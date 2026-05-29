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Последняя миля канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи)

СОБЫТИЯ


29.05.2026 DPD в России автоматизировала учет расходов на первой и последней миле

е показатели по территориям, логисты отслеживают загрузку рейсов, экономисты контролируют себестоимость. Система анализирует прибыльность каждого клиента с учетом всех составляющих затрат на первой и последней миле. По запросу создаются дополнительные аналитические отчеты для углубленной оценки затрат. Это особенно важно при запуске новых сервисов, когда необходимо оперативно оценить их рен
29.04.2026 ФК «Пульс» завершила этап цифровизации контроля «последней мили» в фармлогистике

Фармацевтический дистрибьютор ФК «Пульс» завершила очередной этап цифровизации логистики совместно с ИТ-компанией Advantum. В рамках проекта компания выстроила систему контроля «последней мили», обеспечивающую прозрачность и управляемость доставки лекарственных средств. Об этом CNews сообщил представитель компании Advantum. Проект развивался поэтапно. На первом этапе а
13.02.2025 «Яндекс» улучшил навигацию для доставки последней мили

лестницы и пандусы, а также исключать определенные типы дорог. Новые функции особенно полезны для супермаркетов, интернет-магазинов, маркетплейсов, логистических служб и всех, кто использует доставку последней мили или занимается грузоперевозками. Об этом CNews сообщили представители API «Яндекс Карт». Обновления доступны в двух продуктах для мобильных приложений: MapKit SDK для добавления

01.03.2024 «Магнит» запускает сервис доставки на «Последней миле» для ресторанов и ритейла

ничества с «Магнитом». Наши партнеры из ресторанной отрасли и ритейла получат надежный канал быстрой доставки заказов до конечного потребителя. Объединив усилия, мы сможем эффективно решать проблемы «последней мили» и повысить качество сервиса на рынке e-com». *** Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через се
08.06.2023 N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON

ионный терминал GPON OLT N3-6820 для организации высокоскоростных соединений и обеспечения услуг мультисервисного доступа с гарантированно высоким качеством. Решение N3-6820 подходит для организации «последней мили» по оптике для корпоративных клиентов, муниципальных объектов (школ, госпиталей и др.) и жилых комплексов; построения инфраструктуры для систем видеонаблюдения, а также для подкл
24.04.2023 Анонсирован новый сервис управления доставкой последней мили от «1С-БСЛ»

Состоялась презентация сервиса «Курьерика» для управления собственной доставкой последней мили. Сервис разрабатывается совместным предприятием фирмы «1С» и ИТ компании BSL, предназначен для автоматизации собственной курьерской службы и интеграции внешних исполнителей. «Кур
26.05.2022 Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022

регуляторные барьеры, продемонстрировать ключевые бизнес-кейсы, которые позволят достичь больших масштабов рынка. Нами запланирован логистический хаб, куда компании будут доставлять свои посылки – а “последнюю милю” возьмут на себя беспилотники. Мы ожидаем, что как по части инфраструктуры, так и по части IT-систем получим возможность тестировать большое количество решений». На дискуссии «It
14.03.2017 «Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP

Система управления строительством «последней мили»Интегратор «Техносерв» развернул для «Ростелекома» систему управления строител
09.10.2015 J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами

еской стратегии для операторов фиксированного ШПД нет, но в горизонте 2025 г. основной технологией «последней мили» станет оптика.
13.02.2013 "Последняя миля" документооборота: разбираем ИТ

У связистов есть такой термин — "решения последней мили". Это подразумевает технологии и оборудование, используемые для подключения абонентов к узлам доступа провайдеров. Можно провести аналогию с документооборотом: здесь тоже нужны р
09.10.2012 CompTek: Через два года мы не узнаем "последнюю милю"

ь и перешли в разряд массовых; появились инновационные продукты – это, определенно, второе дыхание "последней мили" радиодоступа. Второй момент – провайдерам тесно в городе. Мы видим, что в каж
23.05.2011 «Таском» выбрал решения Radwin для организации «последней мили» в Московском регионе

Телекоммуникационная компания «Таском» выбрала оборудование Radwin 2000 для организации «последней мили» в Московском регионе. Как отмечается, одной из ключевых задач, стоящих перед «Таскомом», является оперативная организация связи на участке «последней мили» с обеспечением
22.04.2009 Orange организует «последнюю милю» с помощью беспроводных лазерных систем

Компания Orange, наряду с использованием оптоволоконных линий, беспроводного радиодоступа и спутниковых ресурсов, начала применять беспроводные лазерные системы связи для организации «последней мили». Технология не требует получения разрешения Роскомнадзора, что позволяет развернуть решение в кратчайшие сроки, говорится в сообщении компании. Атмосферные оптические линии связ
21.12.2006 ПФР Карелии объявил конкурс на аренду порта IP/VPN и "последней мили"

конкурс на услугу по аренде порта IP/VPN. Лимит финансирования — 525 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 27 января 2007 года. Необходимо предоставить услугу по аренде порта IP/VPN и «последней мили» до отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (ГУ-ОПФР по РК), с целью получения доступа к Федеральной корпоративной сети передачи данных Пенсионного
03.10.2005 "Последняя миля" становится оптоволоконной

 помощью оптоволокна и совместимого с ним оборудования. Стерлинг Перрин (Sterling Perrin), менеджер исследований IDC по оптоволоконным сетям, сказала: «Сети оптоволоконного доступа являются решением „последней мили“, позволяющим клиентам непосредственно использовать возможности оптоволокна. После нескольких лет затишья на рынке оптоволоконных сетей этот рынок, наконец, демонстрирует реальны
03.02.2005 Tata выбирает лазерное решение "последней мили"

Индийский оператор Tata Teleservices отметил год с начала внедрения лазерного решения «последней мили», иногда единственно возможного для сложнопересеченной местности. В Индии очень трудно, а иногда невозможно, осуществить прокладку кабелей. Оборудование лазерного обмена Lightpoi
22.06.2004 MRV увеличил дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю. Отличие данного

20.02.2004 Московская железная дорога совершенствует "последнюю милю"

омпания Diamond Communications в рамках сотрудничества с Московской железной дорогой, филиалом ОАО «Российские железные дороги», произвела поставку телекоммуникационного оборудования для организации «последней мили». Для этой модернизации руководство МЖД выделило средства на покупку цифровых модемов PairGain MM300S, позволяющих объединять локальные сети по одной паре медных проводов со скор
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире

хот-спотов. Диаграмма 1.Рост числа подписчиков (млн. чел) широкополосного беспроводного доступа на последней миле в диапазоне до 11 ГГц Соединения типа «звезда-звезда» в диапазоне до 11 ГГц (с
02.06.2003 Интернет через аэростаты, впервые на практике

SkyLINC. Он способен обеспечить устойчивую и качественную передачу данных даже для удаленных от экономических центров регионов, сельских анклавов и т.п., позволяя дешево и эффективно решать проблему «последней мили». Идея доступа в интернет через аэростаты набирает все большую популярность. Решение проблемы «последней мили» со скоростью 2 Мбит/с   18 привязных аэростатов, подняв базо
08.10.2002 MRV Communications объявляет о снижении цен на решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch

Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о значительном снижении цен на ряд решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Изменение цен коснулось наиболее популярных устройств, составляющих большую часть стоимости решений EoV для сете
15.04.2002 В Германии снижены тарифы на "последнюю милю"

Немецкий орган регуляции в области телекоммуникаций RegTP дал указание руководству компании Deutsche Telekom снизить тарифы на подключение на участке "последней мили". По новым правилам, Deutsche Telekom будет взимать единовременный тариф в размере 70,56 евро, а не 92,59 евро, как раньше. Данная мера нацелена на создание условий для нормально
26.02.2002 Optical Access значительно расширила спектр решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch

Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых устройств доступа последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Среди новых продуктов - целая серия новых модулей и абонентских устройств EoV. В первую очередь следует отметить
29.01.2002 Optical Access увеличивает дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL до 2,5 км

Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю. Отличие данного

25.12.2001 Три страны ЕС могут предстать перед судом за медленную демонополизацию телекоммуникаций на "последней миле"

ницах", - сообщил член Комиссии по вопросам информатизации Еркки Лииканен (Erkki Liikanen) в заявлении по этому поводу. По его словам, многие страны-участницы слишком медленно решают вопрос открытия "последней мили" (линии от оператора к домам или офисам) конкурирующим фирмам, которые хотят использовать их для высокоскоростного доступа в интернет и других услуг. Еврокомиссия практикует расс
19.07.2001 Оптоволокно внутри газопровода - оригинальное решение проблемы "последней мили"

gy, один из крупнейших поставщиков электроэнергии и газа в США, сообщила в среду о разработке новой технологии присоединения частных пользователей к коммуникационным сетям, на так называемом отрезке "последней мили". Решение Sempra Energy состоит в том, что кабель вводится непосредственно в газопровод, через который газ поступает в дома пользователей. Sempra утверждает, что таким образом мо
25.06.2001 Optical Access представила решение последней мили на основе VDSL для семейства коммутаторов OptiSwitch

дственной передачи кадров Ethernet без необходимости их инкапсуляции в ячейки ATM (который является стандартным интерфейсом для VDSL). Именно этим и был обусловлен выбор 10BaseS в качестве технологии последней мили для решения OptiSwitch Classifier, которое предназначено для построения операторских сетей доступа на базе Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Решение 10BaseS, выпущенное Optical Access
19.03.2001 Монополия на "последнюю милю" в Швейцарии осталась за Swisscom

Федеральный суд Швейцарии оставил за бывшей государственной телекоммуникационной компанией Swisscom монополию на осуществление связи на последнем этапе телекоммуникаций - т.н. "последнюю милю", т.е. сегменте сети до частного потребителя услуг связи. Рассмотрение вопроса в суде было предпринято в связи с иском компании diAx, провайдера телекоммуникационных услуг. Приня
21.02.2001 "Голден Телеком" осваивает "последнюю милю"

динения локальных сетей, офисных АТС, доступа к удаленным базам данных и работы с ERP приложениями. Последняя миля - от 50 долларов Плата за городской номер - 20 долларов Тариф на Москву - 8 це
12.07.2000 Европейская комиссия одобрит сегодня закон о "последней миле" в сетях связи

а создание законодательных основ регулирования телекоммуникаций в странах ЕС. Речь идет о законе о "последней миле" в сетях связи, то есть об отрезке телекоммуникаций, ведущем непосредственно к
18.05.2000 Проблема «последней мили» — уже не проблема

Как известно, самым тонким местом в структуре сетей доступа является так называемая «последняя миля» — участок сети от абонента до ближайшего узла коммутации. Полоса пропускания на этом участке, как правило, очень мала (по сравнению с магистральными сетями), что ограничивает во

Публикаций - 797, упоминаний - 848

Последняя миля и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 84
Yandex - Яндекс 9215 58
МегаФон 10742 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Cisco Systems 5372 36
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 35
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 29
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 29
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 29
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 27
UIPath 119 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 27
Газинформсервис - ГИС 496 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 25
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 24
Intel Corporation 12811 23
Microsoft Corporation 25775 21
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 21
9594 20
Ростелеком - Связьинвест 1719 18
Huawei 4675 17
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 15
SAP SE 5601 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 15
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 14
Google LLC 12688 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 13
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 40
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
Почта России ПАО 2370 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 28
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 26
Транснефть 335 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 26
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 19
Яндекс.Доставка 113 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 14
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Яндекс.Лавка 315 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 11
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 11
Абсолют Банк 249 11
Сургутнефтегаз - СНГ 288 11
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 10
Ингосстрах СПАО 478 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
Ингосстрах Инвестиции 22 9
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 9
Zenden Group - Дом одежды 66 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 73
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 28
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
WiMAX Forum 69 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 195
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 193
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 179
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 166
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 157
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 146
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 135
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 117
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 109
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 101
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 92
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 91
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 80
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 76
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 75
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 72
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 71
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 70
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 66
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22556 65
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 64
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 64
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 56
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 56
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 56
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 55
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 55
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 53
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 52
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 51
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 50
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 50
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 42
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 32
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 31
НКТ - Р7-Офис 543 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 26
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 23
Microsoft Windows 2000 8678 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Google Android 15243 17
Apple iOS 8583 14
Apple iPhone 6 4861 13
Linux OS 11533 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 8
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 8
Microsoft Windows 16882 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Microsoft Azure 1526 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Yandex Pay - Яндекс Пэй 113 5
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 4
InfiNet - Revolution 5000 9 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 4
Шадаев Максут 1210 31
Костин Сергей 37 29
Врацкий Андрей 175 27
Романов Кирилл 32 27
Натрусов Артем 313 27
Шпак Василий 279 27
Урусов Виктор 157 27
Тутаев Михаил 57 26
Касаев Сергей 28 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Виноградов Артём 29 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 34 26
Спиридонов Иван 27 26
Чаркин Евгений 317 26
Паршин Максим 323 26
Бадалов Андрей 66 26
Ушаков Анатолий 47 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 209 26
Мацыгин Юрий 50 26
Соловьев Сергей 76 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Сергеев Сергей 179 12
Козырев Алексей 328 12
Ермолаев Артем 379 12
Приданцев Сергей 149 11
Белоусов Максим 109 11
Лигачев Глеб 120 11
Фомичев Олег 139 11
Гимранов Ринат 126 11
Ульянов Николай 176 11
Россия - РФ - Российская федерация 166166 500
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 255
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 100
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 88
Европа 24963 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 62
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 34
Германия - Федеративная Республика 13221 31
Азия - Азиатский регион 5920 25
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 23
Россия - СФО - Новосибирск 4875 22
Япония 13807 21
Индия - Bharat 5869 21
Украина 7928 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Южная Корея - Республика 7051 17
Казахстан - Республика 6047 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 11
Европа Восточная 3138 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 11
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 11
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Канада 5081 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 169
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 152
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 140
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 111
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 90
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33756 70
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 62
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 59
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 55
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 53
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 49
Металлы - Медь - Copper 862 48
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 46
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 38
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 36
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 31
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 30
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 29
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 28
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10344 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 27
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 445 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 25
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 24
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 24
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 21
Аренда 2687 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 9
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Мобильные системы 118 4
Forbes - Форбс 1002 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Silicon 494 2
Total Telecom 613 2
Росбалт ИА 60 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
The Washington Post 350 2
Известия ИД 770 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
NE Asia Online 313 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Faulkner Information Services 100 1
allNetDevices 160 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Optics 143 1
CNews Северо-Запад 24 1
Nikkei Electronics 82 1
РБК Daily 91 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 661 1
EBU - European Broadcasting Union - ЕВС - Европейский вещательный союз 18 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 50
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Gartner - Dataquest 353 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Forrester Research 834 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Strategy Analytics 285 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Deloitte Technology Fast 16 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Gartner Pace-Layered Application Strategy 1 1
Cahners-Instat Group 34 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Juniper Research 131 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 2
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 2
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
ПГТУ - Волгатех - Поволжский государственный технологический университет 9 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 9 1
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
ВГУВТ - Волжский государственный университет водного транспорта - Институт кораблестроения и инфраструктуры водного транспорта 4 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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