Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club

Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club — рассчитываться ими за платную доставку заказов. Баллами можно оплатить до 99% стоимости этой услуги. Уже сейчас часть пользователей может тратить баллы «Плюса» на сервисе, а к концу недели эта возможность станет доступна всем подписчикам Delivery Pro и «Плюса».

Рассчитаться баллами «Плюса» за доставку в Delivery Club можно при заказах у партнёров, отмеченных на сервисе значком зелёной сумки. Это рестораны, магазины и аптеки, чьи заказы развозят курьеры, которые работают с приложением «Яндекс про». Заплатить баллами можно в любое время — в том числе в часы повышенного спроса, когда нагрузка на сервис возрастает и цена доставки увеличивается. Оплата доставки баллами «Плюса» действует во всех регионах России, в которых работает Delivery Club.

«Яндекс» плюсом пользуются 16 млн человек. Он постепенно заменит подписку Pro и другие программы лояльности, действовавшие в Delivery Club. С помощью «Плюса» пользователи могут копить и тратить баллы на сервисах «Яндекса». Например, баллы можно получать за оплату поездок в «Такси», покупок на «Маркете» и в «Лавке», а затем рассчитываться ими за новые заказы на этих сервисах. Ещё «Плюс» позволяет смотреть фильмы и сериалы на «Кинопоиске», слушать песни, подкасты и аудиокниги в «Музыке».