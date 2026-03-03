Получите все материалы CNews по ключевому слову
Львов Евгений
СОБЫТИЯ
Львов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Артемьев Игорь 91 6
|Костиков Александр 5 2
|Аракелян Арам 9 1
|Старовойтова Александра 3 1
|Толмачев Андрей 4 1
|Абрамян Владислав 1 1
|Вартанян Феликс 1 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Евдаков Кирилл 4 1
|Добродеев Борис 97 1
|Галицкий Александр 107 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Худавердян Тигран 93 1
|Делицын Леонид 133 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422885, в очереди разбора - 726613.
Создано именных указателей - 191202.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.