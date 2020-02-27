Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4%

Единая экосистема интернета

Холдинг Mail.ru Group представил данные аудированной отчетности по МСФО и сегментные финансовые данные за IV квартал 2019 г. и весь 2019 г. Совокупная сегментная выручка компании за IV квартал 2019 г. выросла на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,62 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA компании вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,8 млрд руб. Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,67 млрд руб.

Совокупная сегментная выручка компании по итогам 2019 финансового года выросла на 22,4% по сравнению с 2018 г. и составила 87,07 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 9,6% до 29,752 млрд руб., совокупная чистая прибыль выросла на 3,8% до 15,65 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах компании на конец года составил 13,74 млрд руб.

Совокупные сегментные финансовые данные Mail.ru Group отличаются от показателей, приведенных в отчетности по МСФО. При расчетах в соответствии с международными стандартами годовая выручка компании составила 96,23 млрд руб., что на 45,5% больше, чем выручка в размере $66,11 млрд за 2018 г.

Расхождение в финансовых результатах в компании объяснили тем, что совокупные сегментные финансовые данные подсчитывались за IV квартал и весь 2019 г. без учета данных по Delivery Club и ESforce, но с учетом Native Roll, Panzerdog, Relap, Worki, Swag Masha и Skillbox.

Представители Mail.ru Group также отметили, что в годовой отчет не включены финансовые показатели начинаний холдинга в сфере фудтеха и электронной коммерции. Они также отметили, что финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2019 года сошлись с прогнозами, несмотря на объемные инвестиции холдинга в ряд новых проектов, включая сервис объявлений «Юла», исследовательскую лабораторию MRG Tech Lab, маркетинг двух новых игр, развертывание международной игровой платформы и запуск ряда новых партнерских программ.

«2019 год стал для нас ключевым в достижении стратегической цели по переходу к экосистеме интернета, которая должна формироваться на основе нашего мощного диверсифицированного портфеля продуктов, а также взаимодополняющих и профинансированных партнерских отношений», – заявили Дмитрий Гришин, председатель правления, и Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group.

Убыток от приобретения ESforce

В январе 2018 г. Mail.ru Group приобрела группу компаний под брендом ESforce. Целью приобретения ESforce в холдинге назвали укрепление позиций на рынке киберспорта.

В декабре 2019 г. холдинг произвел переоценку стоимости ESforce с учетом активов для продажи с 6,3 млрд руб. до 1,8 млрд руб., признав убыток от переоценки в 2019 г. в размере 4,5 млрд руб.

Рекламная выручка

Рекламная выручка холдинга в IV квартале 2019 г. выросла на 24,6% год к году и составила 11,32 млрд руб. По итогам всего года рекламная выручка выросла на 22,6% год к году, и составила почти 42% в общей выручке компании. Таким образом, Mail.ru Group увеличила долю на российском рынке digital-рекламы до 16%.

Доля Mail.ru Group на российском рынке digital достигла 16%

В компании отмечают продолжающееся смещение рекламных бюджетов в социальные сети. Несмотря на прогнозы по замедлению роста российского рынка цифровой рекламы в 2020 г., в компании прогнозируют рост рекламной выручки по итогам 2020 г. более чем на 20% и дальнейшее увеличение своей доли российского рекламного digital-рынка.

Наиболее динамичным и быстрорастущим сегментом в 2019 г. стала мобильная реклама, которая по итогам года увеличила свою долю в общей рекламной выручке компании более чем до 60%.

Ежедневный охват интернет-сервисов Mail.ru Group в России составляет 58,4 млн пользователей, или 48% населения. В среднем россияне тратят 168 минут в день на мобильные сервисы (веб плюс приложения), при этом на ключевые платформы Mail.ru Group приходится 17% этого времени.

Данные по Delivery Club

Выручка сервиса Delivery Club в IV кв. 2019 г. выросла на 128% год к году до 1,47 млрд руб. По итогам всего года выручка подразделения составила 4,46 млрд руб, увеличившись на 131% по сравнению с 2018 г.

Несмотря на аномально теплую зиму, Delivery Club в декабре 2019 г. получал 3,35 млн заказов (рост 122% год к году). В 2020 г. ожидается почти двойное увеличение выручки Delivery Club.

В настоящее время Delivery Club присутствует в более чем 150 городах и взаимодействует с более чем 13 700 ресторанами.

В декабре 2019 г. Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия O2O по созданию новой российской платформы услуг в сфере фудтеха.

Показатели Citymobil

Выручка Citymobil достигла в декабре 2019 г. 3,6 млрд руб., по итогам IV квартала она составила 8,9 млрд руб. За квартал количество поездок выросло в 3,4 раза по сравнению с прошлым годом. Сервис доступен в 17 крупнейших российских городах (в IV квартале 2018 г. он был доступен только в Москве и Ярославле).

Citymobil планирует увеличить количество поездок в 2020 г. как минимум в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и довести их число до более чем 250 млн. Citymobil уже вышел в сегмент B2B в Москве и планирует выход в регионах в 2020 г.

Статистика по AliExpress Russia

Совместное предприятие AliExpress Russia (AER), в котором 15% акций принадлежит Mail.ru Group, запущено в октябре 2019 г. Ежемесячная пользовательская база платформы AliExpress Marketplace в России составляет примерно 25 млн. Количество покупателей AliExpress в России по данным на ноябрь 2019 г. выросло на 30% год к году до 24,9 млн.

По итогам распродаж 11/11 AER сообщила о выручке в размере 17,2 млрд руб. На долю российских продавцов приходится 15% от общего объема продаж AER, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

В 2020 г. AER планирует совершенствование трансграничной платформы AliExpress с улучшением доставки, масштабирование TMall как внутреннего рынка и развитие социальной коммерции, в том числе, через соцсети Mail.ru Group.

Социальные сети и коммуникации

Выручка компании в сегменте соцсетей и коммуникаций в IV квартале 2019 г. на 17,6% год к году до 14,91 млрд руб. За год выручка в этом сегменте выросла на 15,4% по сравнению с 2018 г. и составила 50,52 млрд руб.

В 2019 г. выручка соцсети «Вконтакте» выросла более чем на 20% (18 млрд руб. в 2018 г.). Активная месячная аудитория платформы VK Mini Apps выросла в 14 раз и перевалила за 23 млн пользователей. Месячное число активных пользователей (MAU) «Вконтакте» по состоянию на декабрь 2019 г. составило 71,6 млн (рост на 2,2% год к году, из них 65,2 млн мобильных пользователей (рост 3% год к году).

Благодаря более чем 200 обновлениям продуктов в 2019 году и развитию контентной платформы VK, активность соцсети в 2019 г. показала двузначный рост среднесуточных просмотров новостной ленты, 45% рост в публикуемых ежемесячных историях и авторах, 47% рост в ежедневных трансляциях, 34% рост в ежедневных загрузках видео, более 80 млн зрителей видео «Вконтакте» ежемесячно, 15% рост новых ежедневных сообщений (более 10 млрд в день на конец года), 27% рост ежемесячного количества аудио- и видеозвонков (55 млн в декабре 2019 г.) и 10% прирост количества лайков.

Число активных сообществ VK в декабре 2018 г составило 3 млн, увеличившись за год на 26%. Обновления соцсети позволили создателям контента заработать 1,5 млрд руб.

Единая интернет-экосистема Mail.ru Group

В Mail.ru Group планируют расширять свою экосистему вокруг соцсети-суперприложения «Вконтакте» с применением технологии VK SuperAppKit, программы лояльности Combo, голосового ассистента «Маруся», приложений VK Mini Apps, единого идентификатора учетной записи «Вконтакте» и платежной системы VK Pay.

Соцсеть «Одноклассники» показала по итогам года сравнимый объем аудитории по сравнению с прошлым годом на уровне 43 млн пользователей. Реклама в общем доходе соцсети увеличилась с 20% в 2014 году до более 40% в 2019 году. В 2019 году число рекламодателей увеличилось на 33,4%, что было вызвано запуском новых рекламных инструментов и творческой механики в рекламных кампаниях. в порядке.

За год пользователи OK обменяли 45 миллиардов виртуальных подарков (платных и бесплатных), что в четыре раза больше, чем в 2018 г. Количество виртуальных отправителей подарков выросло на 45%.

По состоянию на конец 2019 г. в более 1 млн пользователей вели бизнес через свои OK-страницы. Рынок китайских товаров OK показал за год рост на 29,4%, с более чем 4,5 млн выполненных заказов, при этом 42% пользователей вернулись для совершения второй покупки в течение месяца.

Новые рынки

Выручка сегмента «Новые инициативы» по итогам IV квартала 2019 г. выросла на 85% год к году до 2,35 млрд руб. За весь 2019 г. рост составил 126,7% до 6,23 млрд руб. Ключевыми факторами бурного роста стал прогресс монетизации сервиса Youla, рост популярности облачной платформы, сегмента онлайн-образования и др.

Youla принесла компании в IV квартале 2019 г. выручку в размере 708 млн руб., что в 1,7 раза больше показателей за тот же период предыдущего года. Годовая выручка сервиса составила 2,1 млрд руб. Сейчас Youla имеет 27 млн активных пользователей. В компании ожидают, что по итогам 2020 г. выручка Youla достигнет 3,7-4,0 млрд руб.

Сервис Worki с момента его приобретения в мае 2019 г. увеличил количество платящих клиентов B2B в 3 раза. Благодаря интеграции в «Вконтакте», в топ-100 сообществах HR-брендов уже есть более 3,5 млн подписчиков.

Выручка сегмента разработки ПО для облака и B2 по итогам 2019 г. превысила 1 млрд руб, показав рост на 140% в годовом исчислении.

Платформа Pulse для рекомендаций персонализированного контента, запущенная в январе 2019 г. достигла по итогам года 45 млн подписчиков. Сейчас на платформе более 300 тыс. уникальных материалов, поступающих из более чем 3000 источников.

В 2020 г. подразделение MRG Tech Lab планирует начать продажи умного динамика Capsule на базе голосового ассистента «Маруся». В настоящее время «Маруся» обладает более чем 60 навыками и будет более тесно интегрирована с сервисами холдинга в течение 2020 г.

В декабре 2019 г. Mail.ru Group получила контроль над образовательной платформой Skillbox, увеличив свою долю до 60,33%.

Сегмент IVAS

Пользовательские платежи в социальных сетях (IVAS) принесли компании по итогам IV квартала 2019 г. 4,36 млрд руб. увеличившись год к году на 6,9%.

Игровой бизнес

Выручка подразделения массовых многопользовательских онлайн-игр (MMO) холдинга увеличилась за IV квартал на 9,5% до 7,78 млрд руб., и на 23% за весь 2019 г. до 30,67 млрд руб. Прибыль игрового подразделения Mail.ru Group почти удвоилась за последние два года, включая 36,8% рост в IV квартале, несмотря на перенос запуска двух игр с конца 2019 г. на 2020 г.

Количество пользователей, зарегистрированных в играх холдинга, выросло по итогам 2019 г. на 26% и достигло 605 млн. По итогам 2019 г. международные доходы компании составили 68% от общего дохода сегмента MMO. Выручка от мобильных игр в IV квартале составила 61% против 57% в 2018 г. По прогнозу, доля выручки от продаж мобильных игр в ближайшие два-три года увеличится до 80%.

В 2020 г. в компании планируют запуск ряда новых игр, а также развитие существующих проектов, в том числе War Robots, Warface, Hustle Castle и др. По прогнозу компании, к 2022 г. EBITDA игр вырастет вдвое по сравнению с уровнем 2018 г. По итогам 2020 г. в компании прогнозируют выручку подразделения в размере $150 млрд, главным, образом, за счет международной экспансии и усиления позиций на рынке мобильных игр.