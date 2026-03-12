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Яндекс.Плюс

Яндекс.Плюс

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12.03.2026 Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино

Мультиподписка «Яндекс Плюс», в которую входят развлекательные сервисы «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс
08.10.2025 «Яндекс Плюс» запускает новую опцию «Больше близких»

«Яндекс Плюс» представил опцию «Больше близких», которая расширяет возможности семейной подпис
28.07.2025 5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц читают и слушают книги

нейшим подписным книжным сервисом в России. Осенью 2024 г. «Яндекс Книги» вошли в базовую подписку «Яндекс Плюс», и теперь доступ к книгам есть у 41,3 млн подписчиков (данные за I квартал 2025

29.04.2025 Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам»

С момента запуска опции «Путешественникам» пользователи «Яндекс Плюса» получили 682,423 млн бонусных миль S7 Airlines. При этом максимальное единовременное начисление одному подписчику составило 40,2 тыс. миль, а самое крупное единоразовое списание —
20.02.2025 Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года)

. 2023 г. на 56% и составила 32,1 млрд руб. Рост обусловлен увеличением на 50% доходов от подписки «Яндекс Плюс» и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динам
23.10.2024 Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи

гает оформить колонку с подпиской в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 и
19.09.2024 «Яндекс Плюс» расширяет подписку и добавляет оплату частями и накопительный счет с повышенной ставкой

м ресторане из «Яндекс Еды», купить подарок на день рождения близким в «Яндекс Маркете». «Подписка "Яндекс Плюс" — это не только доступ к разнообразному развлекательному контенту, но и заметная
13.09.2024 T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом»

дписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется «Яндекс Плюс». Он доступен для подключения в активных версиях MiXX – S, M, Max. Для активации

10.09.2024 «ТВ Станции» «Яндекса» теперь можно приобрести с подпиской «Яндекс Плюс»

43", 50", а также «ТВ Станции Про» — с диагональю 55" и 65". Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать стоимость умного телевизора с «Алисой» равными частями на п
20.08.2024 «Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5»

«Яндекс Плюс» совместно с X5 Group представил обновленную опцию «Покупки с Пакетом от X5». Под
19.07.2024 «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезо
14.06.2024 С «Яндекс Плюсом» теперь можно выбирать экскурсии

«Яндекс Плюс» усиливает свое присутствие в travel-сегменте и расширяет опцию «Путешественникам» предложением от сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster. Об этом CNews сообщили пре
25.04.2024 Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще

«Яндекс Плюс» выяснил, что почти половина (45%) россиян считает, что кешбэк помогает путешеств
07.02.2024 Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов

сервисы и расширять программу кешбэка с «Яндекс Пэй»», — сказал Андрей Гевак, руководитель сервиса «Яндекс Плюс». «Плюс» объединяет в себе контентные сервисы («Кинопоиск», «Яндекс Музыка»), при
26.12.2023 «Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке

Запуск бета-версии Yango представила бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), выяснил «Коммерсант». Подписка на Yango Spark будет аналогична «Яндекс Плюс» (доступ ко всем сервисам компании). В сервисе есть разделы с фильмами и сериалами, музыкой и мини-играми. Российские медиасервисы «Яндекса» получат возможность продвигать через Yan
16.11.2023 «Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики

«Яндекс плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия
08.11.2023 «Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников

«Яндекс плюс» запускает опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по брониров
14.09.2023 Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом

карте в приложении «Яндекс с Алисой». До конца октября 2023 г. опция «Детям» доступна подписчикам «Яндекс плюс» бесплатно. «Яндекс плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса»,

22.06.2023 «Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ

В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совмес
28.03.2023 Рекламный кабинет и «Яндекс плюс»: Delivery Club дал ресторанам новые инструменты для продвижения

неса. Среди них — подписка с полезными услугами для заведений и рекламные кампании в Delivery Club. В апреле 2023 г. рестораны-партнеры Delivery Club смогут также подключиться к программе лояльности «Яндекс плюс» и начислять пользователям кешбэк баллами за заказы. До сих пор все эти инструменты были доступны только в «Яндекс еде». С новыми возможностями заведения-партнеры Delivery Club смог
19.12.2022 «Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса»

ам «Яндекс плюса» книжная опция обойдется в 100 руб. в месяц. Для новых пользователей без подписки «Яндекс плюс» доступ к книгам стоит 399 руб. в месяц (299 руб. — подписка «Плюс», 100 руб. — о
06.12.2022 Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club

Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club — рассчитываться ими за платную доставку заказов. Баллами можно оплатить до 99% стоимости этой услуги. Уже сейчас часть пользователей может тр
01.12.2022 «Яндекс плюс» запустил детскую опцию

«Яндекс плюс» объединил предложения для семей с детьми в отдельную опцию «Детям». Опция дает к
10.11.2022 «Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити»

«Яндекс плюс» запустил мобильную игру «Плюс сити» и предложил пользователям построить собствен
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок

ускают совместное продвижение и продажу подписок. Теперь клиентам будет доступен комплект подписок «Яндекс плюс» и «Пакет» от Х5 за 399 руб. в месяц с набором опций. Об этом CNews сообщили пред
08.09.2022 S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку

«Яндекс плюс» и S7 Airlines объявили о запуске совместной опции «Путешествия с S7 Airlines» дл
21.07.2022 Российские выпускники получат бесплатный доступ на год к тысячам фильмов и сериалов, музыке и подкастам за высокие баллы на ЕГЭ

российских школ в 2022 г., которые получили высокие баллы на ЕГЭ, вновь смогут бесплатно получить «Яндекс плюс» на целый год. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно набрать от 80 балло
27.12.2021 «Билайн» и «Яндекс плюс» представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с “Яндекс плюс”»

«Билайн» и «Яндекс плюс» запускают первый совместный тарифный план. «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а т
30.11.2021 Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру»

арте сотрудничества. Клиентам компании «Эр-телеком холдинг» по всей России стала доступна подписка «Яндекс плюс» в пакетном предложении «Засмотрись». Вместе с пакетным предложением «Засмотрись»
02.08.2021 «Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом»

которые закончили обучение в 2021 году с отличными результатами, смогут получить годовую подписку «Яндекс плюс». В программе смогут участвовать выпускники, набравшие от 80 баллов на ЕГЭ по люб
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке»

ьности «Плюса» позволит ресторанам и ритейлерам привлечь больше людей и заказов. Аудитория сервиса «Яндекс Плюс» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов. Владельцы подписки «
01.02.2021 Доставка заказов с «Яндекс.Маркета» для подписчиков «Яндекс плюс» стала бесплатной

«Яндекс.Маркет» предоставил бесплатную доставку подписчикам «Яндекс плюс» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода и еще бо
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов

«Яндекс» сообщил о том, что сервис «Яндекс.Плюс» преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Число подписчиков увеличил
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»

«Яндекс» объявил о том, что обладатели «Яндекс.Плюс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онла
02.07.2020 ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в «Яндекс.Плюс»

ожность дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе «Яндекс.Плюс» размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, дос
23.04.2019 Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10%

Альфа-банк вместе с «Яндексом» и Mastercard предложили пользователям карту «Яндекс.плюс». Она дает кешбэк до 10% на «Такси», «Еду», «Драйв», «Афишу» и не только — всего в списке 15 сервисов. Кроме того, ее обладатель получает кешбэк до 5% в категориях «рестораны», «раз

Публикаций - 250, упоминаний - 308

Яндекс.Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 219
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Apple Inc 13154 19
Google LLC 12688 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Ростелеком 10948 13
Telegram Group 2940 10
Samsung Electronics 11064 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
МегаФон 10742 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
DEXP 64 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 5
Yandex Go - Yango 34 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 146 4
Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 4
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4676 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Bookmate 28 3
Яндекс - Сказбука 4 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
Sony 6739 3
Код Безопасности 812 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 2
Прометей - Prometey 55 2
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 31 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 31 2
Leff 7 2
Yuno 8 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 82 2
VSporte - Вспорте 2 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 91
Яндекс.Лавка 315 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 28
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 24
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 21
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 20
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 17
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 13
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 12
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Visa International 1993 8
Uber 357 7
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 6
Яндекс.Доставка 113 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
КиШ - Король и Шут 19 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 4
Яндекс - Бери Заряд! 33 4
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 4
Связной ГК 1401 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 4
Walt Disney Company 647 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 3
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Альфа-Банк 1979 3
Hyundai Motor Company 436 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
О2О Холдинг 61 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 49
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 37
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 28
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 26
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 26
Podcasts - Подкастинг 323 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 25
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 23
Аудиокнига - Audiobook 259 22
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 19
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 19
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 18
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 17
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 14
Наушники - Headphones 4478 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 91
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 67
Google Android 15243 53
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 51
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 46
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 36
Apple iOS 8583 35
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 74 26
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 26
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 20
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 19
Яндекс.Плюс - Букмейт 31 18
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 18
Сбер - СберПрайм 68 12
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 125 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Apple - App Store 3109 12
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 11
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 11
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 11
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 10
Яндекс.Заправки 41 10
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 105 10
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 47 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
VK - Яндекс.Дзен 258 9
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 9
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 9
Яндекс.Книги 32 9
Apple macOS 2419 9
Яндекс.Радар 31 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Apple Pay 519 8
Apple Music 125 8
Яндекс.Телефон 31 7
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