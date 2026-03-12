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Яндекс.Плюс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.03.2026
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Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино
Мультиподписка «Яндекс Плюс», в которую входят развлекательные сервисы «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс
|08.10.2025
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«Яндекс Плюс» запускает новую опцию «Больше близких»
«Яндекс Плюс» представил опцию «Больше близких», которая расширяет возможности семейной подпис
|28.07.2025
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5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц читают и слушают книги
нейшим подписным книжным сервисом в России. Осенью 2024 г. «Яндекс Книги» вошли в базовую подписку «Яндекс Плюс», и теперь доступ к книгам есть у 41,3 млн подписчиков (данные за I квартал 2025
|29.04.2025
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Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам»
С момента запуска опции «Путешественникам» пользователи «Яндекс Плюса» получили 682,423 млн бонусных миль S7 Airlines. При этом максимальное единовременное начисление одному подписчику составило 40,2 тыс. миль, а самое крупное единоразовое списание —
|20.02.2025
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Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года)
. 2023 г. на 56% и составила 32,1 млрд руб. Рост обусловлен увеличением на 50% доходов от подписки «Яндекс Плюс» и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динам
|23.10.2024
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Клиенты Т2 смогут приобрести умную колонку с подпиской «Яндекс Плюс» в салонах связи
гает оформить колонку с подпиской в салонах связи оператора. Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать умную колонку с «Алисой» равными частями на протяжении 12 и
|19.09.2024
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«Яндекс Плюс» расширяет подписку и добавляет оплату частями и накопительный счет с повышенной ставкой
м ресторане из «Яндекс Еды», купить подарок на день рождения близким в «Яндекс Маркете». «Подписка "Яндекс Плюс" — это не только доступ к разнообразному развлекательному контенту, но и заметная
|13.09.2024
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T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом»
дписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется «Яндекс Плюс». Он доступен для подключения в активных версиях MiXX – S, M, Max. Для активации
|10.09.2024
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«ТВ Станции» «Яндекса» теперь можно приобрести с подпиской «Яндекс Плюс»
43", 50", а также «ТВ Станции Про» — с диагональю 55" и 65". Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать стоимость умного телевизора с «Алисой» равными частями на п
|20.08.2024
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«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5»
«Яндекс Плюс» совместно с X5 Group представил обновленную опцию «Покупки с Пакетом от X5». Под
|19.07.2024
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«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона
«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезо
|14.06.2024
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С «Яндекс Плюсом» теперь можно выбирать экскурсии
«Яндекс Плюс» усиливает свое присутствие в travel-сегменте и расширяет опцию «Путешественникам» предложением от сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster. Об этом CNews сообщили пре
|25.04.2024
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Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще
«Яндекс Плюс» выяснил, что почти половина (45%) россиян считает, что кешбэк помогает путешеств
|07.02.2024
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Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов
сервисы и расширять программу кешбэка с «Яндекс Пэй»», — сказал Андрей Гевак, руководитель сервиса «Яндекс Плюс». «Плюс» объединяет в себе контентные сервисы («Кинопоиск», «Яндекс Музыка»), при
|26.12.2023
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«Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке
Запуск бета-версии Yango представила бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), выяснил «Коммерсант». Подписка на Yango Spark будет аналогична «Яндекс Плюс» (доступ ко всем сервисам компании). В сервисе есть разделы с фильмами и сериалами, музыкой и мини-играми. Российские медиасервисы «Яндекса» получат возможность продвигать через Yan
|16.11.2023
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«Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики
«Яндекс плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия
|08.11.2023
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«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников
«Яндекс плюс» запускает опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по брониров
|14.09.2023
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Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом
карте в приложении «Яндекс с Алисой». До конца октября 2023 г. опция «Детям» доступна подписчикам «Яндекс плюс» бесплатно. «Яндекс плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса»,
|22.06.2023
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«Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ
В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совмес
|28.03.2023
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Рекламный кабинет и «Яндекс плюс»: Delivery Club дал ресторанам новые инструменты для продвижения
неса. Среди них — подписка с полезными услугами для заведений и рекламные кампании в Delivery Club. В апреле 2023 г. рестораны-партнеры Delivery Club смогут также подключиться к программе лояльности «Яндекс плюс» и начислять пользователям кешбэк баллами за заказы. До сих пор все эти инструменты были доступны только в «Яндекс еде». С новыми возможностями заведения-партнеры Delivery Club смог
|19.12.2022
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«Яндекс» запустил сервис электронных и аудиокниг для подписчиков «Яндекс плюса»
ам «Яндекс плюса» книжная опция обойдется в 100 руб. в месяц. Для новых пользователей без подписки «Яндекс плюс» доступ к книгам стоит 399 руб. в месяц (299 руб. — подписка «Плюс», 100 руб. — о
|06.12.2022
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Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club
Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club — рассчитываться ими за платную доставку заказов. Баллами можно оплатить до 99% стоимости этой услуги. Уже сейчас часть пользователей может тр
|01.12.2022
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«Яндекс плюс» запустил детскую опцию
«Яндекс плюс» объединил предложения для семей с детьми в отдельную опцию «Детям». Опция дает к
|10.11.2022
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«Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити»
«Яндекс плюс» запустил мобильную игру «Плюс сити» и предложил пользователям построить собствен
|13.10.2022
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Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок
ускают совместное продвижение и продажу подписок. Теперь клиентам будет доступен комплект подписок «Яндекс плюс» и «Пакет» от Х5 за 399 руб. в месяц с набором опций. Об этом CNews сообщили пред
|08.09.2022
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S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку
«Яндекс плюс» и S7 Airlines объявили о запуске совместной опции «Путешествия с S7 Airlines» дл
|21.07.2022
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Российские выпускники получат бесплатный доступ на год к тысячам фильмов и сериалов, музыке и подкастам за высокие баллы на ЕГЭ
российских школ в 2022 г., которые получили высокие баллы на ЕГЭ, вновь смогут бесплатно получить «Яндекс плюс» на целый год. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно набрать от 80 балло
|27.12.2021
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«Билайн» и «Яндекс плюс» представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с “Яндекс плюс”»
«Билайн» и «Яндекс плюс» запускают первый совместный тарифный план. «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а т
|30.11.2021
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Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру»
арте сотрудничества. Клиентам компании «Эр-телеком холдинг» по всей России стала доступна подписка «Яндекс плюс» в пакетном предложении «Засмотрись». Вместе с пакетным предложением «Засмотрись»
|02.08.2021
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«Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом»
которые закончили обучение в 2021 году с отличными результатами, смогут получить годовую подписку «Яндекс плюс». В программе смогут участвовать выпускники, набравшие от 80 баллов на ЕГЭ по люб
|11.02.2021
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Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке»
ьности «Плюса» позволит ресторанам и ритейлерам привлечь больше людей и заказов. Аудитория сервиса «Яндекс Плюс» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов. Владельцы подписки «
|01.02.2021
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Доставка заказов с «Яндекс.Маркета» для подписчиков «Яндекс плюс» стала бесплатной
«Яндекс.Маркет» предоставил бесплатную доставку подписчикам «Яндекс плюс» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода и еще бо
|23.10.2020
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Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов
«Яндекс» сообщил о том, что сервис «Яндекс.Плюс» преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Число подписчиков увеличил
|06.10.2020
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На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса»
«Яндекс» объявил о том, что обладатели «Яндекс.Плюс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онла
|02.07.2020
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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в «Яндекс.Плюс»
ожность дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе «Яндекс.Плюс» размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, дос
|23.04.2019
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Альфа-банк, «Яндекс» и Mastercard представили карту «Яндекс.плюс» с кешбэком до 10%
Альфа-банк вместе с «Яндексом» и Mastercard предложили пользователям карту «Яндекс.плюс». Она дает кешбэк до 10% на «Такси», «Еду», «Драйв», «Афишу» и не только — всего в списке 15 сервисов. Кроме того, ее обладатель получает кешбэк до 5% в категориях «рестораны», «раз
Яндекс.Плюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Гевак Андрей 16 15
|Сагалович Александра 19 9
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 6
|Абрамзон Евгений 13 4
|Умряева Татьяна 19 4
|Худавердян Тигран 94 4
|Михайлов Александр 56 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
|Волож Аркадий 268 3
|Косарим Александр 8 2
|Филипук Ольга 6 2
|Самаркина Анна 3 2
|Шитова Татьяна 8 2
|Шулейко Даниил 17 2
|Ежов Фёдор 15 2
|Пелевин Виктор 13 2
|Примаченко Ольга 5 2
|Воропаева Наталья 2 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Потапов Владимир 43 2
|Круглов Константин 28 1
|Чачава Александр 124 1
|Touch Michael - Тач Майкл 36 1
|Таврин Иван 120 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Биленко Михаил 7 1
|Свириденко Владислав 7 1
|Милицкий Александр 10 1
|Овечкин Александр 13 1
|Малиновский Алексей 22 1
|Ликсутов Максим 245 1
|Мироненков Антон 16 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Левчук Олег 6 1
|Петров Никита 10 1
|Капьев Евгений 5 1
|Романов Евгений 9 1
|Малкин Евгений 2 1
|Водолазкин Евгений 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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