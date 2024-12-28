Яндекс.Взгляд
Яндекс.Взгляд и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпова Ирина 3 3
|Мегорская Ольга 2 1
|Максимова Екатерина 3 1
|Дедов Александр 8 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Севастьянова Людмила 1 1
|Пикерсгиль Екатерина 1 1
|Москвичев Александр 10 1
|Васильев Евгений 119 1
|Кельник Олег 2 1
|Кашницкая Анна 10 1
|Пятецкий Станислав 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.