Васильев Илья 4 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Малофеев Кирилл 3 1
|Кудрявцева Лера 1 1
|Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
|Николаев Виктор 1 1
|Титова Елена 7 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Симановский Алексей 4 1
|Кремлева Ирина 4 1
|Хаймзон Михаил 1 1
|Семченко Алексей 1 1
|Борзов Андрей 38 1
|Мнацаканьян Александр 5 1
|Рунц Игорь 3 1
|Путин Владимир 3454 1
|Малофеев Константин 118 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Русанов Сергей 48 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Исагулова Элина 35 1
|Черкасова Надия 23 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Кушнарев Андрей 21 1
|Нестеренко Татьяна 42 1
|Аверин Максим 4 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Сахаров Александр 93 1
|Лысковский Александр 13 1
|VentureBeat 90 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Царьград - телеканал 29 1
|comScore 379 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
|Sensor Tower 16 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
|VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
|VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
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