В «Яндекс Go» получатели и отправители посылок смогут связаться с курьером в чате

Теперь отправители и получатели посылок через «Яндекс доставку» могут выбрать удобный для них способ связи с курьером: по телефону или в чате в «Яндекс Go». Запуск чата упростит общение курьеров и пользователей. По данным исследования сервиса*, более 70% пользователей не отвечают на звонки с незнакомых номеров, а почти четверть — просто не любят общаться по телефону. Пятая часть пользователей предпочитают общаться с курьером в чате, а не по телефону, а еще столько же используют оба способа связи.

Технологии «Яндекса» помогают сделать процесс доставки прозрачным: в приложении «Яндекс Go» можно отслеживать статус заказа и наблюдать за перемещением курьера в режиме реального времени. Несмотря на это, бывают ситуации, в которых пользователю или курьеру нужно оперативно связаться друг с другом, но нет возможности позвонить. Чат доступен авторизованным пользователям «Яндекс Go». К переписке можно приложить фото, например, если нужно наглядно объяснить, как найти адрес. После завершения заказа или в случае его отмены чат с перепиской автоматически удаляются.

Пользователи отмечают несколько преимуществ коммуникации в чате по сравнению со звонками. Более 43% предпочитают чат, потому что там можно ответить в удобное время. Треть опрошенных отмечает, что в чате меньше шанс понять друг друга ошибочно, ведь в разговоре по телефону можно не расслышать сказанное или не запомнить детали. Почти четверть пользователей вообще не любят говорить по телефону и поэтому предпочитают чат.

*Методика исследования

Исследование проводилось в сентябре 2023 г. методом онлайн-анкетирования через платформу «Яндекс взгляд». В опросе участвовало 593 мужчин и женщин в возрасте от 18 лет до 60 лет, проживающих в Москве.

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«​Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. «Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в 1000 городах России.