Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом

По результатам опроса родителей, личное устройство появляется у большинства детей в промежутке между 5 и 7 годами. Чаще всего дошкольники используют гаджеты для игр, просмотра мультфильмов и развлекательных роликов, прослушивания музыки и сказок, просмотра обучающих видео и занятий в образовательных приложениях. Большая часть родителей разрешает детям самостоятельно выбирать контент в интернете.

Согласно опросу родителей, у которых есть дети от 3 до 12 лет, большинство дошкольников (84%) используют смартфоны или планшеты не более двух часов в день. В начальной школе экранное время ребенка начинает плавно расти: 33% родителей отмечают, что дети 7-10 лет проводят в смартфоне уже от трех до пяти часов в день, однако две трети младшеклассников по-прежнему пользуются гаджетом не более двух часов. Перелом наблюдается в возрасте 11-12 лет, когда более половины школьников начинают пользоваться смартфоном или планшетом до восьми часов в день. Так, 46% младших подростков проводят с гаджетами от трех до пяти часов в день, еще 6% — от пяти до восьми часов.

При этом большинство детей (83%) в возрасте от 3 до 12 лет, которые пользуются гаджетами, выходят с них в интернет. Если среди дошкольников интернетом пользуется две трети детей, то начиная со школы — уже более 90%.

Большая часть родителей разрешает своим детям самостоятельно выбирать контент в интернете: этот показатель значительно выше у детей 11-12 лет (81%); в случае дошкольников же (от 3 до 6 лет) эта доля составляет 56%. При этом 88% так или иначе ограничивают взаимодействие ребенка с гаджетом: кто-то мониторит, что именно ребенок делает в интернете, а кто-то контролирует время в смартфоне или просит ребенка отказаться от просмотра нежелательного контента.

Примечательно, что по мере взросления ребенка потребность в обучающем контенте растет. Если среди дошкольников только четверть смотрит обучающие видеоблоги и короткие образовательные видео, то среди школьников эта доля достигает 40% у младшеклассников и 47% у детей 11-12 лет. В среднем, около половины детей пользуются развивающими сервисами и приложениями хотя бы один раз в день, рассказывают родители. При этом 72% из всех, кто использует развивающие сервисы и приложения занимаются, как совместно с родителями, так и без их участия, а еще 23% полностью самостоятельно.

«Погружение ребенка в интернет важно начать с проверенного контента, который комплексно закрывает потребности в отдыхе, обучении и развитии. Детям сложно сориентироваться в бесконечном потоке информации, а у родителей не всегда хватает времени искать что-то качественное. Решением могут быть экосистемные подписки, такие как «Плюс детям». Они снижают когнитивную нагрузку на родителей и формируют у детей привычку “залипать” на качественный контент. Ребенок может начать знакомство с интернетом с развивающей игры и продолжить, например, мультфильмами для подготовки к школе, при этом у родителей нет необходимости ограничивать детей в выборе контента и они могут быть уверены в его безопасности», — сказала Татьяна Умряева, руководитель сервисов для детей и родителей в «Яндексе».

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Исследование проведено методом онлайн-опроса на платформе «Яндекс взгляд». Опрошено 1450 активных пользователей интернета, у которых есть дети в возрасте от 3 до 12 лет и которые проживают в городах России с населением свыше 100 тыс. человек.

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«Плюс детям» — дополнительная опция для подписчиков «Яндекс плюса». Она открывает доступ к приложениям «Сказбука», «Кубокот», «Анимопус» и курсам на онлайн-платформах «Яндекс учебник» и «Фоксфорд». «Плюс детям» дает доступ к детским разделам на «Кинопоиске» и «Яндекс музыке». В сентябре 2023 г. в опции появилась функция «Где ты?». Благодаря ей, подписчики «Яндекс плюса» теперь могут в любой момент узнать, где сейчас их дети. Местонахождение ребенка можно увидеть на карте в приложении «Яндекс с Алисой». До конца октября 2023 г. опция «Детям» доступна подписчикам «Яндекс плюс» бесплатно.

«Яндекс плюс» — это подписка на контентные сервисы «Яндекса», такие как «Кинопоиск», «Музыка» и «Букмейт», а также кэшбэк баллами «Плюса» в «Афише», «Маркете», Go, «Драйве», «Еде», «Лавке», «Путешествиях» и «Заправках». В «Яндекс плюс» можно бесплатно добавить до трех близких, при этом у каждого будет свой аккаунт, баллы «Плюса», персональные подборки и рекомендации. По итогам II квартала 2023 г. у «Плюса» более 23,5 млн подписчиков.