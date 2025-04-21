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Pixonic War Robots



21.04.2025 VK не получил десятки миллиардов от продажи игрового подразделения и может списать их в убыток 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
28.09.2022 VK избавился от игрового подразделения за $642 млн 1
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
29.04.2021 Выручка My.Games в первом квартале 2021 года выросла на 42,2% и составила 11 млрд рублей 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
23.07.2020 Игровой бренд My.Games показал рекордный рост в 46% выручки во втором квартале 1
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
16.08.2019 Mail.ru запускает глобальную игровую платформу 1
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% 1
30.05.2019 Mail.ru Group представила глобальный игровой бренд My.Games 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 1
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть 1
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 1
10.08.2017 Выручка Mail.Ru увеличилась на треть 1
28.04.2017 Mail.Ru на четверть увеличила выручку и прибыль 1
22.02.2017 Mail.Ru отрапортовала о росте выручки и прибыли 1
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
13.02.2014 Россияне создали онлайн-игру про боевых роботов для iPhone 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Pixonic War Robots и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3477 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 14
Pixonic 22 6
VK - My.Games Venture Capital - MGVC 13 5
data.ai - App Annie 85 4
Panzerdog 10 4
Swag Masha 7 3
Deus Craft 8 3
VK - Mail.ru Group - My.com 20 3
BIT.Games 10 3
Yandex - Яндекс 7616 2
Apple Inc 12229 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
Google LLC 11912 2
VK - My.Games - Allods Team 3 2
VK - My.Games - Mamboo Games - Мамбу Геймс 5 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 2
Ростелеком 9866 1
Alibaba Group 432 1
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 42 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Crytek 143 1
Obsidian Entertainment 78 1
МегаФон 9161 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Gameloft 51 1
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 116 1
Nintendo 774 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival 72 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 1
Bright Box - Брайт бокс 20 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
inDriver 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 163 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 11
BeepCar - Бипкар 16 5
Лента - Сеть розничной торговли 2127 5
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 2
Ситимобил - Служба такси 160 2
О2О Холдинг 57 2
Pandao 24 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
DST Global - Digital Sky Technologies 221 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 2
Связной ГК 1372 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 206 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 252 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 154 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
UMA - United Music Agency 40 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Верный - торговая сеть 294 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 1
Kite Ventures 11 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
АСК 43 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17296 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 12
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 11
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 9
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 8
Data monetization - Монетизация данных 1684 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4840 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4585 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 4
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1681 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2394 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5196 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12259 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 797 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4030 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8009 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1032 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7477 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2940 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1030 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3930 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3541 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8594 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2830 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 562 1
Google Android - приложения и разработчики 606 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 254 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2976 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 539 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 18
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 11
Hustle Castle 12 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 9
VK - My.Games 71 8
Left to Survive - компьютерная игра 8 7
Apple - App Store 2923 6
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 6
Google Android 14195 5
Apple iOS 7926 5
Google Play - Google Store - Android Market 3332 5
Zero City - игра 8 5
VK Live 10 4
Deus Craft - Grand Hotel Mania 8 4
VK - Mail.Ru myTarget 146 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4048 3
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 3
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 3
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 3
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 17 3
BIT.Games Домовята 9 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 2
VK - Mail.Ru Почта 351 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Nintendo Switch - Игровая приставка 68 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 2
VK Mini Apps 58 2
VK Combo 83 2
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 2
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 67 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1162 2
BIT.Games Гильдией Героев 6 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 146 2
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 1
Google Gmail 954 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 498 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1840 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 178 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 272 1
Добродеев Борис 95 6
Гришин Дмитрий 209 6
Магурян Василий 16 4
Чачава Александр 104 2
Никольский Владимир 11 2
Исагулова Элина 32 1
Поляков Андрей 13 1
Котельников Родион 5 1
Григорян Елена 5 1
Кириенко Владимир 141 1
Масолова Елена 4 1
Гладков Филипп 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52456 10
Германия - Федеративная Республика 12759 9
Япония 13346 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17336 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 3
Украина 7654 3
Европа 21879 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 2
Ближний Восток 2971 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
Африка - Африканский регион 3510 2
Азия - Азиатский регион 5595 2
Беларусь - Белоруссия 5790 2
Турция - Турецкая республика 2401 2
Финляндия - Финляндская Республика 3622 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7654 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2486 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3181 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1141 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1537 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 861 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1590 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Украина - Чернобыль 60 1
Америка - Американский регион 2171 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Южная Корея - Республика 6710 1
Армения - Республика 2312 1
Индия - Bharat 5517 1
Испания - Королевство 3732 1
Кипр - Республика 566 1
Америка Латинская 1833 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7613 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5126 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2157 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6134 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1662 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1361 2
Английский язык 6718 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1991 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2544 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1358 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 882 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 346 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 231 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
F2P - Free-to-play 94 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4523 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 692 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 386 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 1
VentureBeat 90 1
Vc.ru - Виси.ру 37 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
Sensor Tower 13 1
comScore 379 1
VK Skillbox - Скилбокс 116 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 102 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Warface PvP League 1 1
Международный женский день - 8 марта 356 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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