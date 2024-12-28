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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Взгляд



28.12.2024 Каждый десятый россиянин доверяет нейросети придумать образ для новогодней елки 1
12.11.2024 Половина россиян готовы отказаться от мобильной связи в путешествиях и пользоваться только бесплатным Wi-Fi 1
11.10.2024 Треть россиян пользуются несколькими сим-картами одновременно 1
24.07.2024 Почти половина онлайн-покупателей ищут возможность купить товар в интернете сразу с дополнительными услугами 1
11.07.2024 40% покупателей раздражает возврат средств на баланс онлайн-магазина 1
14.06.2024 Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат 1
20.12.2023 В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате 1
30.11.2023 VK объявляет о назначении директоров по продукту «Вконтакте» и «Одноклассниках» 1
18.10.2023 Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером 1
14.09.2023 Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом 1
01.09.2023 Около половины пользователей Рунета не обращает внимания на рекламную маркировку 1
30.08.2023 «Яндекс доставка»: Больше половины молодых россиян задумываются о подработке курьером 1
16.08.2023 В «Яндекс взгляде» появились полевые исследования 1
24.01.2023 Готовы ли россияне заменить привычные бренды на новые: опрос «Ситилинка» 1
06.12.2022 Ноутбук – самый желанный подарок на Новый год среди техники 1
15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники 1
29.06.2022 «РТК-Солар»: более половины российских пользователей не соблюдают базовые требования безопасности паролей 1
30.05.2022 В «Яндекс взгляде» появилась возможность запускать опросы по собственной базе 2
20.09.2021 Маркетологи и креативные агентства смогут бесплатно протестировать прототипы видеороликов в «Яндекс.взгляде» 4
15.07.2020 В «Яндекс.Взгляде» появилась возможность проводить UX-тесты 2
22.11.2019 «Яндекс.Взгляд» делает маркетинговые исследования доступными для бизнеса 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

Яндекс.Взгляд и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 16
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 3
Unisimka 5 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 1
Adata Technology 102 1
Chuwi 13 1
Яндекс - Сказбука 4 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
Telegram Group 1983 1
Яндекс.Доставка 70 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Увелка 11 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Зарплата.ру 17 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 3
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 2
Аксессуары 3881 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 256 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Visualization - Heatmap - Тепловая карта 127 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 212 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 224 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 60 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Яндекс.Учебник 48 1
Яндекс.Плюс 191 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 1
Яндекс.Лавка 231 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Adata XPG Xenia 3 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 1
Карпова Ирина 3 3
Мегорская Ольга 2 1
Максимова Екатерина 3 1
Дедов Александр 8 1
Умряева Татьяна 19 1
Севастьянова Людмила 1 1
Пикерсгиль Екатерина 1 1
Москвичев Александр 10 1
Васильев Евгений 119 1
Кельник Олег 2 1
Кашницкая Анна 10 1
Пятецкий Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 171 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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