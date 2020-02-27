Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200219
ИКТ 15475
Организации 11807
Ведомства 1511
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27075
Персоны 87427
География 3126
Статьи 1583
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2834
Мероприятия 895

CityMobil сервис по заказу такси

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 1
05.04.2018 «Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CityMobil и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10823 3
VK - Mail.ru Group 3610 3
Swag Masha 7 1
Panzerdog 10 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Yandex - Яндекс 9284 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
UFG Private Equity 39 1
Uber 362 1
Emery Capital 5 1
GetBoat.com 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков 42 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
О2О Холдинг 61 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13013 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8698 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6071 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23030 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5311 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4343 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1917 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9589 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 1
Data monetization - Монетизация данных 1981 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3208 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26420 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 262 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 197 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9348 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13711 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24528 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11868 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5399 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29776 1
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 74 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 365 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 2
VK - Mail.ru Native Roll - платформа видео-рекламы 3 1
VK Combo 86 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 769 1
VK SuperAppKit - Суперапп Mail.ru 4 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
Kartoteka.ru 9 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
МТС для такси - МТС Smart такси 5 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1758 1
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 199 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
VK Mini Apps 60 1
Pixonic War Robots 21 1
Hustle Castle 12 1
Добродеев Борис 97 2
Львов Евгений 11 1
Аракелян Арам 9 1
Першиков Александр 2 1
Абрамян Владислав 1 1
Вартанян Феликс 1 1
Вермишян Геворк 67 1
Гришин Дмитрий 210 1
Россия - РФ - Российская федерация 167051 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 1
Казахстан - Республика 6076 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1834 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 836 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3884 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18246 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8111 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 294 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10923 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53714 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33942 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2919 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1688 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12357 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1781 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21795 1
Crunchbase 74 1
Rusbase 16 1
VK - Skillbox - Скилбокс 147 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще