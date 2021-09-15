Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Последняя миля
канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 203, упоминаний - 248
Последняя миля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 6
|Калугин Сергей 162 3
|Тынкован Александр 48 3
|Иванова Дагмара 24 2
|Коробов Евгений 22 2
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Фролов Александр 26 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Иванов Сергей 170 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Елистратов Николай 90 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Калядин Даниил 2 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Шиянов Игорь 1 1
|Кожевников Сергей 12 1
|Юшков Евгений 1 1
|Полищук Дмитрий 11 1
|Попов Александр 26 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Кореш Виктор 71 1
|Лосев Сергей 43 1
|Усов Александр 5 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Романов Александр 8 1
|Вуколов Алексей 4 1
|Новиков Федор 2 1
|Сюй Виктор 22 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Семенов Александр 69 1
|Абрамков Александр 29 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Самуйлов Александр 4 1
|Изосимов Александр 91 1
|Есекеев Куанышбек 33 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Брехт Максим 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru