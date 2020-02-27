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CityMobil сервис по заказу такси
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.02.2020
|Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
|30.01.2019
|Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 1
|05.04.2018
|«Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
CityMobil и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10823 3
|VK - Mail.ru Group 3610 3
|Swag Masha 7 1
|Panzerdog 10 1
|VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
|Yandex - Яндекс 9284 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
|VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
|Добродеев Борис 97 2
|Львов Евгений 11 1
|Аракелян Арам 9 1
|Першиков Александр 2 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Crunchbase 74 1
|Rusbase 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.