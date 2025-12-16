Разделы

16.12.2025 «Яндекс» запустил обучение по работе с нейросетью «Алиса AI» для курьеров 1
11.08.2025 «Яндекс Такси» поможет водителям оставаться в сервисе при нестабильном интернете 1
05.08.2025 Мощный форвард для «Яндекса»: Александр Овечкин подписал 3-летний контракт с ИT-компанией 1
17.07.2025 Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды 1
20.05.2025 Нейросети «Яндекса» повысят точность курьерских маршрутов 1
16.05.2025 Рунет пережил сбой. Пострадали крупные банки и сервисы 1
31.03.2025 «Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска» 1
25.03.2025 Рунет пережил сбой из-за иностранного серверного оборудования 1
18.03.2025 В работе «Яндекса» произошел сбой. Виновата инфраструктура 1
25.12.2024 Курьеры «Яндекс Еды» смогут накопить на мечту с помощью чаевых 1
07.10.2024 «АльфаСтрахование» и «Яндекс Про» запустили онлайн-покупку ОСГОП для водителей такси 1
25.09.2024 «Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов 1
10.04.2024 Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось 1
27.12.2023 Сервисы «Яндекса» инвестируют 2,5 млрд руб. в поддержку курьеров в новогодний период 1
01.11.2023 «Мегафон» ускорил интернет курьерам и водителям такси на время распродаж 1
07.06.2023 Для курьеров-партнеров «Яндекс доставки» стали доступны моментальные выплаты на карту «Яндекс про» 1
16.05.2023 «Яндекс» меняет название убыточного Delivery Club 1
15.05.2023 Торговую марку и домен Delivery Club оценили в 9,6 миллиардов 1
21.04.2023 «Яндекс лавка» открыла в дарксторах пункты велоремонта: в них курьерам выдадут инструменты для двухколесного транспорта 1
13.04.2023 «Яндекс» выпустил iOS-приложение для курьеров: с сервисами компании теперь можно работать через iPhone 1
24.01.2023 «Яндекс такси» запускает новый финансовый сервис для водителей-партнеров 1
06.12.2022 Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club 1
05.12.2022 «Яндекс еда» выделит больше 70 млн рублей на поддержку курьеров в новогодний период 1
25.10.2022 «Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club 1
23.08.2022 «Яндекс» меняет «Дзен» и «Новости» на Delivery Club. Страница yandex.ru уходит под управление VK 1
23.08.2022 «Яндекс» купит у VK Delivery Club 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
02.02.2021 «Яндекс.Такси» придумал, как купить конкурента вопреки запрету властей 1
11.08.2020 «Яндекс» запускает единую платформу для самозанятых 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 1

Яндекс Про и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8450 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 5
VK - Mail.ru Group 3534 4
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 44 4
МегаФон 9918 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 2
Ростелеком 10316 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 1
Microsoft Corporation 25245 1
Huawei 4224 1
Xiaomi 1976 1
DEXP 59 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
Leff 7 1
Yuno 8 1
Telegram Group 2578 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8187 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 7
Яндекс.Лавка 280 7
Яндекс.Доставка 95 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3001 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1013 3
О2О Холдинг 59 3
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 215 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1476 2
Яндекс Банк - Акрополь КБ 19 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
Gett 86 1
Hyundai Motor Company 419 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Foodfox 16 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
UFG Private Equity 37 1
Uber 338 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 74 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Грузовичкоф 7 1
Таксовичкоф 4 1
Альфа-Банк 1870 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 11 1
Спина Бифида 5 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4110 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7374 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 3
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 109 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1993 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4458 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5663 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3347 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 2
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 351 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1198 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3515 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7669 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2355 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10334 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 14
Google Android 14697 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1168 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 602 4
VK - Яндекс.Дзен 225 4
Яндекс.Плюс 221 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 836 3
Apple iOS 8251 3
VK - Яндекс.Новости 49 3
Яндекс.ТВ 40 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 2
Apple - App Store 3009 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 127 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 246 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 325 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 103 2
FreePik 1444 2
Яндекс.Услуги 25 1
Google YouTube - Видеохостинг 2890 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1906 1
Яндекс.Авто 46 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 1
Xiaomi PatchWall 43 1
StatCounter 447 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 469 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 137 1
Apple iPhone 6 4862 1
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 1
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Яндекс.Эфир 18 1
Uber Eats - UberEATs 38 1
Масюк Дмитрий 16 2
Оганесян Левон 5 2
Худавердян Тигран 91 1
Артемьев Игорь 91 1
Львов Евгений 10 1
Тулубьев Павел 25 1
Бурмистров Михаил 39 1
Кургузов Иван 7 1
Мурадян Арам 1 1
Анпилогова Мария 1 1
Овечкин Александр 13 1
Карев Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 1
Россия - СФО - Новосибирск 4658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 1
Беларусь - Белоруссия 6033 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1297 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
Канада 4985 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 313 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 100 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 125 1
Джерси - коронное владение Британской короны 40 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 9
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1865 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 3
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 3
Пищевая промышленность - Чай 139 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 2
Аренда 2584 2
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 352 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 1
INFOLine-Аналитика 67 1
