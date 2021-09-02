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Warface
Компьютерная игра (Шутер от первого лица)


02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
29.04.2021 Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей 2
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 4
23.07.2020 Игровой бренд My.Games показал рекордный рост в 46% выручки во втором квартале 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
06.12.2019 «Ростелеком» и My.games расширили возможности тарифного плана «Игровой» 4
29.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов 4
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% 1
30.05.2019 Mail.ru Group представила глобальный игровой бренд My.Games 2
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 2
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть 1
18.12.2018 «Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface 1
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
06.03.2018 «Вконтакте» и «Одноклассники» признали биткоин деньгами 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 3
26.12.2017 «Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface 8
10.08.2017 Выручка Mail.Ru увеличилась на треть 1
28.04.2017 Mail.Ru на четверть увеличила выручку и прибыль 1
22.02.2017 Mail.Ru отрапортовала о росте выручки и прибыли 2
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 2
18.08.2016 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 1 полугодии 2016 г. выросла на 11,6% 1
03.09.2015 «Билайн» отменил комиссию за покупки в онлайн-играх 1
24.08.2015 МТС отменила комиссию при оплате контента игр Mail.Ru Group 1
16.06.2015 «Юнистрим» отменила комиссию за оплату сервисов целого ряда онлайн-ресурсов 1
23.04.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в первом квартале 2015 г. выросла на 7,3% 1
24.04.2014 Mail.Ru в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 24,6% 1
29.08.2013 Warface выйдет на Xbox 360 3
29.04.2013 Ground War:Tanks в России 1
15.04.2013 Warface: один год в строю 1
30.10.2012 Mail.Ru Group выбрала имя для глобального развития 1
05.09.2012 Чистая прибыль Mail.Ru Group в первом полугодии 2012 г. выросла на 66% до 4 млрд руб. 1
03.07.2012 Call of Duty по-китайски 1
12.04.2012 Warface для всех 2
29.03.2012 Warface. Видеодневник №8 3
08.02.2012 Warface. Видеодневник №5 2
31.01.2012 Warface. Видеодневник №4 3

Публикаций - 46, упоминаний - 86

Warface упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 29
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
VK - Mail.ru Group - My.com 14 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
App Annie 73 3
MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 10 3
Panzerdog 6 2
Swag Masha 4 2
Skillbox - Скилбокс 27 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Pixonic 18 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Nvidia Corp 2038 1
Прогноз 197 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Deus Craft 4 1
Бука - Buka 276 1
Crytek 104 1
Obsidian Entertainment 73 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Google LLC 7177 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
BIT.Games 6 1
Zynga 128 1
PUBG Corporation 23 1
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Brand Analytics 25 1
PayPal 442 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Fortnite 47 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Microsoft Corporation 11168 1
Alibaba Group 298 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
О2О Delivery club 153 11
HeadHunter Group - HH Group 336 4
ESforce 22 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
AliExpress 275 3
Pandao 21 2
О2О Холдинг 43 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
Larnabel Ventures 3 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Быстроном 3 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Верный - Торговая сеть 16 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
UMA - United Music Agency 18 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
AliExpress Russia - AER 16 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
ВкусВилл 48 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Связной ГК 884 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Pixonic War Robots 17 11
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 11
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 11
Hustle Castle 11 10
VK - Mail.ru Одноклассники 862 10
VK - Mail.ru MyGames 25 9
Apple iOS 5742 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Google Android 10751 5
Left to Survive - компьютерная игра 6 4
VK - Mail.Ru myTarget 99 4
VK - Mail.ru My.Games Store - игровая платформа 3 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 3
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 3
VK Pay - платежная платформа 24 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 2
Wargaming World of Tanks 132 2
VK Mini Apps 19 2
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 2
Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 12 2
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 2
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 2
VK - Mail.ru Combo 11 2
Zero City - игра 4 2
CrossFire - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 16 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 6 2
Яндекс.Телепрограмма 12 1
О2О Delivery club - Еда Вконтакте 4 1
Яндекс.Игры 3 1
VK Live 9 1
VK Combo 14 1
Ситимобил - Такси ВКонтакте 10 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
VK Connect 20 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
AliExpress Plus 5 1
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
Donation Alerts - сервис монетизации стримов 2 1
Гришин Дмитрий 148 5
Добродеев Борис 83 5
Магурян Василий 8 3
Селихов Антон 2 1
Синенко Роман 5 1
Пунегов Виктор 1 1
Pair Stephen - Пейр Стивен 1 1
Gallippi Tony - Галлиппи Тони 1 1
Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
Котельников Родион 2 1
Гуцериев Саид 10 1
Григорян Елена 4 1
Поляков Андрей 10 1
Изотов Алексей 2 1
Степуро Алексей 4 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Кушнарев Андрей 12 1
Исагулова Элина 28 1
Гуцериев Михаил 107 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 11
Германия - Федеративная Республика 3674 9
Япония 2811 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Украина 3398 2
Россия - Сочи 913 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Прибалтика - Балтия 597 2
Ближний Восток 1479 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Ярославль 407 1
США - Джорджия 38 1
США - Атланта 49 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Казахстан - Республика 2650 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 7
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
F2P - Free-to-play 24 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
VentureBeat 79 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Sensor Tower 8 1
GeekBrains 40 1
Warface PvP League 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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