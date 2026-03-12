Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино Мультиподписка «Яндекс Плюс», в которую входят развлекательные сервисы «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс

«Яндекс Плюс» запускает новую опцию «Больше близких» «Яндекс Плюс» представил опцию «Больше близких», которая расширяет возможности семейной подпис

5,2 млн подписчиков «Яндекс Плюс» в месяц читают и слушают книги нейшим подписным книжным сервисом в России. Осенью 2024 г. «Яндекс Книги» вошли в базовую подписку «Яндекс Плюс», и теперь доступ к книгам есть у 41,3 млн подписчиков (данные за I квартал 2025

Больше 680 млн миль: «Яндекс Плюс» раскрыл статистику по опции «Путешественникам» С момента запуска опции «Путешественникам» пользователи «Яндекс Плюса» получили 682,423 млн бонусных миль S7 Airlines. При этом максимальное единовременное начисление одному подписчику составило 40,2 тыс. миль, а самое крупное единоразовое списание —

Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года) . 2023 г. на 56% и составила 32,1 млрд руб. Рост обусловлен увеличением на 50% доходов от подписки «Яндекс Плюс» и среднего дохода на пользователя (ARPU), а также устойчивой положительной динам

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T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с «Яндекс Плюсом» дписки MiXX, ориентируясь на запросы своих клиентов. Так, в обновленную мультиподписку добавляется «Яндекс Плюс». Он доступен для подключения в активных версиях MiXX – S, M, Max. Для активации

«ТВ Станции» «Яндекса» теперь можно приобрести с подпиской «Яндекс Плюс» 43", 50", а также «ТВ Станции Про» — с диагональю 55" и 65". Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать стоимость умного телевизора с «Алисой» равными частями на п

«Яндекс Плюс» обновил опцию «Покупки с Пакетом от Х5» «Яндекс Плюс» совместно с X5 Group представил обновленную опцию «Покупки с Пакетом от X5». Под

«Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезона «Яндекс Плюс x VSporte» – официальный статистический партнер «Мир РПЛ» на предстоящие два сезо

С «Яндекс Плюсом» теперь можно выбирать экскурсии «Яндекс Плюс» усиливает свое присутствие в travel-сегменте и расширяет опцию «Путешественникам» предложением от сервиса онлайн-бронирования экскурсий и туров Tripster. Об этом CNews сообщили пре

Исследование: кешбэк помогает россиянам путешествовать чаще «Яндекс Плюс» выяснил, что почти половина (45%) россиян считает, что кешбэк помогает путешеств

Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов сервисы и расширять программу кешбэка с «Яндекс Пэй»», — сказал Андрей Гевак, руководитель сервиса «Яндекс Плюс». «Плюс» объединяет в себе контентные сервисы («Кинопоиск», «Яндекс Музыка»), при

«Яндекс Плюс» заработал на Ближнем Востоке и Северной Африке Запуск бета-версии Yango представила бета-версию приложения Yango Spark для стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), выяснил «Коммерсант». Подписка на Yango Spark будет аналогична «Яндекс Плюс» (доступ ко всем сервисам компании). В сервисе есть разделы с фильмами и сериалами, музыкой и мини-играми. Российские медиасервисы «Яндекса» получат возможность продвигать через Yan

«Яндекс плюс» представил решение для спортивной статистики и аналитики «Яндекс плюс» представил систему трекинга для командных видов спорта. Она анализирует действия

«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников «Яндекс плюс» запускает опцию «Путешественникам», в которой объединены предложения по брониров

Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом карте в приложении «Яндекс с Алисой». До конца октября 2023 г. опция «Детям» доступна подписчикам «Яндекс плюс» бесплатно. «Яндекс плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса»,

«Яндекс плюс» представил лимитированную «Станцию мини» с «Алисой» совместно с ÖMANKÖ В честь своего пятого дня рождения «Яндекс плюс» представляет лимитированную серию умных колонок «Станция мини», созданную совмес

Рекламный кабинет и «Яндекс плюс»: Delivery Club дал ресторанам новые инструменты для продвижения неса. Среди них — подписка с полезными услугами для заведений и рекламные кампании в Delivery Club. В апреле 2023 г. рестораны-партнеры Delivery Club смогут также подключиться к программе лояльности «Яндекс плюс» и начислять пользователям кешбэк баллами за заказы. До сих пор все эти инструменты были доступны только в «Яндекс еде». С новыми возможностями заведения-партнеры Delivery Club смог

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Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club Подписчики «Яндекс плюса» смогут тратить баллы в Delivery Club — рассчитываться ими за платную доставку заказов. Баллами можно оплатить до 99% стоимости этой услуги. Уже сейчас часть пользователей может тр

«Яндекс плюс» запустил детскую опцию «Яндекс плюс» объединил предложения для семей с детьми в отдельную опцию «Детям». Опция дает к

«Яндекс плюс» запускает мобильную игру «Плюс сити» «Яндекс плюс» запустил мобильную игру «Плюс сити» и предложил пользователям построить собствен

Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок ускают совместное продвижение и продажу подписок. Теперь клиентам будет доступен комплект подписок «Яндекс плюс» и «Пакет» от Х5 за 399 руб. в месяц с набором опций. Об этом CNews сообщили пред

S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку «Яндекс плюс» и S7 Airlines объявили о запуске совместной опции «Путешествия с S7 Airlines» дл

Российские выпускники получат бесплатный доступ на год к тысячам фильмов и сериалов, музыке и подкастам за высокие баллы на ЕГЭ российских школ в 2022 г., которые получили высокие баллы на ЕГЭ, вновь смогут бесплатно получить «Яндекс плюс» на целый год. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно набрать от 80 балло

«Билайн» и «Яндекс плюс» представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с “Яндекс плюс”» «Билайн» и «Яндекс плюс» запускают первый совместный тарифный план. «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а т

Подписка «Яндекс плюс» появилась в пакетном предложении провайдера «Дом.ру» арте сотрудничества. Клиентам компании «Эр-телеком холдинг» по всей России стала доступна подписка «Яндекс плюс» в пакетном предложении «Засмотрись». Вместе с пакетным предложением «Засмотрись»

«Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом» которые закончили обучение в 2021 году с отличными результатами, смогут получить годовую подписку «Яндекс плюс». В программе смогут участвовать выпускники, набравшие от 80 баллов на ЕГЭ по люб

Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» ьности «Плюса» позволит ресторанам и ритейлерам привлечь больше людей и заказов. Аудитория сервиса «Яндекс Плюс» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов. Владельцы подписки «

Доставка заказов с «Яндекс.Маркета» для подписчиков «Яндекс плюс» стала бесплатной «Яндекс.Маркет» предоставил бесплатную доставку подписчикам «Яндекс плюс» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода и еще бо

Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов «Яндекс» сообщил о том, что сервис «Яндекс.Плюс» преодолел отметку в 5 миллионов подписчиков в России. Число подписчиков увеличил

На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса» «Яндекс» объявил о том, что обладатели «Яндекс.Плюс» получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок «Яндекс.Маркет» и в онла

ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в «Яндекс.Плюс» ожность дешево, быстро и удобно, без очередей и заполнения документов непосредственно на платформе «Яндекс.Плюс» размещать деньги в традиционные продукты, инвестировать в облигации и акции, дос