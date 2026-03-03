Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191202
ИКТ 14743
Организации 11417
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26635
Персоны 83206
География 3032
Статьи 1576
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Львов Евгений


СОБЫТИЯ


03.03.2026 «Яндекс» запустил новое «дешевое» такси вместо Uber 1
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 1
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента 1
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 2
01.04.2020 «Яндекс.Такси» не стала покупать конкурента: Лучше поддержать своих водителей 1
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 1
05.04.2018 «Мегафон» и Mail.Ru купили собственное такси 1
13.03.2018 Состоялся релиз приложения golamago, предлагающего доставку продуктов питания 1
18.01.2018 Конкурент «Яндекс.Такси» ищет инвестиции на $200 млн 1
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
24.11.2017 Регуляторы «проспали» появление в России крупного онлайн-агрегатора такси 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Львов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8669 10
VK - Mail.ru Group 3539 2
Rakuten 46 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 31 1
Teleon - Телеон 1 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
AlterGeo - АльтерГео 28 1
МегаФон 10158 1
Alibaba Group 455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
UFG Private Equity 37 9
Uber 343 8
Gett 87 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 4
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 10 3
36,6 - аптечная сеть 93 3
MLU B.V. 14 2
Axelcroft 2 2
Deanfirm 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 2
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
Колли-Сибирь - Колл-центр 1 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 1
Зеленая линия Волгоград 1 1
General Catalyst 23 1
Deanfirn 1 1
GoLama 3 1
RTP Ventures - Ru-Net Technology Partners 5 1
FF Angel - Founders Fund 17 1
Клевер Тольятти 1 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 299 1
Лента - Сеть розничной торговли 2303 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
SoftBank Group 273 1
Foodfox 16 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 9
Королевский адвокат 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3584 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4336 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12351 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 2
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 674 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8195 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 368 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1292 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5982 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4547 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5718 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1906 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 409 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9430 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25809 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9918 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57917 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6742 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5900 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7725 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8857 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3490 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 310 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 709 9
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 111 9
Kartoteka.ru 9 1
МТС для такси - МТС Smart такси 5 1
Яндекс Про 31 1
Apple iPhone 6 4862 1
Uber Eats - UberEATs 39 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 22 1
Артемьев Игорь 91 6
Костиков Александр 5 2
Аракелян Арам 9 1
Старовойтова Александра 3 1
Толмачев Андрей 4 1
Абрамян Владислав 1 1
Вартанян Феликс 1 1
Шулейко Даниил 17 1
Евдаков Кирилл 4 1
Добродеев Борис 97 1
Галицкий Александр 107 1
Вермишян Геворк 67 1
Худавердян Тигран 93 1
Делицын Леонид 133 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 159112 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18876 4
Казахстан - Республика 5861 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18438 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53652 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13600 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Нидерланды 3652 2
Япония 13584 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6096 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3066 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Украина 7823 1
Саудовская Аравия - Королевство 645 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 1
Грузия 1295 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Кипр - Республика 622 1
Ливан - Ливанская Республика 197 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3691 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55287 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1076 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8229 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1448 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20513 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 359 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 1
Латинский алфавит 195 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8414 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3740 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2973 1
Аудит - аудиторский услуги 3143 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10814 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1697 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1315 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11833 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7835 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4785 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5528 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
Bloomberg 1563 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422885, в очереди разбора - 726613.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще