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Pixonic War Robots
Pixonic War Robots и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
|Добродеев Борис 95 6
|Гришин Дмитрий 209 6
|Магурян Василий 16 4
|Чачава Александр 104 2
|Никольский Владимир 11 2
|Исагулова Элина 32 1
|Поляков Андрей 13 1
|Котельников Родион 5 1
|Григорян Елена 5 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Масолова Елена 4 1
|Гладков Филипп 1 1
|VentureBeat 90 1
|Vc.ru - Виси.ру 37 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
|Sensor Tower 13 1
|comScore 379 1
|VK Skillbox - Скилбокс 116 2
|VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
|Eduson Academy - Эдюсон 5 1
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