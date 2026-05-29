Последняя миля

DPD в России автоматизировала учет расходов на первой и последней миле е показатели по территориям, логисты отслеживают загрузку рейсов, экономисты контролируют себестоимость. Система анализирует прибыльность каждого клиента с учетом всех составляющих затрат на первой и последней миле. По запросу создаются дополнительные аналитические отчеты для углубленной оценки затрат. Это особенно важно при запуске новых сервисов, когда необходимо оперативно оценить их рен

ФК «Пульс» завершила этап цифровизации контроля «последней мили» в фармлогистике Фармацевтический дистрибьютор ФК «Пульс» завершила очередной этап цифровизации логистики совместно с ИТ-компанией Advantum. В рамках проекта компания выстроила систему контроля «последней мили», обеспечивающую прозрачность и управляемость доставки лекарственных средств. Об этом CNews сообщил представитель компании Advantum. Проект развивался поэтапно. На первом этапе а

«Яндекс» улучшил навигацию для доставки последней мили лестницы и пандусы, а также исключать определенные типы дорог. Новые функции особенно полезны для супермаркетов, интернет-магазинов, маркетплейсов, логистических служб и всех, кто использует доставку последней мили или занимается грузоперевозками. Об этом CNews сообщили представители API «Яндекс Карт». Обновления доступны в двух продуктах для мобильных приложений: MapKit SDK для добавления

«Магнит» запускает сервис доставки на «Последней миле» для ресторанов и ритейла ничества с «Магнитом». Наши партнеры из ресторанной отрасли и ритейла получат надежный канал быстрой доставки заказов до конечного потребителя. Объединив усилия, мы сможем эффективно решать проблемы «последней мили» и повысить качество сервиса на рынке e-com». *** Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через се

N3com представила решение для организации высокоскоростных соединений «последней мили» GPON ионный терминал GPON OLT N3-6820 для организации высокоскоростных соединений и обеспечения услуг мультисервисного доступа с гарантированно высоким качеством. Решение N3-6820 подходит для организации «последней мили» по оптике для корпоративных клиентов, муниципальных объектов (школ, госпиталей и др.) и жилых комплексов; построения инфраструктуры для систем видеонаблюдения, а также для подкл

Анонсирован новый сервис управления доставкой последней мили от «1С-БСЛ» Состоялась презентация сервиса «Курьерика» для управления собственной доставкой последней мили. Сервис разрабатывается совместным предприятием фирмы «1С» и ИТ компании BSL, предназначен для автоматизации собственной курьерской службы и интеграции внешних исполнителей. «Кур

Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022 регуляторные барьеры, продемонстрировать ключевые бизнес-кейсы, которые позволят достичь больших масштабов рынка. Нами запланирован логистический хаб, куда компании будут доставлять свои посылки – а “последнюю милю” возьмут на себя беспилотники. Мы ожидаем, что как по части инфраструктуры, так и по части IT-систем получим возможность тестировать большое количество решений». На дискуссии «It

«Ростелеком» внедрил для «последней мили» российский аналог продуктов Oracle и SAP Система управления строительством «последней мили»Интегратор «Техносерв» развернул для «Ростелекома» систему управления строител

J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами еской стратегии для операторов фиксированного ШПД нет, но в горизонте 2025 г. основной технологией «последней мили» станет оптика.

"Последняя миля" документооборота: разбираем ИТ У связистов есть такой термин — "решения последней мили". Это подразумевает технологии и оборудование, используемые для подключения абонентов к узлам доступа провайдеров. Можно провести аналогию с документооборотом: здесь тоже нужны р

CompTek: Через два года мы не узнаем "последнюю милю" ь и перешли в разряд массовых; появились инновационные продукты – это, определенно, второе дыхание "последней мили" радиодоступа. Второй момент – провайдерам тесно в городе. Мы видим, что в каж

«Таском» выбрал решения Radwin для организации «последней мили» в Московском регионе Телекоммуникационная компания «Таском» выбрала оборудование Radwin 2000 для организации «последней мили» в Московском регионе. Как отмечается, одной из ключевых задач, стоящих перед «Таскомом», является оперативная организация связи на участке «последней мили» с обеспечением

Orange организует «последнюю милю» с помощью беспроводных лазерных систем Компания Orange, наряду с использованием оптоволоконных линий, беспроводного радиодоступа и спутниковых ресурсов, начала применять беспроводные лазерные системы связи для организации «последней мили». Технология не требует получения разрешения Роскомнадзора, что позволяет развернуть решение в кратчайшие сроки, говорится в сообщении компании. Атмосферные оптические линии связ

ПФР Карелии объявил конкурс на аренду порта IP/VPN и "последней мили" конкурс на услугу по аренде порта IP/VPN. Лимит финансирования — 525 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 27 января 2007 года. Необходимо предоставить услугу по аренде порта IP/VPN и «последней мили» до отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (ГУ-ОПФР по РК), с целью получения доступа к Федеральной корпоративной сети передачи данных Пенсионного

"Последняя миля" становится оптоволоконной помощью оптоволокна и совместимого с ним оборудования. Стерлинг Перрин (Sterling Perrin), менеджер исследований IDC по оптоволоконным сетям, сказала: «Сети оптоволоконного доступа являются решением „последней мили“, позволяющим клиентам непосредственно использовать возможности оптоволокна. После нескольких лет затишья на рынке оптоволоконных сетей этот рынок, наконец, демонстрирует реальны

Tata выбирает лазерное решение "последней мили" Индийский оператор Tata Teleservices отметил год с начала внедрения лазерного решения «последней мили», иногда единственно возможного для сложнопересеченной местности. В Индии очень трудно, а иногда невозможно, осуществить прокладку кабелей. Оборудование лазерного обмена Lightpoi

MRV увеличил дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю. Отличие данного

Московская железная дорога совершенствует "последнюю милю" омпания Diamond Communications в рамках сотрудничества с Московской железной дорогой, филиалом ОАО «Российские железные дороги», произвела поставку телекоммуникационного оборудования для организации «последней мили». Для этой модернизации руководство МЖД выделило средства на покупку цифровых модемов PairGain MM300S, позволяющих объединять локальные сети по одной паре медных проводов со скор

Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире хот-спотов. Диаграмма 1.Рост числа подписчиков (млн. чел) широкополосного беспроводного доступа на последней миле в диапазоне до 11 ГГц Соединения типа «звезда-звезда» в диапазоне до 11 ГГц (с

Интернет через аэростаты, впервые на практике SkyLINC. Он способен обеспечить устойчивую и качественную передачу данных даже для удаленных от экономических центров регионов, сельских анклавов и т.п., позволяя дешево и эффективно решать проблему «последней мили». Идея доступа в интернет через аэростаты набирает все большую популярность. Решение проблемы «последней мили» со скоростью 2 Мбит/с 18 привязных аэростатов, подняв базо

MRV Communications объявляет о снижении цен на решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о значительном снижении цен на ряд решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Изменение цен коснулось наиболее популярных устройств, составляющих большую часть стоимости решений EoV для сете

В Германии снижены тарифы на "последнюю милю" Немецкий орган регуляции в области телекоммуникаций RegTP дал указание руководству компании Deutsche Telekom снизить тарифы на подключение на участке "последней мили". По новым правилам, Deutsche Telekom будет взимать единовременный тариф в размере 70,56 евро, а не 92,59 евро, как раньше. Данная мера нацелена на создание условий для нормально

Optical Access значительно расширила спектр решений последней мили Ethernet-поверх-VDSL для коммутаторов OptiSwitch Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых устройств доступа последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch. Среди новых продуктов - целая серия новых модулей и абонентских устройств EoV. В первую очередь следует отметить

Optical Access увеличивает дальность работы решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL до 2,5 км Компания Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новой модификации решения последней мили Ethernet-поверх-VDSL (EoV) для семейства коммутаторов OptiSwitch, обеспечивающей значительное увеличение дальности работы по обычному медному телефонному кабелю. Отличие данного

Три страны ЕС могут предстать перед судом за медленную демонополизацию телекоммуникаций на "последней миле" ницах", - сообщил член Комиссии по вопросам информатизации Еркки Лииканен (Erkki Liikanen) в заявлении по этому поводу. По его словам, многие страны-участницы слишком медленно решают вопрос открытия "последней мили" (линии от оператора к домам или офисам) конкурирующим фирмам, которые хотят использовать их для высокоскоростного доступа в интернет и других услуг. Еврокомиссия практикует расс

Оптоволокно внутри газопровода - оригинальное решение проблемы "последней мили" gy, один из крупнейших поставщиков электроэнергии и газа в США, сообщила в среду о разработке новой технологии присоединения частных пользователей к коммуникационным сетям, на так называемом отрезке "последней мили". Решение Sempra Energy состоит в том, что кабель вводится непосредственно в газопровод, через который газ поступает в дома пользователей. Sempra утверждает, что таким образом мо

Optical Access представила решение последней мили на основе VDSL для семейства коммутаторов OptiSwitch дственной передачи кадров Ethernet без необходимости их инкапсуляции в ячейки ATM (который является стандартным интерфейсом для VDSL). Именно этим и был обусловлен выбор 10BaseS в качестве технологии последней мили для решения OptiSwitch Classifier, которое предназначено для построения операторских сетей доступа на базе Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Решение 10BaseS, выпущенное Optical Access

Монополия на "последнюю милю" в Швейцарии осталась за Swisscom Федеральный суд Швейцарии оставил за бывшей государственной телекоммуникационной компанией Swisscom монополию на осуществление связи на последнем этапе телекоммуникаций - т.н. "последнюю милю", т.е. сегменте сети до частного потребителя услуг связи. Рассмотрение вопроса в суде было предпринято в связи с иском компании diAx, провайдера телекоммуникационных услуг. Приня

"Голден Телеком" осваивает "последнюю милю" динения локальных сетей, офисных АТС, доступа к удаленным базам данных и работы с ERP приложениями. Последняя миля - от 50 долларов Плата за городской номер - 20 долларов Тариф на Москву - 8 це

Европейская комиссия одобрит сегодня закон о "последней миле" в сетях связи а создание законодательных основ регулирования телекоммуникаций в странах ЕС. Речь идет о законе о "последней миле" в сетях связи, то есть об отрезке телекоммуникаций, ведущем непосредственно к