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Последняя миля
канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи)


15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
26.07.2021 «Связной» и «Aliexpress Россия» масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 2
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
31.05.2021 10 простых шагов: Как создать корпоративную 4G/5G-сеть 1
27.05.2021 ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech 1
29.04.2021 «Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках 1
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1
30.03.2021 «Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики 1
17.03.2021 Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону 1
12.03.2021 Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 3
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
25.01.2021 Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
15.10.2020 Платформа доставки «Чекбокс» привлекла инвестиции на развитие в России 1
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок 1
13.08.2020 «Росэлектроника» разработала комплекс высокоскоростной беспроводной передачи данных на большие расстояния 1
04.08.2020 «Ситимобил» добавил в приложение аренду электросамокатов Urent 1
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
27.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года 2
20.07.2020 5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
02.07.2020 «Связной» и Delivery Club запустили экспресс-доставку техники 1
30.06.2020 Сеть «Эльдорадо» во время карантина доставила более 80 тысяч срочных заказов с помощью такси 1
25.06.2020 «Яндекс.Маркет» возвращается в экосистему «Яндекса» 1
27.05.2020 «Почта России» будет выдавать интернет-заказы «М.Видео» в отделениях связи 1
29.04.2020 В «Сколково» начал работать робот-курьер «Яндекс.Ровер» 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 1
10.02.2020 «Билайн бизнес» запустил биржу каналов связи 2
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
25.11.2019 Власти навязали «Ростелекому» российское оборудование для подключения школ к интернету 1

Публикаций - 203, упоминаний - 248

Последняя миля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 43
Синтерра - Synterra 565 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 13
Yandex - Яндекс 4101 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 8
Крок 1219 6
Акадо Телеком - Комкор 609 5
Microsoft Corporation 11060 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Ростелеком Связьинвест 695 4
Huawei 2730 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
BT Group - British Telecommunications 83 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Google LLC 7144 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 3
ГЛОНАСС АО 82 2
SAP SE 3211 2
Samsung Electronics 5651 2
Ланит ГК 1155 2
Ланит - Норбит - Norbit 202 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
IBM 3537 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ростелеком ЦентрТелеком 189 2
Dell EMC 2397 1
Dell Technologies 133 1
Nokia Corporation 2434 1
iCore 45 1
Oberon - Оберон 40 1
Код Безопасности 365 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Ramax - Рамакс 62 1
Иннодата - Innodata 13 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Tetron - Тетрон 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
X5 Group 599 4
Почта России ПАО 1572 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ONE RETAIL 23 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 2
Tesla Motors 241 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Uber 257 1
OneRetail 5 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
DiDi Chuxing 19 1
Gett 60 1
Связной ГК 877 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
О2О Delivery club 153 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Lamoda 83 1
Hyundai Motor 145 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
РесурсТранс 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Google Android 10750 5
Microsoft Windows 10 6629 4
WhatsApp Messenger 654 3
Apple iOS 5741 3
Linux OS 4253 3
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Azure 1171 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 1
Microsoft Office 365 769 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
SAP SuccessFactors 110 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2070 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SQL - Язык программирования 432 1
Java - Язык программирования 1175 1
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 1
BellSoft LiberCat 8 1
Apple CarPlay 28 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
VMware NSX SD-WAN 3 1
СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 5 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Rakuten Viber 429 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
OneTwoTrip 30 1
Приданцев Сергей 82 6
Калугин Сергей 162 3
Тынкован Александр 48 3
Иванова Дагмара 24 2
Коробов Евгений 22 2
Медведев Дмитрий 1433 1
Фролов Александр 26 1
Бутенко Владимир 11 1
Иванов Сергей 170 1
Емельченков Сергей 83 1
Сапунов Алексей 30 1
Елистратов Николай 90 1
Никифоров Николай 1126 1
Калядин Даниил 2 1
Кипайкина Елена 2 1
Шиянов Игорь 1 1
Кожевников Сергей 12 1
Юшков Евгений 1 1
Полищук Дмитрий 11 1
Попов Александр 26 1
Румянцева Ольга 45 1
Кореш Виктор 71 1
Лосев Сергей 43 1
Усов Александр 5 1
Зеленюк Александр 2 1
Романов Александр 8 1
Вуколов Алексей 4 1
Новиков Федор 2 1
Сюй Виктор 22 1
Чукарин Алексей 56 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Семенов Александр 69 1
Абрамков Александр 29 1
Худавердян Тигран 66 1
Белокрылов Александр 20 1
Самуйлов Александр 4 1
Изосимов Александр 91 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Барыкин Сергей 9 1
Брехт Максим 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Европа 3745 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - ПФО - Казань 1513 6
Украина 3361 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Япония 2778 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Германия - Федеративная Республика 3624 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Европа Западная 612 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Индия - Республика 2169 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Северная Америка 1409 2
Россия - Астраханская область 371 2
Узбекистан - Республика 822 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Салехард 89 1
Россия - Артём 21 1
Россия - Орловская область 132 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Казахстан - Алматы 261 1
Россия - Смоленская область 228 1
Россия - Республика Карелия 298 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 52 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 5
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IDC - International Data Corporation 2713 1
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Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Frost & Sullivan 101 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
UBBF - Ultra-Broadband Forum - Форум сверхширокополосной связи 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759323, в очереди разбора - 663013.
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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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