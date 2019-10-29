Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица)

«Лаборатория Касперского» и Warface совместно займутся исследованием читов Античитеры онлайн-шутера Warface My.games и специалисты Kaspersky Anti-Cheat «Лаборатории Касперского» объединяют усил

«Спасибо от Сбербанка» запускает партнерство с онлайн-шутером Warface Сбербанк сообщил о том, что сервис «Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с командным тактическим шутером Warface от Mail.Ru Group. Теперь игроки Warface могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо». Пользователи могут обменивать бонусы «Спасибо» на пять различных наборов, соде

«Ростелеком» расширил тарифный план «Игровой» возможностями шутера Warface ов услуги «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту.«Ростелеком» обслуживает более 12,7 млн домохозяйств и организаций. Предлагая широкую ли

Warface выйдет на Xbox 360 Онлайн-шутер Warface, разработанный южнокорейским отделением Crytek, в следующем году выйдет для консоли Xbox 360. Модель распространения останется такой же, как и на РС - free-to-play.Warface разраб

Warface: один год в строю тер AAA-класса, празднует день рождения! Мировая премьера игры состоялась в России всего год назад, а сегодня команда проекта подводит итоги этих ударных двенадцати месяцев.На сегодняшний день в ряды Warface записалось 9 млн добровольцев — это больше, чем население Австрии, Болгарии или Швейцарии. Большинство бойцов — из России, Украины, Белоруссии или Казахстана: они составляют 95% всех иг

Warface для всех il.Ru Games и Crytek объявляют о запуске открытого бета-тестирования онлайн-шутера нового поколения Warface. С сегодняшнего дня любой желающий может вступить в борьбу за светлое будущее нашей п

Warface. Видеодневник №8 Опубликован очередной выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутера Warface. На этот раз команда Crytek Ukraine рассказывает о противниках в кооперативном режиме. Вы узнаете, кто из врагов опасен на дальней дистанции, кого следует опасаться в ближнем бою, как п

Warface. Видеодневник №5 Опубликован пятый выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. В новом видеодневнике сотрудники киевского офиса Crytek продолжают рассказывать об игровых классах. Сегодня речь пойдет о снайпе

Warface. Видеодневник №4 Опубликован четвертый выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. В новом видеодневнике сотрудники киевского офиса Crytek раскрывают секреты классовой системы Warface и говорят об особенн

Warface. Видеодневник №3 Опубликован трейтий выпуск видеодневников разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. Очередное видео посвящено кооперативному режиму игры, о котором рассказывает креативный директор киевского отделения Crytek Миха

Warface. Видеодневник Опубликован видеодневник разработчиков онлайн-шутрера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek. Видео можно скачать с нашего сервера (42 МБ) или посмотреть здесь.Warface разработан на движке CryENGINE 3, удостоенном н

Скриншоты Warface Команда локализаторов сетевого шутера Warface, над которым трудятся немецкая и киевская студии Crytek, приступила к переводу игры на русский язык. В клиенте уже переведены меню, сообщения и разнообразные внутрииигровые элементы. Оц

Запись на бета-тест Warface Бойцы! Warface, первый онлайн-шутер от знаменитой Crytek, готовится к запуску! И у вас есть отличная возможность познакомиться с игрой раньше всех. Запись добровольцев идет на официальном сайте игры.

Warface появится в России рия на постсоветстком пространстве решительно поднимается на ноги. Киевское отделение CryTek (FarCry, серия Crysis) рассекретило кое-какую документацию,из которой следует, что полировка онлайн-шутера Warface, о котором мыписали еще год назад, подходит к своему финалу. На самом деле, пока не совсем ясно, по какой системе будет работать игра (абонентская плата или f2p), но уже известно, что и